«Наибольшим спросом пользуются Россия, Турция, Египет, ОАЭ и Абхазия. Также летом туристы выбирают отдых на Шри-Ланке, в Таиланде, на Мальдивах, Венесуэле», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Средняя продолжительность отдыха в Турции составляет 9 ночей, в Абхазии и Египте — 10 ночей, в ОАЭ — 11 ночей, на Шри-Ланке, в Таиланде и на Мальдивах — 12-14 ночей.

Как отметили в компании, несмотря на сложности с получением виз и авиаперевозкой этим летом востребованы для путешествий страны Европы. Так, в топ-10 популярных выездных направлений вошла Черногория. В этой стране для россиян действует безвизовый въезд.

Турция – в топе продаж среди зарубежных направлений

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В FUN&SUN на Турцию приходится 50% бронирований в общем объеме продаж. Россия занимает долю в 19%, Абхазия – 12%, Египет – 9%, ОАЭ – 6%.

Турция благодаря разнообразию предложения также стала лидером продаж на лето и у туроператора ANEX Tour.

«Страна предлагает отдыха различного уровня и стоимости, можно подобрать отель как только для взрослых, так и для семей с детьми с анимацией и другими развлечениями. Кроме того, в Турцию можно вылететь более чем из 20 регионов России», — пояснили в пресс-службе.

Между тем, в компании фиксируют растущий спрос на страны, которые раньше не пользовались спросом в летнем сезоне. Среди них – Шри-Ланка, ОАЭ, Таиланд. Также российские туристы стали больше внимания обращать на отдых в странах СНГ, в частности в Казахстане – на курорте Актау на побережье Каспийского море.

В пресс-службе туроператора Space Travel также отметили, что активнее всего россияне бронируют на лето Турцию, Мальдивы, ОАЭ, Египет и Таиланд.

В России туристы выбирают курорты Кубани

Фото: pixabay.com

По словам туроператоров, внутри страны российские туристы отдают предпочтение курортам Краснодарского края.

«На первом месте у нас Краснодарский край, второе место занимают курорты Абхазии, на третьем – Санкт-Петербург. Четвертое место занимают Кавминводы, далее следуют Крым и Подмосковье», — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, весной продажи Крыма немного оживились, однако показатели по-прежнему хуже, чем в прошлом году.

«В марте мы заметили улучшение, но все равно сейчас бронирования Крыма идут на 25% хуже, чем в 2022 году. Тем не менее, регион вошел в топ-5 по России на лето, он остается массовым направлением отдыха для российских туристов», — пояснил Ромашкин.

У туроператора FUN&SUN лидером бронирований по России также стал Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе), за ним следуют Калининград, Дагестан, Алтай и Камчатка.

Как отметили в пресс-службе туроператора, этим летом российские туристы стали активнее бронировать речные круизы.

«Мы видим хороший спрос на речные круизы, глубина продаж таких туров достигает сентября. Наиболее популярны в июне круизы из Москвы в Тверь и обратно, круизы в Санкт-Петербург с заходом в Карелию», — рассказали в FUN&SUN.

Всего за навигационный сезон туроператор планирует организовать 26 круизов с посещением 43 городов России и выходом из портов Москвы, Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.