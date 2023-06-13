При этом стабилизировалась обстановка не везде: Крым в этом сезоне переживает еще более глубокий кризис, чем в прошлом году. Большинство представителей отрасли, опрошенных "Интерфаксом", прогнозирует, что сезон будет успешным для бизнеса, другие ждут поддержку государства, чтобы не обанкротиться.

Регионы прогнозируют рост турпотока

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края, этим летом регион планирует принять порядка 9 млн отдыхающих, загрузка средств размещения ожидается на уровне порядка 85-90%, что соответствует уровню прошлого года. Отмечается, что в летний период гостей региона встретят 10,7 тыс. средств размещения вместимостью 260 тыс. номеров.

Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов прогнозирует, что туристический поток в этом году в Сочи останется на уровне прошлого года. При этом он отмечает, что число людей в аэропорту Сочи может увеличиться, но это будут транзитные пассажиры, которые едут не в сам город, а через Сочи в Анапу, Геленджик, Крым, Краснодар, Абхазию, либо на зарубежные курорты.

Заместитель мэра Сочи Инна Петухова, напротив, считает, что большая загрузка аэропорта положительно отразится на количестве гостей города.

"На сегодняшний день транспортный хаб аэропорта Сочи остается единственным действующим на юге России, это является еще одним дополнительным фактором в сторону увеличения внутреннего турпотока", — сказала Петухова.

Она добавила, что в 2023 году в период с мая по сентябрь власти Сочи ждут на оздоровление и климатолечение порядка 4,5 млн гостей, а всего по итогам года планируется преумножить показатели турпотока 2022 года (более 7,2 млн человек).

Количество гостей на курорте "Роза Хутор" останется на уровне прошлого года, как прогнозирует директор департамента гостиничной недвижимости курорта Сергей Киселев. При этом рост числа туристов ожидается на курорте "Красная Поляна".

Как сообщили в пресс-службе курорта, на это может повлиять ценовая политика "Красной Поляны", поскольку летом тарифы в горах ощутимо ниже, чем на море. В ведомстве также спрогнозировали практически 100% загруженность номерного фонда курорта в июле благодаря событийному туризму.

Изменение поведения гостя — один из факторов роста турпотока в Ставропольском крае в 2023 году.

"Ожидается рост туристического потока в летний сезон, и он однозначно будет выше прошлогоднего показателя. Среди факторов, влияющих на увеличение турпотока на Ставрополье, необходимо отметить, что все больше людей предпочитают пляжному отдыху оздоровительные поездки в санатории. Кроме того, Ставропольский край отличается большой транспортной доступностью. Налаживается прямое авиасообщение с самыми отдаленными уголками нашей страны, появляются новые автовокзалы, связывающие другие регионы СКФО", — считает первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Елена Шконда.

Фото: Интерфакс / Екатерина Градобоева

Как сообщил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев, в конце летнего сезона планируется увидеть рост турпотока в регионе не менее, чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение количества туристов в летние месяцы — тенденция, характерная для Адыгеи в последние два года. Это связано с загруженностью курортов на побережье.

"Если раньше было ощутимое падение турпотока (летом — ИФ) из-за популярности морского отдыха, то сейчас ввиду загруженности Черноморского побережья многие отказываются от этого отдыха в пользу поездок, например, в Адыгею. Сейчас июль и август — не менее пиковые месяцы, чем традиционные январь и май", — отметила заместитель председателя комитета Адыгеи по туризму и курортам Бэла Джаримова.

При этом, как сообщила управляющий акционер здравницы "Лаго-Наки" Татьяна Мамонтова, даже постоянные гости могут не приехать в Адыгею этим летом из-за возникших в прошлом году сложностей в логистике — закрытия аэропорта Краснодара.

Ростовская область этим летом встречает других "туристов": большинство гостей, проживающих в отелях региона – это вынужденные переселенцы из новых областей РФ и военные, отмечает президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства (АПИГ) Елена Папиж. Это подтверждает генеральный директор ООО Национальная управляющая компания "Плаза Пульс" Андрей Демишин.

