Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Высокий спрос ожидаемо привел к росту цен на авиабилеты. У единственного перевозчика, осуществляющего прямые рейсы – национальной авиакомпании Air Serbia – их стоимость в августе начинается от 120 тыс. рублей на человека при длительности полета 3 часа. Turkish Airlines предлагают перелеты со стыковкой в Стамбуле стоимостью от 140 тыс. рублей. Однако в июле у россиян появилась альтернатива – рейсы кувейтской авиакомпании Al Jazeera Airways со стыковкой в Эль-Кувейте.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в компании, рейсы между Эль-Кувейтом и Сербией перевозчик запустил в январе 2023 года. С февраля авиакомпания начала летать в Москву, к летнему сезону предложила российским туристам рейсы с короткими стыковками через Кувейт на Кипр, в Дубай, Оман, Черногорию, Албанию. Видя растущий спрос на полеты из России в Белград, перевозчик решил состыковать и рейсы между Москвой, Эль-Кувейтом и столицей Сербии.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Рейсы с короткими стыковками авиакомпания выполняет по вторникам и пятницам. Пересадка в Эль-Кувейте занимает 1 час 20 минут, а весь полет – 11 часов. Прилет в Белград – около 11 утра. Рейсы выполняют самолеты Airbus A320 neo. Стоимость билетов составляет от $600 до 800.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Приехав в Сербию, можно ограничиться лишь экскурсиями и шопингом по Белграду, но знакомство со страной в таком случае будет неполным – две трети ее территории занимают горы, по склонам которых разбросаны немногочисленные деревни. Наше путешествие по Сербии началось с западной части страны, где находится горный массив Златибор. От Белграда сюда – около 3 часов езды, часть дороги – серпантин, нередко довольно узкий.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Кюстендорф или Дрвенград – этнодеревня, построенная знаменитым сербским режиссером Эмиром Кусторицей для съемок фильма "Жизнь как чудо" в 2004 году. Как рассказывает сам Кусторица, селение создавалось не только для съемок. После разрушения бомбежками дома его детства в столице Боснии Сараево, он хотел построить дом для себя и своей семьи в новом месте. Сегодня деревня – скорее объект притяжения туристов, живут здесь только люди, которые их обслуживают.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

В Кюстендорфе можно остановиться на ночь в четырехзвездочном отеле, снаружи напоминающем большую деревянную избу, пообедать или поужинать на веранде одного из ресторанов с живописным видом, посмотреть фильм в кинотеатре имени Стенли Кубрика, сыграть матч в баскетбольном зале.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Еще в деревне есть своя очень маленькая церковь с колокольней, сувенирная лавка, где все связано с фильмами Кусторицы, спа-комплекс с бассейном. Это очень тихое место, подходящее тем, кому нравится гулять по горным тропинкам, наблюдать природу, медитировать. Деревенские улицы и окрестности Кюстендорфа напоминают Шир – страну хоббитов из книг Толкиена и фильмов Питера Джексона.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Рядом – Шарганская восьмерка, часть железной дороги между Белградом и Черногорией, превращенная в туристическую достопримечательность. Особенности местного ландшафта вынудили строителей, прокладывающих железную дорогу между Сербией и Боснией в 1916 году, построить узкоколейку, поднимающуюся более чем на 300 метров.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Дорога шла через столько ущелий и обрывов, что для прокладки пути длиной 15,5 км пришлось навести 5 мостов и прокопать 22 туннеля! После закрытия маршрута он был превращен в туристический объект. Дорога вьется, огибая склоны, ныряя в туннели, взбираясь все выше и выше.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Ретро-поезд, приводимый в движение небольшим паровозом, ходит несколько раз в день, делая остановки на промежуточных платформах. С каждой из них открывается идиллический вид на альпийские луга Златибора – горной области на Юго-Западе Сербии.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Самой высокой горой Златибора считается 1500-метровый Торник. На его вершину ведет Gold Gondola – самая длинная канатная дорога в мире протяженностью 9 км, берущая начало в городе Златибор. Под прозрачной кабиной, плывущей на 20-метровой высоте, сменяют друг друга поля, холмы с пасущимися на них козами, озеро Рибничке.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

У берега озера – промежуточная станция гондолы, где можно погулять и поплавать в озере, научиться стрелять из лука, заняться парапланеризмом. А дорога идет дальше в сосновые леса и взбирается на вершину Торника.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Следующая точка туристического маршрута по Западной Сербии – Рашская область или просто Рашка. Это первое княжество, из которого потом выросло все сербское государство. Название ему дал древнеримский город Рас, отвоеванный сербами в XII веке у византийцев. После этого завоевателей стали называть расциянами, а их государство – Расцией.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Здесь находятся основанные в XII веке православные монастыри Студеница и Жича, крупнейшие в Сербии. Студеница была построена первым жупаном из правящей династии Рашки Стефаном Неманя. Ее мощные стены выдерживали множество нападений, осад и штурмов, в результате которых было утрачено немало сокровищ монастыря.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Тем не менее, в церкви Богородицы прекрасно сохранились фрески XIII-XV веков, выложенные лазуритом, невероятно дорогим материалом для того времени. Уникальный архитектурный стиль, присущий Студенице и сочетающий византийские и романские черты, получил название Рашского.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

