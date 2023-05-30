Такие сборы могут взиматься при въезде в страну, выезде из нее, но чаще всего – при заселении в отели и другие объекты размещения. Обычно вырученные от сбора средства идут на сохранение природных достопримечательностей, на благоустройство курортных зон, на содержание и ремонт объектов туринфраструктуры, а также проектирование и строительство новых.

Австрия

Фото: sha-hotel Jagdhof / AV Media

В Австрии размер туристического налога зависит от региона, в который приехал путешественник. Сбор оплачивается на месте во время размещения. В Вене или Зальцбурге он составит 3% к счету отеля за проживание на человека.

Бельгия

Туристический налог в Бельгии взимается в объектах размещения за каждую ночь пребывания. Иногда плата входит в стоимость бронирования, но некоторые гостиницы предпочитают взимать еще как дополнительную.

В Антверпене и Брюгге туристический сбор взимается за номер, а не за количество туристов в нем. В Брюсселе размер налога варьируется от класса и рейтинга отеля. В среднем туристический сбор в Бельгии составит около 7,5 евро с человека.

Болгария

Фото: Pixabay.com

Туристический налог в Болгарии взимается в объектах размещения и составляет не более 1,5 евро с человека за ночь в зависимости от региона и класса гостиницы.

Бутан

Туристический налог в Бутане считается самым высоким в мире. До осени 2022 года он составлял $250 на человека в день в высокий сезон и немного меньше в низкий. В настоящее время его заменил "налог на устойчивое развитие" в размере $200 за ночь.

Великобритания

Манчестер стал первым британским городом, который ввел туристический сбор. С 1 апреля 2023 года путешественникам при заселении в гостиницы нужно оплатить налог в размере 1 евро за ночь.

Венгрия

Фото: Интерфакс / Катерина Рыжова

В Венгрии туристический налог взимается только в Будапеште. Он составляет 4% от стоимости выбранного гостиничного номера.

Германия

В городах Германии взимается Kulturförderabgabe (налог на культуру) или Bettensteuer (налог на кровать). Его размер варьируется от 0,50 евро до 4 евро с человека за ночь или 5% от стоимости номера в зависимости от типа проживания, стоимости номера и местоположения.

При этом сбор не взимается в городах Баварии, крупнейшего туристического региона страны.

Греция

Фото: pixabay.com

Туристический налог в Греции зависит от количества звезд в отеле или количества арендованных комнат. Сбор составит не более 4 евро с человека в сутки.

Евросоюз

С 2024 года гражданам стран, не входящих в Евросоюз, в том числе американцам, австралийцам, британцам и другим путешественникам из-за пределов Шенгенской зоны, для въезда необходимо будет заполнить заявление стоимостью 7 евро. Сбор не будет взиматься с лиц моложе 18 лет или старше 70 лет.

Индонезия

Туристический сбор в Индонезии взимается только на острове Бали. С 2019 года необходимо оплачивать налог в размере 9 евро с человека. Доходы с него идут на финансирование программ по сохранению окружающей среды и балийской культуры.

В 2023 году власти Индонезии обсуждают возможность введения на Бали туристического налога в размере от $30 до 100. Таким образом власти стараются решить проблему с растущим число туристов, которые регулярно нарушают законодательство и культурные нормы страны.

Испания

Фото: pixabay.com

В Испании курортный сбор взимается в Барселоне, Каталонии и на Балеарских островах.

На Майорке, Менорке, Ибице и Форментере его сумма зависит от выбранного туристами объекта размещения, но не более 4 евро за сутки с человека. В низкий сезон (с 1 ноября по 30 апреля) налог составляет 50% от его суммы в высокий сезон. Дети до 16 лет от уплаты освобождены.

В Барселоне туристический налог будет увеличен в течение следующих двух лет. С 1 апреля сбор вырос до 2,75 евро, а со следующего года он составит 3,25 евро. Налог будет взиматься с постояльцев туристических объектов размещения – отелей, небольших гостиниц, гостевых домов и так далее.

Вырученные средства будут использованы для финансирования инфраструктуры города, включая улучшение дорог, автобусное сообщения и ремонт и установку эскалаторов.

В округе Валенсия туристический налог планируют ввести в конце 2023 или начале 2024 года. Он будет взиматься с туристов, бронирующих любой тип жилья в регионе, включая отели, общежития, апартаменты и кемпинги, на срок до семи ночей.

Предполагается, что размер сбора будет варьироваться от выбранного объекта размещения и составит от 50 центов до двух евро за ночь.

