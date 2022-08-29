Осенью прямые рейсы будут доступны в 26 стран. Это государства СНГ, Ближнего Востока, Мальдивы, Египет и Турция. Кроме того, туроператоры постепенно расширяют ассортимент пакетных туров на базе стыковочных рейсов. Такие туры уже доступны на осенне-зимний сезон. Кроме того, с октября будут запущены прямые рейсы на Сейшельские острова и Кубу.

Среди европейских стран прямыми рейсами сейчас можно добраться только в Сербию. Но российские туристы по-прежнему могут летать в страны Европы со стыковками в Стамбуле, Дубае или Ереване. В начале лета Финляндия и Россия открыли сухопутную границу между странами, и появился еще один вариант путешествий в ЕС, однако для транзитных туристов проезд через Финляндию и страны Прибалтики в последнее время затруднен.

Что касается виз в страны Шенгенского соглашения, то россияне сейчас могут оформить туристические визы в Австрию, Венгрию, Германию, Грецию, Исландию, Испанию, Италию, Норвегию, Португалию, Словению, Францию и Финляндию. Последняя с 1 сентября вводит ряд ограничений на прием визовых заявлений. Кроме того, выдачу виз приостановили страны Балтии, Бельгия и Нидерланды, Дания, Словакия, Польша и Чехия.

Абхазия

Въезд в республику для россиян свободный: у туристов не требуют ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации. Чаще всего туристы добираются в Абхазию через аэропорт Сочи. Между тем, президент республики Аслан Бжания пообещал, что аэропорт Сухума будет восстановлен к 2024 году.

Азербайджан

Для въезда в Азербайджан потребуется один из документов: документ о вакцинации от коронавируса с QR-кодом на английском языке, справка переболевшего, ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки.

В Азербайджан летают авиакомпании AZAL, Buta Airways, "Россия", Utair, "Северо-Запад" и "ИрАэро".

Армения

Фото: Pixabay.com

С 1 мая прибывающие в Армению воздушным и сухопутным путем туристы не обязаны предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательных тестах на коронавирус. В свою очередь, правительство РФ отменило ограничения на транспортное сообщение с Арменией.

В Армению доступны прямые рейсы, их выполняют "Россия", Armenia Airways, Nordwind, "ИрАэро", FlyOne Armenia и другие перевозчики.

Афганистан

Афганистан отменил все антиковидные требования для въезда путешественников. В Кабул из Москвы один раз в неделю летает авиакомпания Ariana Afghan Airlines.

Бахрейн

Бахрейн отменил все антиковидные ограничения на въезд туристов. Прямые рейсы между Москвой и столицей страны Манамой выполняет пять раз в неделю национальный перевозчик Gulf Air.

Белоруссия

Антиковидных ограничений нет с начала апреля. Прямые рейсы в Минск выполняют авиакомпании "Белавиа", "Аэрофлот" и "Победа".

Венесуэла

Туристам потребуется отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Венесуэлу. Справка должна быть на английском языке с живой печатью. В качестве альтернативы страна принимает сертификат вакцинации "Спутником V", он действует 270 дней, после нужен бустер.

Перед вылетом всем иностранным гражданам необходимо заполнить анкету на сайте pasedesalud.casalab.com.ve, чтобы получить QR код для предъявления в аэропорту. По прилету пассажиры дополнительно проходят платный экспресс-тест ($60, оплата наличными). Полеты из Москвы в Каракас раз неделю выполняет авиакомпания Conviasa, а с 1 октября авиавласти Венесуэлы и России договорились начать полеты на остров Маргарита. Частота выполнения перелетов – пять раз в неделю.

Вьетнам

Фото: pixabay.com

Вьетнам 15 мая отменил все антиковидные требования ко въезду иностранных туристов.

