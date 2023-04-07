На прямых и транзитных рейсах россияне могут отправиться в 72 страны. В марте для туристов открылся Китай, который возобновил выдачу всех типов виз. Также отменил антиковидные ограничения для прибывающих воздушным транспортом Азербайджан, в мае снимет все ограничения Япония.

Абхазия

Антиковидных ограничений нет. Чаще всего туристы добираются в Абхазию через аэропорт Сочи. Власти республики рассчитывают, что аэропорт Сухума будет восстановлен к 2024 году.

Австрия

Антиковидных ограничений в Австрии нет, как и прямых рейсов в страну. Добраться можно со стыковками в Стамбуле или Белграде. Туристическую визу оформить возможно, но, скорее всего, она будет строго под даты поездки. Кроме того, с 1 января 2023 года посольство страны в Москве принимает либо европейские страховки, либо от аккредитованных при посольстве страховых компаний.

Азербайджан

Кабмин Азербайджана 28 марта снял требование о предъявлении COVID-паспорта (документ, подтверждающий полную вакцинацию против COVID-19 или наличие иммунитета после болезни) при въезде в страну граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.

Посещение крупных торговых центров, спортзалов, объектов общественного питания и гостиниц также возможно теперь без COVID-паспорта.

В Азербайджан летают авиакомпании AZAL, Buta Airways, "Аэрофлот", Utair, "Северо-Запад" и "ИрАэро".

Албания

Фото: Pixabay.com

Антиковидных ограничений нет. Въехать можно по национальной или шенгенской визе. Прямых рейсов нет. Добраться можно с пересадкой в Стамбуле или Белграде.

Алжир

Антиковидные ограничения на въезд отменены. Посольство страны в Москве оформляет туристические визы. Из Москвы прямые рейсы в Алжир выполняет авиакомпания Air Algerie.

Аргентина

Антиковидных ограничений нет, ПЦР-тесты и справки о вакцинации не требуются, за исключением медицинской страховки, покрывающей расходы на лечение от COVID-19.

Прямых рейсов из России в Аргентину нет. Добраться можно с пересадкой в Эфиопии или Турции.

Армения

Антиковидные ограничения сняты.

В Армению доступны прямые рейсы, их выполняют "Аэрофлот", "Россия", Armenia Airways, Nordwind, "ИрАэро", FlyOne Armenia и другие перевозчики.

Афганистан

Все антиковидные ограничения сняты. В Кабул из Москвы один раз в неделю летает авиакомпания Ariana Afghan Airlines.

Бахрейн

Бахрейн отменил все антиковидные ограничения на въезд туристов. Прямые рейсы между Москвой и столицей страны Манамой выполняет несколько раз в неделю национальный перевозчик Gulf Air. Блоки мест на рейсах этой авиакомпании есть у туроператоров Coral Travel, Space Travel, "Интурист".

Белоруссия

Антиковидных ограничений нет. Прямые рейсы в Минск из Москвы выполняют авиакомпании "Белавиа", "Аэрофлот", Победа", из других городов России летают также Nordwind и Red Wings.

Болгария

Антиковидных ограничений нет. Для посещения Болгарии потребуется виза. Прямых рейсов нет, добраться можно со стыковками в Турции.

Бразилия

Фото: Pixabay.com

Для въезда необходимо иметь сертификат вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В качестве альтернативы подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за сутки до поездки. Справки не нужны детям до 12 лет.

Прямых рейсов в Бразилию из России нет, но добраться можно со стыковкой в Турции или ОАЭ.

Венгрия

Венгрия выдает россиянам визы, но строго на срок поездки. Ковидные ограничения отменены. Добраться в страну можно с пересадкой в Турции или Азербайджане.

Венесуэла

Полностью привитые пассажиры (признается "Спутник V") должны предъявить сертификат вакцинации, подтверждающий, что они были полностью привиты не менее чем за 14 и не более чем за 270 дней до прибытия или сертификат, подтверждающий, что они полностью вакцинированы и получили бустерную дозу.

Непривитым туристам старше 5 лет для въезда в Венесуэлу требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия рейса.

Перед вылетом всем иностранным гражданам необходимо заполнить анкету на сайте pasedesalud.casalab.com.ve, чтобы получить QR-код для предъявления в аэропорту.

Прямые рейсы из России в Венесуэлу выполняет авиакомпания Conviasa, полеты осуществляются раз в неделю. У российских туроператоров "Интурист" и TEZ Tour есть блоки мест на рейсах из Москвы. А туркомпания PEGAS Touristik выполняет полетную программу в страну на рейсах Nordwind.