"Несмотря на сложности, мы видим поток с новых территорий через Ростовскую область и непосредственно в регион. Кроме того, тренд на развитие внутреннего туризма показал нашим потенциальным гостям, что Ростов и ростовское направление — это вкусно, интересно, комфортно и не так дорого. Поэтому, конечно, мы ожидаем большое количество возвращающихся гостей в этом году. Это — вторая очень важная тенденция, я считаю", — прокомментировал Демишин.

Только в Крыму ожидается снижение турпотока по сравнению с показателями прошлого года. Эксперты считают, что сезон текущего года будет худшим на полуострове для бизнеса за последние годы.

"Это будет худший сезон за постсоветский период. Если брать за основу хороший сезон 2021 года, то в 2022 году мы потеряли примерно 50% бронирований, а в этом году, наверно, потеряем 50% от прошлого года. То есть падение будет 75% от сезона 2021 года", — считает глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

По его словам, у представителей бизнеса есть надежда только на то, что из-за повышения цен на объекты размещения в Краснодарском крае гость все-таки приедет в Крым.

"Единственная надежда на то, что в Краснодарском крае закончатся места или оставшиеся будут очень дорогими. Может, какая-то часть людей, чтобы сэкономить, поедет в Крым. Разница, думаю, будет достигать 30-40% за аналогичный уровень размещения в Краснодарском крае", — добавил Зелинский.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Такая ситуация может спровоцировать банкротство объектов размещения в Крыму.

"На сегодняшний момент бронирований на июнь — порядка 20%, июль и август — в среднем 15%, максимально — около 30%. Есть объекты, у которых бронирований нет вообще, и стоит вопрос об их открытии, потому что они не видят смысла работать только в июле-августе. Вероятно, нам предстоит череда банкротств по осени", — подчеркнул председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

При этом владелец франшизы GlampInn (Крым) Константин Выдыш отметил, что падение по турпотоку оказалось для бизнеса не таким значительным, каким виделось зимой. По его словам, снижение числа туристов в Крым вызвано, в первую очередь, низкой пропускной способностью моста в связи с вынужденными тщательными досмотровыми мероприятиями.

Стоимость отдыха выросла на 10-15%

Как отмечают эксперты, стоимость проживания в отелях Юга и Северного Кавказа выросла в среднем на 10-15%. Лишь в некоторых объектах размещения цены не изменились (на курорте "Роза Хутор", в здравнице "Лаго-Наки", в отелях Карачаево-Черкесской республики) или даже сократились (Крым).

При этом эксперты выделяют разные причины изменения стоимости проживания в летний период. Так, заместитель председателя комитета Адыгеи по туризму и курортам считает, что рост цен спровоцировало то, что предложение услуг не успевает за растущим спросом на них. Генеральный директор ООО "Национальная управляющая компания "Плаза Пульс" (Ростов-на-Дону), в свою очередь, утверждает, что повышение стоимости за номер в текущем году вызвало также и увеличение расходов компании.

"Мы уже несколько лет работаем с динамическим ценообразованием, поэтому цена определяется не только спросом, но и расходной частью. В прошлом году мы зафиксировали очень существенное повышение тарифов и цен по многим позициям, которое неизбежно сказалось и на наших тарифах тоже", — сказал Демишин.

Фото: Pixabay.com

О снижении стоимости проживания заявили эксперты из Крыма. Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе сообщил, что цены или не изменились, или стали на 10-15% ниже по отношению к прошлому году. При этом отельеры и туроператоры сейчас проводят различные акции, чтобы привлечь клиентов, в связи с чем снижение стоимости может оказаться еще более значительным. Об этом говорит и владелец франшизы GlampInn, но называет более высокий процент падения цен.

"Бизнес включает максимальную гибкость и лояльность к своему потенциальному клиенту. Можно даже сказать, что разворачивается борьба за каждого клиента в прямом смысле этого слова. Отели создали большое количество акционного продукта. В среднем цены спустили до 30%", — сообщил Выдыш.

