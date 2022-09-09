"На осень топ-5 направлений у нас это Турция — 56%, ОАЭ — 20%, Россия — 15%, Египет- 7%, Таиланд — 1% и у Мальдив — 1%. Бронируются туры как на ближайшие даты, так и на более дальние: глубина бронирований в сентябре доходила до лета 2023 года", — рассказали в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

Кроме того, туроператор открыл продажи путешествий во Вьетнам и прогнозирует высокий спрос на направление. Полетная программа в Камрань запланирована с 26 октября по 22 марта два раза в неделю на блоках авиакомпании SCAT со стыковкой в Казахстане.

В "Интуристе" лидером осенних продаж стала Россия.

"По России самыми популярными направлениями на осень стали Сочи, на второе место вернулся Крым, несмотря на закрытый аэропорт Симферополя, замыкает тройку лидеров Анапа. За ней следуют Кавминводы и Петербург", — сообщили в компании.

Турция по объему продаж на осень удостоилась второго места, доля в общем объеме составила 68%.

Как напомнили в пресс-службе "Интуриста", в Турции до начала ноября еще продолжается высокий пляжный сезон. Далее идет Абхазия с долей 15%, Венесуэла и Мальдивы.

"Мы прогнозируем рост спроса на египетском направлении с начала октября. Пока что оно не входит в топ-5 популярных направлений на осень", — уточнили в туркомпании.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора TEZ Tour рассказали, что объем бронирований туров на осень в настоящий момент превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в пять раз.

"Наиболее востребованным осенним направлением у клиентов является Египет, на долю которого приходится порядка 46% заявок от их общего числа в компании, всего на 2% отстает Турция. Далее практически в равных пропорциях следуют ОАЭ, Мальдивы и Таиланд. Эти же направления путешественники активно бронируют и на зимний сезон – новогодние даты, январь и февраль. Также есть заявки с заездами в середине лета 2023 года", — пояснили в компании.

Там также отметили, что традиционно массовые обращения по осенне-зимним продуктам поступают в августе и сентябре, но в этом году ажиотажный спрос наблюдался уже в июле.

"Тенденция обусловлена существенным дефицитом авиаперевозки и ограниченным количеством доступных для российских туристов стран, в результате которого цены на отдых растут на всех направлениях, поэтому путешественники стремятся приобрести туры заранее по более выгодным ценам", — добавили в TEZ Tour.

В настоящее время среди предложений туроператора на осень и зиму представлены Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Венесуэла, Таиланд и Россия. Внутри страны особым спросом осенью пользуется отдых на Черном море, на который приходится около 90% всех бронирований. Также популярны экскурсионные туры в Петербург и Калининград.

Экономия на скидках и акциях

Большинство популярных у российских туристов стран можно посетить осенью значительно дешевле, чем в разгар летнего сезона. Так, при заездах с 15 октября турецкие отельеры традиционно предлагают сезонные скидки на размещение, а у туроператоров все еще действуют скидки по акциям раннего бронирования.

У FUN&SUN скидки на туры в рамках акций раннего бронирования закончатся 30 сентября. Заезды возможны с 1 октября по 31 марта 2023 года. Предложения есть и на горнолыжный отдых, и на пляжный (Египет, Мальдивы), и на экскурсионные программы, например, на Байкал, в Карелию или Армению.

Как отметили в "Интуристе", большинство спецпредложений действует до 30 сентября включительно, а вот дальше туристов ожидает повышение цен. В частности, цены вырастут на пляжные зимние направления – Египет, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд и другие.