«Увеличения продаж туров в Южную Корею пока нет из-за общего спада по зарубежным направлениям в результате ослабления рубля. Многие туристы заняли выжидательную позицию, но спрос на направление сохраняется, в частности на экскурсионные программы», — рассказал генеральный директор петербургского туроператора Good Time Travel Николай Букреев.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

По его словам, в отличие от популярных массовых зарубежных направлений, глубина продаж туров в Южную Корею значительно больше, поскольку туристы, предпочитающие такой отдых, планируют поездку заранее в деталях. Кроме того, необходимо выделить некоторое время на получение электронной визы K-ETA.

Растущий интерес к Южной Корее наблюдают и в туркомпании «Интурист».

«Пока Южную Корею нельзя назвать массовым выездным направлением из-за отсутствия прямого авиасообщения с Россией, однако популярность страны у наших туристов, и в частности молодежи, растет. Глубина продаж туров достигает в среднем трех месяцев», — рассказали в пресс-службе туроператора.

В «Интуристе» добавили, что россияне уже начали бронировать туры на осень, когда в Южной Корее начнется сезон цветения красных кленов.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Если говорить о летних программах, то большинство туристов отдает предпочтение посещению Сеула, Пусана и Кенджу, единичные запросы приходятся на турпакеты с посещением, например, морских курортов острова Чеджу.

«Пляжный отдых в Южной Корее мало известен российским туристам. Страна привлекает, в первую очередь, культурой, архитектурой и достопримечательностями», — пояснил руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов.

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Чеджу является самым большим из более чем четырех тысяч островов, принадлежащих Южной Корее. За мягкий теплый климат, пляжи и нетронутую природу его даже прозвали корейскими Гавайями.

Чеджу – одно из самых популярных направлений внутреннего туризма в Корее. Ежегодно остров посещают более 10 млн туристов, преимущественно сами корейцы, однако в последнее время туда стали приезжать все больше иностранных гостей.

По информации туроператоров, корейцы любят Чеджу за отличную экологию, живописный ландшафт с лугами и вулканами, возможность абстрагироваться от шума и городской суеты, наслаждаясь водопадами, дайвингом, посещением заповедника Халлим, фольклорной деревни Сонгып и др.

«Если мы говорим о пляжных турах, то, конечно, потенциал у Чеджу есть, но остров еще малоизвестен нашим туристам, поэтому туры туда требуют серьезного маркетингового продвижения», — сказали в «Интуристе».

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Как отметил Букреев, Чеджу включен в некоторые турпакеты компании, на них есть единичные запросы. Однако дополнительный внутренний перелет и заметно более высокая цена на путешествие усложняют поездку.