Прямых рейсов из России в эту страну нет, добраться можно со стыковкой в ОАЭ, Бахрейне или Катаре. Кроме того, вьетнамская Vietjet Air с сентября планирует запустить рейсы из Камрани в Нур-Султан и Алма-Ату, поэтому скоро российские туристы смогут добираться до курортов через Казахстан. Туроператоры уже включили пакетные туры со стыковочными рейсами в свой ассортимент.

Грузия

С 15 июня граждане всех иностранных государств, путешествующие в Грузию, больше не обязаны предъявлять ни справку о прививке от COVID-19, ни справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования.

Не позднее чем за 48 часов до поездки в страну, туристам необходимо заполнить специальную форму на сайте.

Авиасообщения с Грузией у РФ нет, в страну можно добраться с удобной стыковкой в Ереване на рейсах Armenia Airсompany или FlyOne Armenia.

Египет

С 17 июня 2022 года туристам, прибывающим в Египет, не требуется предъявлять отрицательные тесты ПЦР или сертификаты о вакцинации. Прямые рейсы в Египет выполняют авиакомпании Egypt Air, Red Wings и iFly.

Израиль

Власти Израиля 21 мая отменили все антиковидные ограничения для прибывающих туристов. Для путешествия потребуется только оформить медицинский страховой полис с покрытием лечения коронавируса, а также заполнить декларацию о здоровье в течение 48 часов до посадки на авиарейс или морской круиз.

Рейсы в Тель-Авив из Москвы выполняют авиакомпании El Al и Red Wings (с посадкой на дозаправку в Минеральных Водах), а также "Россия" из Сочи и "Азимут" из Кавминвод. Можно также добраться с пересадкой в Стамбуле.

Индонезия

Индонезия в мае отметила почти все антиковидные требования для вакцинированных туристов. Для посещения Бали совершеннолетним российским туристам достаточно иметь сертификат вакцинации "Спутником V" на английском языке. Однако для перемещения по стране туристу нужна либо бустерная прививка от COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до поездки. Непривитым детям от 6 до 18 лет достаточно антиген-теста. Детям до 6 лет никакие медицинские документы не нужны.

Кроме того, перед путешествием в Индонезию туристам необходимо оформить медицинскую страховку с покрытием не менее $25 тыс. и установить приложение Peduli Lindungi, чтобы заполнить анкету.

Прямого авиасообщения между Индонезией и РФ нет, добраться можно со стыковками в Стамбуле, Дубае, Дохе.

Индия

Фото: pixabay.com

Российские туристы с прививкой от коронавируса могут посетить Индию с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки. Невакцинированным также потребуется ПЦР-тест. Кроме того, перед поездкой в Индию все путешественники должны заполнить форму на сайте Air Suvidha.

Добраться до Индии можно прямыми рейсами, в Дели летает авиакомпания "Аэрофлот".

Иордания

Для въезда в Иорданию потребуется только страховка с покрытием лечения от коронавируса и заполненная форма на сайте gateway2jordan.gov.jo.

Регулярные рейсы из столицы Иордании Аммана выполняет в Сочи авиакомпания Fly Jordan Airlines. С 30 октября Royal Jordanian планировала выполнять рейсы из Аммана в Москву, однако отменила их. В расписании на сайте авиакомпании есть только рейсы с вылетом в конце марта 2023 года.

Ирак

Путешественники старше 12 лет должны предъявить действующий международный сертификат о полной вакцинации против COVID-19 с использованием утвержденной вакцины ("Спутник V" подходит). Сертификаты о прививках должны содержать QR-код. В качестве альтернативы можно въехать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки, но только при наличии медицинской справки с медотводом от вакцинации.

Рейсы из Москвы в Багдад выполняет Iraqi Airways один раз в неделю.

Иран

Иран смягчил условия въезда для иностранных туристов, разрешив въезд для непривитых туристов. Вакцинированным путешественникам необходимо предъявить распечатанный сертификат вакцинации на английском языке ("Спутник V" принимается). Непривитым нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в Иран.