Вьетнам

Антиковидные ограничения отменены. Для посещения страны менее чем на 15 дней виза не нужна. Прямых рейсов из Москвы нет, однако с 25 марта авиакомпания VietJet Air запустила регулярные рейсы из Владивостока в Нячанг (курорт во Вьетнаме). Полеты будут с пересадкой в Лаосе один раз в неделю — по субботам. Добраться из европейской части России можно с пересадкой в ОАЭ, Катаре, Турции или Таиланде.

Гонконг

С 1 апреля туристам больше не нужно сдавать ПЦР- или экспресс-тест на антиген (RAT) по прибытии в Гонконг. Гражданам России также не требуется виза для посещения на срок до 14 дней.

Прямых рейсов в Гонконг нет, можно добраться со стыковками в Турции, Катаре, ОАЭ или Таиланде.

Греция

Антиковидные ограничения сняты. Визовые центры оформляют туристические шенгенские визы, чаще всего краткосрочные. Прямых рейсов в Грецию нет, добраться можно со стыковкой в Турции.

Грузия

Грузия отменила все антиковидные ограничения для приезжающих в страну. Однако туристам необходимо заполнить специальную анкету не позднее чем за 48 часов до поездки.

Прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет. Можно долететь со стыковкой в Армении на рейсах Armenia Airсompany или FlyOne Armenia, Азербайджане или Турции. Также можно въехать через наземный пункт пропуска "Верхний Ларс" на автомобиле.

Доминикана

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Для въезда в Доминиканскую Республику необходимо оформить медицинский страховой полис, покрывающий лечение от COVID-19, а также заполнить декларацию о состоянии здоровья.

Прямых рейсов в Доминикану нет, добраться можно с двумя и более пересадок, однако некоторые туроператоры обсуждали планы по организации рейсов в Ла-Роману через Анталью, а также с перелетом из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Еревана.

Египет

Антиковидных ограничений нет.

Прямые рейсы в Египет выполняют авиакомпании Egypt Air, Red Wings, AZUR air, "Аэрофлот".

Израиль

Для въезда нужно только оформить медицинский страховой полис с покрытием лечения коронавируса, а также заполнить декларацию о здоровье в течение 48 часов до посадки на авиарейс или морской круиз.

Рейсы в Тель-Авив из Москвы выполняют авиакомпании El Al и Red Wings (с посадкой на дозаправку в Минеральных Водах), а также "Россия" из Сочи и "Азимут" из Минеральных Вод. Можно также добраться с пересадкой в Стамбуле.

Индия

Антиковидных ограничений нет. Авиакомпания "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы в Дели и Гоа из Москвы и Екатеринбурга. AZUR air летает в Гоа из Москвы и регионов.

Индонезия

Иностранные туристы могут посетить Индонезию только с сертификатом о полной вакцинации (для россиян – "Спутник V"). Кроме того, перед путешествием туристам необходимо оформить медицинскую страховку с покрытием не менее $25 тыс. и установить приложение Peduli Lindungi.

Российские туристы могут получить однократную визу по прибытии, она обойдется примерно в $35.

Прямого авиасообщения между Индонезией и РФ нет, добраться можно со стыковками в Стамбуле, Дубае, Дохе, Бангкоке.

Иордания

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Для путешествия в Иорданию потребуется только страховка с покрытием лечения от коронавируса и заполненная форма на сайте gateway2jordan.gov.jo.

Прямых рейсов из Москвы в Иорданию нет, можно добраться с пересадкой в Стамбуле.

Ирак

Антиковидные ограничения сняты.

Рейсы из Москвы в Багдад выполняет Iraqi Airways один раз в неделю, а с 20 апреля запланированы также рейсы два раза в неделю компанией Fly Baghdad.

Иран

Иностранные туристы старше 12 лет обязаны иметь распечатанный сертификат вакцинации на английском языке, подтверждающий завершение курса ("Спутник V" принимается), или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Прибывшие пассажиры проходят медосмотр и могут быть подвергнуты повторному ПЦР-тестированию.

Кроме того, пассажирам необходимо до прибытия заполнить анкету Self-Declaration Form, которая предоставляется на борту воздушного судна.

Для посещения страны потребуется туристическая виза, ее можно оформить онлайн на сайте e_visa.mfa.ir/en

Прямые рейсы выполняют Mahan Airlines, Nordwind и "Аэрофлот".

Испания

Антиковидные ограничения сняты. Испания выдает шенгенские визы российским туристам, но получить их довольно сложно из-за повышенного спроса. Прямых рейсов нет, добраться можно со стыковкой в Турции.

