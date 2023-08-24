Из столичного аэропорта "Шереметьево" регулярно выполняются прямые рейсы до административного центра автономного округа города Анадырь, время в полете занимает примерно 8 часов. Во время полета пассажир не только пересекает почти всю страну, но и несколько раз меняет часовые пояса. Разница во времени с Москвой составляет 9 часов.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Главное, что нужно помнить во время сборов в поездку – это что постоянно меняющаяся погода требует большого запаса теплой и не очень одежды, а также непромокаемой обуви, треккинговых ботинок или даже резиновых сапог. Для защиты от насекомых обязательны репелленты.

В этом году в рамках основного плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах в регионе прошел международный фестиваль "Берингов пролив", и знакомство с туристической составляющей Чукотки было одним из основных пунктов программы.

Анадырь

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Приключения начинаются сразу по прибытии в аэропорт Угольные Копи, который находится в 10 километрах восточнее Анадыря на противоположном берегу бухты. Пересечь лиман можно либо на вертолете, либо на пароме, катере или автомобильной барже. В аэропорту туристы заказывают такси, которое едет до причала и загружается вместе с пассажирами на баржу. Поездка до причала в Анадыре занимает 25 минут. Если море спокойное, можно даже не заметить, как судно отчаливает от берега, но, если оно волнуется, в салоне такси прекрасно ощущается качка.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Анадырь в августе встречает путешественников базарным криком чаек, холмистым ландшафтом, туманами и порывистым ветром. На улице плюс 12-15 градусов. За короткое лето, которое длится на Чукотке буквально пару месяцев, природа здесь расцветает на свой лад – зеленеют карликовые деревья, и кустарники, рододендроны, иван-чай.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Город, названный в честь одноименной реки, мог бы быть серым, сливающимся со стальным цветом Берингова моря, но многие фасады домов выкрашены в яркие цвета или украшены муралами в тематике Крайнего Севера.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Первое, на что обращаешь внимание, — все дома и здания стоят на сваях. Из-за вечной мерзлоты для фундамента невозможно вырыть привычные для более южных регионов котлованы. По этой же причине большинство дорог на Чукотке сделаны из бетонных плит, а не асфальта.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Сетевых магазинов здесь почти нет, а продукты доставляются морем или самолетами, оттого цены на них кажутся заоблачными. Виноград – 500 рублей, яблоки – 320 рублей за килограмм. Зато на витринах много морепродуктов, азиатских снэков и сладких газированных напитков. Судя по богатому ассортименту, у местных жителей они крайне популярны.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Близость азиатских стран отражается и на транспорте: как на Камчатке и Сахалине, в регионе доминируют праворульные автомобили. Японские "Тойоты" припаркованы почти в каждом дворе и на дорогах их тоже много.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Из-за географического положения погода в Анадыре меняется несколько раз в день. Когда солнце выглянуло на пару-тройку часов из-за густых серых облаков, то город оказался словно под насыщенным фильтром: появился отблеск золотых куполов храма на набережной, растения стали ярко-зелеными, а серые и черные валуны на берегу – блестящими от влаги.

Экспедиция на "Профессоре Хромове" или "Академике Шокальском"

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В целях развития и популяризации арктического туризма компания Vasta Discovery организует круизы по Чукотке на экспедиционных судах "Профессор Хромов" и "Академик Шокальский". Туристы могут пройти маршрут от Камчатки до Чукотки, отправиться к острову Врангеля, к поселку Эгвекинот.

Такое путешествие зачастую выбирают искушенные туристы, которые оставили такие экзотические и дикие места, как Чукотка, "на десерт".

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

"Профессор Хромов" – небольшое судно ледового класса, специально оборудованное для океанографических исследований. Впоследствии его переделали под прием туристов – организовали бар, сауну, лекционный и кинозал, библиотеку с тематической литературой и настольными играми. Вместимость судна – 50 пассажиров. Также на борту находятся 21 член экипажа.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В водах Анадырского залива с палубы прекрасно видно белух и нерп, которые подплывают очень близко. Наблюдение туристов за ними вполне можно назвать фотоохотой, как у Шарика из мультфильма про Простоквашино. Пока белуха под водой и видно только ее очертания, можно предугадать, где именно она выплывет на поверхность, чтобы оббежать всю палубу в поисках этого места. Эта своеобразная игра может продолжаться очень долго, пока судно не даст гудок при отчаливании в рейс. Тогда все белухи мигом растворятся в толще воды.

