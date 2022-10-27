Наиболее ожидаемым для российских туристов и турфирм стало постепенное открытие стран Юго-Восточной Азии, в некоторые из которых в октябре-ноябре возобновляются прямые перелеты. Появление прямой перевозки снижает цены на авиабилеты и позволяет туроператорам формировать турпакеты по более доступным ценам, чем на стыковочных рейсах зарубежных авиакомпаний. В то же время, добраться в страны Европы стало сложнее из-за усложнения процедуры выдачи виз и запрета на въезд россиян с шенгенскими визами, введенного рядом стран.

Абхазия

Въезд в республику для россиян свободный: у туристов не требуют ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации. Чаще всего туристы добираются в Абхазию через аэропорт Сочи. Между тем, президент республики Аслан Бжания пообещал, что аэропорт Сухума будет восстановлен к 2024 году.

Азербайджан

Для въезда потребуется один из документов: документ о вакцинации от коронавируса с QR-кодом на английском языке, справка переболевшего, ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки.

В Азербайджан летают авиакомпании AZAL, Buta Airways, «Россия», Utair, «Северо-Запад» и «ИрАэро».

Армения

Фото: pixabay.com

Антиковидные ограничения сняты.

В Армению доступны прямые рейсы, их выполняют «Россия», Armenia Airways, Nordwind, «ИрАэро», FlyOne Armenia и другие перевозчики.

Афганистан

Афганистан отменил все антиковидные требования для въезда путешественников. В Кабул из Москвы один раз в неделю летает авиакомпания Ariana Afghan Airlines.

Бахрейн

Бахрейн отменил все антиковидные ограничения на въезд туристов. Прямые рейсы между Москвой и столицей страны Манамой выполняет пять раз в неделю национальный перевозчик Gulf Air.

Белоруссия

Антиковидных ограничений нет. Прямые рейсы в Минск выполняют авиакомпании «Белавиа», «Аэрофлот» и «Победа».

Вьетнам

Фото: pixabay.com

Вьетнам отменил все антиковидные требования для въезда иностранных туристов. Прямых рейсов из России в эту страну нет, но туроператоры, например, FUN&SUN, предлагают перелеты авиакомпанией SCAT со стыковкой в Казахстане.

Кроме того, самостоятельных туристов могут заинтересовать и путешествия со стыковками во Вьетнам. С конца сентября вьетнамская Vietjet Air начала выполнять рейсы из Камрани в Нур-Султан и Алма-Ату с частотой 2-3 раза в неделю. Из Москвы и регионов в Казахстан летает много российских авиакомпаний. А добираться из Камрани до популярного курорта Нячанг меньше часа. Также можно рассмотреть варианты стыковок в ОАЭ, Бахрейне или Катаре, однако такой перелет обойдется дороже.

Гонконг

Фото: Pixabay.com

Российским туристам разрешен въезд в Гонконг при наличии сертификата вакцинации с портала госуслуг («Спутник V» подходит), проведенной не позднее, чем за 14 дней до поездки. Транзитные рейсы через Гонконг возможны, но только не в Китай. В Гонконг нельзя въехать, если в течение 14 дней до путешествия турист побывал в Китае, Тайване или Макао.

Кроме того, с 26 сентября ПЦР-тест перед посадкой на рейс для прибывающих в регион не обязателен. Его можно заменить на экспресс-тест на антиген, сделанный в течение 24 часов до вылета. Результаты должны быть внесены в онлайн-декларацию о здоровье и карантине, после этого сервис сгенерирует для пассажира QR-код. По прибытии в аэропорту необходимо сдать еще один тест на коронавирус, результат можно получить дистанционно, однако последующие три дня вместо карантина туристу нужно будет находиться под медицинским наблюдением: ему разрешат выходить за пределы отеля с некоторыми ограничениями. В период медицинского наблюдения и самоконтроля приехавшие в Гонконг подлежат ежедневному экспресс-тестированию на антиген в течение недели со дня прибытия. Если хоть один из тестов (в том числе аэропортовый ПЦР) выявит ковид, то путешественника изолируют.

