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Согласно статистике стран Шенгенского соглашения, Россия в 2021 году лидировала по числу заявлений на шенгенские визы среди третьих стран. Граждане РФ подали 536,2 тыс. заявлений на шенгенскую визу. Количество выданных виз составило 513,8 тыс., из которых 86% — многократные.

В настоящее время наиболее лояльную политику оформления и выдачи виз для россиян проводят Франция, Италия, Греция и Испания. Однако самостоятельно записаться на подачу документов в консульства сейчас сложно: временные слоты заняты на месяцы вперед. Тем не менее, туроператоры могут оказать содействие в оформлении визы при покупке турпакета.

Италия, Венгрия

Фото: Интерфакс / Катерина Рыжова

Как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туркомпании PAC Group, помощь туристам здесь предлагают для оформления виз в Италию, Венгрию и Грецию.

«Срок оформления визы – от 2,5 недель до 45 дней, но в среднем визы делают за 3 недели. Большинство выдаваемых сейчас виз сроком действия 3-6 месяцев или под даты поездки», — рассказали в компании.

Там также отметили, что отказы в выдаче туристического шенгена в эти страны в основном связаны с недостаточным финансовым обеспечением, которое предоставляют заявители.

«Также обращаем внимание, что очень важно соблюдать правило первого въезда», — подчеркнули в PAC Group, пояснив, что речь идет о необходимости после открытия визы совершить первую поездку именно в ту страну, которая ее выдала.

По данным туроператора, сейчас до конца года есть окна на подачу заявлений на шенгенские визы в консульства Венгрии, Греции, Италии, Словении, Хорватии и Швейцарии.

Греция

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В свою очередь, в пресс-службе туроператора Tez Tour рассказали о действующей сейчас процедуре оформления шенгенской визы в Грецию, до Нового года места на подачу заявлений еще есть.

Так, срок получения греческого шенгена увеличился примерно до 10 рабочих дней после отмены упрощенного визового режима с Россией. При этом визовые центры страны рекомендуют подавать документы не менее, чем за 15 рабочих дней до вылета.

«В настоящий момент консульство выдает преимущественно короткие мультивизы, но отказов у наших клиентов за этот период зафиксировано не было. Изменений по комплекту документов на визу в Грецию не вносилось», — пояснили в туркомпании.

Франция

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Как сообщают туристы в соцсетях, записаться на подачу документов на визу во Францию практически невозможно, поскольку слоты разбираются мгновенно. Некоторые путешественники используют ботов для поиска свободных окошек на подачу заявлений, однако даже эта опция не гарантирует, что поиск увенчается успехом.

Повышенный спрос обусловлен не только интересом к стране, но и лояльной визовой политикой: консульства выдают визы на длительный период, а не под даты поездки. Также невелико количество отказов россиянам.

Кроме того, как сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» источник на рынке, часть слотов на подачу документов бронируют агентства, которые занимаются коммерческим оформлением виз. У таких компаний туристы могут приобрести слоты либо «оформление виз под ключ», хотя стоит это недешево.

Испания

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Как сообщается на сайте визового центра Испании BLS International, заявление на получение визы может рассматриваться до 45 дней. Однако по словам туроператоров, примерный срок рассмотрения заявки – около двух недель.

Слоты на подачу документов на визу до Нового года еще есть.

По словам туристов, если ранее были короткие шенгенские визы, то испанское консульство может одобрить шенген на 3,5 месяца. Если визы выдавались на длительный срок, то можно получить от полугода.

Германия

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Сложнее всего сейчас оформлять шенген в Германию, поскольку россиянам, планирующим поездку туда, теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза. Кроме того, необходима европейская медстраховка, выписанные и выкупленные авиабилеты, подтверждение оплаченного проживания.

Как рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» гендиректор туроператора «Чайка-Тур» Александр Турченко, с медстраховкой в туркомпании путешественникам помогают. «Основное, что требуется – это выписка со счета иностранного банка, либо поручительство принимающей стороны в Германии. Это может быть частное лицо или деловые партнеры. Туристы этот вопрос решают самостоятельно, потому что принимающая туристическая компания не будет подписываться под обязательствами малознакомых путешественников», — пояснил он.

Как отметил Турченко, в основном шенген в Германию выдают под даты поездки. Также плохо выдаются визы мужчинам мобилизационного возраста, им часто отказывают.

«В целом, если все условия выполнены, то для отказов причин нет. Сотрудники посольства – формалисты. Привязаться могут к тем, кто в зоне повышенного риска из иммиграционных соображений», — сказал гендиректор туроператора.

По словам Турченко, средний срок оформления шенгена в Германию – 2 недели. Пока еще есть места для записи на визу до конца года. «На конец декабря окна также есть, периодически могут освобождаться еще какие-то даты для записи», — заключил он.

Что изменилось в оформлении шенгена для российских туристов

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После приостановки действия соглашения между РФ и Евросоюзом об упрощении визового режима сроки рассмотрения документов и выдачи виз теперь составят не менее 15 дней, в некоторых случаях – до 45 дней. Визовый сбор вырос с 35 до 80 евро. Для детей в возрасте 6-12 лет – с 35 до 40 евро. сроки рассмотрения документов и выдачи виз теперь составят не менее 15 дней, в некоторых случаях – до 45 дней. Визовый сбор вырос с 35 до 80 евро. Для детей в возрасте 6-12 лет – с 35 до 40 евро.

Кроме того, выросло число необходимых для подачи на оформление виз документов. Консульства шенгенских стран могут запрашивать у заявителей дополнительные бумаги, в том числе не входящие в стандартный список для заявления на визу. Также страны ЕС смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство.