Как напомнил вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, после введения санкций против российской авиации авиакомпании не могут использовать 40% своих самолетов. А оставшиеся лайнеры используются в основном на внутренних направлениях. По его словам, это привело к тому, что стоимость перелетов за рубеж выросла на 60-100%, а туры подорожали на 50-70%.

С экспертом согласна глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова. "Сейчас предложение по зарубежной перевозке не может удовлетворить спрос: рейсов мало, а желающих – много, поэтому авиабилеты стоят дороже, чем в прошлом году", — отметила она.

В то же время, по словам Мурадяна, ситуация с авиаперевозкой постепенно улучшается. Турбизнес надеется на возобновление авиасообщения с Таиландом, расширение перевозки в Египет, уже анонсированы полетные программу на Кубу с октября.

Турция

Как отмечают представители туротрасли, россияне при планировании зарубежных поездок могут сэкономить за счет покупки пакетных туров, а не отдельно билетов, отелей и других услуг.

"У туроператоров есть выкупленные блоки мест на регулярных рейсах на весь сезон, что позволяет не только предлагать доступную перевозку в составе пакета, но и гарантировать ее при бронировании. Кроме того, у оптовиков ниже цены на проживание, так как большие объемы позволяют договориться с отелями о специальных условиях бронирования и эксклюзивных ценах", — пояснила Макаркова.

Как рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист", организованный отдых в Турции и Египте этой осенью обойдется значительно дешевле, чем при бронировании поездки самостоятельно.

Так, в первой половине сентября "Интурист" предлагает путевки в Бодрум с перелетом от 90,6 тыс. рублей на двоих на неделю в отель 3* без питания. В Мармарисе можно отдохнуть от 109 тыс. рублей на аналогичных условиях, но с завтраками.

Недельный отдых в Анталье в отеле 4* по системе "все включено" у туроператора обойдется от 122,4 тыс. рублей на двоих.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В Space Travel тур с перелетом в сентябре на один из турецких курортов в отель 5* с питанием "все включено" будет стоить около 103 тыс. рублей на двоих.

В свою очередь, стоимость только авиабилетов в Анталью в первой половине сентября начинается от 51,2 тыс. рублей "туда-обратно" на человека с багажом (AZUR air). Pegasus Airlines предлагает улететь 6 сентября за 57,4 тыс. рублей с человека "туда-обратно", Pegas Fly – за 57,6 тыс. рублей, Red Wings – 57,8 тыс. рублей. Авиакомпания "Аэрофлот" продает билеты из Москвы в Анталью и обратно за 63,6 тыс. рублей с человека.

При этом самый доступный отель 4* в Аланье с системой "все включено" будет стоить от 25-30 тыс. рублей за неделю.

Египет

У туроператора TEZ Tour тур в Хургаду в сентябре на 7 ночей можно купить за 94 тыс. рублей на двоих при размещении в отеле 3*. У Space Travel пакетный тур на тот же курорт обойдется около 116 тыс. рублей на двоих при размещении в отеле 5* на неделю с питанием "все включено".

В компании отметили, что спрос на прямые рейсы в Египет значительно превышает предложение. "Сейчас мы предлагаем туры в основном с перелетом через Каир или на стыковочных рейсах через Турцию. Прямые чартерные рейсы почти все распроданы на ближайшие даты", — рассказал Мурадян.

При отдельной покупке авиабилетов на начало сентября стоимость прямого перелета из Москвы в Шарм-эль-Шейх и обратно на рейсах IFly обойдется в 44,3 тыс. рублей с человека с багажом, на Egypt Air – 57-60 тыс. рублей. В Хургаду стоимость перелета "туда-обратно" с багажом авиакомпанией IFly составит 51,2 тыс. рублей с человека, на Egypt Air – 57,4 тыс. рублей.

ОАЭ

В Space Travel подчеркнули, что не только на таких массовых направлениях как Египет и Турция цены будут ниже при покупке пакетных туров, но и путешествия в ОАЭ сейчас приобретать выгоднее комплексно, чем авиабилеты и гостиницу отдельно.

Так, туроператор предлагает тур на двоих в Шарджу в конце сентября с размещением в отеле 5* с завтраками, его стоимость на пять дней начинается от 92 тыс. рублей. Перелет с багажом авиакомпанией Air Arabia включен в стоимость.

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У Coral Travel самый дешевый тур в Дубай в конце сентября стоит около 98 тыс. рублей на двоих с размещением в отеле 3* с завтраком. Перелет – также Air Arabia.

При этом стоимость авиабилета в ОАЭ в конце сентября у Air Arabia составляет 46 тыс. рублей без багажа, у Fly Dubai 58 тыс. рублей, у Emirates – 70,3 тыс. руб.

Туры по цене авиабилетов

Если сравнивать предложения туроператоров и стоимость авиабилетов, получается, что цена турпакета на наиболее комфортных условиях ("все включено", отель 4* и перелет) обойдется в комплексе ощутимо дешевле, поскольку авиабилеты на массовых направлениях стоят столько же или почти столько же, сколько пакетные туры с размещением в наиболее доступных отелях. Кроме того, организованные туры всегда включают трансферы и страховку.

В пресс-службе "Интуриста" также рассказали, что не только используют для перевозки туристов более дешевые чартерные программы и блоки мест на регулярных рейсах, но и располагают собственными квотами в популярных приморских отелях. "Поэтому у туроператоров выгоднее бронировать не только пакетные туры, но и просто наземное обслуживание", — подчеркнули в компании.

Российские авиакомпании в начале марта остановили полеты за рубеж из-за санкций Евросоюза и США, следствием которых стала возможность ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. В апреле авиасообщение начало постепенно восстанавливаться, но перевозчики могут использовать для зарубежных перевозок ограниченное количество лайнеров. Сейчас прямые рейсы из России выполняются в 26 стран, из которых наиболее популярным и массовым направлением отдыха россиян остается Турция. Но и туда объем перевозки сократился на 40% по сравнению с 2019 годом.