По словам властей, собранные деньги пойдут на устойчивое развитие туристического сектора региона, для обеспечения местных жителей доступным жильем.

Италия

Фото: pixabay.com

В Италии размер туристического сбора зависит от того, в какой регион планирует отправиться турист. Если речь идет о Риме, то там налог составит от 3 до 7 евро в сутки с человека в зависимости от выбранного объекта размещения. В Милане те же правила, но сбор не превысит 5 евро с человека за ночь в высокий сезон, а в низкий будет на 50% меньше.

Венеция в целях борьбы с овертуризмом планирует ввести туристический сбор в 2023 или 2024 году в размере от 3 до 10 евро в зависимости от того, в высокий или низкий сезон путешественники решили посетить город.

Власти обсуждают несколько мер для контроля количества приезжающих туристов, среди них – система бронирования однодневных поездок в Венецию, плата за въезд в город через турникеты или система QR-кодов, которые гости должны будут показать на смартфонах на входе в достопримечательности города.

Карибские острова

На большинстве Карибских островов туристический налог включен в стоимость проживания или оплачивается при выезде из отеля. Сбор составляет от 13 евро за ночь на Багамах до 45 евро на Антигуа и Барбуде.

Латвия

С 1 января 2023 года Рига ввела туристический сбор, который составляет 1 евро за ночь, но не более 10 евро, если турист остается в Риге на более длительный срок. От уплаты сбора освобождены дети до 18 лет.

Литва

В Вильнюсе взимается городской сбор в размере 1 евро в сутки. Сбор платят все путешественники старше 18 лет, которые останавливаются в отелях, хостелах, апартаментах, а также в жилье, забронированном на онлайн-агрегаторах.

В Каунасе он составляет 0,5 евро в сутки с человека для постояльцев старше 18 лет. Налог оплачивается на ресепшн при заселении. При этом многие отели на курортах включают налог в стоимость номера.

Малайзия

Туристический налог в Малайзии взимается в объектах размещения и составляет чуть больше 4 евро за сутки в номере вне зависимости от количества человек. Сбор нужно оплатить в день прибытия при регистрации.

Нидерланды

Фото: Pixabay.com

В Нидерландах с туристов взимается налог на размещение (за ночь) под названием Toeristenbelasting. Его размер зависит от класса отеля и типа проживания, а также от муниципалитета, где остановился путешественник.

В Амстердаме действует самый высокий туристский налог в Европе. Помимо сбора в 7% от стоимости номера в гостинице, путешественникам придется заплатить 3 евро с человека за ночь, проведенную в объекте размещения столицы.

От налога освобождены дети, а также подростки до 16 лет. Кроме того, власти Амстердама ввели налоговый сбор за проживание в кемпинге, он составляет 1 евро. До 10% вырос налог на аренду квартир, в том числе на сервисе по бронированию частного жилья Airbnb. Также Амстердам требует оплаты налога в 8 евро с людей, прибывших в город на лодке.

Новая Зеландия

Туристы, некоторые студенты и рабочие, приезжающие в Новую Зеландию, должны по прибытии оплатить сбор за охрану природы и туризм в размере $35. От налога освобождены граждане Австралии.

ОАЭ

В Дубае и эмирате Рас-эль-Хайма туристический налог составляет от $3 до 15 и оплачивается наличными в местной валюте (дирхамы) либо при заселении, либо при выезде на усмотрение объекта размещения. Если в номере или апартаментах несколько комнат, налог нужно платить за каждую из них.

В эмирате Абу-Даби туристический налог на все категории отелей составляет $4 в сутки за каждую комнату в отелях любой категории, включая апартаменты. Сумма сбора также определяется количеством комнат в номере.

Португалия

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Туристический налог в Португалии взимается в 13 из 308 муниципалитетов, включая Порту, Лиссабон и Фару (1,5 евро в период с марта по октябрь). Сбор составляет около 2 евро с человека за ночь, но не более чем за семь дней пребывания. Налог взимается с туристов от 13 лет.

Популярный у туристов город Ольян также введет туристический налог в 2023 году. В высокий сезон с апреля по октябрь сбор составит 2 евро за ночь. С ноября по март налог будет взиматься по сниженной ставке – 1 евро.

Сбор не распространяется на детей до 16 лет, а взимать его будут с туристов не более пяти ночей подряд, то есть максимально 10 евро за поездку.

По словам местных властей, налоговые доходы будут использованы для минимизации воздействия туризма на регион Алгарве, в том числе для улучшения чистоты и безопасности.