Италия

Антиковидных ограничений нет, прямых рейсов тоже. Добраться можно со стыковкой в Стамбуле. Италия выдает краткосрочный туристический шенген.

Казахстан

Ограничений на въезд в Казахстан нет. Прямые рейсы выполняют "Россия", "Азимут", Red Wings, SCAT и другие авиакомпании.

Камбоджа

Фото: Pixabay.com

Антиковидных ограничений нет. Также возобновлена выдача электронных виз на сайте https://www.evisa.gov.kh/.

Прямых рейсов в Камбоджу нет, добраться можно с пересадкой в Китае, Индии или Таиланде.

Катар

Антиковидные требования для въезжающих сняты. Регулярные рейсы в Доху из Москвы ежедневно выполняет авиакомпания Qatar Airways.

Кения

Для посещения Кении все еще нужен сертификат вакцинации или справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. По прибытии после выборочной визуальной проверки может потребоваться экспресс-тест на антиген. Сдать его можно в аэропорту за $30.

Прямых рейсов из России в страну нет, но добраться можно с пересадкой в ОАЭ, Эфиопии или Турции. Наиболее удобный и недорогой вариант – рейсы Air Arabia со стыковкой в Шардже.

Кипр

Кипр отменил все антиковидные требования для въезда иностранных путешественников.

Добраться на остров можно через ОАЭ, Сербию, Египет, но самым удобным и бюджетным будет перелет со стыковкой в Ереване. Путешествия в эту страну продают сразу несколько туроператоров. FUN&SUN и TEZ Tour в конце апреля запускают полетные программы в Ларнаку на блоках мест на рейсах авиакомпании Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте.

Также FUN&SUN в конце мая запустит полетную программу на Кипр со стыковкой в Ереване на блоках мест авиакомпании Red Wings.

Киргизия

Киргизия открыта для российских туристов. Прямые рейсы выполняет "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Avia Traffic Company.

Китай

Фото: Piqsels.com

Перед поездкой необходимо заполнить декларацию и получить специальный "код здоровья". Для этого нужно загрузить в WeChat или на сайт https://htdecl.chinaport.gov.cn/htdeclweb/home/pages/index/index.html отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 48 часов, главную страницу загранпаспорта и маршрутную квитанцию авиабилета. После загрузки результата теста и заполнения декларации сформируется QR-код, который нужно показать в аэропорту прибытия.

С 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз для иностранных граждан.

Рейсы из Москвы и регионов в Китай выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", "Якутия", "ИрАэро", Hainan Airlines, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Sichuan Airlines, Beijing Capital Airlines

Куба

Каждый пассажир, включая детей любого возраста, перед вылетом на Кубу обязан заполнить в электронном виде "Санитарную Декларацию" на сайте https://dviajeros.mitrans.gob.cu/ и получить QR-код. Его необходимо предъявить во время регистрации на рейс, а также по прибытии на Кубу. QR-код может быть как в распечатанном виде, так и в электронном – на экране смартфона.

Пассажиры по прибытии на Кубу, выборочно могут быть подвергнуты контролю температуры и ПЦР-тестированию.

Прямых регулярных рейсов на Кубу из России пока нет, но несколько крупных туроператоров летают на курорты страны на рейсах авиакомпании Nordwind Airlines.

Кувейт

Антиковидных ограничений нет.

Прямые рейсы из Москвы несколько раз в неделю выполняет авиакомпания Jazeera Airways.

Лаос

Антиковидные требования на въезд сняты. Безвизовый въезд для россиян возобновлен.

Добраться в страну можно с пересадкой в Бангкоке.

Ливан

Власти Ливана отменили все антиковидные ограничения.

Добраться в Ливан можно со стыковками в Турции или ОАЭ.

Маврикий

Перед поездкой необходимо заполнить декларацию здоровья на сайте https://safemauritius.govmu.org/. Также туристам рекомендуется приобрести страховку с покрытием лечения от COVID-19.

Прямых рейсов нет, но добраться на Маврикий удобнее всего со стыковкой в ОАЭ.

Макао

Фото: Интерфакс / Наталья Бережная

Иностранным туристам для посещения Макао нужно пройти экспресс-тест на антиген перед поездкой. Однако для въезжающих из Китая, Гонконга и Тайваня он не нужен.

Прямых рейсов в Макао нет, добраться можно с пересадкой в Китае.

Малайзия

Антиковидные ограничения на въезд сняты.

