Как сообщила журналистам руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" Ксения Титова, мастер-план планируется представить в правительство РФ до конца 2022 года. После этого начнутся подготовительные работы по его реализации.

"Разработка проекта завершится в декабре 2022 года. До конца года он будет направлен на согласование в правительство", — сказала Титова.

По ее словам, на данный момент завершены первые три этапа разработки мастер-плана. В частности, проведены пространственный и маркетинговый анализ, исследовано социально-экономическое развитие регионов и туристической отрасли, изучены практики развития туристических территорий, а также проведены социологические исследования.

"На последнем четвертом этапе будут подготовлены предложения по совершенствованию нормативной базы в области туризма, особо охраняемых природных территорий и культурного наследия на региональном и федеральном уровне. Дополнительно будут даны предложения по внесению изменений в региональную градостроительную документацию", — рассказала Титова.

По данным ООО "ПроГород", в 2021 году в Приморский край было совершено 2 млн 816 тыс. туристических поездок, Камчатский край – 329 тыс., Сахалинскую область – 315 тыс. Всего в три региона Дальнего Востока в 2021 году было совершено 3 млн 460 тыс. путешествий.

При этом с целью туризма и рекреации в Приморье и на Камчатку было совершено 65% от всех поездок в эти регионы в прошлом году, в Сахалинскую область с этой целью было зафиксировано 36% путешествий. Сахалинскую область чаще всего посещают деловые туристы, на них в прошлом году пришлось 50% от всех поездок в регион (показатели двух других регионов составили по 18%). С целью оздоровления в три региона было совершено только 2-3% поездок. На остальные виды путешествий пришлось до 10% поездок от общего турпотока.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Приморский край в среднем туристы едут на 2-4 дня в зимнее время и на 10-14 летом. На Камчатку данный показатель составляет 7-8 и 8-12 дней соответственно. Сахалин в среднем один турист посещает 7-8 дней зимой и 10-12 в летнее время. Как показало проведенное в рамках разработки мастер-плана исследование, расходы туристов на транспорт составляют до 25% от стоимости путешествия в Приморье, до 30% при поездке в Сахалинскую область и более 30% при визите на Камчатку. В среднем один турист тратит на путешествие в Приморский край 70 тыс. рублей, в Сахалинскую область — 95 тыс., в Камчатский край — 105 тыс.

Приморский край 65% туристов посещают без детей, на Сахалинскую область и Камчатский край приходится 86% и 87% таких поездок соответственно.

Заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что существует три сценария роста турпотока на Дальний Восток до 2035 года – оптимистичный, базовый и пессимистичный.

Согласно базовому сценарию, число поездок в три региона Дальнего Востока планируется увеличить к 2035 году до 6 млн 680 тыс. По оптимистичному прогнозу турпоток вырастет до 7 млн 420 тыс. путешествий.

"В каждом из сценариев разное количество иностранных туристов. Мы не знаем, приедут ли они в регион, это будет зависеть от изменения макроэкономической и геополитической ситуации. Однако в планах стратегического развития мы предусматриваем необходимость создания универсальной инфраструктуры, которая будет притягательна в том числе и для иностранного путешественника", — сказала она.

Ксения Титова уточнила, что до 2020 года въездной турпоток в регионы Дальнего Востока составлял до 15% от общего числа туристов, в основном приезжали туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. После начала пандемии количество иностранных туристов достигло минимума.

Новые курорты

Титова сообщила, что к 2035 году номерной фонд в трех регионах Дальнего Востока планируется увеличить на 62% за счет строительства дополнительно 29,6 тыс. номеров. По ее словам, на Камчатке в настоящее время примерно 72% средств размещения – это гостиницы преимущественно категории 3* со средней стоимостью около 5 тыс. рублей за номер и 7% хостелов. При этом только 45% туристов останавливаются в гостиницах, треть всех туристов выбирают размещение у друзей и родственников, оставшиеся 25% останавливаются в хостелах, на турбазах, в общежитиях и частном секторе.

"При общей высокой стоимости тура это говорит о недостатке качественного гостиничного предложения, серая доля рынка составляет около 13%", — отметила руководитель проектного офиса.

