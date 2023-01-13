В настоящее время российским туристам доступны на прямых и транзитных рейсах более 50 стран мира, для поездки в которые не нужна виза или ее несложно получить. Среди них – большинство популярных азиатских направлений, Ближний Восток, Африка, Южная Америка и страны Карибского бассейна.

Всего российские граждане в 2023 году могут посетить без виз 118 стран.

Абхазия

Въезд в республику для россиян свободный: у туристов не требуют ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации. Чаще всего туристы добираются в Абхазию через аэропорт Сочи. Между тем, президент республики Аслан Бжания пообещал, что аэропорт Сухума будет восстановлен к 2024 году.

Азербайджан

Для въезда потребуется справка о вакцинации от коронавируса с QR-кодом на английском языке или справка переболевшего.

В Азербайджан летают авиакомпании AZAL, Buta Airways, "Аэрофлот", Utair, "Северо-Запад" и "ИрАэро".

Аргентина

Антиковидных ограничений нет, ПЦР-тесты и справки о вакцинации не требуются, за исключением медицинской страховки, покрывающей расходы на лечение от COVID-19.

Прямых рейсов из России в Аргентину нет. Добраться можно с пересадкой в Эфиопии или Турции.

Армения

Фото: Pixabay.com

Антиковидные ограничения сняты.

В Армению доступны прямые рейсы, их выполняют "Аэрофлот", "Россия", Armenia Airways, Nordwind, "ИрАэро", FlyOne Armenia и другие перевозчики.

Афганистан

Афганистан отменил все антиковидные требования для въезда путешественников. В Кабул из Москвы один раз в неделю летает авиакомпания Ariana Afghan Airlines.

Бахрейн

Бахрейн отменил все антиковидные ограничения на въезд туристов. Прямые рейсы между Москвой и столицей страны Манамой выполняет несколько раз в неделю национальный перевозчик Gulf Air.

Белоруссия

Антиковидных ограничений нет. Прямые рейсы в Минск выполняют авиакомпании "Белавиа", "Аэрофлот" и "Победа".

Болгария

Антиковидных ограничений нет.

Прямых рейсов нет, добраться можно со стыковками в Турции.

Бразилия

Для посещения страны необходимо иметь сертификат вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В качестве альтернативы подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за сутки до поездки.

Прямых рейсов в Бразилию из России нет, но добраться можно со стыковкой в Турции или ОАЭ.

Венгрия

Венгрия выдает россиянам визы, но строго на срок поездки. Ковидные ограничения отменены. Добраться в страну можно с пересадкой в Турции.

Венесуэла

Фото: Туроператор "Интурист"

Венесуэла 31 декабря ослабила антиковидные ограничения, отменив требование у прибывающих из-за рубежа проходить ПЦР-тестирование по прилету.

Полностью привитые пассажиры (признается "Спутник V") должны предъявить сертификат вакцинации, подтверждающий, что они были полностью привиты не менее чем за 14 и не более чем за 270 дней до прибытия или сертификат, подтверждающий, что они полностью вакцинированы и получили бустерную дозу.

Непривитым туристам старше 5 лет для въезда в Венесуэлу требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия рейса.

Перед вылетом всем иностранным гражданам необходимо заполнить анкету на сайте pasedesalud.casalab.com.ve, чтобы получить QR-код для предъявления в аэропорту.

Прямые рейсы из России в Венесуэлу выполняет авиакомпания Conviasa, полеты осуществляются раз в неделю. У российских туроператоров "Интурист" и TEZ Tour есть блоки мест на рейсах из Москвы.

Вьетнам

Вьетнам отменил все антиковидные требования для въезда иностранных туристов. Прямых рейсов из России в эту страну нет, но туроператоры, например, FUN&SUN, предлагают перелеты авиакомпанией SCAT со стыковкой в Казахстане.

Кроме того, самостоятельных туристов могут заинтересовать и путешествия со стыковками в Казахстане на рейсах Vietjet Air и других перевозчиков. Также можно рассмотреть варианты стыковок в ОАЭ, Бахрейне или Катаре, однако такой перелет обойдется дороже.

Гонконг (специальный район КНР)



Российским туристам разрешен въезд в Гонконг при наличии сертификата вакцинации с портала госуслуг ("Спутник V" подходит), проведенной не позднее чем за 14 дней до поездки.

Также необходимо предоставить отрицательный результат экспресс-теста, сделанного за 24 часа до вылета. По прилету требуется сдать ПЦР-тест и авторизоваться в приложении Leave Home Safe. Вместо карантина необходимо трехдневное наблюдение за состоянием здоровья, при котором турист заселяется в отель, но не посещают общественных мест (ресторанов, баров) и достопримечательностей.