Прямого авиасообщения между Россией и Малайзией нет, но добраться можно со стыковкой в ОАЭ, Катаре или Узбекистане.

Мальдивы

Путешественникам для въезда потребуется только заполнить онлайн-декларацию о состоянии здоровья через портал Imuga в течение 48 часов до поездки. Прямые рейсы в Мале выполняет "Аэрофлот". Также добраться можно со стыковками в ОАЭ и Катаре.

Марокко

Фото: Pixabay.com

Туристам нужно будет заполнить перед поездкой только онлайн-форму на сайте https://www.onda.ma/form.php.

Авиакомпания Royal Air Maroc 2 мая запускает прямые рейсы из Касабланки в Москву, они будут выполняться два раза в неделю, по средам и пятницам. Со стыковками можно добраться через ОАЭ, Турцию, Египет или Эфиопию.

Мексика

Для въезда необходимо только заполнить в самолете иммиграционную анкету, а также иметь при себе медицинскую страховку и ваучер на отель от туроператора.

Прямых рейсов нет, добраться можно со стыковками, например, в Дубае.

Монголия

Антиковидных ограничений нет. Прямые рейсы из Улан-Удэ и Хабаровска выполняет авиакомпания Hunnu Air.

ОАЭ

ОАЭ сняли все антиковидные ограничения для въезда.

Рейсы в ОАЭ выполняют местные авиакомпании Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia. Из Сочи и Минеральных Вод полеты выполняет авиакомпания "Азимут", из Сочи летает также "Россия".

Оман

Фото: Pixabay.com

Антиковидных ограничений нет.

Авиакомпания Oman Air с начала декабря возобновила полеты из султаната Оман в Москву, рейсы выполняются по средам и пятницам. Также добраться можно со стыковкой в Катаре, Турции и ОАЭ.

Португалия

Антиковидных ограничений нет. Визовые центры Португалии принимают заявления на оформление туристического шенгена.

Прямых рейсов нет. Добраться можно со стыковкой в Стамбуле или Дубае.

Саудовская Аравия

Для посещения Саудовской Аравии нужен только полис медицинского страхования для покрытия рисков, связанных с COVID-19.

Прямых рейсов нет, но можно добраться со стыковками в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Сейшелы

Перед поездкой необходимо оформить и оплатить разрешение на въезд на сайте https://seychelles.govtas.com/. Также сбор можно оплатить в аэропорту прибытия. Из антиковидных требований осталось лишь оформление страховки, покрывающей лечение COVID-19.

"Аэрофлот" выполняет полеты по маршруту Москва — Маэ два раза в неделю.

Сербия

Антиковидных ограничений нет.

Прямые рейсы в страну выполняет Air Serbia.

Сингапур

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Власти страны сняли все антиковидные ограничения на въезд.

Прямых рейсов в Сингапур нет, добраться можно с пересадкой в Дубае, Абу-Даби, Дохе или Бангкоке.

Словения

Коронавирусные ограничения на въезд отменены. Визовые центры Словении продолжают прием заявлений на визы от россиян.

Прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой в Стамбуле или Дубае.

Таджикистан

В начале февраля Таджикистан снял ограничения, введенные из-за COVID-19.

Прямые рейсы выполняют Utair, "Уральские авиалинии", Somon Air.

Таиланд

Фото: Pixabay.com

Таиланд отменил все антиковидные ограничения.

Прямые рейсы из Москвы и регионов выполняют "Аэрофлот", S7 и другие авиакомпании. Кроме того, туроператоры запустили чартерные программы на Пхукет и в Паттайю. Долететь в страну можно также со стыковкой в ОАЭ, Омане, Катаре или Узбекистане.

Тайвань

Антиковидные ограничения сняты.

Прямых рейсов из РФ на Тайвань нет, добраться можно с пересадкой в Китае, Стамбуле или Бангкоке.

Танзания

Антиковидных ограничений нет.

Прямых рейсов нет, добраться на Занзибар можно со стыковкой в Дубае или Стамбуле.

Тунис

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Антиковидных ограничений для туристов нет.

Прямые рейсы в Тунис выполняет авиакомпания Nouvelair Tunisie. Из Москвы и Санкт-Петербурга туроператоры "Гранд Экспресс" и "Экспресс Турс" в апреле запускают полетную программу в Монастир на рейсах тунисского перевозчика.

Туркменистан

В стране все еще действуют антиковидные ограничения. Для въезда туристам потребуется сертификат вакцинации (российские вакцины подходят) или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки. Также нужно скачать и распечатать в двух экземплярах анкету https://turkmenistanairlines.tm/forma_COViD_19.pdf, без нее туриста не посадят на рейс.

