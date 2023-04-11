Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Мурманская область стала пилотным регионом проекта национального туроператора "Алеан" "Экспедиции к лучшим традициям", созданного для изучения этнографической составляющей в российских регионах, знакомства с национальным колоритом коренных народов России.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

По-настоящему открыть для себя Север – это значит познакомиться с историй, культурой, традициями и бытом коренного народа Кольского полуострова, почувствовать невидимые нити, крепко сшившие прошлое и настоящее. Саамы или лопари, лапландцы – финно-угорский народ, один из самых малочисленных в Европе, проживающий на территории четырех государств: Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Численность российских саамов – менее 2 тысяч человек. Поэтому история целого народа концентрируется в историях отдельных семей особенно наглядно. Вы не просто приходите в этнографический музей, чтобы посмотреть музейные экспонаты за витринами. Вы приезжаете в родовые общины, знакомитесь с людьми, слушаете их легенды и истории, входите в их жизнь, поражаетесь их многочисленным талантам. Приезжаете за эмоциями!

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Саамы считали себя потомками оленя по имени Мяндаш. Олень — основа жизни и благосостояния. Поэтому не вздумайте, пожалуйста, спрашивать у саамов, сколько оленей в их стаде. Это также неприлично, как спросить человека, сколько у него денег в кошельке. В "Оленьем дворе" родовой общины Лопарская (находится в поселке при станции Лопарская) гостеприимная хозяйка, Полина Харыбина расскажет об особенностях этих животных, у вас будет прекрасная возможность пообщаться с ними, покормить ягелем, устроить фотосессию.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

И не пугайтесь, подходят северные олени совершенно бесшумно. Кстати, это их качество, а также тот факт, что при ранении северные олени не издают ни звука, использовали в годы Великой Отечественной войны. Более 10 тысяч оленей было мобилизовано в оленно-транспортные батальоны, в Кольском Заполярье с их помощью эвакуировали раненых, доставляли военные грузы, забрасывали во вражеский тыл разведчиков и даже вывозили подбитые самолеты вместе с экипажами.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Чаем с травами на Севере угощают всегда и везде. Но в «Оленьем дворе» он кажется особенно вкусным, видимо потому, что потчуют им в куваксе – переносном летнем жилище из нескольких тонких стволов деревьев, покрытом оленьими шкурами, берестой или парусиной. Также, как и зимнее жилище – вежа, кувакса поражает своими небольшими размерами, что вызвано практическими соображениями – маленькое помещение легче обогреть. В куваксе тоже надо знать свои тонкости и не усаживаться на деревянные пенечки, расставленные внутри, так как это не стулья, а столы!

Фото: Правительство Мурманской области

Лишний раз убедиться в том, что паровоз – хорошо, пароход – хорошо, а олени лучше, можно на Празднике Севера и Дне Оленевода в селе Ловозеро, который обычно проходит в марте. С этнографической точки зрения он дает богатейший материал для изучения национального колорита. Северяне до сих пор сохраняют традиционные виды спорта: метание аркана на оленьи рога, стрельбу из арбалета, местную борьбу.

Фото: Правительство Мурманской области

Центральное событие праздника – гонки на оленьих упряжках, в которых участвуют как мужчины, так и женщины-оленеводы. Громкий окрик каюра-погонщика, переливы колокольчиков упряжи, кристально белый снег, взметающийся белыми брызгами из-под копыт, ослепительное солнце. И вот упряжка на финише, изумляя неподготовленных смешно раскрытыми ртами и развевающимися языками! Оказывается, олени охлаждают организм как собаки, поэтому и кажется, что они улыбаются с высунутыми языками.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Будучи в Ловозере, обязательно стоит посетить музей истории, культуры и быта кольских саамов. А на ярмарке народных мастеров, без которой не обходится ни один праздник Севера – настоящее раздолье для шопинга. Такого изобилия и разнообразия сувениров, как в Мурманской области, редко в каких регионах России встретишь. Отполированная до состояния нежного шелка кукса (чашка) из березовой капы, украшения из оленьего рога, оригинальные соусы из северных ягод, чипсы из ягеля, предметы быта с аппликациями из топляка, и, конечно, разнообразная традиционная одежда и обувь – главное вовремя остановиться, чтобы не было перевеса багажа.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Местные наряды – отдельная история. Во многих семьях саамские женщины по-прежнему шьют одежду и обувь вручную. В родовой общине Пуаз в поселке при железнодорожной станции Лопарская вам расскажут, как выделывать, смолить, снимать жилы и делать нитки для шиться верхней глухой одежды из оленьих шкур мехом наружу под названием печок. Никакие самые современные материалы не сравнятся по теплу и экологичности с традиционной одеждой.

Фото: ГОБУ "Центр народов Севера"

Кстати, будьте готовы к жалостливым взглядам северян на вашу обувь, которую в Москве гордо именуют зимней. Она не выдержит испытания полярной весной, когда за окном в конце марта может быть минус 37 градусов. Поэтому, планируя поездку в Заполярье, со всей ответственностью отнеситесь к экипировке.