После этого следует четырехдневный период самоконтроля за появлением симптомов коронавируса.

Прямых рейсов в Гонконг нет, можно добраться со стыковками в Турции, Катаре или ОАЭ.

Грузия

Фото: pixabay.com

Грузия отменила все антиковидные ограничения для приезжающих в страну. Однако туристам необходимо заполнить специальную анкету не позднее чем за 48 часов до поездки.

Прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет. Можно долететь со стыковкой в Армении на рейсах Armenia Airсompany или FlyOne Armenia, Азербайджане или Турции. Также можно въехать через наземный пункт пропуска «Верхний Ларс» на автомобиле.

Доминикана

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Для посещения Доминиканы нужно лишь оформить медицинский страховой полис, покрывающий лечение от COVID-19, а также заполнить декларацию о состоянии здоровья.

Прямых рейсов в Доминикану нет, добраться можно с двумя и более пересадок, однако некоторые туроператоры обсуждали планы по организации рейсов в Ла-Роману через Анталью, а также с перелетом из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Еревана.

Египет

С 17 июня 2022 года туристам, прибывающим в Египет, не требуется предъявлять отрицательные тесты ПЦР или сертификаты о вакцинации. Прямые рейсы в Египет выполняют авиакомпании Egypt Air, Red Wings и iFly.

Израиль

Израиль отменил все антиковидные ограничения для прибывающих туристов. Для путешествия потребуется только оформить медицинский страховой полис с покрытием лечения коронавируса, а также заполнить декларацию о здоровье в течение 48 часов до посадки на авиарейс или морской круиз.

Рейсы в Тель-Авив из Москвы выполняют авиакомпании El Al и Red Wings (с посадкой на дозаправку в Минеральных Водах), а также «Россия» из Сочи и «Азимут» из Кавминвод. Можно также добраться с пересадкой в Стамбуле.

Индонезия

Фото: pixabay.com

Для посещения страны туристам потребуется медицинская страховка с покрытием лечения от COVID-19 минимум на $25 тыс., свидетельство о полной вакцинации COVID-19 («Спутник V» признан). Для передвижения по стране туристу нужна либо бустерная прививка от COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до поездки. Непривитым детям от 6 до 18 лет достаточно антиген-теста. Детям до 6 лет никакие медицинские документы не нужны.

Также нужно установить приложение Peduli Lindungi, чтобы заполнить анкету прибывающего.

Прямого авиасообщения между Индонезией и РФ нет, добраться можно со стыковками в Стамбуле, Дубае, Дохе.

Индия

Фото: pixabay.com

Российские туристы с прививкой от коронавируса могут посетить Индию с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки. Невакцинированным также потребуется ПЦР-тест. В аэропорту по прибытии проводится выборочное тестирование на COVID-19. Также перед поездкой в Индию все путешественники должны заполнить форму на сайте Air Suvidha.

Авиакомпания «Аэрофлот» выполняет прямые рейсы в Дели, а со 2 ноября будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа. AZUR air запускает чартерную программу в Гоа 11 ноября, рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Иордания

Фото: pixabay.com

Для въезда в Иорданию потребуется только страховка с покрытием лечения от коронавируса и заполненная форма на сайте gateway2jordan.gov.jo.

Прямых рейсов из Москвы в Иорданию нет. Регулярные рейсы из столицы Иордании Аммана выполняет в Сочи авиакомпания Fly Jordan Airlines.

Ирак

Путешественники старше 12 лет должны предъявить действующий международный сертификат о полной вакцинации против COVID-19 («Спутник V» подходит). Сертификаты о прививках должны содержать QR-код. В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, но только при наличии медицинской справки с медотводом от вакцинации.

Рейсы из Москвы в Багдад выполняет Iraqi Airways один раз в неделю.

