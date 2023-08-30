Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Кизляр – небольшой город, расположенный в трех часах езды от столицы Дагестана Махачкалы, в дельте реки Терек, на границе с Чеченской Республикой. Официальной датой его основания считается 1735 год, когда был издан приказ о строительстве крепости на протоке Терека реке Кизляр. Крепость, а затем и город, были названы также, как река.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Неофициально поселение располагалось на месте нынешнего города еще с конца XVI века, основали его выходцы из Средней Азии. Здесь проходил торговый путь из Руси в Азию и здесь же караваны переправлялись через Терек. Сегодня по узким улочкам Кизляра приятно гулять, наслаждаясь свежим горным воздухом.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

В городе есть краеведческий музей, парк с аттракционами, скверы, торговые центры.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Если вы любите кофе, зайдите в одну из кофеен в центре города. Здесь его готовят очень хорошо.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Одно из самых вкусных блюд дагестанской кухни – пироги чуду. Это тонкие лепешки с начинкой, обжаренные на сковороде. Вариантов начинки много: мясо, тыква, зелень или творог. Готовые чуду смазывают маслом и подают, сложив стопкой друг на друга.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Впрочем, чуду обычно подают только как закуску. За ними последует еще множество перемен блюд, и гостям стоит заранее рассчитывать свои силы с учетом немаленького размера порций.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Кизлярский коньячный завод – старейший в России. Предприятие можно посетить с экскурсией, а его продукцию приобрести в специализированном магазине при заводе.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Во многих магазинах и ресторанах Дагестана обустроены фотозоны с национальной атрибутикой. Здесь можно сделать снимки на память о поездке, например, примерив на себя папаху с саблей в руках.

Как делают ножи в Кизляре

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Как говорят местные жители, ножи в Дагестане делают "в каждом гараже". Но есть в республике и крупные производители, среди которых – завод Kizlyar Supreme.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Бренд был создан в 2011 году. Его продвижению способствовал тот факт, что владелец компании Константин Куликов, уроженец Кизляра и потомственный производитель ножей, уже имел опыт дистрибуции ножей, когда помогал отцу в семейном производстве.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Трудно представить, что производство клинков может быть высокотехнологичным. Однако мастера "Кизляр Суприм" работают на станках, оснащенных числовым управлением, и все процессы на заводе максимально автоматизированы. Как пояснил директор компании Виктор Агре, автоматизация, внедрение новых технологий и принципов бережливого производства позволили заводу за годы работы нарастить объем производства в 20 раз – до 20 тыс. единиц клинков различных моделей в месяц.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Завод выпускает ножи для туристов, охотников, кухонные, складные, шейные, тактические. Сотрудники компании категорически не согласны с утверждением, что ножи – это опасно. "Мы хотим, чтобы люди правильно относились к ножам, как инструментам. Наша деятельность направлена на развитие ножевой культуры и осовременивание ножевого рынка в России", — говорит Агре.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Процесс производства ножей начинается с вырезки заготовок из стального листа. Сталь используется разная, в зависимости от предназначения будущего изделия. Некоторые виды стали, такие как PGK, AUS-10Co, компания первой ввела на отечественный рынок. Впоследствии тренд подхватили другие производители.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Сначала заготовки проходят грубую обработку, в ходе которой у клинков формируются спуски и определяется толщина обуха.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Затем их помещают в конвейерную закалочную печь, куда подается высокой чистоты азот. Азот позволяет при закалке сохранить свойства стали и исключить ее потемнение. Такая термообработка отличает кустарные ножи от изготовленных на заводе. От нее зависит как долго лезвие будет оставаться острым.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

После того, как "полуфабрикаты" остынут, их отправляют на шлифовку ленточными гриндерами. В отличие от предыдущих процессов, шлифуют будущие ножи вручную, и эта операция требует определенного мастерства.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Следующая стадия обработки клинков – придание "товарного" вида. Ножи, если позволяет сталь и форма модели, отправляют на виброгалтовку. Здесь они полируются до блеска поочередно в нескольких чанах, наполненных абразивными материалами разной дисперстности, от крупных к мелким. Кстати, в этом цехе с работой успешно справляются женщины.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

В случае, если виброгалтовка будущим изделиям противопоказана, окончательную "чистку" они пройдут в руках пескоструйщика.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Параллельно с обработкой клинков, идет процесс изготовления рукояток. На заводе их выпускают из композитного материала, пластика и дерева. При этом используется фрезерный станок с программным управлением.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

В цехе сборки происходит ручная комплектация составных частей ножей: рукоятки монтируют с лезвиями. Здесь же на готовое изделие наносится фирменная лазерная гравировка Kizlyar Supreme с указанием модели ножа и стали, из которой он был произведен. Последний этап в производстве ножей – их заточка и вкладывание в ножны.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Сейчас в разработке Kizlyar Supreme находится с десяток новых моделей. Прежде, чем запустить серийное производство модели, создается ее прототип. Его тестируют, презентуют на выставках, показывают клиентам. Учитывая отзывы, создается новая итерация, новый прототип, который снова тестируется. Таким образом компания "подгоняет" свои ножи под потребителя.