Как считают разработчики мастер-плана, для увеличения числа номеров и роста турпотока на Дальнем Востоке необходимо создать 12 всесезонных курортов, по четыре в каждом регионе.

Фото: ООО "ПроГород"

Титова рассказала, что в Приморском крае всесезонные курорты планируется создать в селах Барабаш, Андреевка, бухте Лазурная (Владивосток) и в микрорайоне Ливадия города Находка. На Сахалине курорты должны появиться в селах Советское, Яблочное и Горячие Ключи (Дагинские источники), а также в городе Александровск-Сахалинский. В Камчатском крае курорты построят в ТРК "Зеленовские озерки", поселке Малки, вблизи поселка Козыревска и села Мильково.

Она отметила, что подбор территорий производился с учетом термальных и бальнеологических ресурсов регионов и потребности в формировании равномерного каркаса туристической инфраструктуры за пределами региональных центров.

Руководитель проектного офиса отметила, что наиболее перспективным видом туризма на Дальнем Востоке является оздоровительный.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что сейчас на Камчатку в основном едут одиночные туристы или путешественники без детей.

"На Камчатке развит экстремально-спортивный и научно-познавательный туризм, для нас это действительно важно. Сейчас к нам едут в основном одиночные туристы или без детей, если к нам начнут ездить семьи, то мы сразу увеличим туристический поток вдвое. Если мы достроим туристический продукт, который привлекает мужчин 35-45 лет, приезжающих за экстремальным видом отдыха, охотой и рыбалкой, то они будут принимать решение приехать с семьей, понимая, что его жене и детям будет чем заняться. Таким образом, это даст нам увеличение количества туристов, посещающих Камчатку", — сказал глава региона журналистам.

Он также отметил, что власти региона не планируют делать акцент только на состоятельных туристах. Камчатка, по словам Солодова, это ценность всемирного уровня, и чем больше россиян побывает в регионе, тем лучше они станут понимать свою страну.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Титова подчеркнула, что на данный момент в регионе очень ярко выражен фактор сезонности – это лето и немного осени.

"При этом мы понимаем, что это не очень устойчивая и не очень жизнеспособная модель функционирования туротрасли, поэтому в рамках мастер-плана мы стараемся формировать такой туристический продукт, который будет доступен круглогодично", — сказала она.

Все проектируемые курорты на Камчатке находятся в зоне притяжения переведенной в прошлом году в асфальтобетон трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. Реализация курортов разбита на очереди и предполагает поступательный ввод инфраструктуры к 2025, 2030 и 2035 годам. Каждая локация будет оборудована вертолетной площадкой и всесезонной инфраструктурой отдыха, а также ориентирована на разные сегменты спроса (от бюджетного размещения в хостелах и кемпингах до индивидуальных шале и гостиниц 5*).

Согласно базовому сценарию мастер-плана, турпоток на Камчатку до 2035 года должен вырасти по сравнению с 2021 годом на 126%, до 740 тыс. поездок, а номерной фонд планируется увеличить в 3,2 раза, до 8650 номеров, в том числе за счет четырех всесезонных курортов на 2,2 тыс. номеров.

Фото: ООО "ПроГород"

ТРК "Зеленовские озерки" расположен в Елизовском районе Камчатского края. Партнер Commonwealth Partnership Марина Усенко рассказала, что это будет самый ближний всесезонный оздоровительный курорт к Петропавловску-Камчатскому и аэропорту, где есть месторождение минеральных вод (добраться из аэропорта можно за полчаса).

"Здесь будут различные средства размещения, будет также развита бизнес-инфраструктура, это позволит проводить деловые мероприятия. Предполагается построить гостиницы и дома на 665 мест", — отметила она.

Планировка курорта строится по принципу "ленаты" – женского украшения, популярного среди коренных народов Камчатки: все ключевые функциональные зоны и объекты курорта нанизаны на единый кольцеобразный путь, служащий главным променадом комплекса.

До 2035 года в этом месте предполагается строительство нескольких отелей 2-5*, коттеджей и апартаментов для размещения туристов, кемпинга, spa-комплексов для проживания и оздоровления, водного центра, ресторана, детского клуба, торговых павильонов и банного комплекса. Потенциал курорта составляет 80 тыс. туристов в год.