Иран

Фото: Pixabay.com

Иностранные туристы старше 12 лет обязаны иметь распечатанный сертификат вакцинации на английском языке, подтверждающий завершение курса («Спутник V» принимается), или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Прибывшие пассажиры проходят медосмотр и могут быть подвергнуты повторному ПЦР-тестированию.

Прибывающим в Иран пассажирам необходимо до прибытия заполнить анкету Self-Declaration Form, которая предоставляется на борту воздушного судна.

Прямые рейсы выполняют Mahan Airlines, Nordwind и «Аэрофлот».

Казахстан

Ограничений на въезд в Казахстан нет. Прямые рейсы выполняют «Россия», «Азимут», Red Wings, SCAT и другие авиакомпании.

Катар

Фото: Visit Qatar

До 1 ноября перед вылетом нужно загрузить приложение EHTERAZ. Туристы могут въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 48 часов до прибытия, или экспресс-тестом на антиген, сделанным за 24 часа до поездки. Также нужно заполнить декларацию о здоровье на каждого участника поездки.

С 1 ноября Минздрав Катара смягчает требования к въезжающим иностранцам: у них не будут требовать предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген, сделанных перед вылетом в страну. Приложение Ehteraz больше не потребуется для посещения общественных мест.

Регулярные рейсы в Доху из Москвы ежедневно выполняет авиакомпания Qatar Airways.

Кипр

Кипр отменил все антиковидные требования для въезда иностранных путешественников.

Добраться на остров можно через ОАЭ, Сербию, Египет, но самым удобным и бюджетным будет перелет со стыковкой в Ереване.

Киргизия

Киргизия открыта для въезда российских туристов. Прямые рейсы выполняет «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Avia Traffic Company.

Куба

Фото: pixabay.com

Власти Кубы отменили все антиковидные ограничения, однако по прибытии туристы могут быть подвергнуты выборочному тестированию.

Прямых регулярных рейсов на Кубу из России пока нет, но несколько крупных туроператоров летают на курорты страны на рейсах авиакомпании Nordwind Airlines.

Лаос

Фото: Pixabay.com

Для лиц старше 12 лет потребуется сертификата о вакцинации («Спутник V» или «Спутник Лайт») или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда.

С 29 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает регулярный рейс из Владивостока в крупнейший город Лаоса — Вьентьян. Полеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам.

Ливан

Фото: pixabay.com

Для въезда в страну больше не требуется отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации.

Nordwind Airlines 1 сентября планировала начать полеты в Бейрут из Краснодара, однако рейсов так и нет. Добраться в Ливан можно со стыковками в Дубае и Стамбуле.

Маврикий

Фото: Pixabay.com

Туристам необходимо заполнить анкету All-in-One, а во время полета – иммиграционную форму.

Прямых рейсов нет, только со стыковками в Стамбуле и Дубае.

Мальдивы

Путешественникам для въезда потребуется только заполнить онлайн-декларацию о состоянии здоровья через портал Imuga в течение 48 часов до поездки. Прямые рейсы в Мале выполняет «Аэрофлот». Также добраться можно со стыковками в ОАЭ и Катаре.

Марокко

Фото: Интерфакс

От приезжающих требуется только заполнить онлайн-форму на сайте https://www.onda.ma/form.php.

Пока прямых рейсов в Марокко нет, однако в системе бронирования авиакомпании Royal Air Maroc появились билеты на рейсы из Москвы в Касабланку со 2 ноября.

Мексика

Фото: pixabay.com

Антиковидных ограничений для путешественников нет. Для въезда потребуется заполнить в самолете иммиграционную анкету, а также иметь при себе медицинскую страховку и ваучер на отель от туроператора.

Прямых рейсов нет, добраться можно со стыковками, например, в Дубае.

Монголия

Власти Монголии сняли все антиковидные ограничения для приезжающих в страну. Прямые рейсы из Улан-Удэ выполняет авиакомпания Hunnu Air.

