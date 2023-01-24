Так, сборы по страхованию зарубежных туристов в "Совкомбанк Страховании" в период с 15 декабря по 10 января увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза. Средний чек компании за полис на 1-14 дней вырос на 23% и составил 1 660 рублей, сообщил страховщик.

В СК "Сбербанк Страхование" за период зимнего отдыха клиенты оформили 79 тыс. полисов по программе страхования путешественников, что соответствует показателю аналогичного периода годом ранее. "Цена полиса зависит от ряда факторов: в частности, территории страхования и длительности поездки", — отметила директор проектов компании Елена Кошелева.

Снижение продаж полисов для туристов отмечают в компании "Ренессанс страхование". Управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования Артем Искра привел следующие данные: "Снижение продаж год к году составило порядка 10%. Средняя стоимость полиса на 1-2 недели за этот период изменилась незначительно".

Компания ВСК также фиксировала падение объемов продаж полисов ВЗР на открытом рынке розничного страхования в период зимних каникул. В компании считают, что это связано с имеющимися ограничениями на выезд в ряд стран, традиционно занимавших большую долю спроса в зимний период, например, европейские государства. "Цена на страхование путешествующих в целом выросла за 2021-2022 годы. Но это стало следствием всплеска убыточности, связанного с пандемией коронавируса", — считают в ВСК.

"Тарифы для полисов выезжающих за рубеж номинируются в валюте, поэтому можно сказать, что по сравнению с прошлым периодом полис в рублевом эквиваленте подешевел. Сам же тариф формируется на основании статистики предыдущих годов по обращаемости, по среднему размеру убытка и прочих факторов. В прошлом году мы увеличили тарифы по некоторым странам и некоторым рискам, однако, если рассматривать портфель в целом, то цена полиса не особо изменилась", — пояснил глава дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

Число обращений за помощью во время поездок растет

По словам Княгиничева, число обращений туристов за медпомощью за рубежом в последние новогодние каникулы позволяет говорить об устойчивом росте показателя по сравнению с аналогичными показателями пандемийных лет.

В "АльфаСтраховании" агентству в свою очередь сообщили о двукратном росте обращений застрахованных по полисам ВЗР в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года. Такие данные привел начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих Антон Колегов.

В России туристы предпочитают не страховаться

Несмотря на рост числа путешествующих по России, продажи полисов медицинского страхования туристов не растут. "К сожалению, на законодательном уровне требований к приобретению полисов путешествующих по РФ нет. Большая часть туристов не обращает на этот продукт особого внимания, поскольку рассчитывает на полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в случае наступления непредвиденной ситуации. Так что самостоятельная покупка полиса путешествующих по РФ – скорее редкость. Основные продажи происходят через посредников (туроператоры, турагентства). В отличие от полиса ОМС, наш полис покрывает еще и медикаменты, поисково-спасательные работы, репатриацию. А за небольшую доплату полис можно расширить услугой автоассистанса, что особенно актуально для путешествующих на автомобиле на дальние расстояния", — рассказал Княгиничев.

«Россия в последнее время стала одним из лидирующих направлений отдыха россиян. Но объемы страхования здесь незначительны: в поездках по стране полис оформляют гораздо реже, чем при зарубежных. В нашем портфеле количество застрахованных путешественников по России остается примерно на том же уровне, что и год назад", — добавил представитель компании «Ренессанс-Страхование» Артем Искра.

Только у «Росгосстраха» в новогодние праздники 2023 года число туристов, купивших полисы для путешествий по России, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Для каких стран россияне покупали полисы

В "Совкомбанк Страховании" во время каникул фиксировали значительное смещение выбора направлений в сторону стран Юго-восточной Азии после отмены ряда ковидных ограничений на поездки. Возрос интерес к Таиланду (прирост к прошлому периоду в 8 раз) и Индонезии (прирост к прошлому периоду — более чем в 14 раз). В пятерке самых востребованных направлений остаются страны Шенгена. Россия входит в топ-5 самых востребованных направлений наряду с Таиландом, Индонезией и Шри-Ланкой, но не лидирует.

Около 47% застрахованных "Сбербанк Страхованием" российских путешественников в новогодние каникулы в качестве территории страхования выбирали категорию "все страны мира, кроме США и РФ", 31% — Европу, 21% — категорию "Россия и страны СНГ", 1% — "все страны мира".

В число наиболее популярных у российских туристов зарубежных стран на зимние каникулы, по данным "Росгосстраха", вошли Белоруссия (12,6% против 9,5% годом ранее), Объединенные Арабские Эмираты (6,9% против 4,5%), страны Шенгена (6% против 14,7%) и Турция (6,5%). По некоторым направлениям в этом году "Росгосстрах" зафиксировал кратный рост продаж туристических страховок. Так, в шесть раз выросло число полисов ВЗР в Таиланд, в три раза в Турцию, практически в два раза в ОАЭ и Армению.

