Фото: Интерфакс / Галина Васина

Самарская лука – место, где Волга образует почти круглую излучину, которую видно даже из космоса. Внутри этого водного кольца расположен природный парк “Самарская лука” и Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина.

Фото: Интерфакс / Галина Васина

Из Самары туда за 40 минут доставит скоростной «Валдай-45Р» на подводных крыльях. Он ходит от Речного вокзала и внутри больше всего похож на маршрутку. Стоимость взрослого билета – 700 рублей в одну сторону.

Историко-музейный комплекс в селе Ширяево

Фото: Интерфакс / Галина Васина

Село Ширяево на краю заповедника прославил художник Илья Репин – из-за него сюда приезжали президент Владимир Путин и шведский король Карл XVI Густав. Здесь расположен дом-музей Репина, где 26-летний будущий классик русского реализма провел с друзьями, художниками Федором Васильевым и Евгением Макаровым и младшим братом Василием, лето 1870 года. Экскурсоводы рассказывают, как занимавшегося музыкой подростка Васю пришлось уговаривать провести “лето в деревне” – за это старший брат обещал купить ему флейту.

Фото: Интерфакс / Галина Васина

Учась в Петербургской Академии художеств, Репин увидел бурлаков на Неве и тогда задумал написать картину о людях, из тяжелой жизни которых произошло выражение “тянуть лямку”, означающее “выполнять трудную, неприятную работу”. В поисках подходящей натуры Репин отправился по Волге – и нашел село, которое тогда называлось Ширяев Буерак.

Фото: Интерфакс / Галина Васина

Это одно из самых старинных селений Среднего Поволжья, которое упоминается еще в документах XVII века. Чуть ниже по течению у Царева кургана находилась перевалочная база бурлаков. Там Репин и нашел своих героев: он наблюдал, как прибывшие бурлаки отдыхали на отмели, слушал их песни, писал с них этюды, рисовал. Больше других его заинтересовал поп-расстрига, бывший регент церковного хора и опытный бурлак Канин. Репин назвал его «величайшей загадкой» — и сделал центральной фигурой картины “Бурлаки на Волге”.

Репин во время пребывания на Волге сделал большое число рисунков и этюдов, которые сейчас, в основном, хранятся в Русском музее и Третьяковской галерее и полностью закончил холст “Шторм на Волге”. Спутники Репина, Макаров и Васильев, тоже создали серию волжских пейзажей.

Фото: Интерфакс / Галина Васина

В доме-музее И.Репина, открывшемся в 1990 году, нет мемориальных вещей, но в избе создали примерную обстановку, показывают портреты и репродукции картин, вещи из крестьянского быта. А также развлекают туристов историями, в основном, рассказанными самим Репиным в воспоминаниях под названием “Далекое близкое”. Написанная в 1915 году книга восхитила всех читавших ее в рукописи, но впервые была опубликована лишь в 1937 году, спустя семь лет после смерти художника.

В ней Репин вспоминал, как Васильев пугал деревенских своим щегольским нарядом: 20-летний художник ходил по пыльным улицам в перчатках лимонного цвета и в блестящем цилиндре на коротко подстриженных волосах. А Репина, рисовавшего местных ребят, матери приняли за дьявола, который пытается завладеть детскими душами — и требовали выбросить полученные монетки, пока они не превратились в черепки. Поверили только писарю, который смог прочесть документ Репина с печатью Императорской Академии художеств.

Работа над «Бурлаками на Волге» заняла у Репина три года, картина была показана на Всемирной выставке в Вене, произвела огромное впечатление в Европе и в России.

Кроме дома, где жил Репин с друзьями, в музейный комплекс под открытым небом входит также деревенская изба Ионовых 1890-х гг. До 2005 года он работал как музей народного быта, сейчас это дом-музей – тут родился поэт А.В. Ширяевец (Абрамов), друг Сергея Есенина. В одном из своих писем знаменитый певец Рязанской земли называл его «Баюн Жигулей и Волги». Кроме этого, в еще одном, третьем доме показывают постоянную экспозицию "Комната купца Вдовина" и выставку по случаю.

Фото: Интерфакс / Галина Васина

Погулять по территории приятно: у большой сцены, где проходят концерты и фестивали, стоит разноцветная арка, внутри которой все охотно фотографируются, а на заборе сидит чеширский кот.

Раки, судак и бещевская вишня

Гастрономические специалитеты Самарской области в первую очередь связаны с Волгой. Это раки, блюда из речной рыбы во всех возможных видах. Запивают все это рыбное изобилие обычно пивом, которое производится здесь же, в Самаре, на Жигулевском заводе, созданном в XIX веке австрийцем Альфредом фон Вакано.