По мнению экспертов, такая ситуация с ценами может негативно сказаться на бизнесе: если им не будет оказана поддержка, они разорятся.

"Многие объекты, которые входят в Крымскую гостиничную ассоциацию, опустили в прошлом году цены и работали практически на грани рентабельности. В этом году объекты могут просто разориться, если не получат должной поддержки", — сказал председатель ассоциации Сергей Маковей.

Новая жизнь сервисов бронирования

В прошлом году из России ушли такие сервисы бронирования, как Booking и Airbnb. По словам опрошенных экспертов, за год бизнес адаптировался к новым правилам игры: компании стали наращивать усилия по развитию собственных каналов продаж.

"Российские отели вкладывают деньги в развитие собственных сайтов. Сейчас на рынке наблюдается устойчивый тренд на рост прямых бронирований. Отельеры наблюдают кратное увеличение числа подобных броней: с 25% до 50% за последний год", — сообщил исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов.

Как отметила президент АПИГ, на сегодняшний день российские аналоги ушедших из России платформ продолжают совершенствоваться, пытаются занять освободившуюся нишу, но пока им все равно не хватает инструментов для этого, и сейчас они не могут выполнять те функции, которые выполнял Booking.com. Несмотря на это, Папиж утверждает, что уход Booking.com имеет и положительный эффект, неожиданный для участников бизнеса.

"Агрегатор всегда и полностью был на стороне потребителя. Это был удобный инструмент манипуляции для недобросовестной конкуренции и потребительского экстремизма: на Booking.com писали негативные отзывы, понижающие рейтинг отеля специально для того, чтобы получить либо скидку, либо бесплатное размещение. С уходом Booking.com мы от этого освободились. Да, на других площадках тоже можно написать какие-то отзывы, но можно объяснить техподдержке, что информация не соответствует действительности. У Booking.com всегда априори прав гость и виноват отель. Они не разбирались в причинах, а отзывы очень сильно влияли на рейтинг отеля и на последующие бронирования другими гостями", — сказала глава АПИГ.

Многие эксперты выделяют Ostrovok.ru и "Яндекс Путешествия" в качестве хорошей альтернативы ушедшим с российского рынка иностранным сервисам.

Заместитель мэра Сочи подчеркнула, что в городе успешно работает также и собственная система бронирования в здравницах и гостиницах на цифровом туристическом портале Visit-Sochi.

Уход иностранных сервисов бронирования никак не отразился на турпотоке на Северном Кавказе, об этом говорят эксперты из Чеченской республики и Ставропольского края.

Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской республики выделил "Авито" как одну из наиболее востребованных платформ для бронирования номерного фонда региона.

"Еще до того, как из России ушли Booking.com, Airbnb.com, популярной площадкой для размещения своих услуг для предпринимателей, занятых в сфере туризма, был интернет-сервис "Авито". И по сей день большой уровень бронирования поступает оттуда", — сказал Текеев.

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Директор департамента гостиничной недвижимости курорта "Роза Хутор" согласен, что уход Booking.com и Airbnb.com не отразился на работе отельеров.

"На количество посещений курорта уход этих сайтов с рынка не повлиял, так как у отелей курорта всегда была высокая доля прямых бронирований. Собственные сайты отелей и сайт "Роза Хутор" остаются самыми эффективными каналами в силу того, что лучшие предложения всегда доступны только там", — подчеркнул Киселев.

Вместе с тем работа по созданию приложения-аналога ушедшим компаниям идет в Адыгее.

"Мы в рамках грантовой поддержки реализуем в Адыгее проект по созданию мобильного приложения с функцией бронирования. Но пока равнозначной замены ушедшим сервисам на рынке нет", — отметила заместитель председателя комитета Адыгеи по туризму и курортам.

Член Совета РОО "Туристическая Адыгея" Ольга Иванова, напротив, считает мобильные приложения наименее эффективным способом бронирования в регионе.