После въезда в страну пассажир проходит повторное тестирование. Независимо от результатов теста пассажир будет отправлен на 7-дневную самоизоляцию.

Прямые рейсы из РФ выполняет авиакомпании Turkmenistan Airlines.

Турция

Турция сняла все антиковидные требования для прибывающих туристов.

Прямые рейсы в страну выполняют многие авиакомпании – турецкие Turkish Airlines, Pegasus, Corendon, новый авиаперевозчик Southwind Airlines, российские "Аэрофлот", AZUR air, Red Wings и другие. С марта турецкий лоукостер Tailwind Airlines запустил чартерные рейсы между Москвой и Стамбулом. Блоки мест на бортах взяли туроператор ANEX Tour и туроператор "Интурист".

Узбекистан

Антиковидных ограничений на въезд нет. Прямые рейсы выполняют "Аэрофлот", Utair, Red Wings, "Азимут", Uzbekistan Airways.

Филиппины

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Для посещения страны туристам нужно иметь при себе сертификат вакцинации от коронавируса с получением бустерной дозы ("Спутник V" и "Cпутник Лайт" одобрены). В качестве альтернативы подойдет справка с отрицательным результатом экспресс-теста на антиген, сделанного за 24 часа до поездки. Также его можно сделать по прибытии на острова.

Туристам потребуется заполнить онлайн-форму на сайте https://etravel.gov.ph/

Прямых рейсов на Филиппины нет, но добраться из Москвы в Манилу можно со стыковками в ОАЭ, Омане, Катаре или Таиланде.

Франция

Франция выдает россиянам шенгенские визы, хотя поймать свободное окно для записи на подачу документов очень сложно.

Ограничений на въезд в страну сейчас нет. Долететь можно транзитными рейсами через Турцию, Сербию, Армению.

Хорватия

Антиковидных ограничений нет. Хорватия возобновила оформление туристических виз в России, можно получить национальную или шенгенскую визу.

Прямых рейсов в Хорватию нет, добраться можно со стыковкой в Стамбуле.

Черногория

Черногория открыта для иностранных туристов, в том числе и для граждан РФ.

Прямых рейсов нет, возможно долететь со стыковкой в Турции и Сербии.

Чили

Фото: pixabay.com

Для въезда в страну туристам с 18 лет нужно загрузить в приложение https://mevacuno.gob.cl/ сертификат вакцинации ("Спутник V" подходит) или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки. Обе дозы вакцины должны быть сделаны не позднее чем за 14 дней до путешествия.

Прямых рейсов в Чили нет, добраться можно с двумя пересадками – Стамбул плюс Сан-Паулу в Бразилии.

Шри-Ланка

Все антиковидные ограничения отменены.

Прямые рейсы на Шри-Ланку из России выполняют Red Wings, "Аэрофлот", AZUR air. Блоки мест на Red Wings есть у туроператоров FUN&SUN и ANEX Tour.

Эфиопия

Власти страны отменили все антиковидные ограничения для путешественников, но рекомендовали туристам приобретать страховку с покрытием лечения от коронавируса.

Прямые рейсы из Москвы в Аддис-Абебу выполняет авиакомпания Ethiopian Airlines три раза в неделю.

ЮАР

Перед поездкой необходимо распечатать и заполнить декларацию о состоянии здоровья. Также рекомендуется иметь страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Прямых рейсов из РФ нет, добраться до Йоханнесбурга можно со стыковкой в ОАЭ, Турции или Эфиопии.

Южная Корея

Фото: Pixabay.com

Для посещения Южной Кореи необходимо заполнить анкету не менее чем за 72 часа до вылета и получить обязательное разрешение на въезд. Также следует зарегистрироваться на сайте https://cov19ent.kdca.go.kr для получения QR-кода и оформить страховку с покрытием лечения от COVID-19.

Прямых рейсов до Сеула нет, добраться можно со стыковкой в городах Китая, Ташкенте или Бангкоке.

Япония

Япония 8 мая отменит антиковидные ограничения для приезжающих в страну.

В настоящее время российским туристам для посещения Японии необходимо предъявить сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до выезда из страны отправления. Результат теста нужно загрузить в установленное на смартфон приложение MySos. Также туристам потребуется получить QR-код для въезда в Японию на сайте Visit Japan и оформить страховку с покрытием лечения от коронавируса.

Прямых рейсов из РФ в Японию нет, добраться можно со стыковками в Турции, Катаре, ОАЭ или Таиланде.