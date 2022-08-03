Фото: Seven Seas Hotel Blue

«По нашим наблюдениям, спрос на премиальные отели Турции вырос в 2-3 раза. Очень много люксовых отелей уже на стопе, особенно сложно с местами на ближайшие даты. Либо остались номера элитных категорий, которые по цене туристы уже не тянут», – рассказала представитель франчайзингового агентства Coral Travel Татьяна Самоходнина на встрече с турагентами, организованной туроператором Coral Travel.

Аналогичной информацией с порталом «Интерфакс-Туризм» поделились и турагенты, которые занимаются продажами туров в рамках концепции Coral Elite Service.

«Высокого уровня пятерки и премиальные отели Турции всегда были тем сегментом, который распродавался в первую очередь. И этот год не исключение. Туристы с высоким чеком проще расстаются с деньгами, увереннее смотрят в будущее и не боятся заранее бронировать свой отпуск. На август найти что-то приличное для размещения семьи в премиальных отелях просто невозможно. 80% номерного фонда на стопе», — рассказала турагент-блогер Анастасия Силаева.

По ее словам, несмотря существенный рост цен на отдых в Турции в этом году, спрос все равно превышает предложение на 20-30%.

В турагентстве «Хит-Тур», работающем в подмосковном Жуковском, отметили, что спрос на люксовые отели Турции в этом году сопоставим с прошлогодним. «У нас всегда стабильный спрос на люксовые и пятизвездочные отели среднего класса. В общем-то сегмент остался без изменений, спрос сопоставим с прошлогодним. В этом году многие люксовые отели Турции стоят в стопе, и на ближайшие даты забронировать почти невозможно. Туристам, которые планируют ехать на турецкие курорты в октябре-ноябре, уже сейчас надо выбирать и бронировать отели премиального уровня», — пояснила генеральный директор компании Татьяна Архипова.

В свою очередь, менеджер по продажам и маркетингу турецкого отеля Calista Luxury Resort 5* Эльдар Исмаилов сообщил, что загрузка отеля в настоящее время составляет 90%, причем две трети отдыхающих – российские туристы.

Люксовые отели подорожали

Фото: coral.ru

По словам Исмаилова, в этом году цены на люксовые отели Турции выросли на 35-50%, однако российские туристы не отказываются от привычного для них отдыха.

«Это весьма стабильный и устойчивый по доходам сегмент. Те же из взыскательных туристов, кто не рассчитывал на такие цены, выбирают отдых либо в межсезонье, либо в высокий сезон, но с меньшим количеством дней пребывания», – уточнил он.

Как считают представители туриндустрии, высокую загрузку премиальным отелям Турции сейчас обеспечивают те туристы, которые всегда выбирали подобные объекты, и те путешественники, которые раньше отдыхали в Европе, но сейчас не готовы выстраивать сложную логистику и решать визовый вопрос, чтобы отправиться в отпуск.

«90% туров у нас сейчас приходятся на Турцию. Спрос на люксовые отели формируется, в первую очередь, за счет отсутствия альтернативных вариантов отдыха – все закрыто, кроме Турции, Египта, ОАЭ и Мальдив. С Европы переориентировались на Турцию, потому что туристам сложно получить визу и они не хотят лететь с пересадками. Плюс какое-то время держались антиковидные ограничения, и россиян, привитых «Спутником», не пускали», — пояснила руководитель офиса продаж Coral travel Vegas Kuntsevo Елена Стародубцева.

По словам Архиповой, поклонникам европейских ландшафтов в турагентстве предлагают премиальные отели на побережье Эгейского моря, востребовано и Анталийское побережье – в основном Кемер и Белек.

В свою очередь, представитель франчайзингового агентства Coral Travel Татьяна Самоходнина отметила, что еще одним трендом этого летнего сезона можно назвать отложенный спрос на премиальный отдых в Турции, который сформировался за время пандемии коронавируса.

«У нас действительно много туристов, которые во время пандемии предпочитали отказываться от отдыха. Сейчас у них скопился довольно большой бюджет, и они готовы потратить его на шикарный отдых в Турции», – сказала она.

Также эксперты единодушны во мнении, что растет число возвратных туристов в конкретные отели.

«Например, Calista Luxury Resort 5* — прекрасный уютный отель с хорошим сервисом. Все это обеспечивает большой приток в гостиницу именно возвратных туристов. Таких много», — рассказала Архипова.

По словам Исмаилова, туристы не хотят экспериментировать и бронировать отель, в котором не уверены. Поэтому останавливают выбор сейчас только на проверенных, известных на рынке вариантах, или вообще конкретных отелях.

Сколько стоит дорогой отель в Турции

Фото: coral.ru

Как сообщил Исмаилов, туристы, которые привыкли к достаточно низким ценам на отдых в Турции, пока откладывают поездку в эту страну, потому что сейчас средний чек тура в Турцию составляет 200-250 тыс. рублей.

Если говорить о люксовых отелях то, по словам турагентов, средний чек составит порядка 400 тыс. рублей на двоих на неделю.

Отдохнуть в отеле Calista Luxury Resort можно за 350 тыс. рублей в неделю вдвоем с питанием по системе «все включено». В начале сентября цена снизится примерно до 270 тыс. рублей.

Эксперт уточнил, что в пакеты отдыха в отеле входит бесплатное проживание для двух детей до 6 и 11 лет. Также все гости, приезжающие на семь ночей и более, получают при вылете услугу Fast Track и доступ в вип-зал.