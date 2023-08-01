Фото: туроператор Ambotis Holidays

Как рассказали в пресс-службе туроператора Ambotis Holidays, одним из преимуществ направления является большое количество прямых рейсов из разных городов России. Из Москвы и Санкт-Петербурга полеты осуществляют российский «Аэрофлот», Emirates, Flydubai и другие перевозчики. Для жителей Западной Сибири также доступны туры с прямым перелетом на крыльях Utair из Тюмени и Сургута.

«Среди отелей российские туристы чаще всего выбирают категорию 5*. Среди самых популярных – тематический курорт Atlantis The Palm 5*, объединяющий отель, океанариум и аквапарк», — добавили в компании.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

Курорт был построен в 2008 году на искусственном острове Пальма, и в 2019 был полностью реновирован. Номерной фонд насчитывает более 1,5 тыс. номеров, в том числе клубные номера и 6 фирменных супер-люксов с особыми привилегиями для гостей.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

Лагуна Амбассадор и аквариум The Lost Chambers

Лагуна Амбассадор считается одним из самых больших и живописных океанариумов в мире. Atlantis, The Palm – стал первым на Ближнем Востоке курортом, получившим аккредитацию Всемирной организации зоопарков и аквариумов.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

В лабиринтах Lost Chamber около 20 аквариумов, где обитают более 65 тысяч представителей морской фауны: акулы, манты, скаты, мурены, анемоны, ушастые медузы, окуни, золотые каранги, анчоусы, лобстеры, омары, крабы. Каждый зал наполнен древними артефактами и фресками, повествующими о жизненном укладе атлантов, их необычных изобретениях и достижениях.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

Посетители океанариума могут выбрать для себя наиболее интересные экскурсии, среди самых популярных – сессия йоги в окружении морских обитателей. Любители ярких ощущений могут отправиться на своеобразный аттракцион Aquatrek Xtreme. Это подводная прогулка на глубине 10 метров в лагуне Амбассадор. На туриста надевают специальный шлем, в который постоянно поступает воздух, и на протяжении 20 минут он в сопровождении гида знакомится с морскими обитателями.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

Кстати, у отеля Atlantis, The Palm 5* есть очень необычные номера – подводные супер-люксы (Underwater Suites). Помимо того, что оформление комнат сделано в морской тематике, окна спальни и ванной выходят на таинственные руины затерянной Атлантиды и лагуну Амбассадор.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

Школьники с 8 лет могут поиграть и поплавать с дельфинами в Atlas Village, там же в окружении млекопитающих можно заняться сапсерфингом или совершить прогулку на каяке.

Аквапарк Aquaventure

Фото: туроператор Ambotis Holidays

Еще одним излюбленным местом детей и взрослых является один из самых больших аквапарков в мире Aquaventure, куда у туристов курорта есть неограниченный бесплатный доступ. Его площадь достигает 22,5 га, в прошлом году аквапарк попал в Книгу рекордов Гиннеса по числу водных горок. Их там 50, а всего Aquaventure предлагает путешественникам более 100 различных аттракционов.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

Так, одна из горок называется «Прыжок веры» (Leap of Faith) – это стремительный спуск по прозрачной трубе длиной 27,5 метров в окружении акул и скатов. Любителям острых ощущений понравится самая высокая водная горка в мире Shockwave или семейный рафтинг на аттракционе Medusa`s Lair.

У Aquaventure есть собственный километровый песчаный пляж, а также самая большая на Ближнем Востоке зона детских водных аттракционов Splashers c лагуной, пещерой, островом и горой.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

На поиски места, где можно вкусно поужинать, не нужно тратить много времени: список кафе и ресторанов курорта насчитывает 35 заведений. В издании дубайского Гида Мишлен (2023) рестораны Ossiano и Hakkasan были отмечены одной звездой. Шеф ресторана Ossiano Грегори Бергер предлагает поужинать блюдами из рыбы и морепродуктов с видом на подводный мир лагуны.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

Под управлением мишленовских шеф-поваров работают также рестораны Gordon Ramsay’s Street Pizza и Bread Street Kitchen & Bar, и самый большой в мире ресторан японской кухни Nobu Dubai.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

Среди новинок — интерактивный ресторан южноамериканской кухни En Fuego c с очень колоритным интерьером и зажигательной атмосферой. Там гостей будут не только угощать, но и развлекать кулинарными шоу, живой музыкой и танго.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

Семейный центр Wavehouse

Развлекательный центр Wavehouse подойдет для семейного отдыха. На территории двухуровневого комплекса есть боулинг, игровые автоматы, детский лабиринт, рестораны, в том числе и фастфуд. На открытой террасе с видом на аквапарк есть современный аттракцион с волнами для серфинга Wave Rider. Вечерами проходят развлекательные программы и играет живая музыка.

Фото: туроператор Ambotis Holidays

«Дубай сейчас стал популярным летним направлением отдыха россиян, ведь городская и отельная инфраструктура хорошо приспособлена к жаркому климату. К тому же в Atlantis, The Palm охлаждаемся вода во всех бассейнах и в аквапарке, так что водные аттракционы дарят и веселье и прохладу», — рассказали в пресс-службе Ambotis Holidays.