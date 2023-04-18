Курорты Краснодарского края прогнозируют высокую загрузку номерного фонда, которая на пике может достичь 100%. При этом стоимость отдыха под влиянием инфляции и роста расходов отельеров вырастет на 10-15%. Особняком стоит туристическая столица — Сочи, где на фоне ажиотажа цены могут подскочить на все 30-40%.

А вот для турбизнеса Крыма предстоящий курортный сезон может оказаться провальным: сложная логистика и политическая обстановка привели к серьезному спаду бронирований. Для привлечения туристов отельеры держат цены на уровне прошлого года, но при росте затрат это неминуемо отразится на их финансовых показателях. Некоторые гостиницы во избежание убытков и вовсе решили не открываться.

Золотой отдых

Фото: Пресс-служба Сочи Парк Отеля

Рост цен отдых на большинстве курортов Краснодарского края в предстоящем летнем сезоне в среднем не превышает 15%, отмечает вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Конечно, есть места, где цены на отдых в этом сезоне выросли значительно — это Сочи. И причина понятна — единственный открытый аэропорт на всем Черноморском побережье России. Соответственно люди из Сибири и Дальнего Востока, Севера вынуждены лететь в Сочи, хотя, может быть, они с удовольствием отдохнули бы и в Крыму или в Анапе, Геленджике, но туда самолеты не летают. Поэтому сочинские отельеры, понимая свое монопольное положение на рынке, поднимают цены. В зависимости от звездности стоимость отдыха в отелях категории 1-3 звезды по сравнению с прошлым годом выросла от 5% до 15%, а вот отели категории 4-5 звезд подняли цены на 30-40%", — уточнил Мкртчян.

"Что касается отелей Анапы и Геленджика, то здесь более взвешенная политика, и здесь мы видим рост цен в пределах 10-15%", — добавил он.

По словам Мкртчяна, отдохнуть по ценам прошлого года в Краснодарском крае точно не получится. "Таких локаций нет. Даже Азовское побережье — Ейск, Тамань тоже подняли цены, пусть в пределах 10%, но подняли. И этому есть объективные причины: произошел рост стоимости коммунальных услуг, продуктов питания, надо платить зарплату персоналу, поэтому держать прошлогодние цены невозможно", — отметил вице-президент ассоциации.

По мнению председателя правления ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, именно огромный спрос выступает драйвером роста цен на отдых в Сочи.

"В этом году, конечно, цены заметно выше — кто-то из отелей поднял стоимость номеров на 15% в соответствии с инфляцией, а кто-то на все 30%, так как спрос колоссальный и многие туристы готовы приобретать путевки по любым ценам. Власти еженедельно мониторят цены на услуги отелей, но не вмешиваются и, по моему мнению, правильно делают. Мы все же в рынке и административно регулировать цены точно нет необходимости. Нужно выстраивать качественную логистику на другие курорты — Анапу, Геленджик, на курорты Крыма, но с этим, как мы видим, по-прежнему есть ряд сложностей", — отметил Богданов.

Вместе с тем, по его словам, наряду с высокими ценами в сегменте 4-5 звезд в том же Сочи есть и масса более доступных по цене вариантов: большой выбор апарт-отелей, малых гостиниц и гостевых домов.

"Если гость хочет найти для себя номер за 3,5 тысяч рублей в сутки — он найдет. Я многим туристам рекомендую не стремиться в Сочи в июле-августе, а рассмотреть варианты приезда в июне или во второй половине сентября. Многие опытные туристы уже бронируют путевки на начало и даже на вторую половину ноября. Для поездки в санаторий межсезонье — это лучший выбор", — подчеркнул он.

По словам Богданова, в крае существует дефицит отелей категории 5 звезд, которые пользуются сейчас наибольшим спросом у туристов. И соответственно в таких гостиницах наибольший рост цен.

"В 48 провинциях Турции функционируют 686 пятизвездочных отелей. Больше всего таких гостиниц расположено в Анталье. В этом курортном районе в регионах Аксу, Манавгат, Серик, Аланья, Кемер функционируют 343 пятизвездочных отеля. На нашем юге отелей категории 5 звезд всего около пятидесяти", — добавил эксперт.

По данным властей Сочи, в случае раннего бронирования цена номера может быть снижена до 20% от первоначальной.

