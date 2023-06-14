"У нас традиционно считается, что высокий сезон начинается в мае – средний процент загрузки по майским праздникам составил 45-50%, были средства размещения, загруженные на 80% и более. Сейчас средний уровень загрузки на 25-30% ниже, чем в прошлом году, она составляет в среднем около 37-40%. В следующие месяцы она выше, но, учитывая короткое плечо бронирования мы ждем, что июль-август мы отработаем нормально – не отлично, но хорошо. То есть мы прогнозируем непростой сезон, но уверены, что он пройдет хорошо", — сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в ходе встречи с журналистами в рамках пресс-тура, организованного ведомством при содействии туроператора "Интурист".

Он отметил, что всего в Крыму 1100 классифицированных средств размещения, порядка 30-40% из них работают круглогодично.

Снижение цен может достигать 40%

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Интуриста", большинство отелей Крыма сохранили на летний сезон 2023 года цены 2022 года и далее, в зависимости от спроса, корректировали их в сторону снижения.

"Скидки от тарифов прошлого года сейчас могут достигать от 10% до 40%. При этом отели, работающие по динамической модели ценообразования, начали поднимать цены на заезды в выходные и праздничные дни в связи с ростом спроса", — сказали в пресс-службе.

У "Интуриста" глубина бронирования отелей Крыма составляет 2-3 недели, что в среднем соответствует общей картине бронирований по России в этом году. В прошлом году средняя глубина бронирования объектов размещения достигала 2,5-3 месяца.

В отелях Крыма стало больше крымских туристов

Замдиректора санатория "Форос" Татьяна Клименко сообщила "Интерфаксу", что в нынешнем году гостей из Крыма и близлежащих регионов намного больше, чем в 2022 году.

"При анализе бронирований мы видим полярную ситуацию: с одной стороны, увеличена доля коротких туров, например, туров выходного дня, с другой – если турист едет в Крым, то старается купить отдых на более длительный период (от 10 дней)", — сказала Клименко.

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Она пояснила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в линейке продаж увеличилась доля акционных предложений.

"Цены при этом снизились на 15-20%. Гости бронируют, в основном, средние сегменты. Заметного сдвига в сторону дешевых предложений не видно", — подчеркнула Клименко.

Она отметила, что на лето 2023 года отель заполнен примерно на 80%. При этом возросла роль "спонтанных" бронирований (на завтра-послезавтра). В прошлые годы к этому времени, как правило, наблюдалась полная загрузка на весь сезон.

Почему в Крым меньше едут с материка

Генеральный менеджер отеля "Ривьера Санрайз" (Riviera Sunrise) в Алуште Дмитрий Гладков отметил, что нынешний летний сезон для Крыма – самый сложный и плохо прогнозируемый.

"В низкий сезон 2023 года часть отелей закрылась, и поток туристов перераспределился между доступными объектами. При этом мы видели, что плечо бронирования стремительно сужалось, а основной поток гостей был непосредственно из самого Крыма. Количество приезжающих с материка значительно снизилось. Это связано со сложностями с логистикой – отсутствием авиасообщения и пропускной системой на мосту", — сказал Гладков.

Он добавил, что предстоящий высокий летний сезон уже сейчас идет со значительным отставанием по темпам бронирования.

"Сейчас мы идем по бронированиям с 20% показателями на предстоящий месяц. В сравнении с прошлым годом, когда мы видели 60%, сложно строить какие-либо прогнозы. Поведение гостей меняется – многие гости едут на машинах и выбирают отель в последний момент", — подчеркнул Гладков.

Фото: Pixabay.com

Эксперт отметил, что это сильно влияет на возможность планировать расходы и набирать персонал.

Турпоток в Крым за прошлый год сократился на треть на фоне усложнения логистики. Всего полуостров принял 6,3 млн туристов.

В России продолжает действовать режим временного ограничения на полеты в 11 аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.