"Что касается бронирования, то в Адыгее лучше всего работают собственные сайты, но тем не менее агрегаторы тоже нужны, потому что люди должны иметь возможность ознакомиться с предложениями, которые есть в регионе. Мобильные приложения, на мой взгляд, не работают", — сказала Иванова.

Глубина бронирования вернулась не во все регионы

Количество ранних бронирований увеличилось на Черноморском побережье и Северном Кавказе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в Северной Осетии и Чечне туристы заранее бронируют номера не только на летние месяцы, но и на осень, и новогодние праздники.

"Значительно увеличилось окно бронирования, что очень нас радует — наши потенциальные гости бронируют не только ближайшие летние месяцы, но и сентябрь, октябрь, и даже периодически задают вопросы про Новый год. В прошлом году окно бронирования было совсем коротким", — сообщила руководитель управляющей компании Virtus Hospitality (Северная Осетия) Евгения Вежан.

Положительную динамику по увеличению глубины бронирования отмечает и министр туризма и курортов КЧР: рост показателей по раннему бронированию на летний сезон текущего года составляет около 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, в лидерах продаж — курорты Домбай и Архыз. Высокие показатели по раннему бронированию отмечаются и в Ставропольском крае.

"Заполняемость средств размещений на летний период 2023 года составляет порядка 99,4% с глубиной бронирования по октябрь текущего года", — сказала первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Фото: Адлеркурорт

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края, глубина бронирования в регионе достигает трех месяцев. В среднем номерной фонд Черноморского побережья забронирован на летний период на 68% (на уровне 2022 года), в том числе, июнь — 70% (рост на 1,2% к 2022 году), июль — 69,5% (на уровне 2022 года), август — 64,4% (на уровне 2022 года). Номерной фонд Азовского побережья, в среднем, забронирован на летний период (с июня по август) — на 24,3%.

Эта тенденция нехарактерна для транзитного Ростова-на-Дону, где глубина бронирования сократилась в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Директор по рекламе "Маринс Парк Отель Ростов" Илья Игнатов отметил, что "плечо" бронирования на летний сезон 2023 года снизилось до недели. Генеральный директор ООО Национальная управляющая компания "Плаза Пульс", в свою очередь, сообщил, что номера в отеле бронируют, в среднем, за 1-3 дня, ранних бронирований нет.

"Летом увеличивается поток так называемых бронирований "от стоек". Это не запланированная заранее остановка, когда человек, например, задержался, выехал в обед и в результате понял, что надо где-то остановиться по пути. Таких гостей в общей массе, конечно же, не большинство, но по сравнению с другими сезонами летом их значительно больше", — сказал Демишин.

Такая же ситуация наблюдается и в Крыму: плечо бронирования сократилось до недели, из-за чего отельеры не могут прогнозировать загрузку номерного фонда до конца сезона.

"Глубина бронирования — очень низкая. Думаю, она сократилось до недели включительно. Часто брони, которые делаются заранее, не оплачены. Многие гостиницы вынуждены принимать брони без оплаты. Соответственно не факт, что эти люди приедут", — сообщил глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе.

В Адыгее также фиксируется сокращение глубины бронирования, оно колеблется от двух недель до 1,5 месяца, сообщила управляющий акционер Здравницы "Лаго-Наки".

Курс на вино и экологию

Власти южных и кавказских регионов планируют развивать новые направления туризма для привлечения гостей.

"Мы пытаемся привлекать туриста новыми методами: увеличим количество винных фестивалей. В этом году мы уже будем проводить новый винный фестиваль, который будет называться "Цимлянские вина", он пройдет в Цимлянске в августе, и "Красностоп золотовский", который будет в середине сентября или в октябре. Они будут проводиться ежегодно", — сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Он добавил, что в регионе также проходит этнографический фестиваль "Донская Лоза". Помимо винного туризма, в регионе есть и другие направления, которые активно развиваются: экотуризм, агротуризм и гастрономический туризм.