ОАЭ

Фото: Coral Travel

Для поездки в Дубай российским туристам нужен сертификат вакцинации «Спутником V», справка о перенесенном коронавирусе (после выздоровления должно пройти не больше месяца) или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета. Сертификат о вакцинации должен быть только в печатном виде, на английском или арабском языке и иметь QR-код. Результат ПЦР-теста также должен быть на английском и содержать действующий QR-код. Всем путешественникам необходимо загрузить на смартфон приложение COVID19–DXB Smart App. После паспортного контроля граждан РФ ждет обязательный бесплатный ПЦР-тест. Результат теста появится в приложении.

В Абу-Даби туристам нужен либо сертификат вакцинации (из российских одобрен только «Спутник V»), либо справка о перенесенном заболевании (после выздоровления должно пройти не больше 1 месяца), либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанные не ранее чем за 48 часов.

По прибытии в Абу-Даби рекомендуется сдать ПЦР-тест в аэропорту, он бесплатный. Далее его можно загрузить в скачанное заранее приложение ALHOSN и получить Green pass для посещения достопримечательностей.

До вылета в Шарджу необходимо установить на смартфон приложение ALHOSN. Также необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации (из российских одобрен только «Спутник V») или отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 48 часов).

Рейсы в ОАЭ выполняют местные авиакомпании Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia. Из Сочи и Минеральных Вод полеты выполняет авиакомпания «Азимут», из Сочи летает также «Россия».

Саудовская Аравия

Фото: Pixabay.com

Для посещения Саудовской Аравии нужен только полис медицинского страхования для покрытия рисков, связанных с COVID-19.

Прямых рейсов нет, но можно добраться со стыковками в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Сейшелы

Российским туристам для посещения Сейшельских островов потребуется либо сертификат вакцинации («Спутник V» подходит), либо ПЦР- или антиген-тест на коронавирус. Если после полной вакцинации прошло больше полугода, то нужна бустерная прививка. Детям до 12 лет никакие медицинские документы не нужны.

Также для въезда на Сейшелы нужно заранее заполнить анкету Health Travel Authorization, и оформить страховку, покрывающую расходы на COVID-19.

«Аэрофлот» выполняет полеты по маршруту Москва — Маэ два раза в неделю.

Сербия

Фото: pixabay.com

Сербия в мае отменила все антиковидные ограничения для иностранных туристов.

Прямые рейсы в страну выполняет Air Serbia.

Сингапур

Фото: pixabay.com

Иностранным туристам старше 12 лет необходимо предъявить сертификат вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ, или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета в Сингапур.

Также перед поездкой необходимо купить страховку с покрытием лечения от COVID-19 не менее чем на $30 тыс. и заполнить декларацию о состоянии здоровья на сайте https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/.

Прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой в Дубае или Дохе.

Таджикистан

Для въезда потребуется сертификат вакцинации (из российских принимается только «Спутник V») или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия.

Прямые рейсы выполняют Utair, «Уральские авиалинии», Somon Air. Кроме того, с 16 августа между РФ и Таджикистаном возобновлено железнодорожное сообщение, открыты сухопутные границы.

Таиланд

Фото: pixabay.com

Таиланд 1 октября отменил все антиковидные ограничения: при въезде с иностранных путешественников не будут требовать с ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации, а инфицированным людям с легкими симптомами или без них не потребуется изоляция.

«Аэрофлот» с 30 октября возобновляет полеты в Бангкок и на Пхукет (Таиланд), они будут выполняться семь раз в неделю. S7 со 2 ноября возобновит регулярные авиарейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд) с частотой пять раз в неделю. С 9 декабря авиакомпания сделает перелеты по этому маршруту ежедневными. Крупные туроператоры планируют осуществлять перевозку на регулярных рейсах S7 «Аэрофлота».