Прямые рейсы выполняют Mahan Airlines, Nordwind и "Аэрофлот".

Казахстан

Въезд граждан России в Казахстан осуществляется без каких-либо ограничений как через воздушные пункты, так и через сухопутные границы.

Прямые рейсы выполняют "Россия", "Азимут", Red Wings, SCAT и другие авиакомпании.

Катар

В Катаре продолжают действовать антиковидные ограничения. Перед вылетом нужно загрузить и зарегистрироваться в приложении EHTERAZ. Туристы, имеющие прививку вакциной "Спутник V" или "Спутник Лайт" в качестве бустера, а также переболевшие в течение последних шести месяцев, могут въезжать с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Остальные должны после въезда пройти пятидневный карантин, а затем сдать дополнительный тест на антиген.

Также туристам нужно заполнить декларацию о здоровье на каждого участника поездки.

Регулярные рейсы в Доху из Москвы ежедневно выполняет авиакомпания Qatar Airways.

Кипр

С 1 июня Кипр отменил все антиковидные требования для въезда иностранных путешественников.

Добраться на остров можно через ОАЭ, Сербию, Египет, но самым удобным и бюджетным будет перелет со стыковкой в Ереване.

Киргизия

Киргизия открыта для въезда российских туристов. Прямые рейсы выполняет "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Avia Traffic Company.

Куба

Перед поездкой на Кубу российским туристам необходимо заполнить электронную форму D'Viajeros и получить QR-код. Это нужно сделать за 72 часа, но не позднее, чем за 12 часов до вылета. Заполнять анкету надо на каждого члена семьи, в том числе, на несовершеннолетних с 12 лет.

Для въезда на Кубу россиянам не нужны сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Тем не менее, по прибытии на территорию Кубы по-прежнему у путешественников проводятся выборочные ПЦР-тесты на COVID-19.

Прямых регулярных рейсов на Кубу из России пока нет, но туроператор Pegas Touristik объявил о старте полетной программы на курорты страны с 1 октября на рейсах авиакомпании Nordwind Airlines.

Мальдивы

Путешественникам для въезда потребуется только заполнить онлайн-декларацию о состоянии здоровья через портал Imuga в течение 48 часов до поездки. Прямые рейсы в Мале выполняет "Аэрофлот". Также добраться можно со стыковками в ОАЭ и Катаре.

Монголия

Власти Монголии сняли все антиковидные ограничения для приезжающих в страну. Прямые рейсы из Улан-Удэ выполняет авиакомпания Hunnu Air.

ОАЭ

Для поездки в Дубай российским туристам нужен сертификат вакцинации "Спутником V", справка о перенесенном коронавирусе (после выздоровления должно пройти не больше месяца) или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 48 часов до вылета. Сертификат о вакцинации должен быть только в печатном виде, на английском или арабском языке и иметь QR-код. Результат ПЦР-теста также должен быть на английском и содержать действующий QR-код.

Всем путешественникам необходимо загрузить на смартфон приложение COVID19–DXB Smart App. После паспортного контроля граждан РФ ждет обязательный бесплатный ПЦР-тест. Результат теста появится в приложении.

В Абу-Даби полностью вакцинированным туристам не нужно сдавать ПЦР-тест перед посадкой на рейс. По прибытии в эмират они должны предъявить только свидетельство о вакцинации от COVID-19 с действующим QR-кодом. Непривитым нужна либо справка о перенесенном заболевании, либо отрицательный результат ПЦР-теста.

По прибытии в Абу-Даби рекомендуется сдать ПЦР-тест в аэропорту, он бесплатный. Далее его можно загрузить в скачанное заранее приложение ALHOSN и получить Green pass для посещения достопримечательностей.

До вылета в Шарджу необходимо установить на смартфон приложение ALHOSN. По прибытии нужно сдать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения результатов.

