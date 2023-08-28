Среди других курортных городков Антальи Текирову выделяет уникальное расположение и живописная природа. Небольшой поселок, раскинувшийся на маленьком полуострове у подножия Таврских гор между тремя бухтами, окружен вечнозелеными соснами, апельсиновыми деревьями, эвкалиптами и олеандрами со всех сторон, благодаря чему летний зной переносится здесь легче, чем на других курортах провинции.

Еще один плюс – близость интересных достопримечательностей, до которых слишком долго добираться с курортов, расположенных к востоку от Антальи – Белека, Сиде или Аланьи. Это очаровательный городок Каш в греческом стиле, Демре, где расположена церковь Николая Чудотворца и античный город Мира с захоронениями ликийцев, остров Кекова, привлекающий туристов возможностью увидеть затонувший античный ликийский город и поплавать с морскими черепахами.



Пляж Капуташ

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Именно из Текирова проще всего добраться до одного из красивейших турецких пляжей, которым считается Капуташ.

Приезжать сюда лучше часам к 8-9 утра, чтобы успеть занять найти места для парковки и на самом пляже. Дорога до него занимает около 2 часов.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Капуташ расположен в небольшой бухте, обрамленной соснами. Здесь прозрачная светло бирюзовая вода, сквозь которую прекрасно видно морских обитателей, и мелкий белый песок.

Любители водных развлечений могут взять на прокат катамаран, заняться парасейлингом и другими видами спорта. Те, кто предпочитают более спокойный отдых, могут арендовать лежак и зонт. Здесь есть несколько кафе и небольшая сувенирная лавка.

Каш

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

В 20 километрах от пляжа Капуташ расположен курортный город-порт Каш. Здесь живет много иностранцев и все больше россиян приобретают здесь себе недвижимость.

В IV веке до нашей эры на месте современного Каша был основан порт Антифеллос, через который шла бойкая торговля ценным ликийским кедром. Здесь сохранилось немало античных памятников – например, прямо посреди города можно увидеть ликийские гробницы. Одной из главных достопримечательностей считается античный театр, расположенный на склоне горы. В тени древних колонн – множество украшений и скульптур.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

До 1923 года Каш принадлежал Греции, и до сих пор похож скорее на греческий, чем на турецкий, с его белыми домиками с красными черепичными крышами и разноцветными дверями. Можно прогуляться по центру Каша, полюбоваться на разноцветные суда в живописной гавани, понаблюдать за рыбацкими лодками, которые приходят с уловом. Попробовать турецкие и греческие блюда, в основном рыбные, в симпатичных местных ресторанчиках. Но главное, зачем приезжают в Каш туристы, – дайвинг.

Демре и церковь Святого Николая

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Большим спросом пользуются предлагаемые туроператорами экскурсии по маршруту Демре — Мира – Кекова.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

В часе с небольшим от Текирова находится Демре – город, который часто называют родиной Санта Клауса и вот почему. Здесь находится дошедшая до наших дней церковь, в которой был захоронен Святой Николай или Николай Мирликийский, который в христианстве почитается как чудотворец. Он был известен своими добрыми делами и чудесами и считается покровителем детей, моряков и бедных людей. История о том, как он подкинул кошелек с деньгами в дом бедного человека, чтобы помочь ему выдать замуж своих дочерей, положила начало традиции рождественских подарков.

Церковь Святого Николая в Демре, обнаруженная случайно в 1850-м году русским путешественником Андреем Муравьевым, — популярное место паломничества для христиан со всего мира, которые приезжают сюда, чтобы почтить святого и помолиться в его честь.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В южном нефе церкви, находится саркофаг из белого мрамора, который изначально содержал мощи святителя Николая. Предполагается, что именно здесь был похоронен святой. Саркофаг украшен различными рельефами и орнаментом с узорами растений

В мае 1087 года мощи святителя были похищены из саркофага и вывезены итальянскими купцами в город Бари, где были помещены в новый собор в честь святого. Кстати, в храме можно фотографировать, включая службу, но без вспышки.

Древний город Мира

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Всего в трех километрах на юг от Демре располагается древний ликийский города Мира. Здесь сохранился огромный греко-римский театр из тридцати пяти рядов, трибуны которого могли вместить до десяти тысяч человек. Многочисленные статуи служили украшением его фасада. Рядом – античный некрополь: вырубленные в сказах помещения, соединенные каменными лестницами. Тела умерших располагали внутри в саркофагах.

Считается, что Мира была основана в IV веке до нашей эры в 5 км от Средиземного моря и считалась культурной и религиозной столицей государства Ликия. У города была собственная гавань Андриаке и он имел важное экономическое и транспортное значение. Правда, после большого наводнения, которое изменило уровень воды, и Мира стала приходить в упадок.

Сейчас на территории Миры работает музей с амфитеатром, акрополями и саркофагами. Музей открыт ежедневно с 8:00 до 16:45, стоимость входного билета составляет 300 турецких лир (около 1,1 тыс. рублей).

Сам городок Демре считается "томатной" столицей Турции. Повсюду разбросаны теплицы с разнообразными сортами помидоров, а выращенные здесь овощи считаются самыми вкусными в Турции.

