Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Самара тянется вдоль левого берега Волги на 50 км. Неудивительно, что главная достопримечательность здесь – набережная пятикилометровой длины. Летом отсюда можно и не уходить, проводя время на обустроенных пляжах, в кафе, спортзонах и на игровых площадках.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Есть здесь и несколько симпатичных памятников. Например, знаменитой картине Репина "Бурлаки на Волге", над которой он работал в 1870 году в деревне Ширяево, расположенной в 145 км от Самары на правом берегу реки.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Или известному герою фильма "Белое солнце пустыни" товарищу Сухову. Недалеко от места, где установлен памятник, родился и жил один из авторов сценария культовой ленты Валентин Ежов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Памятники героям литературных и кинематографических произведений – не редкость в Самаре. Например, на местном "Арбате", улице Ленинградской, установлен шестиметровый бронзовый Дядя Степа работы Зураба Церетели. Вокруг огромного милиционера обычно толпятся дети.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

А возле музея Алексея Толстого, расположенного в деревянной усадьбе, где писатель жил в детстве, туристов встречает бронзовый Буратино с золотым ключиком.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Бункер Сталина был построен под зданием Куйбышевского областного комитета КПСС в 1942 года. Предполагалось, что в случае эвакуации столицы в город здесь будет располагаться ставка главнокомандующего.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Глубина бункера составляет 37 метров, что соответствует высоте 12-этажного дома.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сегодня здесь атмосферный музей, где можно увидеть фотографии и документы военного времени.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На нижнем этаже – кабинет Сталина, где, как считается, он ни разу не был.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

И комната для заседаний с покрытым зеленым сукном столом и огромной картой театра военных действий. Бункер был рассекречен в 1990 году. Попасть сюда можно по предварительной записи с группой, стоимость билетов – 500 рублей.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В Самаре находится один из самых старых в России пивоваренных заводов. Основал его Альфред фон Вакано, австрийский подданный, который вместе с еще двумя предпринимателями в 1880 году зарегистрировал Товарищество Жигулевского пивоваренного завода. В 1881 году завод выпустил первое пиво – Венское. Но главной и самой знаменитой маркой пива, выпущенной заводом, стало Жигулевское. В 1934 году, после успешного представления на Выставке достижений народного хозяйства в Москве, его рецепт был направлен всем советским пивзаводам, и марка стала самой распространенной в СССР.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Альфреду Фон Вакано, кстати, тоже поставили памятник. Расположен он рядом с основанным им заводом и легендарным городским баром "На дне", в который из здания завода проложен пивопровод. Бар, начавший работу в 80-е годы 20 века, был перестроен к Чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого проходили в Самаре.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Летом 2022 года в Самаре состоялась премьера спектакля-променада "Путешествие одного пианино", созданного уличным театром "Пластилиновый дождь". Его действие начинается в Струковском саду и разворачивается на улицах и площадях исторического центра города.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Иммерсивный спектакль – что-то вроде театрализованной экскурсии. Зрители, сопровождающие пианино и актеров по улицам в наушниках, узнают о наиболее значимых событиях истории Самары и самых известных горожанах, слушают музыку, иногда танцуют и смотрят отрывки из кинофильмов Эльдара Рязанова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Знаменитый режиссер родился в Самаре в 1927 году. Рядом с домом, где он провел детские годы, разбит сквер, носящий его имя, и установлен памятник.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Старое пианино – одновременно и участник спектакля, и хранилище реквизита, необходимого актерам. Из-под его крышки появляется то костюм чудовища из сказки "Аленький цветочек" Сергея Аксакова, который прожил большую часть жизни в Самарской губернии. То телетайпные ленты, по которым передавали сообщения во время Великой отечественной войны.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Национальный парк "Самарская лука" — главная природная достопримечательность области. Он расположен в огромной излучине Волги протяженностью более 200 км. Вдоль берега реки в этом месте тянутся невысокие, но живописные Жигулевские горы, имеющие тектоническое происхождение.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В нацпарке оборудована экотропа для туристов, но гулять по ней можно лишь в составе групп и в сопровождении сотрудника заповедника.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

У подножия Жигулевских гор на берегу Волги располагается уже упомянутая деревня Ширяево, ставшая известной благодаря художникам Илье Репину, Федору Васильеву и Евгению Макарову. В 1870 году они провели здесь три месяца. Сегодня в селе работает большой музей Репина и открыт памятник художнику. Это популярное место стоянки круизных лайнеров, проходящих по Волге. С 2021 года село входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Рядом с деревней, в Поповой горе, пробиты штольни, где в XX веке добывали известняк для стекольного производства, производства изделий из керамики, мощения дорог и в целом строительных работ.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Туристы могут увидеть пещеры длиной не более 250 метров – дальше вглубь горы заходить нельзя из-за опасности обвала. Кроме того, Ширяевские штольни – место массовой зимовки летучих мышей, их здесь от 10 до 14 видов, четыре из которых занесены в Красную книгу.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Город Тольятти основан в 1737 году графом Василием Татищевым, которому здесь тоже установлен памятник к живописном месте на берегу Волги.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Как и Самара, город вытянут вдоль Волги на 30 км. Первоначальное название – Ставрополь-на Волге, а нынешнее город получил в 1964 году в память об умершем в том же году деятеле итальянской компартии Пальмиро Тольятти. Через два года здесь был основан автозавод – и для города началась новая жизнь.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

ВАЗ выпустил первый автомобиль в 1970 году, а в 2020 – 30-миллионный.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

При заводе работает музей, где можно увидеть все модели выпускавшихся машин, в том числе концепт-каров и машин, создававшихся для гонок.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Увидеть, как производятся Гранты и Весты, можно в ходе экскурсии на "Ладу Спорт" — дочернее предприятие АО "Автоваз", выпускающее спортивные версии привычных автомобилей LADA. Правда, не на конвейере, так как автомобили здесь собирают вручную. Компания также собирает машины для ралли и кольцевых автогонок.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Возможно, самая неожиданная достопримечательность Самарской области – замок Гарибальди в неоготическом стиле. Он построен самарским бизнесменом Олегом Кузичкиным на берегу Жигулевского моря в селе Хрящевка недалеко от Тольятти, а название получил в честь его отца – Гарибальди Кузичкина.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Сейчас туристы могут осмотреть замок снаружи, погулять в его парке, пообедать в местном ресторане и посетить большой сувенирный магазин, где многие товары связаны с рыцарской темой. После завершения всех работ здесь должен открыться еще и отель с интерьерами в стиле средневекового замка.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Возвращаясь из Тольятти в Самару, стоит остановиться на Вертолетной смотровой площадке и сделать несколько фотографий с отличным видом на Самарскую Луку и Жигулевские горы. Прежде здесь находилась вертолетная площадка завода авиационных двигателей, сегодня территория передана городу и благоустроена, но название она сохранила старое.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Добраться в Самарскую область из Москвы и других крупных городов можно и на поезде, и на самолете, и на автомобиле. Поезда из столицы идут от 13 до 16 часов, самолет летит полтора. Из Петербурга полет займет 2 часа 20 минут, а путь на самом быстром поезде – около 20 часов. Минимальная стоимость перелета и железнодорожного билета в купе в один конец примерно одинаковая – от 2,6 тыс. рублей.