"Мы сделали уже 9 экологическим маршрутов по особо охраняемым природным территориям, эту работу мы продолжаем. Сейчас активно отрабатываем тему с дельтой Дона, хотелось бы организовать там, в том числе, и водные маршруты. Есть поддержка государства в развитии агротуризма. И мы, конечно, постоянно проводим наш экофестиваль "Воспетая степь", который посещают до 10 тыс. человек", — отметил Гончаров.

Президент АПИГ, в свою очередь, выделяет другое направления туризма как наиболее востребованное в Ростовской области — познавательный туризм. По ее словам, по этому направлению проводится большая работа турфирмами и турагентствами. Кроме того, она отмечает, что в регионе также развивается детский патриотический туризм.

Генеральный директор ООО Национальная управляющая компания "Плаза Пульс" (Ростов-на-Дону) и директор по рекламе "Маринс Парк Отель Ростов" считают, что наиболее востребованное направление туризма в летний период в регионе — транзитный туризм.

Винный туризм также активно развивается и в Краснодарском крае.

"В 2022 году в крае появился первый Национальный туристский маршрут "Винные дороги Краснодарского края", разработанный в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он включает более 200 объектов, в том числе, 20 виноделен края", — сообщили "Интерфаксу" в министерстве курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края.

Фото: pixabay.com

В регионе также популярен активный отдых, восстанавливается сеть маршрутов, удобных и комфортных для неподготовленных туристов, в том числе, и с детьми. Всего в реестр включены 200 туристских маршрутов повышенной опасности, из которых порядка 60 — обустроенных.

В Сочи наиболее востребованы агротуризм и экотуризм, на территории города более 200 различных маршрутов: многочисленные пешеходные маршруты по экотропам и познавательные экскурсии по городским музеям и объектам показа города, также на территории города Сочи согласовано и утверждено 9 паспортов маршрутов повышенной проходимости. Как отмечает заместитель мэра Сочи, к наиболее крупным агротуристским объектам относятся: ферма "Экзархо", "Усадьба виноградаря", горная ферма "Волино", "Дом Кошмана", ОАО "Саолохаульский чай", "Солохаул Парк", Форелевое хозяйство, этнографический комплекс "Вольница", "Ачигварское озеро", "Чайные домики".

Широкий диапазон направлений туризма развит на Северном Кавказе. Так, в Ставропольском крае лидирующую позицию по традиции занимает лечебно-оздоровительный туризм. В Чечне активно развивается культурно-познавательный, активный, этнографический, а также событийный туризм. Министр туризма и курортов КЧР подчеркнул, что на курорте "Архыз" в мае этого года открыли новую экотропу "Аланский путь" протяженностью 8 км для развития экотуризма.

Адыгея в 2023 году планирует удивлять своего гостя новыми туристическими направлениями.

"Если мы хотим увеличивать поток туристов и срок их пребывания, то мы должны предлагать новые направления. Сейчас востребованы гастрономические мастер-классы, дегустации. Туристы интересуются и, в целом, разного рода мастер-классами, например ремесленными или музыкальными. Есть запрос на общение с местными жителями. И начали появляться такие объекты: уже в регионе можно посетить осетровое хозяйство, ферму, научиться варить адыгейский сыр. Однако пока предложений недостаточно. Мы будем работать над этой проблемой", — сказала член Совета РОО "Туристическая Адыгея" Ольга Иванова.

Заместитель председателя комитета Адыгеи по туризму и курортам отметила, что в республике в силу ее природного расположения и особенностей популярные виды туризма давно сложились: это активный и экологический туризм. Она также выделила быстро развивающийся в Адыгее оздоровительный туризм.

"Столица Адыгеи уже привлекает туристов, а в перспективе, благодаря планам на ее развитие, станет не менее популярной у гостей республики, чем наш горный кластер. В связи с этим рассчитываем на рост делового туризма, научного, промышленного, культурно-познавательного", — сообщила Джаримова.

Управляющий акционер здравницы "Лаго-Наки" добавила, что в республике есть перспектива развития сельского и аграрного туризма, также будут востребованы пешие и конные туры по плато Лаго-Наки, экстремальный туризм, туры на термальные источники, бассейны и восстановительно-реабилитационный туризм.