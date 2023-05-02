"В 2019 году страну посетили более 340 тыс. россиян, однако во время пандемии произошел существенный спад из-за введения антиковидных ограничений. С 2022 года, когда приехали 55-60 тыс., отмечается стабильный рост турпотока из России в Корею. Сейчас мы постепенно возвращаемся к допандемийному уровню. По прогнозам на 2023 год турпоток достигнет показателей 2019 года", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в московском представительстве Национальной организации туризма Кореи (НОТК).

Самые популярные туры в Корею – экскурсионные

Позитивный настрой НОТК разделяют и туроператоры, которые фиксируют оживленный спрос на поездки в Южную Корею.

"Мы запустили туры в Южную Корею этой весной. Очень успешно продавались экскурсионные программы на цветение вишни. На лето основной спрос приходится на туры в Сеул, недельные и 10-дневные путешествия по стране", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметила руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR туроператора Vedi Group Наталия Лазарева, спрос на туры в Южную Корею растет по мере приближения летнего сезона.

"Спрос хороший, цены на отели не изменились. По нашей оценке, рост составил 3-5% по сравнению с прошлым годом, но это в пределах инфляции. Единственное, в этом году загрузка отелей Южной Кореи высокая, стало сложнее попасть в желаемые объекты размещения из-за спроса со стороны других иностранных гостей в том числе", — рассказала она.

Фото: Piqsels.com

По словам Лазаревой, наибольшим интересом у россиян пользуются событийные и экскурсионные туры. Продолжительность таких поездок в среднем составляет 7 ночей. Популярны также десятидневные комбинированные туры в Сеул и Пусан – второй по величине город страны.

Петербургский туроператор Good Time Travel наблюдает повышенный спрос на Южную Корею и в Северо-Западном федеральном округе. В том числе из-за того, что страна возобновила безвизовый режим для россиян. Отказов во въезде, по информации компании, практически не бывает.

"Спрос на Южную Корею достаточно активный, многие россияне любят эту страну. Что касается продаж, то здесь есть сложности из-за отсутствия прямого авиаперелета и высоких цен на стыковочные маршруты. Тем не менее, на цветение вишни и предстоящие майские праздники у нас были собраны группы, такие программы пользуются повышенным спросом", — рассказал генеральный директор туркомпании Николай Букреев.

Он добавил, что из-за дефицита доступных зарубежных пляжных направлений россияне стали интересоваться комбинированными турами в Южную Корею, совмещающими пляжный и экскурсионный отдых.

Как добраться в Южную Корею

По данным Vedi Group, россияне чаще всего приобретают авиатуры в Южную Корею со стыковкой в Ташкенте. По сравнению со стыковкой в ОАЭ такой перелет займет столько же времени, но выйдет дешевле. При этом в эмиратах очень удобное время стыковки, и такие маршруты тоже востребованы.

"Из Владивостока в Тонхэ ходит паром. И сейчас российские туристы стали часто запрашивать туры по Приморью в сочетании с Южной Кореей. Это интересный продукт: турист проводит несколько дней в Приморье, потом садится на паром и оставшиеся дни путешествует по Южной Корее", — добавила Лазарева.

Южная Корея – круглогодичное направление туризма

В свою очередь, руководитель отдела маркетинга туроператора China Travel Евгений Глотов сообщил, что преимущества страны – в том, что она может быть круглогодичным направлением для российских туристов.

"Зимой – горнолыжный сезон, весной – цветение вишни, летом – пляжный отдых, осенью – цветение кленов. Сейчас спрос на Южную Корею кратен допандемийному. Но нельзя забывать, что пока нет прямых рейсов в страну, и туристы добираются со стыковками", — пояснил он.

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Как отметил эксперт, экскурсионные программы – сильная сторона Южной Кореи за счет многообразия исторических и культурных объектов, памятников, природных достопримечательностей.

"Учитывая повышенный интерес туристов, у нас в этом году представлено четыре экскурсионные программы по Сеулу для разного уровня бюджета. Кроме того, россияне посещают страну в рамках медицинского туризма, а в последние годы за счет популярности корейских сериалов и групп, выступающих в жанре k-pop, вырос интерес к кино- и музыкальной индустрии", — заключил Глотов.

Весной 2022 года Южная Корея возобновила безвизовый режим с Россией и рядом других стран с условием предварительной регистрации путешественников в системе электронной авторизации Korea electronic traver authorization (K-ETA). Все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, были отменены в октябре 2022 года.