Бархан Сарыкум

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Сарыкумский бархан, один из крупнейших в Европе, хорошо известен всем советским кинозрителям. Именно здесь снимали невероятно популярный фильм "Белое солнце пустыни".

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Уникальность бархана – в том, что он расположен в климатических условиях, совершенно не подходящих для пустыни. Он находится примерно в 25 километрах от Махачкалы в Кумторкалинском районе на левом берегу реки Шураозень.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Единой теории происхождения и возраста бархана Сарыкум у ученых нет. Одна из версий его образования – дующие на протяжении долгого времени ветра. Ветряные потоки и сейчас продолжают менять внешний вид памятника природы. Длина дюны составляет 3 километров, а самая высокая вершина может достигать более 250 метров. Ее общая площадь – порядка 1 тыс. гектаров.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Бархан находится на территории заповедника. Здесь можно встретить сотни редких представителей пустынной флоры и фауны, включая эндемичных, встречающихся только в этой местности. Для удобства туристов подъем на бархан обустроен помостами так, что ходить по песку не придется, а на вершине – смотровая площадка, откуда открывается изумительный вид на окрестности.

Сулакский каньон

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Нельзя побывать в Дагестане и не увидеть главную природную достопримечательность республики – Сулакский каньон. Глубина каньона, образовавшегося благодаря реке Сулак, достигает 1 тыс. 920 метров, что на несколько десятков метров глубже, чем известный Большой каньон на плато Колорадо в штате Аризона США. Протяженность Сулакского каньона – 53 километра.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Необыкновенный изумрудно-бирюзовый цвет воды в Сулаке обусловлен ледниковым происхождением. Оттенок придают частицы известняка и голубой глины, стекающие с потоками с гор.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Это место является одно из самых посещаемых в Дагестане. За год здесь бывают несколько сотен тысяч туристов не только из России, но и со всего мира. И с каждым годом их число только растет.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Попасть в каньон можно близ населенного пункта Дубки, который находится на расстоянии порядка 90 км от столицы республики. Кстати, стараясь сделать самое красивое фото, туристам стоит быть осторожными – смотровая площадка с перилами оборудована лишь в одном месте. Увлекшись необыкновенными видами, легко можно оступиться и упасть с обрыва.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Простора для творчества здесь в избытке. В зависимости от выбранной позиции по склонам ущелья, открывается великое разнообразие видов. Недаром эти места вдохновляли Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Александра Полежаева и Александра Дюма.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Насладившись видом каньона сверху, можно отправиться вниз и совершить прогулку по реке Сулак на быстром катере. Кроме того, здесь проложены пешие маршруты и предлагается езда на лошадях. Любители экстрима могут пощекотать себе нервы, прокатившись на зиплайне.

Чиркейское водохранилище

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Чиркейское водохранилище находится на высоте 335 метров над уровнем моря и является крупнейшим на Северном Кавказе. Оно было наполнено в 1974 году при строительстве мощнейшей в регионе одноименной ГЭС. Это место связано с трагическими событиями: при возведении плотины гидроэлектростанции под водой оказался целый аул Чиркей вместе с жилыми домами, хозпострайками и насаждениями. Местных жителей власти тогда переселили на более возвышенный участок.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

На берегу водохранилища туристам предлагают прогулки на катере, во время которых открываются сказочные виды скал и гротов. Капитан судна на усмотрение пассажиров может предложить спокойное или экстремальное плавание.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Кроме того, в водохранилище можно искупаться или позагорать на берегу.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Отдохнуть после утомительных экстремальных развлечений в Сулакском каньоне и на Чиркейском водохранилище советуем в местечке под названием "Нескучный сад". Оно расположено среди виноградников, абрикосовых и персиковых деревьев на подъеме в гору по непродолжительному серпантину из поселка Миатли.

Фото: Интерфакс / Мария Тихонова

Фирменное блюдо здесь – барашек на вертеле. А некоторые специально приезжают, чтобы попробовать кофе по-турецки с восточными сладостями.