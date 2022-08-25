Самый известный туристический маршрут страны Золотое кольцо придумал в 1967 году журналист Юрий Бычков. Первый рейс с туристами по круговому маршруту состоялся 17 января 1971 года. Изначально в него входили восемь городов пяти регионов: Ярославль, Владимир, Суздаль, Иваново, Сергиев Посад, Кострома, Ростов Великий и Переславль-Залесский. В 2018 году к маршруту присоединился Углич.

В 2021 году Ростуризм решил дать новую жизнь Золотому кольцу, преобразовав его в единую туристическую систему из всесезонных курортов и "сквозных" маршрутов между регионами. Для этого сейчас разрабатывается мастер-план макрорегиона БЗК, который планируется представить в правительство РФ в декабре 2022 года. Разработку мастер-плана Ростуризм ведет совместно с ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) и многопрофильным консорциумом.

Обновленный туристический бренд Золотое кольцо России будет расширен до девяти регионов ЦФО. Договоренность об этом на ПМЭФ-2021 была достигнута Ростуризмом с главами Калужской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Костромской, Тверской, Московской, Рязанской и Ивановской областей.

Маршрут Золотое кольцо устарел

Как отмечают разработчики мастер-плана, у нынешнего маршрута Золотое кольцо существует имидж экскурсионного автобусного тура, состоящего из отдельных точек. При этом если поехать по маршруту самостоятельно и не на личном транспорте, туристы столкнутся с трудностями в передвижении из одного города в другой в рамках одной поездки, особенно между разными регионами. Кроме того, чаще всего малые города маршрута сейчас предлагают путешественникам однотипный туристический продукт, а номерной фонд в отелях и сервис морально устарели.

Исследование в рамках разработки мастер-плана также показало, что в Костромской области 88% гостиниц сосредоточено в самой Костроме, Рязань имеет долю в 77%, Тула – в 75% от общего номерного фонда своих областей, и только в Подмосковье отели рассредоточены по всему региону.

Фото: ООО "ПроГород"

На презентации мастер-плана замглавы Ростуризма Елена Лысенкова сообщила журналистам, что его создание позволит спрогнозировать туристическую миграцию в городах макрорегиона, чтобы знать, куда направляются туристы и какой вид туризма они выбирают, понять, сколько отелей должно быть создано в городах и какой категории, а также как рост турпотока скажется на экономике субъектов.

"У нас есть три сценария роста турпотока – это базовый, оптимистичный и пессимистичный. Во всех трех сценариях потребность роста номерного фонда составляет минимум 50%. И мы понимаем, что для удовлетворения этого потенциального спроса наша задача, задача Московской области и других субъектов распределять туристические потоки и сделать так, чтобы антропогенная туристическая нагрузка на территории была наиболее сбалансированной", — рассказала она.

Лысенкова отметила, что в БЗК должны быть взаимоувязаны все элементы путешествия: транспорт, комфортная гостиничная среда, ресторанная инфраструктура, объекты показа, точки притяжения, активные и прогулочные маршруты.

"Особенно внимательно мы должны будем посмотреть на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Потому что дальнейшее развитие невозможно без этого каркаса. Если транспорт не сбалансирован, нам нечего предложить инвесторам", — заметила Лысенкова.

Как сообщила руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" Ксения Титова, сейчас макрорегион Большое Золотое кольцо – второе по популярности направление внутреннего туризма, однако чаще всего туристы едут на один день в какой-то из городов маршрута. Туристический поток в макрорегион в 2021 году составил 20,6 млн поездок.

Всего в нем находятся 19 из 45 исторических поселений федерального значения, 20% всех объектов культурного наследия России и более 1,9 тыс. особо охраняемых природных территорий России.

Фото: ООО "ПроГород"

Титова отметила, что если для жителей ЦФО поездка по Золотому кольцу сейчас – это недорогой способ сменить обстановку на выходные, то туристы из более отдаленных регионов воспринимают поездку в регионы БЗК как неоправданно дорогое направление. При этом иностранные туристы чаще приезжают в регионы маршрута в дополнение к поездке в Москву и Санкт-Петербург.

"Важными целями развития Большого Золотого кольца являются увеличение количества возвратных туристов, продвижение поездок разной продолжительности (2, 4, 7 и более дней) и общее увеличения туристических поездок в макрорегион", — сказала она.

Кроме того, у разработчиков мастер-плана стоит задача создать для туристов новые точки притяжения кроме классических Суздаля, Владимира, Ярославля, сделать маршрут популярным не только у поклонников музеев и старинных храмов, но и у любителей гастротуризма, экотуризма, путешественников, предпочитающих активный или событийный туризм, а также молодежи.

Новые туристические курорты

Мастер-план макрорегиона включает в себя разработку новых межрегиональных маршрутов, обустройство и создание объектов туристической инфраструктуры, развитие транспорта и инженерной сети, партнерство в информационном продвижении. По мнению авторов мастер-плана, объединение рекреационных, культурных и образовательных ресурсов регионов позволит сформировать современную комфортную среду как для внутренних, так и для иностранных путешественников.

Как сообщила Титова, ключевыми задачами в рамках туристического мастер-плана являются перераспределение турпотока из региональных центров в малые города, развитие и создание современной туристической инфраструктуры, создание всесезонных курортов. Проект предусматривает создание 18 всесезонных курортов, по два в каждом регионе БЗК.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"По итогам комплексного анализа территории в каждом регионе Большого Золотого кольца на основании критериев транспортной доступности и концентрации природных и историко-архитектурных достопримечательностей были выделены по две зоны туристической активности, в границах которых ведется подбор земельных участков под размещение всесезонных курортов", — сказала руководитель проектного офиса.

Она подчеркнула, что развитие новых всесезонных курортов позволит перераспределить турпоток из региональных центров на территории с историческими и природными достопримечательностями с учетом расчетов антропогенной нагрузки.

В ходе работ определены шесть стратегических направлений развития территории БЗК: гостиничная инфраструктура, транспорт, инженерия, брендинг территории, архитектурный код и оценка антропогенной нагрузки.

Кроме того, планируется подготовить предложения по совершенствованию нормативной базы в области туризма, особо охраняемых природных территорий и культурного наследия на региональном и федеральном уровне. В документе также могут отразить предложения по внесению изменений в региональную градостроительную документацию.

Согласно экспертным оценкам, к 2035 году турпоток на территорию БЗК будет ежегодно достигать около 30 млн поездок, что составит пятую часть всех туристических путешествий по России.

В Московской области новые курорты планируется создать в зонах туристического спроса "Коломна/Зарайск" и "Руза/Волоколамск", в Тульской – "Богородицк/Куликово поле" и "Белев", в Калужской – "Таруса" и национальный парк "Угра" (арт-парк "Никола-Ленивец").

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, проект Большого Золотого кольца обеспечивает хорошую межрегиональную связку региона с соседней Калужской областью через маршрут Поленово – Таруса.

Она отметила, что это позволит не только перераспределить турпоток и разнообразить туристические предложения, но и сформировать единое туристическое пространство, привлекательное для туристов и одновременно комфортное для жителей.

"На следующем этапе мы совместно с федеральными коллегами формируем инвестиционные лоты на конкретных земельных участках. Это позволит правильно выстроить туристическую инфраструктуру на маршрутах, которые планируем развивать", — отметила председатель комитета.

В целом, по мнению Соломатиной, проект БЗК будет способствовать развитию именно малых городов Тульской области.