Также авиакомпания «Икар» объявила о планах выполнять с 6 ноября рейсы из Хабаровска на Пхукет. Полеты будут осуществляться раз в неделю, по воскресеньям. Также заявлены вылеты из Москвы Иркутска, Красноярска и Новосибирска. Программа «Икара» будет реализована совместно с туроператором Pegas Touristik.

Туроператор FUN&SUN запустил полетную программу в Таиланд на рейсах казахской авиакомпании SCAT по маршрутам Москва – Алма-Аты – Пхукет и Москва – Алма-Аты – Бангкок.

Тунис

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Перед поездкой туристам нужно заполнить анкету на сайте https://app.e7mi.tn/language, а также оформить медицинскую страховку с покрытием от COVID-19. Для въезда потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки или экспресс-тест, сделанные за 24 часа. В качестве альтернативы можно использовать сертификат вакцинации (подходят все российские вакцины).

Прямых рейсов в Тунис нет, можно добраться только с пересадкой в Алжире, Дубае, Стамбуле.

Турция

Турция сняла все антиковидные требования для прибывающих туристов. Прямые рейсы в страну выполняют многие авиакомпании – турецкие Turkish Airlines, Pegasus, Corendon, российские «Аэрофлот», AZUR air, Red Wings и другие. Из шести городов России в Анталью полетную программу запустил новый турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines.

Узбекистан

Узбекистан отменил все антиковидные ограничения на въезд. Прямые рейсы выполняют «Аэрофлот», Utair, Red Wings, «Азимут», Uzbekistan Airways.

Шри-Ланка

Фото: Pixabay.com

Привитым россиянам для въезда на Шри-Ланку потребуется сертификат вакцинации (любой российской вакциной) на английском языке, подойдет с портала госуслуг. Невакцинированным туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанные не ранее чем за 72 часа до поездки.

Также нужно оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

«Аэрофлот» 9 октября запустил рейсы из Москвы в Коломбо, они выполняются два раза в неделю. А с 3 ноября добавятся четыре рейса авиакомпании AZUR air: вылеты запланированы как из Москвы, так и из Красноярска, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Эфиопия

Фото: pixabay.com

У всех прибывающих пассажиров старше 12 лет должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, тест на антиген не старше 24 часов, сертификат о вакцинации (только ВОЗ-вакцины) или сертификат о выздоровлении не старше 90 дней.

Прямые рейсы из Москвы в Аддис-Абебу выполняет авиакомпания Ethiopian Airlines три раза в неделю.

ЮАР

Фото: pixabay.com

Перед поездкой необходимо распечатать и заполнить декларацию о состоянии здоровья. Также рекомендуется иметь страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Прямых рейсов из РФ нет, добраться до Йоханнесбурга можно со стыковкой в ОАЭ или Турции.

Южная Корея

Для посещения Южной Кореи необходимо заполнить анкету не менее чем за 72 часа до вылета и получить обязательное разрешение на въезд. Также следует зарегистрироваться на сайте https://cov19ent.kdca.go.kr для получения QR-кода и оформить страховку с покрытием лечения от COVID-19.

Прямых рейсов до Сеула нет, дешевле всего добраться со стыковкой в Ташкенте.

Япония

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Япония с 11 октября принимает иностранных туристов без ограничений.

Также отменено требование о проведении ПЦР-тестов при въезде в Японию за исключением тех туристов, у которых будут выявлены соответствующие симптомы. При этом всем путешественникам необходимо предъявлять сертификат о трехразовой вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, либо ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до выезда из страны отправления.

Прямых рейсов из РФ в Японию нет, добраться можно со стыковками в Турции, Катаре или ОАЭ.

Европа

Фото: pixabay.com

Что касается въезда в Европу, то россияне сейчас могут оформить туристический шенген в ряд стран, в том числе, в популярные Италию, Испанию, Грецию, Венгрию. Перелет можно совершить только со стыковками, к тому же время ожидания оформления визы теперь может занимать месяцы.