После получения отрицательного результата ПЦР-теста, сданного в аэропорту, в приложении Leave Home Safe будет присвоен QR-код. Еще один ПЦР-тест сдается на второй день пребывания в Гонконге.

Прямых рейсов в Гонконг нет, можно добраться со стыковками в Турции, Катаре или ОАЭ.

Греция

Греция выдает шенгенские визы российским туристам.

Для поездки также потребуется медицинская страховка со стандартным покрытием 30 тысяч евро.

Прямых рейсов из РФ нет, добраться можно со стыковкой в Турции.

Грузия

Грузия отменила все антиковидные ограничения для приезжающих в страну. Однако туристам необходимо заполнить специальную анкету не позднее чем за 48 часов до поездки.

Прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет. Можно долететь со стыковкой в Армении на рейсах Armenia Airсompany или FlyOne Armenia, Азербайджане или Турции. Также можно въехать через наземный пункт пропуска "Верхний Ларс" на автомобиле.

Доминикана

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Для посещения Доминиканы нужно лишь оформить медицинский страховой полис, покрывающий лечение от COVID-19, а также заполнить декларацию о состоянии здоровья.

Прямых рейсов в Доминикану нет, добраться можно с двумя и более пересадок, однако некоторые туроператоры обсуждали планы по организации рейсов в Ла-Роману через Анталью, а также с перелетом из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Еревана.

Египет

Антиковидных ограничений нет. Прямые рейсы в Египет выполняют авиакомпании Egypt Air, Red Wings, AZUR air, "Аэрофлот".

Израиль

Для въезда нужно только оформить медицинский страховой полис с покрытием лечения коронавируса, а также заполнить декларацию о здоровье в течение 48 часов до посадки на авиарейс или морской круиз.

Рейсы в Тель-Авив из Москвы выполняют авиакомпании El Al и Red Wings (с посадкой на дозаправку в Минеральных Водах), а также "Россия" из Сочи и "Азимут" из Минеральных Вод. Можно также добраться с пересадкой в Стамбуле.

Индия

В конце ноября Индия отменила все антиковидные ограничения для путешественников.

Авиакомпания "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы в Дели и Гоа. AZUR air летает в Гоа из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

Индонезия

Иностранные туристы могут посетить Индонезию только с сертификатом о полной вакцинации (для россиян – "Спутник V"). Кроме того, перед путешествием туристам необходимо оформить медицинскую страховку с покрытием не менее $25 тыс. и установить приложение Peduli Lindungi.

Прямого авиасообщения между Индонезией и РФ нет, добраться можно со стыковками в Стамбуле, Дубае, Дохе.

Иордания

Для путешествия в Иорданию потребуется только страховка с покрытием лечения от коронавируса и заполненная форма на сайте gateway2jordan.gov.jo.

Прямых рейсов из Москвы в Иорданию нет. Регулярные рейсы из столицы Иордании Аммана выполняет в Сочи авиакомпания Fly Jordan Airlines, можно также добраться с пересадкой в Стамбуле.

Ирак

Антиковидные ограничения сняты.

Рейсы из Москвы в Багдад выполняет Iraqi Airways один раз в неделю.

Иран

Фото: Pixabay.com

Иностранные туристы старше 12 лет обязаны иметь распечатанный сертификат вакцинации на английском языке, подтверждающий завершение курса ("Спутник V" принимается), или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Прибывшие пассажиры проходят медосмотр и могут быть подвергнуты повторному ПЦР-тестированию.

Также пассажирам необходимо до прибытия заполнить анкету Self-Declaration Form, которая предоставляется на борту воздушного судна.

Прямые рейсы выполняют Mahan Airlines, Nordwind и "Аэрофлот".

Испания

Испания выдает шенгенские визы российским туристам, хотя получить их довольно сложно из-за повышенного спроса.

Сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста для посещения страны больше не требуются.

Прямых рейсов нет, добраться можно со стыковкой в Турции.

Казахстан

Ограничений на въезд в Казахстан нет. Прямые рейсы выполняют "Россия", "Азимут", Red Wings, SCAT и другие авиакомпании.

Катар

С 1 ноября 2022 года Катар отменил все антиковидные ограничения.

Регулярные рейсы в Доху из Москвы ежедневно выполняет авиакомпания Qatar Airways.

Кения

Фото: Pixabay.com

Для посещения Кении необходимо иметь при себе сертификат вакцинации от коронавируса ("Спутник V" принимается) или справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки.

Также нужно онлайн заполнить анкету путешественника на сайте https://ears.health.go.ke/airline_registration/.