"К примеру, в июне средняя стоимость размещения на двух человек в сутки в отелях категории 5 звезд составит около 22 тыс. рублей. В отелях категории 4 звезды — 10 тыс. и категории 3 звезды — порядка 7 тыс. рублей. Наиболее существенный, то есть в пределах 15%, рост цен отмечается в сегменте 4-5 звезд. Это преимущественно сетевые отели, которые применяют динамическое ценообразование, то есть цена номера зависит от спроса. При этом сейчас отели предлагают акции раннего бронирования, по которым забронировать проживание можно со скидками от 5% до 20% от первоначально заявленной стоимости", — сообщили "Интерфаксу" в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.

В то же время, по словам Мкртчяна, в отелях Крыма наблюдается резкое снижение цен на отдых. "Пока, по данным на апрель-май, снижение на 30-40%, но уверен, что и на июнь-июль тоже будет снижение цен на 25-30%", — добавил он.

Такие разные цены

Фото: pixabay.com

"Интерфакс" решил самостоятельно сравнить цены на отдых на популярных курортах Черноморского побережья с использованием российских сервисов бронирования.

Так, семье из трех человек (двое взрослых с ребенком) недельный отдых в Сочи (шесть ночей) в июне в отеле 5 звезд Grand Karat Sochi (прежнее название Hyatt Regency) с видом на море обойдется в 269 тыс. рублей с завтраком, с видом на город — 171 тыс. рублей. Пятизвездочный бутик-отель "Усадьба Хлудова" предлагает разместиться за 263 тыс. рублей без питания, а гранд-отель "Родина" (5 звезд) обойдется в 659 тыс. рублей, "Swissоtel Resort Сочи Камелия" (5 звезд) — 279 тыс. рублей.

Отель Cosmos 5* в поселке Дагомыс предлагает разместиться в апартаментах с завтраком за 109 тыс. рублей на шесть ночей, а пятизвездочный санаторий "Одиссея" в поселке Лазаревское — за 120,75 тыс. рублей с трехразовым питанием. В Сириусе (Адлер — ИФ) за недельный отдых в Radisson Blu Resort & Congress Centre 5* придется заплатить 217,3 тыс. рублей за номер с завтраком. Улучшенные апартаменты в "Престиж Apart & Spa" (4 звезды) — обойдутся в 88,2 тыс. рублей с завтраком, в "Лазурь Бич Отель" (4 звезды) — в 86,9 тыс. рублей, стандартный номер в отеле "Богатырь" (4 звезды) с двухразовым питанием предлагается за 165,9 тыс. рублей. Номер в мини-гостинице (без звезд) на эти даты в Сириусе можно найти по цене от 3,7 тыс. рублей в сутки в зависимости от удаленности от моря и наличия удобств, в Сочи — от 6 тыс. рублей.

В Геленджике в отеле "Метрополь" категории 5 звезд за "люкс" придется заплатить 331,8 тыс. рублей, стандартный номер в Приморье Grand Resort Hotel 5* обойдется в 169,4 тыс. рублей с завтраком. В четырехзвездочном гостиничном комплексе "Дача" стандартный номер будет стоить 87 тыс. рублей, полулюкс — 130,5 тыс. рублей. Отдых в отеле Alean Family Biarritz 4*, работающий по системе "все включено", обойдется в 259,5 тыс. рублей. Цены номеров в мини-гостиницах начинаются от 4 тыс. рублей в сутки, в частном жилом секторе без удобств — от 3 тыс. рублей.

Недельное пребывание в Анапе по системе "все включено" в отеле Alean Family Doville в июне будет стоить 370,2 тыс. рублей, в "Город Mira Resort & Spa Miracleon" — 189 тыс. рублей. Отель Pontos Family Resort Hotel All Inclusive 4* предлагает отдохнуть за 80,4 тыс. рублей также по системе "все включено", а Gala Palmira 3* в поселке Витязево близ Анапы — за 59 тыс. рублей. В отеле "Виладжио" 3* на Курортном проспекте стандартный номер с завтраком будет стоить 66 тыс. рублей. Номер в мини-гостинице без звезд на эти даты обойдется семье от 2,5 тыс. в сутки в зависимости от наличия удобств и места расположения.

Курортный отель "Ялта-Интурист" (4 звезды) в Крыму предлагает недельный отдых за 75 тыс. рублей с завтраком, "Поляна сказок" (4 звезды) в Ялте — за 77,9 тыс. рублей (завтрак включен), полулюкс в пятизвездочном отеле "Вилла Елена" обойдется в 102,7 тыс. рублей.

Номер в отеле "Муссон" (3 звезды) в Ялте можно забронировать и за 41 тыс. рублей, отдых в трехзвездочной "Крымской Ницце" обойдется в 52,5 тыс. рублей, а гостинице "Ялта Адмирал" (3 звезды) — за 21 тыс. рублей. Цены номеров в мини-отелях начинаются от 3,5 тыс. рублей.

