Еще 9 стран прекратили прием документов на туристические визы из-за политической обстановки и взаимной высылки дипломатов, либо не возобновили его после пандемии коронавируса. Это Дания, Чехия, Словакия, Польша, Бельгия, Нидерланды, Литва, Латвия и Эстония, причем последняя запретила въезд через свою границу даже с уже выданными эстонскими шенгенскими визами.

31 августа страны Евросоюза (ЕС) приняли решение о заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Такой шаг европейских властей увеличит время оформления виз, потребует сбора большего числа документов и увеличит расходы. Так, сумма визового сбора увеличится с 35 евро до 80 евро, а сроки получения виз могут увеличиться до 6 месяцев.

Кроме того, как прогнозируют туроператоры, долгосрочных и многократных виз шенгенских виз для россиян станет сильно меньше, либо их вообще не будет. Вероятнее всего, туристам будет выдаваться однократный шенген строго под даты поездки.

С действующими шенгенскими визами россияне пока могут въехать во все страны Евросоюза, за исключением Эстонии, если виза выдана этой страной.

Австрия

Как сообщается на сайте визового оператора VFS.Global, Австрия сейчас выдает краткосрочные визы, консульский сбор составляет 35 евро.

Венгрия

Согласно данным визового центра Венгрии (VFS.Global), для поездок с туристическими целями консульство в основном будет выдавать только однократные визы.

Поездка должна быть в пределах трех месяцев с даты подачи документов (по всем целям поездки).

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При подаче документов в Москве и центрах, относящихся к московскому консульскому округу, принимаются только брони на проживание, которые в консульстве могут проверить онлайн. Исключением из этого может быть только тот случай, когда сама принимающая сторона (гостиница или турфирма) выставляет ваучер.

"Отсутствие возможности проверки бронирования онлайн будет рассматриваться как полное отсутствие подтверждения проживания", — пояснили в ВЦ.

Заявителям необходимо прикладывать билеты до Венгрии. Билеты должны содержать код бронирования для возможности их проверки.

Прием заявлений на визу осуществляется только по предварительной записи. Консульский сбор составляет 35 евро, оплата производится в рублях наличными.

Германия

Как сообщает визовый центр Германии VisaMetric, в настоящее время подача документов на визу возможна только в Москве и только по предварительной записи.

Заявление на оформление шенгенской визы можно подать не ранее чем за 6 месяцев до начала запланированной поездки. При записи на подачу заявления на шенгенскую визу в Германию система выдает только вариант краткосрочной визы не более чем на 90 дней.

Записаться на подачу документов в настоящее время можно только на конец ноября.

Греция

Из-за сокращения штата сотрудников Генконсульство Греции в Москве ввело квоту на оформление виз – не более 150 паспортов в день. Повышенный спрос на греческий шенген и квотирование привели к тому, что слоты на подачу заявлений разбираются сразу после их появления в базе. Из-за этого самостоятельно ловить слоты очень сложно, на ближайшие даты мест нет.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора TEZ Tour порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что путешественники, которые оформляют визы для своей поездки через туроператора, получают их вовремя.

"У компании не возникает сложностей с записью в визовый центр, а у организованных туристов – с подачей документов", — пояснили в компании.

Исландия

Как сообщает визовый оператор страны VFS.Global, Исландия 24 марта приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Срок рассмотрения визовых заявлений граждан Российской Федерации составляет не менее 15 рабочих дней.

Визовый сбор для краткосрочной визы категории C составляет 80 евро. Срочная обработка заявлений на визу больше недоступна.

Испания

Как сообщается на сайте визового оператора страны BLS, в настоящее время заявления принимаются только на краткосрочную визу.

Фото: pixabay.com

В соцсетях туристы пишут, что есть проблемы с записью на подачу визы из-за сбоя в работе системы записи на подачу документов. На сентябрь свободных окон для записи нет.

Италия

Как сообщает визовый центр Italy-VMS, прием документов на визу в Италию осуществляется по предварительной записи. Подтверждение записи необходимо распечатать и предъявить при входе в визовый центр.

С 9 марта консульский сбор для граждан РФ при оформлении деловой визы составляет 80 евро, также потребуется предоставление билетов/брони билетов. Условия для туристов пока остаются прежними: консульский сбор составляет 35 евро.

Ближайшая доступная дата на подачу заявлений на визу в Италию – 15 ноября.

