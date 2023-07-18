Фото: Интерфакс / Олег Санников

В 2020 году музей включили в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сейчас территория комплекса занимает около 1,3 тыс. га. Название местность получила благодаря дивам – меловым столбцам-останцам, которые вертикально поднимаются над крутыми откосами правобережья Тихой Сосны и Дона. Раньше их было около 20, но до настоящего времени сохранилось только 4. Часть див взорвали при строительстве железной дороги в 1895 году, часть утратили во время Великой Отечественной войны (по территории заповедника проходила линия фронта).

Ландшафты Дивногорья

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Это отвесные склоны, балки, останцы и гребенчатые каньонообразные овраги, пещеры, пойменные, степные, лесные урочища, которые в других регионах России обычно удалены друг от друга на десятки и даже сотни километров. Здесь сохранились поселения и стоянки эпохи мезолита, неолита, бронзы, курганные группы эпохи бронзы, поселения раннего железного века, раннесредневековые хазарские постройки, пещерные христианские храмы. На сегодняшний день в музее-заповеднике выявлено 48 памятников археологии от эпохи позднего палеолита до средневековья.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В заповеднике можно посетить Маяцкую крепость, ее интерактивный макет, археологический парк "От кочевий к городам", археологические объекты "Дивногорье 9" и "Дивногорье 1", гончарные мастерские, Дивногорский каньон, Дивногорский источник, экспозицию "Детство Земли", пещерные комплексы церквей, выдолбленные прямо в останцах, а также Дивногорский Успенский монастырь.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Наиболее яркий палеолитический памятник заповедника – стоянка "Дивногорье 9", место гибели древних лошадей и стоянка древнего человека 14-12 тысяч лет назад. Это уникальный памятник эпохи позднего палеолита, где была собрана самая большая в мире коллекция полных скелетов финальноплейстоценовых лошадей (дикая лошадь позднеледникового периода).

Археологический объект обнаружили в 2007 году, и раскопки здесь позволили выявить шесть слоев находок, включая 7 тыс. костей лошадей и каменные орудия труда для разделки туш.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Также на территории "Дивногорья" расположено хазарское укрепленное поселение — Маяцкий археологический комплекс IX — начала Х вв. Это классический памятник салтово-маяцкой археологической культуры, включающий городище, селище, могильник и ремесленный комплекс.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Маяцкая крепость – наиболее хорошо сохранившийся и детально исследованный мировой памятник Хазарского каганата, исчезнувшего сейчас государства, в свое время конкурировавшего с Русью, Византией и Арабским халифатом. Высота стен крепости, которая была северо-западным форпостом Хазарского каганата, достигала 6 метров, а глубина рва превышала 3 метра. При ее исследовании ученые нашли на меловых блоках более 400 рисунков, надписей и знаков, в том числе рунические надписи, которые пока не расшифрованы.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Многие приезжают в "Дивногорье", чтобы посетить пещерные комплексы. Всего их шесть, все они вырублены в меловом массиве правобережья рек Тихая Сосна и Дон на участке протяженностью около 8,5 км. Комплексы объединяют пещерные церкви, часовни, хозяйственно-бытовые помещения, кельи, склепы, галереи. Длина самой маленькой пещеры — 27 метров, самой большой — 351 метр.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Наиболее известная из пещерных церквей — Церковь Сицилийской иконы Божией Матери, расположенная в Больших Дивах. Этот двухъярусный храм XVII века целиком находится внутри мелового останца. Его окружает обводная подземная галерея Крестного хода протяженностью 95 метров.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В храме хранится список считавшейся чудотворной сицилийской иконы Божьей Матери конца XIX века, оригинал которой утрачен. Это единственная икона в храме. Она хранится в специальном шкафу, так как повышенная влажность не оставляет шансов на сохранение в этой пещерной церкви иконам, как, впрочем, и фрескам. Ранее внутри и снаружи храм был украшен фресками, которые от влажности быстро пришли в плачевное состояние.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сбоку от церкви находится удобная лестница, поднявшись по которой, с 180-метровой горы можно осмотреть окрестности.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Дивногорье – дом для более чем 700 видов растений, из которых 10 (например, ковыль красивейший, проломник Козо-Полянского и ирис карликовый) занесены в Красную книгу РФ, 10 видов являются эндемичными. Также здесь живут более 150 видов позвоночных и почти 7 тыс. видов беспозвоночных животных, из которых более 50 также входят в Красную книгу.

Как добраться

Удобнее всего приехать в заповедник на машине. От Воронежа до Дивногорья 144 км, от трассы М-4 "Дон" – 63 км.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Также можно воспользоваться электричкой. Прямая электричка из Воронежа до Дивногорья идет каждую субботу и воскресенье. Отправление в 09:25, прибытие в 11:39 на ст. Дивногорская, рядом с которой расположен Дивногорской монастырь, и в 11:43 на ст. 143 км, которая находится рядом со входом в заповедник. Стоимость билета – около 300 рублей. Обратно можно уехать той же электричкой в 15:55 (с платформы "143 км"), 16:00 (станция "Дивногорская"). Прибытие в Воронеж в 18:19.

Кроме того, ежедневно из Воронежа до Дивногорья можно доехать электричкой с пересадкой в Лисках. Начинают ходить электрички из Воронежа в 6:03 и заканчивают в 21:06, обратно в Воронеж последняя электричка от ст. 143 уходит в 18:52. Время в пути, в зависимости от длительности пересадки, — 2-2,5 часа.

Где остановиться и где поесть

В окрестностях Дивногорья четыре гостиницы и гостевых дома: три в хуторе Дивногорье и одна паломническая гостиница в Дивногорском монастыре. В хуторе Дивногорье расположены гостевой дом "Трава-Мурава", "Гостевой Дом на Хуторе", гостиница "Дивногорье" с кемпинговой площадкой с водой, электричеством, летним душем и туалетом.

Гостиница при Дивногорском монастыре не имеет своего сайта, но зато на сайте монастыря есть отдельный раздел, посвященный паломникам. В этом разделе есть, в том числе, контакты экскурсионной службы монастыря и размещена схема проезда.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

На хуторе Дивногорье рядом с музейной кассой есть кафе, которое так и называется "В Дивногорье". В теплое время года оно работает со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. В понедельник и вторник в нем продают только готовые закуски и напитки.

В Дивногорском монастыре есть свое кафе и столовая.

Также на хуторе Дивногорье работает магазин продуктов "Ромашка", где можно купить продукты и хозтовары. Работает он ежедневно с 9 до 20 часов.

Сколько стоит экскурсия по "Дивногорью"

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Вход в заповедник бесплатный, открыт он круглосуточно. Однако в пещерный комплекс в Больших Дивах можно попасть только в составе экскурсионной группы.

Стоимость обзорной экскурсии по заповеднику — 300 рублей, школьники, пенсионеры, студенты, льготные категории взрослых — 150 рублей, дети — 75 рублей.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Также можно купить билеты на экскурсии "Дивногорье заповедное", "Детство Земли", "Степная флора Дивногорья", "Путешествие в царство мела", "Ожерелье древности", "Стоянка каменного века", в археологический парк "От кочевий к городам", на осмотр макета "Маяцкая крепость — взгляд в прошлое" или на мультимедийную экскурсию в пещерный комплекс в Больших Дивах.

Заповедник принимает "Пушкинскую карту".

Подробнее о ценах на экскурсии можно прочитать на официальном сайте Дивногорья.