Остров Кекова

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

После посещения исторических достопримечательностей на материке в этот же день можно отправиться на морскую прогулку к небольшому острову Кекова, который раньше был военной базой, а в древние времена – пристанищем для пиратов.

На северной стороне острова расположены развалины древнего ликийского города Долихисте, разрушенного землетрясением во II веке н.э. Этот античный город частично ушел под воду, потому что дно опустилось на несколько метров, а прибрежная зона была затоплена. Сквозь иллюминаторы в днище экскурсионного судна можно увидеть античные кувшины и амфоры, остатки зданий, обломки статуй, лежащие на дне. А выше, на скалах сохранились высеченные доки, спускающиеся в воду ступени, руины домов.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Но не только история привлекает сюда многочисленных туристов: здесь также популярны дайвинг и снорклинг, в ходе которых можно ближе увидеть античные сокровища под водой.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Напротив Кекова расположен небольшой старинный ликийский городок Симена с современным названием Калекёй, до которого можно добраться только по морю. Руины ликийской крепости – главная достопримечательность места, которая охраняется министерством культуры и туризма Турции. Уникальность крепости – в том, что в ней сохранился самый маленький в Ликии античный театр всего на 150 человек.

В наше время немногочисленные жители Калекёя занимаются сельским хозяйством, туризмом и рыбной ловлей, а детей в школу возят на лодках. Говорят, именно здесь построил себе дом и даже вертолетную площадку сын Вехби Коча, основателя крупнейшего финансово-промышленного холдинга Турции, названного его именем.

Тазы каньон

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Тазы Каньон располагается с другой стороны от города Анталья – в национальном парке Кёпрюлю в муниципальном округе Манавгат. Это один самых красивых каньонов Турции, его высота – 200-400 метров, протяженность – около 18 км.

Считается, что каньон 2017 году случайно открыл прогуливающийся здесь фотограф. И если еще пару лет назад об этом месте знали немногие, то сейчас его полюбили туристы, и здесь всегда многолюдно. Многие посетители стремятся сфотографироваться на одном из камней на самом краю обрыва. Несмотря на то, что в целях безопасности в паре метров от обрыва установлено заграждение, посетители легко его преодолевают и делают фото на память.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Путь сюда пролегает по горной дороге-серпантину вдоль каньона Кёпрюлю протяженностью 14 км – одного из семи каньонов, которые расположились вдоль реки Кёпрючай. По дороге встречаются множество автомобилей и микроавтобусов с туристами, которые приезжают сюда на рафтинг и каякинг, для пешеходных и велосипедных прогулок, а также альпинизма.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Живописное место отдыха по дороге в тазы Каньон – у недавно отреставрированного моста Олук, построенного римлянами во II века и расположенного в 7 км от поселка Бешконак. Это сооружение в виде арки высотой 27 метров соединяет берега каньона, по которому бежит бирюзовая Кёпрючай. Здесь очень красиво и много зелени: на берегах реки растут кипарисы, эвкалипты, сосны, фисташки и другие деревья.

Экстремальные развлечения на реке Кёпрючай

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

На обратном пути из каньона Тазы особо храбрые туристы отправляются на экстремальные экскурсии на реке Кёпрючай – поездку на монстр-траке, прогулки на суперскоростном реактивном катере (monster jet boat), монстр-джип, зип-лайн, рафтинг или более спокойную рыбалку.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Катер развивает мощностью 450 лошадиных сил развивает скорость 70-100 км/ч и вмещает до 14 человек. Он несется на полной мощи и в какой-то момент делает разворот на 360 градусов. Легко представить, что чувствуют пассажиры, внезапно окутанные облаком брызг. В каньоне катер немного сбавляет ход, чтобы пассажиры успели восхититься красотой нависших над головами людей скал.

Фото: Monster Travel

Похожий эффект испытывают смельчаки, проехав на монстр-джипе: машина несется не только по неровной дороге с рытвинами, но и по мелководью реки, а пассажиров окатывают неожиданные струи воды из-под колес.

Где остановиться в Текирове

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

В поселке Текирова около 50 отелей различного уровня и на любой кошелек. Среди популярных у россиян вариантов размещения – FUN&SUN FAMILY Club Saphire 5* и Marti Myra Holiday Village 5 с собственными пляжами. 23 июня состоялось официальное открытие после ребрендинга отеля Royal Diwa Tekirova Resort. Туристам этот курорт прежде был хорошо знаком сначала как Corinthia, потом Euphoria. Расположен он в километре с небольшим от центра курортного поселка.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Как сообщила журналистам менеджер по продажам и маркетингу курорта Марина Макарова, новое название отеля связано с мифологией: Diwa (или Дивия) – славянская богиня солнца. В этом году отель будет работать до 1 ноября, но планируется, что с лета 2024 года он станет круглогодичным.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

В ходе ребрендинга в отеле был изменен дизайн номеров, обновлены интерьеры двух ресторанов и зоны ресепшн, построен большой аквапарк с горками, фудкортом и детской зоной.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

Кроме того, у курорта появилась "изюминка" — пирс, внешне напоминающий мальдивские.

Фото: Интефакс / Вера Казанцева

По словам Макаровой, сейчас большинство туристов в отеле – граждане Турции, а доля россиян составляет 30-40%. В отеле рассчитывают, что по мере снижения цен из-за приближения зимнего сезона число российских туристов будет расти.