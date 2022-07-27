«Мы уже открыли продажу туров в Таиланд на базе прямых регулярных ежедневных рейсов «Аэрофлота». Направление пользуется высоким спросом у туристов, особенно в осенне-зимнем сезоне. Кроме того, Таиланд сейчас является одним из очень немногих доступных россиянам вариантов среди азиатских стран, спрос на отдых здесь сдерживали только отсутствие прямого авиасообщения и высокая стоимость перелета со стыковками», — рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour.

Как отметили в компании, бронирования туров в Таиланд в последнее время были единичными, с заездами преимущественно в сентябре-октябре, однако в Tez Tour рассчитывают на ажиотажный спрос на направление после старта полетной программы «Аэрофлота».

В свою очередь, в пресс-службе туроператора Space Travel также сообщили, что туры на Пхукет на регулярных рейсах «Аэрофлота» уже появились в продаже.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сейчас туроператоры формируют турпакеты на базе регулярной авиаперевозки, но некоторые из них рассчитывают получить блоки мест на рейсах национальной авиакомпании.

По данным «Аэрофлота», перелеты на тайский остров Пхукет будут выполняться ежедневно на Airbus A330-300.

По словам Ломидзе, при хорошем спросе можно рассчитывать на увеличение числа регулярных рейсов авиакомпании, однако варианты расширения перелетов за счет таиландских авиакомпаний пока рассматривать не стоит: по разным причинам ни одна из них не готова выполнять рейсы в Россию.

Прямым рейсом – дороже

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Как сообщает эксперт, стоимость туров в Таиланд на рейсах «Аэрофлота» будет примерно на 20% дороже, чем при перелете со стыковками, однако на спрос это вряд ли повлияет.

В Tez Tour стоимость недельных туров в Таиланд на базе «Аэрофлота» начинается от 81,9 тыс. рублей с человека при размещении в отеле 3* с завтраками. Space Travel предлагает туры на аналогичных условиях от 86 тыс. рублей с человека, а с размещением в пятизвездочном отеле – от 97 тыс. рублей с человека.