Фото: ООО "ПроГород"

Часть территории всесезонного курорта может использоваться в качестве площадки для проведения событий – фестивалей, праздников и иных мероприятий различных уровней и масштабов. С этой целью проект закладывает возможность проведения таких событий без помех для отдыхающих: западная часть территории курорта, а также его Центральная площадь способны принять участников и гостей мероприятий, в то время как основная часть комплекса продолжает функционировать в привычном режиме "без посторонних".

На природных территориях, прилегающих к участку всесезонного курорта, возможно создание тематических троп, предлагающих туристам разнообразные сценарии времяпрепровождения.

Поселок Малки также расположен в Елизовском районе. Территория находится в 2,5 часах езды от Петропавловска-Камчатского и в двух часах от аэропорта. Сейчас здесь расположена рекреационная зона "Малкинские термальные источники", пользующаяся большим спросом у местных жителей, однако для размещения доступен только санаторий-профилакторий камчатского авиапредприятия. Территорию планируется развивать как семейный всесезонный бальнеологический курорт, поэтому в планах создание детской инфраструктуры и услуг для детей от шести лет.

Фото: ООО "ПроГород"

Ведущий архитектор бюро "MLA +" Валерия Юдина рассказала, что на первом этапе реализации проекта в поселке Малки планируется построить три гостиницы 2* и 4*, несколько кемпингов, банные комплексы, центр водных развлечений, пункт проката, веревочный парк, детский игровой клуб, парк развлечений, детский музей, ресторан и торговые павильоны.

Во второй и третьей очередях появится четыре гостиницы 3-5*. В общей сложности к 2035 году создадут 550 номеров. При этом существующее общественное место с термальными бассейнами планируется сохранить и оставить доступным без взимания платы для всех посетителей.

Село Мильково располагается в одноименном районе Камчатского края. Доехать сюда из аэропорта можно примерно за 4 часа. Сейчас это базовый лагерь для хайкинга и экстремальных развлечений. Планируется, что на будущем курорте можно будет отдохнуть после пеших прогулок по тропам и специально разработанным маршрутам, подготовиться к таким походам и обучиться хайкингу. Также предполагается "молодежный" формат отдыха и наличие инфраструктуры и развлечений для пар без детей, путешественников-одиночек и больших компаний.

Сельское поселение Козыревское расположено в Усть-Камчатском районе. Территория находится у подножья Ключевской группы вулканов в 7 часах в пути от аэропорта и в 3 часах от села Мильково. "Козыревск" будет развиваться как всесезонный высокоуровневый курорт для ретрита, детокса и хайкинга. В этом месте можно будет отдохнуть после хайкинга, разместиться в коттеджах, хостелах и кемпингах. Планируется также создание сервисов и услуг, направленных на оздоровление туристов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Проектирование велось с учетом локальной специфики каждой конкретной территории и содержит отсылки к мотивам традиционной культуры, особенностям местной флоры и фауны.

Помимо четырех курортов, которые включены в мастер-план макрорегиона "Дальний Восток", на Камчатке в ближайшие годы будут реализованы и другие проекты. Один из самых крупных – туркластер "Три Вулкана" в верховьях реки Паратунка. Его построит компания "Васта Дискавери". Комплекс на 1 тыс. номеров будет расположен в долине между вулканами Вилючинский, Горелый и Мутновский. В состав комплекса войдут гостиницы, бассейны с термальными водами и другие объекты. Курорт будет включать 40 км горнолыжных трасс с подъемником на Вилючинский вулкан. Открыть первые объекты планируется в 2025 году.

Кроме того, губернатор Камчатского края поручил главам муниципалитетов региона до конца октября определить новые территории для развития туризма в рамках мастер-плана.

Как сообщалось, до конца 2022 года в правительство РФ планируется также представить еще два туристических мастер-плана: "Большое Золотое кольцо" и "Западный берег России". В сентябре был запущен проект "Из Москвы в Санкт-Петербург", который объединит восемь субъектов России на Северо-Западе. Его завершат в 2023 году. Всего в 2022-2024 годах запланировано создание мастер-планов для 12 туристических макрорегионов.