Традиционную обувь – пимы и каньги – женщины шьют из шкуры и меха оленей. Некоторые образцы похожи на произведения искусства. Кстати, пимы могут стать отличным сувениром из Арктики. Несмотря на внушительную цену сделанных вручную пим – 30 тысяч рублей – служить они вам будут 20-30 лет. И это оказалась единственная в моей жизни обувь, в которой часами не мерзнешь на улице при температуре ниже 30.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

В родовой общине Пуаз есть свой, семейный музей. Практичность саамов делает этот музей совершенно оригинальным. Когда нужна традиционная одежда, члены общины идут в свой музей и одевают музейные экспонаты, часть из которых сшита руками талантливой мастерицы Лидии Большуновой.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Традиционное развлечение саамских женщин – футбол! Играют в него только женщины, обязательно в длинных национальных сарафанах. Мяч из оленьей кожи, набитый кожей или мехом оленя, пропитанный водой и достигающий веса до 5 килограммов, нельзя подбрасывать, только катать.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Футбольным полем может стать любая полянка, где смогут развернуться две команды по пять человек, а ворота – просто палки, воткнутые в землю. Кстати, в саамском футболе разрешены силовые приемы, игра корпусом, подкаты. Думаю, мало какой спортивный комментатор способен описать это феерическое зрелище, ибо увидеть мяч в ворохе разлетающихся подолов нам удалось только тогда, когда его закатили в ворота. В этнографическом комплексе "Тулома", расположенном в одноименном поселке, каждая туристка может поиграть в саамский футбол.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

В этнокомплексе, построенном при поддержке правительства Мурманской области, также можно попробовать свои силы в традиционных саамских ремеслах — на мастер-классах по изготовлению изделий из рога, дерева и кожи, в том числе рыбьей. И конечно, послушать древние легенды Севера о саамских шаманах – нойдах, священных местах – сейдах, как правило представляющих собой внушительных размеров каменные сооружения на "ножках".

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Родовые общины саамов находятся рядом с Мурманском, поэтому приехав в Заполярье можно смело поселиться в областной столице, благо отелей в городе более 130. Но если хочется отдыха вдали от городских огней, отличным выбором станет хаски-парк "Ловозеро" рядом с селом Ловозеро. Сюда можно приехать и на один день, отвести душу с суровыми на вид и добрейшими в душе созданиями.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

Местные говорят, что у хаски вообще нет гена агрессивности. Не знаю, насколько научно утверждение, но на практике оно подтверждается на все 100%: хаски неимоверно дружелюбные, жмурят прозрачные голубые глаза от удовольствия, когда их гладишь. А как они бегут в упряжках! Легко и невесомо, как будто летят над поверхностью земли. Катание в санях на собачьей упряжке на северном морозе – это, что обязательно нужно испытать в жизни. Тем более, что в хаски-парке есть очень важная опция – согрей гостя. Вам обязательно выдадут теплющие традиционные накидки с капюшонами, предназначенные, в том числе, и для защиты вашей одежды от бурных "обнимашек" с собаками.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

И уж что точно не оставит никого равнодушным – это арктическая кухня. Издревле саамы ели мясо оленины и дичи только зимой, все остальное время – рыбу. В старину в сезон на семью заготавливали до полутонны рыбы! Любители здорового образа жизни точно оценят саамскую диету. Треска, семга, палтус, сиг, хариус присутствуют в рационе в самых разных видах: ухи, второго блюда, салатов, начинки пирогов.

Фото: Интерфакс / Ирма Бушелашвили

И нигде больше вы не увидите такого количества блюд с ягодами. Их добавляют всюду! В уху, в олений бульон, который загущают ржаной мукой, в пироги, в салаты. Самым популярным саамским блюдом считается салат нюввт из отварной размятой рыбы и морошки. Клюква, брусника, голубика, черника, вороника, морошка, которую называют и северным апельсином, и саамской картошкой – спасение от авитаминоза. Научно доказано, что именно северная ягода содержит самое большое количество витаминов, так как созревает она во время полярного дня и круглосуточно вбирает солнечные лучи. Ее в лесах столько, что собирают не руками, а специальными приспособлениями – грабилками.

Фото: ГОБУ "Центр народов Севера"

Сегодня в Мурманской области активно возрождаются традиции саамов, в том числе предпринимаются попытки сохранить язык. В прошлом году в Мурманском государственном арктическом университете появилась уникальная программа магистерской подготовки "Технологии преподавания саамского языка". Трудность в том, что только на территории Кольского полуострова жители говорили на четырех диалектах. По разным данным среди кольских саамов осталось от 300 до 500 носителей языка. Поэтому если повезет услышать саамскую речь – считайте, что поездка оказалась эксклюзивной. Между тем, базовые выражения, например, шурр пассьпе, что значит "большое спасибо", поймут практически все саамы.

Фото: Владимир Дюпин

Отправляясь в тур по Заполярью, не надейтесь, что за одну поездку прочувствуете всю грандиозную мощь русского Севера. Нужно же еще увидеть китов с апреля по июнь, побывать на фестивале викингов в августе, посмотреть на красную тундру в сентябре и конечно же – поохотиться на Полярное сияние! Кстати, за прогнозом северного сияния удобно следить на туристическом портале Мурманской области murmansk.travel.