Люксембург

Заявления на получение визы можно подать в консульский отдел посольства Люксембурга в Москве. При этом на сайте посольства сообщается, что ограничения на въезд в Люксембург граждан третьих стран были продлены до 30 сентября 2022 года. Для въезда необходимо предоставить сертификат о вакцинации либо сертификат переболевшего европейского образца.

Мальта

По информации визового центра VFS.Global, консульский сбор для поездок на Мальту с туристическими целями составляет 35 евро. Оплата производится наличными в рублях. Каких-то изменений по перечню документов и дополнительных требований нет. Срок рассмотрения визы составляет 15 дней без учета дней, необходимых для пересылки паспортов из региональных визовых центров в Москву.

На сайте ВЦ отмечается, что подача заявлений на визу возможна только лично, по предварительной записи. Однако во время записи на прием могут возникнуть технические неполадки. В таком случае следует воспользоваться резервной ссылкой.

Норвегия

Норвежские визовые центры VFS Global возобновили прием документов в России в ограниченном режиме в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Сроки ожидания для записи на подачу документов в визовые центры увеличены, а заявления на визу будут рассматриваться до 45 дней.

Консульский сбор в настоящее время составляет 35 евро.

Фото: Pixabay.com

Важно отметить, что из-за санкций, наложенных Евросоюзом на российские банки, и приостановки работы в России платежных систем Visa и Mastercard, Норвегия теперь требует документально подтверждать возможность доступа к денежным средствам во время поездки в страну.

То же самое касается страхования: необходимо приложить к заявлению о выдаче визы гарантию от страховой компании, подтверждающую, что она сможет выплатить страховую сумму на территории Шенгена. Список страховых компаний указан на сайте VFS Global, среди них – "АльфаСтрахование", "Ресо Гарантия", "Сбербанк Страхование", "Тинькофф" и другие.

Португалия

Визовый центр Португалии в Москве принимает документы по предварительной записи. Запись осуществляется только через сайт. Все сборы оплачиваются только наличными в рублях.

Заявители должны оплатить визовый сбор в размере 35 евро. На ближайшие даты записаться на подачу документов невозможно.

Словения

В настоящее время выдается только краткосрочная шенгенская виза в Словению, срок пребывания в 180-дневный период не более 90 дней. Консульский сбор составляет пока 35 евро.

Посольство Республики Словения в Москве в связи с санкциями на авиаотрасль РФ и закрытием воздушного пространства обеих сторон обязало заявителей подавать документы на визу только с действительным авиабилетом не российского авиаперевозчика. Предоставление документа, подтверждающего факт оплаты авиабилета на рейс "туда-обратно", является обязательным. Билеты должны быть выкуплены только самим туристом. Билеты, предоставляемые турагентством, не подойдут.

Допускается предоставление авиабилета с пересадкой, совершенной в одной стране в течение 24 часов.

Франция

Как отмечает визовый оператор Генконсульства Франции в РФ VFS Global, документы на туристическую визу принимаются только по предварительной записи.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Стоимость сервисного сбора составляет 35,5 евро за одного заявителя, его нужно оплатить в рублях по действующему курсу.

Для того чтобы подать заявление на французский шенген, необходимо заполнить анкету на сайте.

Финляндия

Финляндия 1 сентября ограничила прием визовых заявлений до 500 в день, поэтому визовый оператор в России (VFS Global) будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам и только в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

Россиянам следует подавать заявления на визу, соответствующую цели поездки: если турист подал заявление не в понедельник, то ему придется перезаписываться на другой день. Подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы.

Первый день приема документов на туристические визы в новом формате наступит в понедельник, 5 сентября. На данный момент свободных слотов для записи в этот день на сайте ВЦ нет.

Стоимость сервисного сбора для российских туристов сейчас составляет 35 евро.

Швейцария

Как сообщает визовый центр TLS Contact, прием документов на туристическую визу в Швейцарию осуществляется по предварительной записи. Срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в 180-дневный период. Консульский сбор составляет пока 35 евро, оплачивается он в рублях.

Консульство Швейцарии также оформляет россиянам шенгенские визы для поездки в Лихтенштейн.

Швеция

Для подачи документов на туристическую визу в визовых центрах Швеции в России VFS Global необходима предварительная запись, офисы открыты в 20 городах РФ.

Фото: Интерфакс / Катерина Рыжова

Стоимость сервисного сбора для российских туристов сейчас составляет 35 евро. Оплачивается наличными в рублях.

Шенгенское соглашение поддерживают 26 стран, из которых 22 входят в Евросоюз – Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Еще четыре государства – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария присоединились к соглашению за счет механизма расширенного внешнего сотрудничества, существующего в ЕС.