Правила безопасности в экспедиционных круизах

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Круизное путешествие требует от пассажиров внимательности и ответственности к вопросам безопасности. Если на суше допускается какая-то импровизация, то на судне такого быть не может – все действия должны быть идеально отрепетированы. На "Профессоре Хромове" в обязательном порядке проводится учебная шлюпочная эвакуация.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

На судне находятся две шлюпки-неваляшки, которые при спуске на воду и перевертывании принимают исходное положение. Вместимость такой спасательной лодки – 30 человек. Также шлюпки снабжены сухпайками, которые позволяют дрейфовать в море в ожидании помощи примерно 48 часов.

В жилых каютах возле каждой койки лежит спасательный жилет. Во время сигнала тревоги пассажир должен надеть теплые вещи, взять с собой только документы, надеть жилет и выйти на определенную палубу, номер которой написан на двери. Там уже открыта шлюпка, в которую нужно сесть.

Эгвекинот

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Эгвекинот – маленький поселок в заливе Креста. Добираться до него из Анадыря на судне почти сутки. По дороге к большой земле можно посетить лежбище моржей, до него от судна придется минут 10-15 идти на надувных моторных лодках "Зодиак".

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Капитан "Профессора Хромова" Игорь Киселев назвал Эгвекинот "каменным мешком", потому что поселок расположен в интересном месте, между двух скал. Действительно, когда судно приблизилось к берегу, то с палубы открылся вид на фьорд, вытянутый с юга на север. Эгвекинот уютно расположился внутри одноименной бухты. Это обеспечивает более комфортные климатические условия для проживания.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Перед высадкой экипаж судна предупреждает, что на берегу много комаров и мошек, поэтому следует взять с собой репелленты. Комары здесь крупные и агрессивные, как в Карелии, но многослойная одежда, которая защищает от ветра и непогоды, не дает насекомым поживиться.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Природа Эгвекинота не такая как в Анадыре: не зря поселок считают едва ли не самым красивым на всей Чукотке. Здесь можно увидеть нетронутую тундру во всем ее многообразии – похожие на траву карликовые березы, любимый оленями ягель, морошку, полярный мак, арктическую камнеломку и другие растения.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Вокруг поселка расположились величественные сопки, на которые шапками опускается туман. В период с сентября по апрель в небе можно наблюдать полярное сияние. Также в Эгвекиноте есть горнолыжный курорт, популярный у местных жителей и настоящих ценителей Русского Севера.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

К развитию международного туризма в поселке готовятся основательно – буквально в пяти километрах от Эгвекинота строится этнопарк "Нуналихтак", посвященный жизни и быту эскимосов. Прибывающих туда встречают с песнями и танцами эскимоски в красивых нарядах, украшенных мехом и ручной вышивкой.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В исторической части "Нуналихтака" планируется воссоздать поселение морских охотников Чукотки XVI-XIX веков. Туристы смогут детально рассмотреть жилища эскимосов и чукчей — яранги, выйти в море на кожаных байдарах, выполненных мастерами вручную.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В современную зону этнопарка будут включены визит-центр, экологическая тропа, смотровая площадка, детские игровые комплексы и места отдыха для жителей и гостей Эгвекинота. В лаунж-зоне под открытым небом возле будущего-визит центра уже установлены качели-шезлонги, где можно сделать красивые фотографии.

Полярный круг

Самая популярная точка для посещения на Чукотке – граница с Северным полярным кругом, которая находится недалеко от Эгвекинота на 24 километре Иультинской трассы. Старенькие, но мощные автобусы забирают путешественников с берега и отправляются в получасовую поездку по ухабам, а в некоторых местах и бездорожью к легендарному сооружению.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

В 1981 году местные жители установили там арку из металлических решеток, которые поставляли из США для укладки взлетно-посадочных полос на аэродромах воздушной трассы Алсиб в годы Великой Отечественной войны. Сейчас возле арки туристы могут пройти посвящение в полярники и получить соответствующий сертификат.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Кстати несколько лет назад географы определили, что точка пересечения Северного полярного круга находится не возле арки, а чуть дальше, у подножья одной из сопок. Огромную конструкцию переносить не стали, а возле нового места установили памятный столб.