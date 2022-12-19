Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

«Первое место среди наиболее популярных направлений на Новый год занял Таиланд, второе – Египет, и замыкают тройку лидеров ОАЭ. За ними следуют Турция и путешествия по России», — рассказала глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

У «Интуриста» в топ-5 популярных выездных направлений вошли Египет, Турция, Таиланд, Венесуэла, ОАЭ.

«Стоит отметить, что по объемам бронирований на новогодние праздники не так давно открывшийся для россиян Таиланд почти догнал Турцию по объемам бронирования», — уточнили в пресс-службе туроператора.

Египет востребован и у туроператора Tez Tour: доля бронирований этого направления на предстоящие новогодние праздники составляет около 70% от общего объема продаж туркомпании. На втором месте ОАЭ с долей около 14%, замыкает тройку лидеров Турция (8%). Далее следуют Таиланд, Мальдивы и Сейшельские острова.

В пресс-службе туроператора FUN&SUN, в свою очередь, сообщили, что лидером продаж на Новый год стали ОАЭ с долей бронирований 28%. За ним следует Россия (24%), которая широко представлена у туроператора, Египет (21%), Турция (10%) и Таиланд (10%).

Аналогичная ситуация и у туроператора Space Travel. В первой десятке зарубежных направлений на эти новогодние праздники безоговорочным лидером оказались ОАЭ. Далее следуют Таиланд, Египет, Турция, Мальдивы, Гоа, Шри-Ланка, Катар, Сейшелы, Куба.

«Лидерство ОАЭ обусловлено, в первую очередь, лояльностью эмиратских властей к российским​ авиакомпаниям: летают «Аэрофлот», «Россия», и с 28 января​ возвращается «Победа». Кроме того, активно расширяют полетные программы местные перевозчики: лоукостер Air Arabia​ с рейсами в российские регионы и полетной программой в Абу-Даби», — пояснили в компании.

Как отметили в Tez Tour, несмотря на то, что ОАЭ в туркомпании заняли второе место по популярности на новогодние каникулы, спрос на направление в высокие зимние даты примерно в пять раз превышает прошлогодний из-за кратного увеличения объема перевозки из РФ.

Куда едут на Новый год в России

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

По словам туроператоров, в новогодние каникулы среди внутрироссийских направлений особенно востребованы горнолыжные и сити-туры.

Так, у туроператора FUN&SUN первое место по бронированиям внутрироссийских направлений занял Сочи (55%), причем туристы приобретают как туры в Красную Поляну, так и экскурсионные путевки на побережье.

Второе место у туроператора заняла Анапа (13%), на третьем — экскурсионные туры в Казань (8%). Далее следуют Петрозаводск в Карелии (6%), Новокузнецк (4%) с его ближайшим горнолыжным курортом «Шерегеш», вотчина Деда Мороза Великий Устюг (3%) и Дагестан (3%).

Сочи лидирует среди внутрироссийских направлений и у туроператора «Интурист». На втором и третьем месте экскурсионные туры в Санкт-Петербург и Москву соответственно.

«Также у наших туристов на новогодние заезды пользуются популярностью экскурсионные программы в Великий Устюг, Казань, Мурманск, Архангельск, а также на Северный Кавказ — в Дагестан, Чечню и Северную Осетию», — добавили в компании.

Стоимость туров на Новый год

Фото: pixabay.com

Туроператоры отмечают, что ситуация с ценами на заграничные туры на Новый год разная: на одних направлениях цены остаются на уровне 2021 года, на других – выросли на 15-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за высокого спроса и подорожавших авиаперелетов.

«Если говорить о ценах, то средний чек примерно на 30% выше как по России, так и за рубежом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина не только в самом росте цен: россияне на новогодние каникулы выбирают продолжительный отдых и бронируют более дорогие отели», — пояснили в FUN&SUN.

В компании уточнили, что средняя продолжительность поездок за рубеж — 7 дней. По России больше бронируют короткие поездки, поэтому здесь средняя продолжительность — четыре дня.

В свою очередь, в Tez Tour рассказали, что средний чек на турпакеты в рублях вырос на 15-25% по сравнению с прошлым годом. Так, туры в Турцию выросли в цене в среднем на 30%. Между тем, стоимость туров на Мальдивы и Сейшелы не изменилась.

По данным Coral Travel, средняя стоимость тура в Таиланд на Новый год составляет 121,7 тыс. рублей на человека, в Египет – 76 тыс., в ОАЭ – 98 тыс., Турцию – 72,85 тыс. и по России – 20,5 тыс. рублей. «На всех зарубежных направлениях, как и в прошлом году, самыми востребованными остаются отели категорий 5* и 4*. В России по-прежнему популярно размещение в отелях 3* и 4*», — добавила Макаркова.

В Space Travel рассказали, что, по сравнению с прошлым годом, стоимость туров на Новый год для российских туристов почти не изменилась.

Дешевле – в декабре

Фото: Pixabay.com

Как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора «Интурист», зимний отдых может обойтись значительно дешевле, если приобретать туры на низкие даты. Например, в середине декабря или во второй половине января.

«Стоимость туров за рубеж может быть даже ниже, чем в 2019 году, потому что рубль укрепился по отношению к доллару и евро», — подчеркнули в компании.

По данным туроператора, с 27 декабря по 5 января недельный тур в Турцию на двоих с перелетом и размещением в 5* отеле «все включено» начинается от 85 тыс. рублей. В середине января – от 44 тыс. рублей на аналогичных условиях.

Цены на Таиланд на новогодние даты в отеле 4* с завтраками начинаются от 287,9 тыс. рублей на двоих с перелетом, а во второй половине января – от 177 тыс. рублей на двоих на неделю.