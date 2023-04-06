Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Башкирии, на сегодняшний день региональные туроператоры реализуют около 100 туристических маршрутов этнической направленности.

Среди основных точек притяжения туристов — геопарки "Торатау" и "Янган-тау", государственный заповедник "Шульган-Таш", этнографический комплекс "Бабай Утары", башкирская усадьба "Алтын кош", этно-туристический комплекс "Сердце Башкирии", этнопарк "INAYA".

"Такой формат путешествий имеет высокую популярность среди жителей и гостей республики. Этнотуризм привлекателен тем, что турист не просто смотрит со стороны, а принимает непосредственное участие в действиях: мастер-классах, национальных играх и состязаниях, дегустациях", — отметил представитель республиканского правительства.

Собеседник агентства добавил, что подобные объекты и маршруты позволяют подчеркнуть самобытность региона и делают его узнаваемым на туристическом рынке.

"Этнотуризм — это перспективное направление в туриндустрии. У республики есть большой потенциал для его реализации на самом высоком уровне. Наша задача — поддержать инвестиционные проекты, направленные на создание инфраструктуры для этноориентированного туризма, туроператоров, работающих в этом направлении, ремесленников", — процитировал он премьер-министра республики Андрея Назарова.

Туроператоры региона предлагают организованные туры разной продолжительности по живописным местам с погружением туристов в быт, обычаи, образ жизни башкирского народа, национальную кухню.

Так, организаторы трехдневного летнего этно-тура "Настоящая Башкирия" предлагают гостям пожить в юртах (эко-отель) у подножия шихана Торатау на территории одноименного геопарка; попробовать блюда национальной кухни (бишбармак, тукмас, казылык, учпучмаки) и напитки (кумыс, айран, буза); совершить восхождение на гору.

Изюминкой тура, по сообщению туроператора, являются мастер-классы по игре на башкирских музыкальных инструментах (курай, кубыз) и горловому пению, стрельбе из лука, приготовлению башкирских блюд, обучение верховой езде.

Представитель туроператора сообщил "Интерфаксу", что минувшим летом стоимость трехдневного тура составляла 12,8 тыс. рублей на человека. По его словам, этим летом туры состоятся при наличии желающих.

В зимнее время года туристам предлагают окунуться в атмосферу жизни башкирского народа в заповеднике Шульган-таш. Программа тура включает посещение Каповой пещеры, известной наскальными рисунками первобытного человека эпохи палеолита, дегустацию национальных блюд и напитков, традиционные игры и мастер-классы, башкирскую баню. Стоимость зимнего трехдневного тура в 2023 году составляла 14,5 тыс. руб. на человека.

В Удмуртии под Ижевском туристов с 1997 года принимает архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай" площадью 59 га, созданный на базе деревни. На территории музея располагаются несколько секторов.

"Удмуртские усадьбы представлены традиционными постройками: дом, клеть, навес, амбар, хлев, семейное святилище "куала", кенос — спальный амбар. Во всех постройках развернуты экспозиции: это домашняя утварь и одежда, узорно-вышитые предметы ткачества", — говорится на сайте музея.

В музее проводятся традиционные удмуртские обряды и праздники, можно отведать блюда национальной кухни.

В этнокомплексе "Ясна" в Чебоксарском районе Чувашии туристам дают возможность погрузиться в традиции чувашского народа.

Туристам предлагают проживание в этно-домах, целебный чай у костра, утренняя зарядка с обливанием колодезной водой, посещение парка старинных качелей.

Этнокомплекс организует экскурсии и туристические прогулки: "Волшебная поляна древних чувашей", "Путешествие в чувашские легенды и сказки", "Этноквест: семь ключей к счастью". Кроме того, гости могут посетить настоящую чувашскую свадьбу, чувашскую масленицу, национальный новогодний праздник "Сухури".

Как сообщили "Интерфаксу" в министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашии, 3-4 мая в этнокомплексе состоится первый Приволжский молодежный этнофестиваль "Ясна Музыка", на котором артисты из 8 регионов ПФО исполнят песни на национальном языке под старинные народные музыкальные инструменты.

Приобщиться к чувашским традициям и культуре можно также на одном из старейших праздников чувашского народа — Акатуй (праздник плуга). Он проводится в День республики — 24 июня.

В Самарской области популярностью у жителей и гостей региона пользуется открытый осенью 2021 года этнопарк дружбы народов. Архитектурный ансамбль включает 20 подворий, отражающих быт и культуру народов и этносов, проживающих на самарской земле.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства туризма Самарской области, в 2022 году парк посетило прошло 48 мероприятий, которые посетили 23,5 тыс. человек.

Вместе с тем интерес вызывает музейный комплекс и рекреационная зона Самарской луки. Здесь находится филиал Самарского художественного музея, который включает в себя дом-музей Илья Репина (1850-егоды), музей поэта Александра Ширяевца (1890-е годы), усадьбу купца Вдовина (начало XX века). Этнографическая экспозиция представлена подворьями, орудиями труда и предметами быта, традиционными костюмами народов Самарской Луки — мордовским, русский и чувашским.

В Кировской области организованы этнографические маршруты, знакомящие туристов с кухарским кружевом и дымковской игрушкой.

"Маршрут "Дымка" проходит по местам бытования всемирно известного народно-художественного промысла дымковской игрушки, которому свыше 400 лет", — говорится на сайте регионального туристско-информационного центра.

В старинном Нолинске туристам покажут архитектуру купеческого города и технику создания традиционной вятской матрешки. Тур выходного дня в город Советск познакомит с историей развития кукарского кружева, которое наряду с дымковской игрушкой является визитной карточкой Кировской области.

В Татарстане пользуется популярностью этнотур "Одна дорога пять — культур". Туристы изучают историю, культуру и обряды пяти народностей, населяющих Мамадышский район — татар, русских, марийцев, кряшен и удмуртов, а также дегустируют блюда национальных кухонь. Путешественники принимают участие в мастер-классах по народным танцам, узнают различия в национальных костюмах и постигают тонкости деревенского быта. Этот гастроэтнографический тур был удостоен гран-при всероссийской туристической премии "Маршрут года — 2019 " в номинации "Лучшая идея ".

Как сообщалось, регионы Приволжского федерального округа отмечали рост потока туристов по итогам прошлого летнего туристического сезона, в ряде субъектов он превысил показатели предыдущего года на 16-90%.