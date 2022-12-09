"По-прежнему пользуются спросом европейские курорты, несмотря на то, что туда трудно долететь и получить визу. У нас основной спрос идет на французские и швейцарские Альпы. Это связано с тем, что в Швейцарию достаточно несложно получить визу, в отличие от многих других стран, а во Францию у туристов есть длинные мультивизы, которые были выданы раньше или продлены. Также спрашивают Австрию и Италию, но в меньших количествах", — рассказал генеральный директор специализирующегося на горнолыжных турах туроператора Jet Travel Максим Приставко.

Как отметил эксперт, востребованы и горнолыжные курорты Турции, хотя их туроператор не предлагает.

В свою очередь, глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова уточнила, что самый популярный у российских туристов в Турции курорт – Эрджиес, расположенный на склонах одноименного вулкана в центральной части страны.

"С начала декабря мы видим заметный рост спроса на турецкие горные курорты и особенно Эрджиес. Добраться туда легко за счет прямых рейсов из "Домодедово" в аэропорт Кайсери на рейсах турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, которые выполняются три раза в неделю. Расстояние от аэропорта до курорта составляет всего 25 км", — пояснила она.

Фото: Администрация курорта Эрджиес

Как сообщили в Coral Travel, на курорте много отелей категории 4 и 5*, работающих по системе "все включено". Кроме того, цены на ски-пассы и прокат в Эрджиесе доступнее, чем на европейских и некоторых российских курортах.

Также туроператор предлагает туры на курорт Паландокен, расположенный на склонах одноименной горы в Восточной Турции.

В пресс-службе туроператора FUN&SUN отметили, что большинство туристов на новогодние праздники выбирает путешествия по России. Тем не менее, высоким спросом пользуются горнолыжные курорты в соседних странах – Армении (курорт Цахкадзор) и Азербайджане (Шахдаг). Новогодние туры на оба курорта туроператор предлагает от 150 тыс. рублей на двоих при размещении в апартаментах на 5 ночей. Цена включает перелет на регулярных рейсах.

Как пояснил Приставко, азербайджанские лыжные курорты предлагают хорошее соотношение цены и качества, туда не нужна виза, перелет близкий и не очень дорогой. Добраться до армянского Цахкадзора также не сложно, трансфер из Еревана занимает около часа.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Между тем, интерес к горнолыжному курорту Копаоник в Сербии, который пользовался высоким спросом в прошлом году, по словам эксперта значительно снизился.

"Продажи сдерживает стоимость перелета и ограниченная перевозка в страну. Пакет получается дорогой: перелет намного дороже, чем все остальное. Бронирований намного меньше, чем год назад", — сказал он.

Из дальних направлений туроператор также продает горнолыжные туры в Южную Корею и Японию, хотя туда нет прямых перелетов.

"Запросы на Японию есть, но продаж не так много, потому что это индивидуальное направление. В стране неплохая горнолыжка, билеты сравнительно недорогие – их стоимость начинается от 60 тыс. рублей. Но я бы сказал, что это скорее большое путешествие в Корею или Японию, в котором горные лыжи совмещены с экскурсионной программой", — пояснил Приставко.

Где дешевле кататься на лыжах

По словам туроператоров, наземное обслуживание, размещение и ски-пассы на заграничных курортах действительно могут выйти дешевле, чем на некоторых в России. Однако невысокая стоимость перелета внутри страны нивелирует эту разницу.

"Даже на дорогие сочинские курорты можно улететь по невысоким ценам, есть много регулярных рейсов туда. А проживание на месте действительно дешевле за рубежом: Азербайджан и Армения предлагают ски-пассы и размещение в сезон по более низким ценам, чем Россия, в частности горный кластер Сочи, Архыз или Домбай в Карачаево-Черкессии. Но стоит отметить, что дорогие ски-пассы на отечественных курортах продаются на новогодние каникулы, дальше цены снижаются", — уточнил Приставко.

Кроме того, туроператоры напомнили, что многие любители горнолыжного туризма приобретают заранее сезонные абонементы со скидками для катания на российских курортах, а в туркомпаниях предлагают гарантированные блоки номеров в популярных гостиницах.