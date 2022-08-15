«В бархатный сезон Турция традиционно востребована, динамика продаж в этом году соответствует прошлогодним показателям, несмотря на дефицит авиаперевозки. По предварительным оценкам, осенний сезон в этом году будет более продолжительным: мы ожидаем высокий спрос и в конце октября, и в ноябре», — рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, глубина продаж осенних туров в Турцию заметно выросла: первые заявки на сентябрь и октябрь 2022 туроператор получил в ноябре 2021 года. «Люди охотно покупают путевки, а сейчас у них гораздо меньше вопросов, чем в начале сезона: во многих местах можно расплатиться картой «Мир», а отношение к туристам из России не изменилось – им по-прежнему очень рады», — сказала Макаркова.

Как отметили в пресс-службе туроператора «Интурист», пляжный сезон на средиземноморском побережье продолжается до ноябрьских праздников, поэтому отдых в бархатный сезон в целом и на детские школьные каникулы в частности пользуется повышенным спросом.

«Мы продлили полетную программу в турецкую Анталью и на зимний сезон, поскольку многие отели продолжат работу. Тем более, что у большинства есть подогреваемые крытые и открытые бассейны, а цены на размещение в 1,5-2 раза ниже, чем в летнем сезоне», — пояснили в «Интуристе».

Как сообщил генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов, спрос на осеннюю и зимнюю Турцию сейчас очень высокий, несмотря на то, что она подорожала для россиян больше других направлений, в среднем на 40%.

«Загрузка сентября уже превышает наши ожидания. Октябрь начинает бронироваться. Традиционно в октябре у нас есть две высокие даты: это первая неделя октября – первые школьные каникулы у детей, которые учатся по триместрам. Она у нас практически распродана. И вторая – конец октября, осенние каникулы в школах, где учатся по четвертям. Уже есть бронирования и на Новый год», — рассказал он.

В качественных отелях Турции заканчиваются места

Фото: Coral Travel

Как отмечают туроператоры, наиболее популярные на российском рынке отели на осень разбираются быстрее всех, поэтому некоторые гостиницы, особенно с хорошим соотношением цены и качества, объявляют остановку продаж.

«Наибольшим спросом пользуются популярные и известные на российском рынке отели 5* с системой «ультра все включено». У части отелей с оптимальным сочетанием цена-качество уже закончились места вплоть до конца сентября», — уточнили в «Интуристе».

В свою очередь, Макаркова сообщила, что в Coral Travel не наблюдают дефицита мест в отелях Турции в сентябре и октябре. «На текущий момент 5% гостиниц из нашего ассортимента стоят на стопе – это популярные отели с разумным соотношением «цена – качество», — подчеркнула она.

В Space Travel добавили, что при высоком спросе на туры в Турцию многие отели периодически останавливают продажи из-за полной загрузки, но в компании стараются найти места в желаемых отелях.

Сколько стоит отдых в Турции осенью

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Туроператоры назвали минимальную стоимость отдыха в Турции в бархатный сезон 2022 года. По данным Coral Travel, в середине сентября тур в отель 5* с системой «все включено» на 7 ночей обойдется от 53 тыс. рублей на человека в двухместном номере. Тур с такими же параметрами в отель 4* — от 52 тыс. рублей.

Как сообщили в FUN&SUN, чаще всего туристы выбирают отели 5*, работающие по системе «все включено». Стоимость тура в такой объект в конце сентября начинается от 42 тыс. рублей на человека при двухместном размещении.

В «Интуристе» стоимость недельного отдыха в турецком Кемере в отеле 4* с системой «все включено» во второй половине сентября стартует от 93,2 тыс. рублей на двоих (полный пакет, перелет, страховка, трансферы, топливный сбор).

Space Travel предлагает недельный отдых в отеле 5* в люксовом Белеке от 171 тыс. рублей на человека при двухместном размещении с питанием «ультра все включено», в Фетхие на аналогичных условиях можно забронировать гостиницу от 81 тыс. рублей. Тур с размещением в отеле 4* в Бельдиби с питанием «все включено» стоит от 55 тыс. рублей на человека.

Самый популярный регион Турции

Фото: pixabay.com

Как отмечают в туркомпаниях, провинция Анталья с ее огромным выбором курортов и отелей осенью останется самым популярным регионом Турции среди российских туристов. В аэропорт ее одноимённой столицы предлагается и самый большой ассортимент перевозки. По данным в Coral Travel, сюда едет около 90% клиентов туроператора.

Мармарис и Фетхие на Эгейском побережье Турции – на втором месте, это порядка 7% клиентов туроператора. На третьем месте Бодрум, на который приходится около 4%.

Осенью рейсы в Турцию будут выполнять авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus, Corendon, «Аэрофлот», Pegas Fly, Red Wings, Azur Air, Nordwind и другие.

По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом полугодии Турция стала вторым по популярности направлением зарубежного отдыха россиян после Абхазии. В этой стране побывали 1,4 млн российских туристов.