В "Ренессанс Страховании" отметили, что в число новых стран, попавших в топ-10 направлений новогоднего отдыха в этом году, вошли Израиль, Казахстан, Узбекистан, Грузия и неожиданно Марокко. "Как и год назад, лидируют страны шенгенского направления. Причем их доля снизилась не очень сильно (27,6% против 32,6% в прошлом году). Такая же стабильность в поездках в ОАЭ (5,9% и 5,5%). На втором месте по популярности осталась Турция, хотя ее выбрали 14,8% туристов против 23% в прошлом году. Покинули топ-10 Египет, Кипр, Хорватия, Мальдивы и США", — сказал представитель компании.

В компании ВСК полагают, что география новогодних поездок "полностью соответствовала доступной географии путешествий: если ранее зимняя Европа занимала до 30% продаж, то в этом новом году лидерами стали Таиланд, Турция и ОАЭ, а также страны СНГ".

Дополнительные страховые услуги продаются плохо

Практически во всех страховых компаниях сообщили о наличии целого перечня дополнительных опций для туристов, начиная от страхования рисков получения спортивных травм, потери багажа, отмены поездки и заканчивая страхованием квартиры или дома на время путешествия, помощи на дорогах для автовладельцев. Пока такими дополнительными опциями пользуются не более 5% покупателей туристических страховок ВЗР.

"Выбор дополнительных опций, которые можно включить в полис, широк — это страхование от несчастных случаев, покрытие при занятиях спортом, гражданская ответственность, расходы на период обсервации, страхование имущества", — сообщил Колегов из "АльфаСтрахования". Компания также разработала дополнительную защиту специально для горнолыжников.

"Кроме стандартных продуктов по медицине, невыезду, багажу и страхованию от несчастного случая (НС), "Ингосстрах" предлагает расширить полисы туристов и автоассистансом, застраховать квартиру на период поездки, застраховать другие риски", — добавил Княгиничев. Самый распространенный сейчас риск, по его словам, — невыезд по болезни.

"Если мы говорим о рисках закрытия стран или закрытия воздушного пространства, которые приводят к срыву поездки, то такие риски не страхуем, поскольку просчитать честный тариф невозможно из-за их непредсказуемости ", — уточнил представитель «Ингосстраха».

В компании "Росгосстрах" добавили, что в пик пандемии коронавируса добавили в набор рисков опцию "карантин", которая предусматривала возмещение на случай изоляции застрахованного в стране пребывания. "Эту опцию в 2020-2021 годах выбирали при страховании поездок очень многие клиенты", — сообщили в "Росгосстрахе".

По данным "Совкомбанк Страхования", на дополнительные риски приходится менее 1% в объеме продаж полисов туристам. Так, риск отмены поездки составляет всего 0,7% от общих сборов по этой линии бизнеса в 2022 году и 1,36% в 2021 году. "Повышенного спроса на покупку такой защиты не фиксируем, видим незначительное снижение спроса. Спрос на включение риска "утрата багажа" в полис несколько вырос в прошлом году по сравнению с 2021 годом и составил 0,6% от общего числа полисов", — привели данные в компании.

Всего 5% владельцев туристических полисов от "Сбербанк Страхования" по программе страхования путешественников предпочитают дополнить страховку опцией "утрата и задержка багажа".

В ВСК традиционно популярно расширенное покрытие для планирующих заниматься в поездке активными видами спорта, его оформили около 15% застрахованных, причем 2/3 из них добавили к спортивному пакету компенсационное страхование от несчастных случаев (денежная выплата по факту получения травмы). "Лишь каждый четвертый расширил свой спортивный пакет страхованием гражданской ответственности перед третьими лицами, предполагающим возможность компенсации страховой компанией ущерба, нанесенного третьим лицам, например, при занятии горнолыжным спортом", — сказали в ВСК.

Страхование риска срыва поездки оформляют примерно 3-5% клиентов "Ренессанс страхования". "Среди наиболее востребованных дополнительных сервисов также страхование от задержки рейса, страхование юридических расходов и страхование риска общегражданской ответственности (выплата по такой опции может быть проведена, например, при повреждении имущества отеля)", — сообщил агентству Искра.

Выплаты по полисам ВЗР за 9 месяцев 2022 года выросли почти на 35%

Российские страховщики, согласно данным Банка России, за 9 месяцев 2022 года собрали 6,3 млрд рублей премий по страхованию выезжающих за рубеж, что на 19,5% превысило показатель аналогичного периода 2021 года. Количество застрахованных лиц в целом по всем заключенным договорам ВЗР составило 13,8 млн человек.

Выплаты по всем договорам ВЗР по итогам 9 месяцев 2022 года были на уровне 1,8 млрд рублей, увеличившись на 34,8%. Уровень выплат по ВЗР сложился в размере 28,4%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 25,2%.