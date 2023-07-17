Фото: Интерфакс / Олег Санников

Особый интерес представляет Воронежская область для гурманов. Регион славится качественными продуктами и ресторанами, которые используют их в своих меню. А одна из главных достопримечательностей здесь – Центральный рынок Воронежа, где можно пробовать все самое лучшее в области и даже знаменитый воронежский черный зефир.

Урочище Кривоборье

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В это место стоит приехать ради прекрасного природного пейзажа. "Урочище Кривоборье" — геологический памятник природы областного значения. С четырех смотровых площадок открывается захватывающий дух вид с крутого 60-метрового песчаного обрыва на реку Дон. Ее русло здесь изогнулось почти на 180 градусов, приняв вид подковы и образовав необычную геологическую достопримечательность. Смотровые площадки соединены между собой тропинками вдоль обрыва.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Местные жители любят в урочище провожать закаты и просто любоваться красивыми видами.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Кривоборье — один из самых старых топонимов региона. Первое упоминание о нем в письменных источниках относится к 1389 году при описании путешествия по Дону московского митрополита Пимена в Царьград.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Это первая достопримечательность, которую туристы могут посетить сразу после въезда в Воронежскую область. От трассы М-4 "Дон" она находится всего в 6 км. Правда, последний километр неасфальтированная дорога ведет через лес, но она вполне доступна для всех типов легковых машин. Впрочем, можно оставить автомобиль и немного пройтись пешком.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник им. Пескова

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Один из старейших заповедников России, созданный 3 декабря 1923 года для охраны исчезающего в то время речного бобра. В 1985 году территорию заповедника включили в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. На площади более 31 тыс. га Усманского бора в заповеднике обитают более 220 видов птиц, почти 40 видов рыб, более 60 видов млекопитающих, в том числе кабаны, волки, лисицы, енотовидные собаки, лоси, косули и благородный европейский олень.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

На территории заповедника несколько музеев, в том числе с уникальными для России художественно оформленными диорамами с чучелами обитателей заповедника, единственный в мире экспериментальный бобровый питомник, вольеры с оленями и волками, дендропарк, детский игровой городок, а также туристические маршруты — экологические тропы "Черепахинская" и "Заповедная сказка".

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Наиболее интересны для посетителей двухуровневый аквариум с условиями, приближенными к естественным, в котором живет семья бобров, и экспериментальный бобровый питомник с шедами (отдельные домики для бобров для размножения в неволе), благодаря которому в СССР и Европе восстановили численность бобра. Нигде в мире более нельзя так близко – буквально на расстоянии вытянутой руки – увидеть бобров, которые здесь совсем не боятся людей. Посетителям запрещено трогать бобров (это могут делать только смотрители) и мешать им, но зато можно наблюдать и фотографировать без ограничений.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Также на территории центральной усадьбы заповедника растет черешчатый дуб, которому более 400 лет, и расположен действующий Толшевский Спасо-Преображенский женский монастырь, основанный в XVII веке.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Расположен заповедник примерно в 50 км от трассы М-4 "Дон". Но приехать в него можно не только на автомобиле, но и на экскурсионном ретро-поезде и туристическом поезде "Бобренок" из Воронежа.

Парк Белый колодец

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Белый колодец — бывший меловой карьер диаметром более 1 км. Месторождение разрабатывали открытым способом до середины 80-х годов прошлого столетия. Затем вода затопила выработки, и образовались озера.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сейчас здесь расположился парк площадью 50 га, в котором есть песочные пляжи у озер с зонами отдыха и парком водных развлечений, парк альпак, эко-тропа (живописный маршрут протяженностью 2,5 км с эзотерическими и мистическими арт-объектами, местами силы и энергии), ошка парк (питомник, в котором живут 38 собак северных пород, включая хаски, маламутов и самоедов), вестерн-клуб, тиры, автодром с трассами для эндуро-мотоциклов, квадрациклов, школа экстремального вождения и глэмпинг.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В парке альпак, которые достаточно дружелюбны, чтобы брать еду из рук посетителей и совместно фотографироваться и целоваться, есть также ручные кролики, козы и шотландский бык породы хайленд. А в ошка парке можно не только вдоволь наобниматься в открытых вольерах с собаками, но и освоить управление зимними и летними нартами, а также заняться дог-трекингом — продолжительными прогулками с собакой по парку.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Расположен парк в 15 км от Воронежа, в 30 км от трассы М-4 "Дон".

Контактная ферма "Farm&village"

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Если у вас совсем немного времени и хочется передохнуть с детьми по дороге на юг, то в 200 метрах от обхода Воронежа по М-4 обустроена контактная ферма "Farm&village".

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Здесь в парке впечатлений детей ждут в контактном зоопарке альпийские, зааненские, чешские, англо-нубийские и русские козы, кролики, лошади, куры, коровы. Также на ферме есть небольшой музей деревенского быта, бассейн с природной артезианской водой, эко-тропы, работает ремесленная сыроварня и ресторан современной фермерской кухни из местных продуктов.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Для детей на территории фермы проводят экскурсии, шоу, интеллектуальные игры и мастер-классы (например, по кузнечному делу, росписи гипсовых фигурок, плетению браслетов, изготовлению игрушек из сена, натуральной косметики и созданию необычных аппликаций), катают на лошадях и пони.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Взрослые могут взять на прокат велосипеды и квадроциклы, для них организуют тематические музыкальные вечера, прогулки верхом на лошадях, киносеансы под открытым небом. Зимой работает каток.