Рейсы в ОАЭ выполняют местные авиакомпании Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia. Из Сочи и Минеральных Вод полеты выполняет авиакомпания "Азимут", из Сочи летает также "Россия".

Сейшелы

Фото: pixabay.com

Российским туристам для посещения Сейшельских островов потребуется либо сертификат вакцинации ("Спутник V" подходит), либо ПЦР- или антиген-тест на коронавирус. Если после полной вакцинации прошло больше полугода, то нужна бустерная прививка. Детям до 12 лет никакие медицинские документы не нужны.

Также для въезда на Сейшелы нужно заранее заполнить анкету Health Travel Authorization, и оформить страховку, покрывающую расходы на COVID-19.

В настоящее время прямых рейсов на Сейшелы нет, но с 8 октября "Аэрофлот" планирует выполнять полеты по маршруту Москва — Маэ два раза в неделю.

Сербия

Сербия в мае отменила все антиковидные ограничения для иностранных туристов.

Прямые рейсы выполняет Air Serbia.

Таджикистан

Прибывающим в Таджикистан потребуется сертификат вакцинации любой признанной в СНГ вакциной или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда.

Прямые рейсы выполняют Utair, "Уральские авиалинии", Somon Air. Кроме того, с 16 августа между РФ и Таджикистаном возобновлено железнодорожное сообщение, открыты сухопутные границы.

Таиланд

Россияне с 1 июля могут въехать в Таиланд с сертификатом вакцинации или ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до вылета.

В настоящее время прямых рейсов в Таиланд нет, но в конце июля авиакомпания "Аэрофлот" выставила с 30 октября рейсы на тайский остров Пхукет. Предполагается, что перелеты будут выполняться ежедневно. В свою очередь, туроператоры уже открыли продажи туров в Таиланд на базе регулярной авиаперевозки, но некоторые из них рассчитывают получить блоки мест на рейсах национальной авиакомпании.

Тунис

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Для въезда в Тунис россиянам старше 18 лет потребуется предъявить или сертификат о вакцинации (подходят все российские вакцины), или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 48 часов, или экспресс-тест на антиген (не более, чем за 24 часа до регистрации на рейс). Детям до 18 лет не требуются никакие сертификаты о прививках или справки о тестировании.

Тунисская авиакомпания Nouvelair 17 августа запустила чартерные рейсы из Петербурга в курортный город Монастир на побережье Средиземного моря два раза в неделю по вторникам и пятницам. С 19 августа Nouvelair летает туда также из Москвы. Консолидатором рейсов в Москве выступает туроператор "Гранд Экспресс", в Санкт-Петербурге – "Экспресс Тур". Перелеты заявлены до конца сентября.

Турция

Турция 1 июня сняла все антиковидные требования для прибывающих туристов. Прямые рейсы в страну выполняют многие авиакомпании – турецкие Turkish Airlines, Pegasus, Corendon, российские "Аэрофлот", AZUR air, Red Wings и другие. Из шести городов России в Анталью полетную программу запустил новый турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines.

Узбекистан

Для въезда в Узбекистан не нужен сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.

Прямые рейсы выполняют "Аэрофлот", Utair, Red Wings, "Азимут", Uzbekistan Airways.

Шри-Ланка

Привитым россиянам для въезда на Шри-Ланку потребуется сертификат вакцинации на английском языке, подойдет с портала госуслуг. Невакцинированным туристам достаточно справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Страховка People’s Insurance PLC для привитых является опциональной, для непривитых – обязательной. Ее можно оформить заранее (в том числе, через туроператора) или по прибытию в аэропорту, стоимость документа составляет $12.

Прямых рейсов на Шри-Ланку в настоящее время нет: SriLankan Airlines приостановила полеты в марте, а "Аэрофлот" в июне этого года. Добраться до Коломбо можно со стыковками на рейсах Emirates, Etihad, Qatar, Turkish Airlines.