Россия

Фото: пресс-служба Центра винного туризма Winepark

В настоящее время в ряде регионов России действует экспериментальная программа по взиманию курортного сбора. Некоторые регионы, например, Крым, приостановили участие в ней, другие пополнили список совсем недавно. Размер налога определяют местные власти, но он не должен превышать 100 рублей в сутки с человека. Оплачивать сбор в гостиницах должны иностранцы и россияне, начиная с 18 лет.

Курортный сбор в Сочи в Краснодарском крае составляет 50 рублей, в Анапе, Геленджике, Ейске, на федеральной территории «Сириус» и еще в семи муниципальных образованиях – 30 рублей в сутки.

В Ставропольском крае курортный сбор взимается в Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Пятигорске. С 1 января 2023 года налог вырос до 100 рублей с человека в сутки.

В Алтайском крае курортный сбор взимается только на территории курорта Белокуриха, там туристам придется заплатить 50 рублей с человека в сутки.

С 1 апреля 2024 года курортный сбор будет взиматься с туристов в Санкт-Петербурге. Предполагается, что его размер составит 100 рублей с человека в сутки.

Словения

Размер туристического налога в Словении варьируется в зависимости от местоположения и рейтинга отеля. В крупных городах и на курортах, включая Любляну и Блед она составит около 3 евро с человека за ночь.

США

Фото: pixabay.com

В США с туристов взимается так называемый городской налог (City Tax), его размер может меняться от города к городу. Сбор может быть включен в стоимость гостиницы, а если номер был оплачен онлайн при бронировании, то налог необходимо оплатить при выезде из отеля.

Во всех отелях Нью-Йорка действует сбор на проживание – 14,75% и фиксированный налог в размере $3,5 за ночь. Самый высокий туристический налог в Хьюстоне – 17%.

Таиланд

Таиланд обсуждает введение в 2023 году туристического сбора в размере 300 бат (8 евро). Изначально планировалось, что налог введут в конце 2022 года, но отсутствие ясности в вопросах реализации проекта привело к задержкам. По последним данным, он может быть введен в сентябре.

Большая часть налога пойдет на развитие туристической инфраструктуры, а 10-17% — на частичное покрытие медицинских расходов туристов во время отдыха в Таиланде. Предполагается, что деньги можно будет потратить на кремацию или компенсацию в случае ДТП с многочисленными жертвами.

Франция

Во Франции необходимо платить «налог на недвижимость». Он добавляется ко счету за гостиницу и зависит города, в котором турист остановился. Стоимость сбора варьируются от 0,20 до 4 евро с человека за ночь.

Популярные туристические центры, такие как Париж и Лион, используют полученные средства для поддержания туристической инфраструктуры.

Хорватия

Фото: Pixabay.com

В отелях Хорватии также придется оплатить туристический сбор. В высокий сезон налог выше и составляет около 10 кун (1,33 евро) с человека за ночь. В гостиницах на курортах Пулы он включен в стоимость размещения, в Дубровнике и близ него сбор оплачивается дополнительно.

Черногория

Самостоятельным туристам нужно оплатить курортный сбор и зарегистрироваться в полиции или турбюро. Пройти эту процедуру нужно в течение 24 часов с момента въезда в страну.

Для туристических городов (Будва, Котор, Бар, Тиват и т.д.) сбор составляет 1 евро в сутки с человека, в остальных менее одного евро. Его можно оплатить на почте или в банке. Там нужно предъявить сотрудникам паспорт и сообщить число дней, которое ты планируешь провести в Черногории. Далее на руки выдается заветная бумажка о регистрации, она же «розовая бумажка» или «белый картон» в зависимости от курорта, где будет отдыхать путешественник.

После выполнения этой процедуры необходимо найти туристическое бюро (вывеска Turisticka organizacija), где иностранец должен зарегистрироваться. При себе нужно иметь паспорт, чек об оплате сбора и адрес проживания в Черногории (отеля, хостела, апартаментов). Если у путешественника отсутствует регистрация, ему грозит штраф в размере 200 евро.

Чехия

Туристический сбор в Чехии нужно платить только при посещении и размещении в Праге. Он составляет менее 1 евро на человека за ночь до 60 ночей. Налог не взимается с лиц до 18 лет.

Швейцария

Фото: pixabay.com

Туристический налог в Швейцарии взимаются с туристов, чей срок пребывания в объектах размещения не превышает 40 дней. Его размер зависит от региона, в среднем он составляет около 2,2 евро с

человека за ночь. В гостиницах он оплачивается отдельно.

Япония

В Японии туристы платят налог на выезд из страны, он составляет около 8 евро с человека.