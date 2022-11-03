Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Отель располагается на центральной в городе Московской улице в четырехэтажном здании бывшей гостиницы «Лада», прошедшей полную реконструкцию. В нем 38 номеров трех уровней – «стандарт», «улучшенный» и «люкс».

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В номерах – ортопедические матрасы, халаты и тапочки, мини-холодильники, косметика LIA LAB из Красной поляны, а также наборы для приготовления чая и кофе. Стоимость размещения на одного начинается от 3,6 тыс. рублей за сутки в стандартном одноместном номере, на двоих – от 7,2 тыс. рублей.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В здании отеля работает кафе «УтроВечер», предлагающее завтраки a la carte, сыры, хлеб и десерты собственного приготовления. В меню шефа Дмитрия Матерухина в основном блюда европейской кухни и блюда с локальными сезонными продуктами.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Например, осенние хиты кафе – блинчики с грибной икрой и сметаной, брускета с белыми грибами и камамбером, грузди с ялтинским луком и сметаной или паста с белыми грибами. В десертном меню рекомендуем попробовать фисташковый рулет с малиной или медовик. Или и то, и другое.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Совладелец WFG Марина Старчикова рассказывает, что в отеле останавливаются и туристы, приезжающие посмотреть Муром, и деловые люди. А кафе «УтроВечер» уже стало популярным местом отдыха горожан. По пятницам здесь проходят интересные встречи, привлекающие муромлян – дегустации, мастер-классы, поэтические вечера.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Первое упоминание о Муроме, небольшом городе с населением более 100 тыс. человек во Владимирской области, датируется в Повести временных лет 862-м годом. Он считается одним из древнейших в России и известен всем читателям русских сказок как родина былинного героя Ильи Муромца, который до 33 лет лежал на печи, разбитый параличом, а затем победил Соловья-разбойника, идолище поганое и других сказочных злодеев.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Муром – популярное направление для туристов, посещающих города Золотого кольца и Рязанскую область. Входит в круизный маршрут «Московская кругосветка по каналу им. Москвы, Оке и Москве-реке. Немало здесь и деловых туристов, так как в городе и соседнем Карачарове работают несколько крупных предприятий – по производству лифтов, фанеры, упаковки и другой продукции. В 2019 году, по данным администрации Владимирской области, здесь побывало 165 тыс. туристов-экскурсантов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Добраться в Муром из Москвы можно через Владимир, куда скоростные поезда-«Ласточки» из Москвы идут чуть больше полутора часов. Расстояние от Владимира до Мурома – 137 км, его можно преодолеть на такси или автобусе. Другой вариант – проходящие город поезда дальнего следования, ежедневно отправляющийся с Казанского вокзала столицы в восточном направлении. Время в пути составит около 4,5 часов. Многие туристы приезжают в город на автобусах в составе экскурсионных групп.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Город располагается на высоком левом берегу Оки, по которой проходит граница между Владимирской и Нижегородской областями. Лучший вид на реку в хорошую погоду открывается со смотровой площадки у памятника князю Владимиру, или от Спасо-Преображенского мужского монастыря, основанного в 1096 году.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На территории монастыря захоронены мощи Ильи Муромца. В звоннице надвратной церкви Сергия Радонежского могут позвонить в било все желающие, а тем, кто сомневается в своих силах, стоит послушать опытного звонаря Михаила Осипова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Рядом с еще одним монастырем, женским Свято-Троицким, располагается памятник Петру и Февронии Муромским – семейной паре, в день канонизации которой 8 июля 2008 года был учрежден День семьи, любви и верности.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

По легенде князь Петр заразился проказой, от которой никто не мог его вылечить кроме крестьянки Февронии. В качестве платы за лечение девица потребовала, чтобы князь на ней женился. В преклонном возрасте супруги приняли монашество. Мощи Петра и Февронии с 1992 года находятся в соборном храме Свято-Троицкого монастыря.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Калачи появились на гербе Мурома в 1781 году, после того, как императрицу Екатерину II, бывшую в городе проездом, угостили знаменитым муромским калачом, и он ей очень понравился. Считается, что слово «калач» происходит из татарского языка и означает «вызывающий аппетит». Известно, что калачи в Муроме выпекали уже в XVI веке по особому рецепту. Тесто долго мяли и терли руками, чтобы готовый калач получился пористым. Отсюда пошло выражение «тертый калач».

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Все подробности истории калачного производства в Муроме можно узнать во время экскурсии в «Хлебную горницу». Директор интерактивного музея хлеба Наталья Лисенкова не только рассказывает, как делали калачи в древности, но и учит делать их самих туристов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

С украшением калачей каждый старается как может. В тесто, которое предки нынешних муровлян делали на закваске, сегодня добавляют еще и дрожжи. Калачи получаются очень пухлыми и быстро поднимаются в специальном шкафу при температуре 50 градусов и влажности 90%, благодаря чему не нужно ставить их, как прежде, для расстойки в печь на шесть часов.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В завершение экскурсии — попробовать собственное изделие с чаем и узнать, каким должен быть вкус настоящего муромского калача. Кстати, все три части калача имеют названия – он состоит из животика, губы и перевясла (ручки).