«По сравнению с прошлым годом спрос на туры на новогодние праздники уменьшился, но незначительно. В топ-5 зарубежных направлений входят Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд и Россия. Причем по сравнению с прошлым годом путешественники выбирают Турцию для зимнего отдыха на 55% чаще», — рассказала порталу «Интерфакс-Туризм» руководитель департамента по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она отметила, что среди российских направлений на Новый год популярны прибрежный и горнолыжный кластер в Сочи, отдых в Кавминводах и экскурсионные поездки в Санкт-Петербург.

Египет и Турция не менее востребованы и у туроператора «Интурист»: доля этих направлений в общей структуре продаж составляет 30 и 29% соответственно. На третьем месте Россия с долей в 28%.

«Активному росту продаж Египта способствует появление новых рейсов из регионов РФ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Из топовых направлений на этот Новый год выпали Доминикана, куда нет прямых рейсов, и Куба, куда их очень мало», — пояснили в пресс-службе.

Также среди популярных новогодних направлений у «Интуриста» в этом году Абхазия, ОАЭ, Шри-Ланка, Таиланд и Венесуэла. «В целом с начала ноября спрос на туры в Египет и Таиланд активизировался. На тайском направлении объем продаж растет благодаря появлению чартерной перевозки из Москвы и регионов. Востребованной оказалась и Венесуэла: мы уже дважды увеличили свой блок мест на рейсах авиакомпании Conviasa в Каракас и Порламар на остров Маргарита», — отметили в компании.

В топе продаж у туроператора FUN&SUN – ОАЭ, Россия, Таиланд, Турция и Египет.

«По объему бронирований туров на новогодние праздники мы пока идем вровень с прошлым годом», — рассказали в пресс-службе компании.

Между тем, в Tez Tour на новогодние праздники фиксируют рост числа бронирований почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на некоторое замедление продаж в сентябре, сейчас спрос на зимние путешествия существенно оживился.

Самым востребованным направлением у туроператора стал Египет, на долю которого приходится более 50% заявок. Далее следуют ОАЭ с долей около 15% и замыкают тройку лидеров практически в равных пропорциях Турция, Мальдивы и Таиланд.

Лидером по числу бронирований на новогодние каникулы в Anex Tour стали ОАЭ, за ними следуют Турция, Шри-Ланка, Египет и Индия.

«Успешный старт продаж туров в Таиланд на прошлой неделе дает основания полагать, что страна имеет высокие шансы войти в этот рейтинг немного позднее», — добавили в пресс-службе туроператора.

Сколько стоит отдых в новогодние праздники

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Как отмечают туроператоры, в текущих условиях цены на путешествия подросли из-за дефицита зарубежной перевозки, и это привело к изменениям предпочтений туристов. Как отметили в FUN&SUN, для поездок за рубеж россияне сейчас стараются выбирать гостиницы более высокой категории на более длительные сроки, а по России предпочитают отправляться в короткие путешествия, если речь идет не о турах в рамках чартерных программ с фиксированными сроками заездов.

За полтора месяца до новогодних праздников туроператоры и отельеры предлагают скидки на размещение, которые на некоторых направлениях достигают 60%. В частности, такие скидки предлагает Tez Tour в отелях Египта. Правда, из-за подорожавшей авиаперевозки стоимость туров все равно выше, чем год назад, но за счет укрепления рубля разница составляет не более 10%.

Стоимость недельного отдыха в Египте у туроператора на Новый год с проживанием в отеле 5* «все включено» по промо-тарифу начинается от 68 тыс. рублей на двоих.

FUN&SUN предлагает Египет от 124 тыс. рублей на двоих при размещении в отеле 5* на неделю.

В Турции, по данным Tez Tour, скидки по акциям раннего бронирования от отелей достигают 50%, как и годом ранее. Цены в рублях на турпакеты выросли по сравнению с прошлым годом на 35-40%, в том числе на проживание — на 10-15%. Стоимость по промо-тарифу недельных туров с проживанием в отеле 4* «все включено» начинается у туроператора от 71,9 тыс. рублей на двоих.

Стоимость тура на семь дней в Анталью у FUN&SUN начинается от 155 тыс. рублей на двоих при размещении в отеле 5* «все включено».

По данным FUN&SUN, в ОАЭ цены на размещение в отелях выросли на 15-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, гостиницы предлагают новогодние скидки до 60%. Стоимость недельных туров с проживанием в отеле 3* на завтраках начинается от 66,7 тыс. рублей на человека при двухместном размещении.

Coral Travel предлагает туры в Рас-эль-Хайму с размещением в отеле 4* с завтраками от 191 тыс. на двоих, «Интурист» — от 171 тыс. рублей на аналогичных условиях.

Стоимость недельных туров в Таиланд у Tez Tour на Новый год с проживанием в отеле 3* на завтраках начинается от 111 тыс. рублей на человека при двухместном размещении.

Неделя в Сочи у Coral Travel будет стоить от 6,2 тыс. рублей на человека в отеле 3* без питания. В горнолыжном кластере размещение обойдется в отеле «Грейс Олимпия» 3* в Красной Поляне — 28,3 тыс. рублей на человека, в Tulip Inn Роза Хутор 4* – 61 тыс. рублей.