В Алуште в июне недельный отдых в Riviera Sunrise Resort & Spa 5* обойдется в 82,3 тыс. рублей, в отеле More Spa & Resort 5* — в 105,9 тыс. рублей, в Hayal Resort 4* — 81,6 тыс. рублей. В пансионате "Нева" (3 звезды) семье из трех человек придется заплатить за номер 53,5 тыс. рублей, номер в отеле Art House (3 звезды) — будет стоить 27,6 тыс. рублей. Номер с удобствами в мини-гостинице без звезд можно найти и за 3 тыс. рублей в сутки.

"Крым сегодня выглядит привлекательнее с точки зрения стоимости отдыха. Отельеры ввели огромное количество программ лояльности: где-то две недели проживания по цене семи дней, где-то в стоимость проживания включена стоимость санаторно-курортного лечения и другие акции. То есть с точки зрения стоимости — да (у Крыма есть преимущества — ИФ), с точки зрения логистики — нет", — сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Планы на будущее

Фото: Санаторий им. Фрунзе

Как констатируют эксперты, в этом сезоне изменилась глубина бронирований. "Где-то она выросла — это по Сочи. Сейчас люди, понимая, что в Сочи поднимают беспредельно цены, бронируют уже август-сентябрь, а где-то она резко уменьшилась — это по Крыму. Крым бронируется сейчас максимум на два месяца вперед. Люди прекрасно понимают, что отельеры будут еще снижать цены, и не раз, и поэтому никто июль-август не бронирует", — отметил вице-президент "Альянса туристических агентств" Мкртчян.

В министерстве курортов и туризма Краснодарского края также сообщили, что глубина бронирований в этом сезоне впервые достигает четырех месяцев.

По словам председателя правления ассоциации отельеров АМОС Богданова, в помощь туристу отели Краснодарского края сформировали новые каналы продвижения услуг, довели "до ума" собственные сайты.

"Сейчас у туристов нет никаких проблем (с бронированием — ИФ). Но я всегда рекомендую нашим гостям подбирать и бронировать тур или путевку с менеджером из туроператорской компании или с турагентом, поскольку рынок туризма на курортах Юга России настолько масштабен, что самому в нем разобраться очень сложно. Тем более, что услуги турфирм не несут дополнительных затрат для туриста — цена путевки остается такой же, как и при прямом бронировании", — отметил Богданов.

В центре внимания

Фото: Сайт сафари-парка Геленджик

Несмотря на рост цен на отдых, эксперты оптимистичны в прогнозах турпотока на курорты Краснодарского края.

"Рост турпотока в Краснодарском крае будет плюс 10-15% больше по сравнению с прошлым годом", — считает вице-президент "Альянса туристических агентств".

По итогам прошлого года Краснодарский край посетило рекордные 17,4 млн отдыхающих. "В предстоящем курортном сезоне ожидаем загрузку и турпоток не ниже уровня прошлого года. Активно идут бронирования на летний период, заполняемость отелей на Черноморском побережье в "высокий сезон" близится к 100%", — сообщили "Интерфаксу" в министерстве курортов и туризма Краснодарского края.

Традиционно летний сезон на курортах Кубани начнётся 1 мая. В разгар летнего сезона в крае будет действовать более 10,5 тыс. средств размещения, в том числе — более 80, работающих по системе "все включено".

Высокую загрузку в предстоящем сезоне прогнозируют и власти курортных территорий края. "Предприятия санаторно-курортной отрасли на летний период забронированы в среднем уже на 60%. В пиковые летние месяцы уровень бронирований в санаториях и пансионатах с лечением составит около 80%, а в отдельных превысит и 90%. Популярны также отели уровня 4 и 5 звезд и средства размещения, работающие по системе "все включено", — сообщили в департаменте курортов, туризма администрации Сочи.

Там напомнили, что в прошлом году курорт принял более 7,2 млн отдыхающих. "В этом планируется принять не меньше. С начала года город принял уже более 1,3 млн гостей", — уточнил собеседник агентства.

Власти Геленджика прогнозируют рост турпотока на 5%. "В 2022 году курорт принял 3,72 млн туристов, это на 3% превысило показатель 2021 года. Ожидаемый уровень турпотока в этом году — более 3,9 млн гостей. В крупных санаторно-курортных предприятиях на отдельные периоды забронировано практически 90-100% номеров, при этом общий уровень бронирований на летний период достигает 60%", — сообщили в администрации курорта.

Загрузка отелей в Анапе в летнем сезоне может достичь 100%, заявили в администрации курорта. На курорте будут работать более 1,5 тыс. средств размещения на 170 тыс. номеров. В прошлом году в Анапе отдохнули 4,2 млн гостей.

Ожидается, что горный кластер Сочи тоже будет пользоваться популярностью у туристов.

"Загрузка курорта в майские праздники и далее превысит 70%, это практически на уровне прошлого года. На летний сезон мы также прогнозируем повышение спроса, загрузка отелей увеличится до уровня 75%", — сказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров.

Крым в аутсайдерах

Фото: Интерфакс / Марина Леонова

Предстоящий курортный сезон 2023 года может стать одним из самых сложных для Крыма, заявил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, отметив, что загрузки номерного фонда на майские праздники практически нет.

"Есть несколько проблем, которые мешают нам загружать объекты. В частности, логистика. Билетов из Москвы на прямые поезда практически нет, а если есть — стоимость в районе 9-10 тыс. рублей за одно место в купейном вагоне, что достаточно дорого. Я давно выступаю за введение единого плоского тарифа, чтобы исключить спекуляции и фактически "чартерного принципа" продажи билетов между Крымом и другими регионами", — сказал Маковей.

Еще одна проблема — информационная повестка, считает эксперт. "Посещая выставки в других регионах, мы поняли, что у людей много вопросов по безопасности и тому, как они будут добираться. Думаю, что в предстоящие майские праздники мы будем наблюдать в основном внутренний региональный крымский туризм. Значительной частью отдыхающих будут местные жители. Пока у меня самые пессимистичные прогнозы. Бронирования на высокий сезон пока составляют 10-15% к показателю прошлого года. Скорее всего, это люди, которые едут в Крым по каким-либо личным причинам: к родственникам, друзьям, на мероприятия", — добавил Маковей.

Он подчеркнул, что некоторые отельеры пока не готовы брать предварительную оплату за номера. "Понимают, что в любой момент турист может отказаться, и деньги придется вернуть. А полученные деньги всегда хочется сразу задействовать, вложить в развитие объекта. Чтобы не влезать в эти деньги, они даже не берут предоплату. Люди ждут развития событий", — сетует глава ассоциации.

По его словам, некоторые объекты на севере и северо-западе Крыма уже сейчас приняли решение не открываться вообще. "Возможно, многие пропустят этот сезон полностью. Такое решение в основном принимают те, у кого дополнительно есть не связанный с туризмом бизнес. У кого нет других доходов, естественно открываются и ждут положительной динамики", — добавил он.

Традиционно в тройку крупнейших курортных территорий Крыма входят Ялта, Алушта и Феодосия. Цены на курортах ожидаются на уровне прошлого года.

"Безусловно, сейчас отельеры дают скидки при раннем бронировании. Но большая часть объектов уже в прошлом году ввела максимально возможные скидки и предлагали очень низкую цену для привлечения гостей. Если опускать цены ниже прошлогодних, то это работа в убыток. Уходить ниже рентабельности два-три года подряд — это очевидное банкротство. Поэтому в целом цены остались на уровне прошлогодних. И вряд ли кто-то принял решение о поднятии, разве что только на какие-то уникальные для Крыма предложения. Если сравнивать с Краснодарским краем, там цены сейчас на порядок выше. В отелях 4-5 звезд у нас в Крыму сегодня скидка достигает до 50%, у них такого нет — стоимость может отличаться в два-три раза. В сегменте малых отелей разница составляет раза в два", — резюмировал глава ассоциации.

О низкой динамике бронирования на предстоящий летний сезон сообщил также представитель крупного крымского санатория "Форос".

"Динамика бронирования летнего сезона в этом году низкая. Ценовая политика мало отличается от прошлого года. Планировать сегодня загрузку летнего периода очень сложно из-за сложной логистики, изменения потребительского поведения, рыночной ситуации в отрасли. До этого загрузка летнего периода к 1 февраля уже составляла 96%. То есть люди в январе планировали поездку в Крым", — отметил он.

Существенно сократилась и глубина бронирования в Крыму. "Сейчас маленькая глубина бронирования. Потребители в основном из близлежащих регионов, планирование отдыха происходит примерно за 3-5 дней, то есть почти спонтанно", — добавил он.

По мнению вице-президента "Альянса туристических агентств" Мкртчяна, турпоток на курорты Крыма в этом году снизится на 40% по равнению с прошлым годом.