Прямых рейсов в Кению нет, но можно добраться со стыковкой в Египте или ОАЭ.

Кипр

Кипр отменил все антиковидные требования для въезда иностранных путешественников.

Добраться на остров можно через ОАЭ, Сербию, Египет, но самым удобным и бюджетным будет перелет со стыковкой в Ереване.

Киргизия

Киргизия открыта для российских туристов. Прямые рейсы выполняет "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Avia Traffic Company.

Китай

Материковый Китай, как и остров Хайнань пока не принимает иностранных туристов, однако представители туриндустрии России рассчитывают, что страна начнет выдавать туристические визы уже в конце февраля-начале марта, если ситуация с коронавирусом будет стабильной.

В Пекин и Гуанчжоу из Москвы по одному рейсу в неделю выполняет "Аэрофлот". Также раз в неделю из Харбина в Хабаровск летает Hainan Airlines. Добраться в ряд крупных городов Китая можно со стыковкой в ОАЭ или Катаре.

Куба

Власти Кубы отменили все антиковидные ограничения, однако по прибытии туристы могут быть подвергнуты выборочному тестированию.

Прямых регулярных рейсов на Кубу из России пока нет, но несколько крупных туроператоров летают на курорты страны на рейсах авиакомпании Nordwind Airlines.

Лаос

Все антиковидные ограничения сняты.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет регулярный рейс из Владивостока в крупнейший город Лаоса — Вьентьян. Полеты осуществляются один раз в неделю.

Ливан

Власти Ливана отменили все антиковидные ограничения.

Добраться в Ливан можно со стыковками в Турции или ОАЭ.

Маврикий

Для посещения Маврикия больше не нужно предъявлять ПЦР-тест или сертификат вакцинации, достаточно только заполнить иммиграционную анкету во время полета и онлайн-форму All-in-One https://safemauritius.govmu.org/

Прямых рейсов на Маврикий нет, но добраться можно со стыковкой в ОАЭ.

Малайзия

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Антиковидные ограничения на въезд сняты.

Прямого авиасообщения между Россией и Малайзией нет, но добраться можно со стыковкой в ОАЭ или Катаре.

Мальдивы

Путешественникам для въезда потребуется только заполнить онлайн-декларацию о состоянии здоровья через портал Imuga в течение 48 часов до поездки. Прямые рейсы в Мале выполняет "Аэрофлот". Также добраться можно со стыковками в ОАЭ и Катаре.

Марокко

Туристам нужно будет заполнить перед поездкой только онлайн-форму на сайте https://www.onda.ma/form.php.

Авиакомпания Royal Air Maroc заявляла о выполнении прямых перелетов из Москвы в Касабланку, однако в системе бронирования нет ни одного рейса до 3 марта. Со стыковками можно добраться через ОАЭ, Турцию или Египет.

Мексика

Для въезда необходимо только заполнить в самолете иммиграционную анкету, а также иметь при себе медицинскую страховку и ваучер на отель от туроператора.

Прямых рейсов нет, добраться можно со стыковками, например, в Дубае.

Монголия

Власти Монголии сняли все антиковидные ограничения для приезжающих в страну. Прямые рейсы из Улан-Удэ выполняет авиакомпания Hunnu Air.

ОАЭ

С начала ноября 2022 года в ОАЭ сняты все антиковидные ограничения для въезда.

Для полета в Дубай и другие эмираты не нужны ни результаты ПЦР-тестирования, ни сертификаты о вакцинации против COVID-19.

Рейсы в ОАЭ выполняют местные авиакомпании Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia. Из Сочи и Минеральных Вод полеты выполняет авиакомпания "Азимут", из Сочи летает также "Россия".

Оман

Фото: Pixabay.com

Антиковидных ограничений нет.

Авиакомпания Oman Air с начала декабря возобновила полеты из султаната Оман в Москву, рейсы выполняются по средам и пятницам. Также добраться можно со стыковкой в Катаре, Турции и ОАЭ.

Саудовская Аравия

Для посещения Саудовской Аравии нужен только полис медицинского страхования для покрытия рисков, связанных с COVID-19.

Прямых рейсов нет, но можно добраться со стыковками в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Сейшелы

Для путешествия на Сейшелы необходимо предварительно оформить и оплатить разрешение на въезд на сайте https://seychelles.govtas.com/. Также сбор можно оплатить в аэропорту прибытия. Из антиковидных требований осталось лишь оформление страховки, покрывающей лечение COVID-19.

"Аэрофлот" выполняет полеты по маршруту Москва — Маэ два раза в неделю.

Сербия

Антиковидных ограничений нет.