Обзорная экскурсия по Павловску

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Один из самых интересных городов Воронежской области, расположенный на трассе М-4 "Дон" – это Павловск. Здесь по указу императора Петра I в 1709 году возвели корабельную крепость – верфь Азовского флота. В Павловске в петровские времени строили военные корабли, работали пушечный и литейные заводы, канатная и шерстяные фабрики. В то время город называли малым Санкт-Петербургом. В 1768 году по указу Екатерины II на Павловской верфи построили большую часть парусных кораблей Черноморской флотилии. В 1786 году императрица утвердили генеральный план Павловска, и город затем застраивали по четкому архитектурному плану, аналогичному петербургскому.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Сегодня в Павловске обязательно нужно пройтись по историческому центру города, чтобы увидеть архитектуру XVIII-XX веков, посетить Военно-морской музей, Павловский районный краеведческий музей, спуститься на городскую набережную и прогуляться на небольшом теплоходе по реке Дон.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Павловск включен в список исторических городов России, в нем 43 памятника архитектуры, в том числе 7 федерального значения. Самые красивые и интересные здания города — это учебные заведения: средняя школа № 1 (бывшая Ольгинская гимназия), Павловский педагогический колледж (бывшее Реальное училище), Павловский сельскохозяйственный техникум (бывшее Духовное училище). В настоящее время в городе действуют два храма: Церковь Казанской иконы Божией Матери и Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Центральный рынок Воронежа

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Центральный рынок Воронежа – главная гастрономическая достопримечательность города. В 2018 и 2021 годах Минпромторг признавал его лучшим розничным рынком России.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

На первом этаже представлены продукты местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств области. На втором на площади около 1 тыс. кв. метров расположилось собственное производство рынка: микро-зелень, хлеб, кондитерские изделия, молочная продукция, сыры, колбасы, рыба, копченые изделия, шоколад, зефир, сладости, фруктовые и овощные чипсы, мороженое, соусы, квас и кофе.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Весь процесс производства покупатель видит своими глазами: технические помещения сделаны по принципу "открытой кухни". В производстве здесь используют только местные и натуральные продукты без консервантов и химикатов, готовя по традиционным народным рецептам.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Всего на рынке выпускают более 200 наименований продукции на 15 мини-производствах. Пожалуй, самый популярный продукт на рынке – это зефир, которого здесь выпускают несколько видов. А за зефиром "Воронежский Чернозем", который действительно черный как земля, приезжают специально из отдаленных районов города.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Кроме того, на рынке есть лаунж-зона с креслами, пуфиками-качалками и роялем, где можно отдохнуть от покупок, и ресторан, в котором бесплатно пожарят любой кусок мяса или рыбы, купленный на рынке.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

По вечерам часть не проданной днем скоропортящейся продукции бесплатно раздают всем желающим, часть – продают со скидкой.

Воронежский океанариум

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Воронежский океанариум – единственный в Центрально-Черноземном регионе и единственный провинциальный океанариум в России, расположенный так далеко от морского побережья.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Его общая площадь – 4,4 тыс. кв. м. Здесь живут около 4 тыс. обитателей, в том числе 300 видов рыб, млекопитающих, рептилий, беспозвоночных, птиц. В отличии от большинства океанариумов, здесь представлена коллекция не только морских, но и сухопутных животных.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Экспозиция разделена на четыре тематические зоны, воссоздающие природу разных мест планеты — "Моря и океаны", "Леса и степи", "Полярные воды", "Джунгли" — в которых представлен 51 экспозиционный объект.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Посетители океанариума могут увидеть такие редкие и уникальные для России виды животных, как тигровая песчаная акула, пингвины Гумбольдта, зеленая карибская мурена, черепаха мата-мата, северные морские котики, японский краб-паук, окинавская мурена-дракон. А также стать зрителями кормления акул, мурен, крокодилов, крабов, енотов, пингвинов, обезьян, тренировки морских котиков, театрализованных подводных шоу с актерами и животными, принять участие в квесте или записаться в Клуб любителей природы.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В 2015 году Воронежский океанариум признали лучшим океанариум России в рамках ежегодной премии Travelers' Choice ("Выбор путешественников"). В 2018 году океанариум признали лучшим туристическим брендом России в номинации "Океанариум" по итогам исследования "Национального рейтинга туристических брендов-2018", проведенного ЦИК "Рейтинг" и журналом "Отдых в России" в рамках проекта "Национальный рейтинг".

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Расположен океанариум очень удобно для путешествующих на автомобиле — в торговом комплексе "Сити-парк "Град" на трассе М-4 "Дон".

Парк аттракционов

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Парк аттракционов расположен в том же торговом комплексе, что и океанариум. Его площадь – 10,5 тыс. кв. м, он расположен на двух этажах комплекса. Это один из крупнейших крытых парков аттракционов в Европе.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Дизайн парка разработала итальянская компания Bausaa-Baustudio. Сейчас в парке 26 детских, семейных и экстремальных аттракционов, 130 игровых симуляторов.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

На первом этаже парка расположено 14 экстремальных, скоростных и семейных аттракционов, на втором — 12 детских и семейных аттракционов, а также батут, качалки и комната смеха.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

В 2014 году парк признали лучшим крытым парком развлечений в России и СНГ по результатам международного смотра-конкурса "Хрустальное колесо", в 2018 году он стал победителем в номинации "Парк развлечений" в Национальном рейтинге туристических брендов.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Узнать больше о туристических объектах Воронежской области можно на официальном туристском портале Воронежской области.