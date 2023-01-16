"Египет занимает первое место в объеме продаж по зимним направлениям и остается самым доступным пляжным направлением для россиян в этот период. Для традиционного посленовогоднего затишья туры продаются активно. Так, на ближайшие две недели все места на рейсах проданы, единичные кресла остаются на самый конец января. Глубина бронирований туров на курорты Красного моря достигает середины апреля", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Стабильный спрос на туры в Египет фиксируют и в FUN&SUN, в рейтинге самых продаваемых направлений компании он также занимает первое место.

"Глубина бронирований туров на курорты Красного моря достигает сентября. Среди российских туристов наблюдается тенденция бронировать более дорогие объекты размещения в Египте. Так как время перелета в Египет увеличилось, то люди также хотят заложить больше дней на отдых", — рассказали в FUN&SUN.

В Coral Travel Египет занимает первое-второе место в рейтинге продаж, конкурируя с Таиландом. В компании также заметили рост популярности более продолжительных туров.

"Более половины туров продается на 7-9 ночей, хотя есть спрос и на поездки на 20-28 ночей. Правда, процент таких продолжительных туров невысокий. Большинство туров бронируется на ближайшие даты, но около 20% всех заявок приходятся на апрель-май", — отметили в пресс-службе туроператора.

В TEZ Tour Египет делит первое место по продажам с ОАЭ.

Сколько стоит Египет зимой 2023 года

По данным туроператоров, после окончания новогодних каникул, когда стоимость туров ощутимо растет, во второй половине января цены стабилизировались. При этом Египет зимой является самым доступным направлением пляжного зарубежного отдыха.

"Египет сейчас – одно из наиболее популярных зимних направлений и самое доступное, так как стоимость тура в отель 5* на 7 ночей в конце января начинается от 66 тыс. рублей на двоих с перелетом и питанием "все включено", — рассказали в пресс-службе Coral Travel.

"Египет на данный момент остается наиболее бюджетным вариантом пляжного отдыха для соотечественников. Туры в страну можно забронировать по цене от 24 350 рублей на человека за 7 ночей в отеле категории 4* "все включено", — добавили в TEZ Tour.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

У "Интуриста" минимальная стоимость недельного тура на двоих в отель 3* в Хургаде с завтраками начинается от 64 тыс. рублей.

Стоимость 12-дневного отдыха у FUN&SUN в Шарм-эль-Шейхе начинается от 57 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в отеле 5* по системе "все включено". В Хургаде можно отдохнуть 11 ночей в отеле 4*, работающем по концепции FUN&SUN FAMILY ("все включено"), за 43,8 тыс. рублей с человека при двухместном размещении. Стоимость тура на 8 ночей в отель 5* в Макади-Бей с питанием "все включено" начинается от 50,3 тыс. рублей с человека при двухместном размещении.

Пляжный отдых в Египте на неделю у туроператора Space Travel обойдется от 80 до 100 тыс. рублей на двоих с питанием "все включено" и перелетом регулярным рейсом.

Растет спрос на экскурсионные туры в Египет

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заметили возросший интерес к экскурсионным программам в Египте.

"Сейчас, когда основные страны Европы практически закрыты для россиян, Египет, обладающий уникальным экскурсионным потенциалом, набирает популярность. С учетом того, что это безвизовое направление, туроператоры отмечают повышенный интерес к круизным турам по Нилу с посещением памятников страны", — рассказали в пресс-службе РСТ.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

В компании Space Travel заметили, что россиян сейчас интересуют как пляжные туры в Египет, так и комбинированные – отдых на море с экскурсиями по главным достопримечательностям страны. Экскурсионные туры в Каир с круизом по Нилу, питанием по программе и отдыхом в одном из отелей на побережье Красного моря стоят от 165 тыс. рублей на двоих.

"Мы предлагаем пляжный отдых, и уже на месте, у наших гидов, туристы могут приобрести экскурсии. Судя по запросам, которые мы получаем до вылета туристов, многих интересуют экскурсии в Израиль и Иорданию, также популярен Каир", — добавили в Coral Travel.

Ослабление египетского фунта на стоимость туров не повлияло

Как отметили туроператоры, стоимость пакетных туров в Египет не менялась из-за ослабления египетского фунта к доллару.

"Цены на туры в Египет номинируются в долларах США, поэтому их рублевый эквивалент зависит от колебаний курса рубль-доллар. Ослабление египетского фунта по отношению к доллару США на цены не влияет", — пояснили в "Интуристе".

Национальная валюта Египта за последний год потеряла более 90% стоимости по отношению к американскому доллару. В начале 2022 года за доллар можно было получить около 16 фунтов, сейчас – 29.

В целом среди зарубежных направлений помимо Египта, Таиланда и ОАЭ в январе популярны Турция, Шри-Ланка, Мальдивы и Венесуэла. В сервисе "Слетать.ру" отметили, что в январе доля Египта среди других зарубежных направлений снизилась с 29,5 до 23%, а доля внутрироссийских направлений выросла с 3 до 19%.