Прямые рейсы в страну выполняет Air Serbia.

Сингапур

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Сингапуре все еще действуют усложненные правила въезда, направленные против COVID-19. Так, иностранным туристам старше 12 лет необходимо предъявить сертификат вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ, или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета в Сингапур.

Также перед поездкой необходимо купить страховку с покрытием лечения от COVID-19 не менее чем на $30 тыс. и заполнить декларацию о состоянии здоровья на сайте https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/.

Прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой в Дубае или Дохе.

Таджикистан

Для въезда потребуется сертификат вакцинации (из российских принимается только "Спутник V") или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия.

Прямые рейсы выполняют Utair, "Уральские авиалинии", Somon Air.

Таиланд

Таиланд отменил все антиковидные ограничения.

Прямые рейсы из Москвы и регионов выполняют "Аэрофлот", S7 и другие авиакомпании. Кроме того, туроператоры запустили чартерные программы на Пхукет и в Паттайю.

Тунис

Антиковидных ограничений для туристов нет.

Прямых рейсов из России в Тунис на данный момент нет, но можно добраться с пересадкой в Алжире, Дубае, Стамбуле.

Турция

Турция сняла все антиковидные требования для прибывающих туристов.

Прямые рейсы в страну выполняют многие авиакомпании – турецкие Turkish Airlines, Pegasus, Corendon, новый авиаперевозчик Southwind Airlines, российские "Аэрофлот", AZUR air, Red Wings и другие.

Узбекистан

Антиковидных ограничений на въезд нет. Прямые рейсы выполняют "Аэрофлот", Utair, Red Wings, "Азимут", Uzbekistan Airways.

Филиппины

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Для посещения страны туристам нужно иметь при себе сертификат вакцинации от коронавируса с получением бустерной дозы ("Спутник V" и "Cпутник Лайт" одобрены). В качестве альтернативы подойдет справка с отрицательным результатом экспресс-теста на антиген, сделанного за 24 часа до поездки. Также его можно сделать по прибытии на острова.

Туристам потребуется заполнить онлайн-форму на сайте https://etravel.gov.ph/

Прямых рейсов на Филиппины нет, но добраться из Москвы в Манилу можно со стыковками в ОАЭ, Омане или Катаре.

Франция

Франция выдает россиянам шенгенские визы, хотя поймать свободное окно для записи на подачу документов сложно.

Ограничений на въезд в страну сейчас нет. Долететь можно транзитными рейсами через Турцию, Сербию, Армению.

Черногория

Черногория открыта для иностранных туристов, в том числе и для граждан РФ.

Прямых рейсов нет, возможно долететь со стыковкой в Турции, Сербии.

Шри-Ланка

Фото: Pixabay.com

С 7 декабря 2022 года прибывающие на Шри-Ланку воздушным и морским путем туристы больше не обязаны предъявлять сертификаты вакцинации. Отменено также правило о необходимости предъявлении теста на коронавирус перед посадкой в самолет для всех въезжающих иностранцев.

При этом иностранные туристы, у которых будет выявлен коронавирус, должны провести 7 дней на карантине в больнице, гостинице или по месту жительства. Расходы на лечение они будут нести сами.

Россия возобновила прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Рейсы есть как из Москвы, так и из других регионов страны.

Эфиопия

Власти страны отменили все антиковидные ограничения для путешественников, но рекомендовали туристам приобретать страховку с покрытием лечения от коронавируса.

Прямые рейсы из Москвы в Аддис-Абебу выполняет авиакомпания Ethiopian Airlines три раза в неделю.

ЮАР

Перед поездкой необходимо распечатать и заполнить декларацию о состоянии здоровья. Также рекомендуется иметь страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Прямых рейсов из РФ нет, добраться до Йоханнесбурга можно со стыковкой в ОАЭ, Турции или Эфиопии.

Южная Корея

Для посещения Южной Кореи необходимо заполнить анкету не менее чем за 72 часа до вылета и получить обязательное разрешение на въезд. Также следует зарегистрироваться на сайте https://cov19ent.kdca.go.kr для получения QR-кода и оформить страховку с покрытием лечения от COVID-19.

Прямых рейсов до Сеула нет, дешевле всего добраться со стыковкой в Ташкенте.

Япония

Въезжающим нужно предъявить сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до выезда из страны отправления. Результат теста нужно загрузить в установленное на смартфон приложение MySos.

Также туристам потребуется получить QR-код для въезда в Японию на сайте Visit Japan и оформить страховку с покрытием лечения от коронавируса.

Прямых рейсов из РФ в Японию нет, добраться можно со стыковками в Турции, Катаре или ОАЭ.