Так, в компании "Дельфин" прирост составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У туроператора "Интурист" спрос на отдых в Сочи на майские праздники и на лето опережает показатели прошлого года на 40%.

Отели Сочи на майские подняли цены в пределах инфляции

Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, он не ждет заметного повышения цен в отелях в связи с ростом спроса.

"Мы ожидаем, что средние цены на отели в Сочи на майские праздники будут аналогичны прошлому году с поправкой на инфляцию. Пока нет никаких предпосылок для стремительного их повышения. Некоторые популярные отели в преддверии праздников могут поднять цены, но вряд ли это отпугнет туристов. Традиционно начало мая в Сочи дороже, чем, условно, начало апреля", — подчеркнул он.

Гендиректор туркомпании "Ривьера" Бэлла Тарасова также сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что стоимость размещения в отелях Сочи выросла некритично по сравнению с прошлым годом. В основном на цены повлияла инфляция, удорожание продуктов питания и повышение других расходов отельеров.

"Инфляция, рост цен на продукты питания, безусловно, влияют на стоимость размещения в большую сторону. Можно говорить о росте в 20% к прошлому году, но в каждой категории отелей разный процент повышения", — говорит она.

По словам Ромашкина, если отели, поднявшие цены, будут чувствовать недозагрузку по мере приближения к майским праздникам, то они снизят стоимость размещения.

Что такое динамическое ценообразование в отелях

"Многие гостиницы Сочи имеют динамическое ценообразование, поэтому разброс цен очень большой. Когда остается последний номер, то гостиницы его продают по самой высокой цене. При этом некоторые отели вообще не поднимают цены на майские праздники. Рост фиксируем в популярных объектах, у которых есть бассейны и так далее", — рассказала Тарасова.

Она добавила, что наиболее популярны у туристов на майские санатории и отели 4-5*, работающие по системе "все включено".

"У тех отелей, которые работают по модели динамического ценообразования, цены растут автоматически, как и цены на авиабилеты на популярные даты заездов. Где-то на 10-15%, где-то в 2-3 раза", — рассказали в пресс-службе "Интуриста". В компании подчеркнули, что это касается наиболее востребованных объектов – отелей с хорошим сервисом и инфраструктурой.

Как сообщила Тарасова, размещение на майские праздники в сочинском отеле 4* может обойтись от 5 до 20 тыс. рублей. По данным "Дельфина", средняя стоимость размещения в популярных у туристов гостиницах на майские составляет 4-5 тыс. рублей в сутки.

Первое место по числу бронирований у компании занимают туры в "Сочи Парк Отель" 3*, на втором месте санаторий "Адлеркурорт", замыкает тройку гранд-отель "Жемчужина" 4*.

Пакетные туры в Адлер и Красную Поляну подорожали, в Сочи подешевели

В сервисе бронирования пакетных туров "Слетать.ру" отмечают заметный рост средней стоимости забронированных туров в Сочи в период майских выходных по сравнению с показателями на аналогичную дату прошлого года. Так, средний чек на тур в Адлер вырос вдвое – до 62,6 тыс. рублей. В Красную Поляну – на 52%, до 51,5 тыс. рублей. При этом средний чек на отдых с размещением в самом городе Сочи снизился на 20%, до 78,3 тыс. рублей.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Сочи и обратно на майские праздники (29 апреля – 9 мая) начинается сейчас от 17,3 тыс. рублей на человека без багажа. Но если выбрать даты вылета чуть раньше или позже, стоимость билетов снижается до 12-14 тыс. рублей в оба конца.