В Ширяево вам обязательно расскажут и о Бещевской вишне, выведенной садоводом и селекционером Алексеем Бещевым в 1930-е годы. Она растет только здесь, у подножья Жигулей, на известковой почве, и дает сочные, мясистые плоды. В ее честь каждый август в Ширяеве устраивают фестиваль “Жигулевская вишня” и проводят конкурс на самый вкусный вишневый пирог. К сожалению, в другое время попробовать знаменитую вишню здесь негде.

Фото: Интерфакс / Галина Васина

В сыроварне “Ярило” в селе Зольное в 20 минут езды от Ширяева туристам предлагают попробовать сыры собственного производства.

Фото: Интерфакс / Галина Васина

А в ресторане яхт-клуба “Ласточка” – свежих раков, уху и судака в кляре, за которыми чаще всего и едут гастротуристы в путешествие по Волге.

Самарский областной художественный музей

Здание Самарского художественного музея было построено в начале ХХ века для Волжско-Камского банка. Сейчас здесь есть и отличная коллекция авангарда, включая уникальную монохромную, в серых тонах, работу Малевича “Жизнь в большой гостинице” (1913-1914). Тем, кому хочется экзотики, музей покажет крупнейшую в Поволжье коллекцию восточного искусства, собранную пивоваром фон Вакано.

В этом году здесь реализовали гастрономический проект «Искусство Есть», посвященный 125-летию собрания музея. В нем участвовало 15 ресторанов Самары, а в конце сентября впервые в истории Самарского областного художественного музея, в его залах прошел торжественный гала-ужин. Шеф-повара ассоциации ресторанов Milimon Family выбрали из экспозиции произведения классического русского и зарубежного искусства — и приготовили блюда через вкус, аромат, текстуру и цветовую гамму передающие, по их мнению, атмосферу и настроение картин. Гости попробовали паштет из копченых карасей с желе из бещевской вишни, риет из мяса «куйбышевских» овец с луковым джемом и степного гуся, томленого в "Жигулевском" пиве.

Музей модерна в Самаре

Двухэтажный особняк в стиле модерна для купеческой семьи Курлиных построил архитектор Александр Зеленко в 1903 году. Всё было сделано не только красиво и модно, но и удобно: цветочные орнаменты, округлые изгибы и ассиметричные формы модерна приятно дополняли электрическое освещение, калориферная систему отопления, водопровод, канализация и телефон.

Фото: Интерфакс / Галина Васина

Музей Модерна в отреставрированной усадьбе открылся в 2012 году. Восстановлены и наполнены экспонатами три комнаты первого этажа: будуар, кабинет и столовая находятся. Особая гордость — полный мебельный гарнитур, созданный мастерами знаменитой Школы Нанси – художественного творческого объединения начала ХХ века. Всего таких гарнитуров в мире сохранилось три — и один из них можно увидеть здесь, в Самарском музее модерна.

Фото: Интерфакс / Галина Васина

Постоянная выставка «Бремя модерна» на втором этаже — небольшой, но трогательный фотопроект о людях, которые до сих пор живут в домах в стиле модерн, построенных в начале ХХ века. В центре Самары таких особняков немало, и в советские годы там были сделаны коммуналки.

Музей-усадьба Алексея Толстого

Фото: Интерфакс / Галина Васина

В пяти минутах от Музея модерна есть еще один памятник архитектуры – единственная сохранившаяся в Самаре городская деревянная усадьба. Сейчас она в идеальном состоянии — несколько небольших домов и уютный сад принадлежат музею-усадьбе А.Н. Толстого, поэтому на улице “заманивает” туристов бронзовая статуя Буратино. Здесь писатель и будущий лауреат трех Сталинский премий жил в юности с матерью и отчимом в 1899-1901 гг. Посетители могут увидеть обстановку дома рубежа XIX – XX веков и изучить все периоды жизни и творчества Толстого.

Ресторан-музей "Ливингстон"

Фото: Интерфакс / Галина Васина

Ресторан “Ливингстон” – одна из достопримечательностей Самары, которую посещают многие туристы, особенно интересующиеся гастрономией региона. Ресторан назван в честь знаменитого английского первооткрывателя Дэвида Ливингстона и больше всего, похож на музей естественной истории: повсюду на стенах, над столами и в стеклянных витринах впечатляющая коллекция чучел — от разных видов антилоп до носорога, гепарда и слона. У каждого экспоната есть QR-код — можно перейти на видео о том или ином представителе африканской фауны.

Создатель заведения, самарский ресторатор Евгений Реймер, называет его “ресторан-путешествие”. Блюда в меню – со всего африканского континента, от Марокко до Танзании.