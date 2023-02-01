"Наша рабочая группа сейчас занимается выстраиванием мостов с Минэкономразвития. Мы выступаем инициаторами продления постановления о льготах на финансовое обеспечение для туроператоров по выездному туризму. Нам нужна альтернатива: может, это будут поправки в действующий федеральный закон о туризме или это будет продление постановления о льготах", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель рабочей группы по вопросам страхования ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.

В настоящее время в едином федеральном реестре состоят 4290 туроператоров. Из них 354 заявили как один из видов деятельности выездной туризм.

Постановление о льготах

Сейчас туроператоры по закону могут формировать фингарантии несколькими способами. Это могут быть страхование ответственности, формирование фонда персональной ответственности (ФПО) в Ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", куда отчисляется 7% от оборота туроператора за прошлый год. Также финансовые гарантии могут быть сформированы за счет банковских гарантий, однако банки крайне неохотно идут на это и гарантий туроператорам практически не выдают.

В поддержку субъектов экономики, в том числе в отрасли туризма, правительством 12 марта 2022 года было принято постановление №353, согласно которому был установлен самый низкий порог фингарантий для всех туроператоров по выезду – 10 млн рублей вне зависимости от оборотов компании. Льготы на финансовое обеспечение действуют до 31 октября 2023 года.

Окончание льготного периода усложнит поиск страховщика

По словам Алчеевой, многие туроператоры по выездному туризму сформировали фонд персональной ответственности (ФПО) в "Турпомощи", поэтому в страховании не нуждаются.

"Банковские гарантии также есть у некоторых туроператоров, но это скорее исключение. А вот у крупных и средних туроператоров в основном страховые договоры, и для них окончание действия постановления по льготам – это возвращение взноса в размере 5% общей цены турпродукта на выезд. Это огромные суммы, и у туроператоров могут возникнуть сложности в поиске страховщика", — пояснила она.

По данным "Турпомощи", почти 61% членов ассоциации используют ФПО как механизм финансового обеспечения своей деятельности, так как страховые компании часто отказываются заключать договоры страхования финансовой ответственности с туроператорами из-за высоких рисков.

Льготы по финобеспечению нужно продлить

Как считает глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, действующее сейчас постановление о низком пороге фингарантий для всех туроператоров по выезду необходимо продлить.

"Ситуация на рынке, конечно, постепенно стабилизируется, но мы пока имеем достаточно серьезное количество ограничений, многие сегменты международного рынка по-прежнему закрыты. Процесс восстановления только начался", — пояснил он.

Как отметил Осауленко, туристическому рынку нужны оборотные средства как для покрытия задолженностей перед туристами, так и для продолжения деятельности в современных реалиях.

"Если 353 постановление не пролонгируется, то туроператорам потребуются достаточно значительные в объеме собственные средства, чтобы реализовать все то, что предписывает законодательство", — добавил он.

Солидарен с главой "Турпомощи" и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он считает, что постановление о льготных фингарантиях для туроператоров по выездному туризму необходимо продлить еще на год.

"Страховщики просят, и мы это поддерживаем, чтобы после октября 2023 года эта мера была продлена на год, так как процедура страхования у туроператоров ежегодная. И мы надеемся, что получится пролонгировать эту меру", — сказал он.

Перечень фингарантий нужно расширить

В подготовленном Ростуризмом проекте нового отраслевого закона предполагалось предложить альтернативу финансовому обеспечению туроператоров. Однако после передачи функций по регулированию отрасли в Минэкономразвития документ там сочли неготовым и взялись за доработку.

По мнению экспертов, в перспективе перечень фингарантий для туроператоров должен быть серьезно расширен в рамках отраслевого закона.

"Мы предлагаем дополнить механизмы обеспечения ответственности иными практиками, которыми у нас в стране пользуются и в других отраслях экономики. Это залог как форма финобеспечения, гарантии, поручительство. Последнее сейчас действует и в туризме, но только в комплексе со страхованием. Его используют крупные туроператоры", — рассказал Барзыкин.

По мнению Осауленко, страховщики и туроператоры поддерживают эту инициативу, поскольку она позволит не только облегчить им работу и взаимодействие, но и повысит финансовую защищенность самих туристов.

"Мы направили свои предложения в Госдуму, продублировали в адрес Минэкономразвития, и очень надеемся на положительный отклик", — заключил он.

Что говорит закон

В соответствии с 132 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" наличие договора страхования ответственности или банковской гарантии — обязательное условие для осуществления деятельности туроператора.

В сфере выездного туризма правила достаточно строгие. В соответствии с законом финобеспечение должно составлять не менее 10 млн, если число перевезенных туристов за год составляет не более 10 тыс., а общая цена турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год составила не более 40 млн. Второй вариант – взнос в размере 5% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма, но не менее 50 млн — для туроператоров, которые за год перевезли за границу более 10 тыс. туристов включительно, а общая цена турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год составила более 40 млн рублей. Другой вариант – взнос в размере не менее 50 млн для туроператоров, не осуществлявших в предыдущем году деятельность в сфере выездного туризма, а также для юрлиц-новичков в выездном турбизнесе.