В начале XIII века сыновья Стефана Немани – будущий самый почитаемый святой Сербии Савва Святитель и его брат Стефан – основали монастырь Жича и построили собор Вознесения Господня. В этом же соборе Савва короновал брата как первого короля Сербского королевства Стефана II. В дальнейшим здесь короновали всех правителей Сербии. В ходе многочисленных вторжений монастырь был неоднократно разрушен, но сохранил часть настенных росписей византийских мастеров, привезенных Саввой из Константинополя.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Горнолыжный курорт Копаоник в одноименном горном массиве тоже расположен в Рашской области. Катаются здесь с высоты 2 тыс. метров над уровнем моря, перепад высот – почти километр. Общая протяженность трасс – 65 км, почти на всех установлены снежные пушки для искусственного оснежения. Сезон катания продолжается с конца ноября по начало апреля.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Летом вместо лыж и сноубордов туристам предлагают прогулки на квадрациклах или внедорожников на близлежащие вершины, активные пешеходные маршруты по горным тропам, а для самых неактивных – просто подъем на фуникулере на вершину горы Копаоник, чтобы сделать эффектные фотографии окрестных гор и башни из камней, венчающей вершину.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Самый популярный у пользователей известного сервиса бронирования отель в Копаонике c рейтингом 9,5 из 10 – четырехзвездочный Gorski. Он расположен в 200 метрах от подъемника Крст, предлагает туристам большие номера, три ресторана, спа-центр с крытым и открытым бассейнами, помещение для хранения лыж и сноубордов.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

После тихой малолюдной Западной Сербии Белград кажется огромным и очень энергичным городом. По сербским меркам он действительно очень большой – все население страны составляет 6,7 млн человек, а в столице и ее агломерации живут 3 млн.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Белград – один из старейших городов Европы, за свою долгую историю он множество раз переходил от одних государств к другим и не менее 50 раз был разрушен. Одна из осад города турецкими султанами длилась около 80 лет. Дольше всего им владели Османская и Австро-Венгерская империи, для которых город играл роль пограничной крепости на Дунае. От каждого периода здесь сохранились свои архитектурные стили и традиции.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Исторический центр Белграда и обязательное место посещения для туристов – древняя крепость на стрелке рек Дуная и Савы. Ее фундамент был заложен еще древними римлянами в I веке нашей эры, а затем на протяжении веков крепость обрастала стенами и бастионами. Сегодня внутри крепостных стен – музеи, церкви и памятники.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Монумент Благодарности Франции установлен за помощь страны Сербии во время Первой мировой войны. Памятник Победителю, огромная статуя обнаженного мужчины с мечом на угловом бастионе крепости, возвышается над местом слияния двух рек. Он был воздвигнут в честь освобождения Сербии от захватчиков в 1928 году.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Церковь Ружица – старейшая в Белграде. Здесь покоятся защитники города, погибшие в –одной из первых битв Первой мировой войны – при отражении наступления Австро-венгерской армии на столицу Сербии в 1914 году.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

В военном музее прямо под открытым небом стоят экземпляры военной техники, использовавшейся в двух мировых войнах – танкетки, танки, гаубицы, торпеды производства Франции, Германии, США, СССР и других стран.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Сразу за крепостью начинается наиболее туристическая улица Белграда – пешеходная имени князя Михаила. По ней приятно гулять, рассматривая хорошо сохранившиеся фасады XIX века. Кроме того, здесь много магазинов, в том числе ушедших из России одежных брендов. Как рассказывает гид Владимир, их сейчас очень активно посещают российские туристы.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Улица князя Михаила ведет к административному центру Белграда, где вокруг Пионерского парка расположены Народная Скупщина (парламент страны), Дом правительства и комплекс Старого и Нового дворцов правящих королевских династий, где сегодня располагается резиденция президента Сербии. В соседнем парке Ташмадайдан – эффектная церковь Святого Марка в сербо-византийском стиле.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Рядом и главная церковь города — собор Святого Саввы. По канонам Сербской православной церкви мощи святых должны находиться в основанных ими монастырях. Поэтому останки Святого Саввы были помещены в саркофаг при монастыре Милешево . Но наместник турецкого султана приказал сжечь прах и развеять его по ветру на холме около Белграда. После обретения Сербией независимости было решено построить в этом месте храм, отделанный белым мрамором снаружи и сусальным золотом внутри.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

От центра можно отправиться на набережную Дуная, где в многочисленных кафе и ресторанах – отдохнуть после долгой прогулки и съесть что-то из национальных сербских блюд. Ужин в любом сербском ресторане начинается с тарелки с несколькими видами колбас, брынзой, каймаком (очень густыми сливками) и свежими овощами. К ней подается свежеиспеченный пшеничный или кукурузный хлеб.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Не стоит заказывать в сербских ресторанах морепродукты: в стране нет моря, и главная еда здесь – жареное или запеченное мясо. Обычно его подают с овощами на гриле и картошкой.

Фото: Интерфакс / Максим Авдеев

Запивают еду вином, которое производится в основном на юге страны из более чем 10 сортов винограда. Наиболее известные – смедеревка и вранац. Но главный национальный напиток сербов – ракия, которую производят не только промышленным способом, но и во многих семьях, передавая рецепты из поколения в поколения. Для производства используются любые фрукты из собственных садов – груши, сливы, абрикосы, яблоки, виноград и т.п.