Цены на отдых в большинстве курортных зон остались на уровне прошлого года или даже показали снижение. Но есть одно исключение: Сочи, где расположен единственный работающий аэропорт на Черноморском побережье, уже загружен на 90%, а в августе показатель вырастет до 100%. На фоне популярности курорта отельеры решили сыграть ва-банк, прибавив к прошлогодним и так высоким ценам на гостиничные услуги еще 40%, тем самым отгородив себя от бюджетного туриста.

Турпоток постепенно восстанавливается

Как сообщила "Интерфаксу" коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах, турпоток в Краснодарский край приближается к уровню прошлого года.

"Несмотря на временное ограничение работы аэропортов в ряде городов юга России, пляжный отдых на курортах Краснодарского края и Крыма традиционно остается в топе предпочтений", — сказала Булах.

Однако она подчеркнула, что закрытие аэропортов, безусловно, вносит свои коррективы, особенно для жителей дальних регионов.

"Еще три недели назад мы фиксировали снижение объема продаж на 20% относительно показателей прошлого года, но в последние дни наметилась позитивная динамика, и разрыв сократился до "минус" 6%, в том числе благодаря дополнительным железнодорожным и автобусным рейсам на курорты юга", — добавила Булах.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, за 6,5 месяцев 2022 года курорты Краснодарского края посетило более 7,7 млн отдыхающих, в том числе более 4 млн человек с начала лета.

"Лидером традиционно выступает Сочи, который посетили более 3,3 млн человек, 1,4 млн туристов приняла Анапа, 1,1 млн гостей – Геленджик. На Азовском побережье отдохнуло более 370 тыс. туристов. Несмотря на режим "закрытого неба", турпоток в Краснодарский край сохраняется на уровне прошлого года", — сказал Руппель "Интерфаксу".

До конца августа ожидается прибытие еще около 4 млн туристов.

"Средства размещения на Черноморском побережье заполнены на 85%, на Азовском побережье — на 78%, в степной зоне и предгорьях — на 45%. Точечно по муниципальным образованиям: Анапа — 86%, Туапсинский район — 84%, Геленджик — 78%, Темрюкский район — 77%", — добавил вице-губернатор.

Транспортные проблемы

Ситуация с закрытием трех аэропортов в Краснодарском крае не могла не повлиять на курортную отрасль, констатирует вице-губернатор Руппель.

"Для решения вопроса доставки туристов на базе аэропорта Сочи был создан временный транспортный хаб. Расширена международная внутренняя программа полетов. РЖД максимально увеличили число составов в южном направлении. И тем не менее сейчас, в разгар сезона, билеты на поезд купить достаточно сложно — большую часть раскупают сразу в первые дни продаж. Поэтому мы всегда рекомендуем туристам планировать свой отдых заранее. Это позволяет избежать многих проблем", — отмечает чиновник.

Существенно увеличился и автомобильный трафик на курорты, отметил Руппель. Кроме того, организованы морские скоростные пассажирские перевозки между курортами.

На фоне возросшего спроса на билеты "Аэрофлот" и "Федеральная пассажирская компания" запустили пилотный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу авиационным и железнодорожным транспортом.

Загрузка Сочи в августе достигнет 100%

По словам члена президиума Альянса туристических агентств, гендиректора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна, наибольшую загрузку номерного фонда на юге России демонстрирует Сочи.

"Безусловно, самая большая заполняемость, которая превышает 90%, сейчас в районе Большого Сочи. В августе загрузка будет близка к 100%. Это обусловлено единственным работающим аэропортом на Черном море, осуществляющим прямые перелеты в 50 городов России. Соответственно, люди, не имея возможности попасть в тот же Крым, летят в Сочи. Это прежде всего жители Сибири, Дальнего Востока", — сказал Мкртчян.

Фото: Интерфакс / Катерина Рыжова

Спрос обусловлен и дефицитом железнодорожных билетов в Крым, Анапу, Новороссийск. "Там на месяц вперед — на конец августа билеты уже распроданы. Билеты есть только на поезда, идущие по 40 часов из Москвы, менее удобные", — добавил он.

Горный кластер Сочи, традиционно отмечавший невысокую загрузку в летний сезон, также констатирует рост турпотока.

"Летний сезон пока только набирает обороты, поэтому судить о его успешности несколько преждевременно. Турпоток июня был достаточно невысоким, однако с наступлением июля мы увидели определенный рост, что позволяет смотреть на ближайшие месяцы с осторожным оптимизмом", — сказал первый замгендиректора горного курорта "Роза Хутор" Евгений Макаров.

"По состоянию на середину июля можно констатировать, что заполняемость гостиниц примерно соответствует аналогичным показателям прошлого года. На август и сентябрь мы ожидаем некоторый рост загрузки", — подчеркнул Макаров.

Отели Сочи подняли цены

По словам Мкртчяна, существенный рост цен на гостиничные услуги зафиксирован только в Сочи.

"Логично, такой большой турпоток спровоцировал и рост цен в Сочи. То есть от прошлогодних высоких цен еще плюс 40%. Сочинские отельеры поняли, что они главные на фоне закрытых аэропортов Крыма, Краснодара, Анапы, Геленджика, и решили полностью получить весь куш от того, что они монополисты", — сказал он.

По прогнозам эксперта, высокий турпоток на курорт сохранится вплоть до конца ноября, соответственно, сохранятся и высокие цены. А с наступлением горнолыжного сезона ажиотажный спрос направится в Красную Поляну.

"Если говорить про зиму, то Альпы не откроются, а соответственно, с начала декабря Красная Поляна получит весь поток горнолыжников, которые привыкли к качественному сервису. Потому что ни Домбай, ни Приэльбрусье не могут дать тот уровень сервиса, который предоставляет Красная Поляна. И здесь будет очень большая загрузка. Поэтому я рекомендую приобретать туры уже в июле", — отметил Мкртчян.

Вместе с тем, по словам экспертов, на других популярных курортах края отмечается снижение цен на гостиничные услуги.

"Тамань и Анапа снизили цены процентов на 10-15% к прошлому году. Геленджик оставил цены на прошлогоднем уровне, и это касается всех сегментов отдыха — и бюджетного, и премиум-класса", — сообщил Мкртчян.

Отмечается снижение стоимости гостиниц и в Адыгее.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отсутствие авиасообщения привело к снижению средней стоимости номера в Геленджике и Анапе. Мы были вынуждены в короткий срок добирать аудиторию. Компания заходила в сезон с показателями проданных на лето номеров в 70-80%. После продления режима ограничения авиасообщения гости стали аннулировать брони. Загрузка снизилась до 50-60%. Имея мало времени, чтобы найти аудиторию дозагрузить отели, мы были вынуждены стимулировать спрос различными мероприятиями, в том числе снижать стоимость и искать аудиторию по тем регионам, из которых было ж/д и автомобильное сообщение", — констатирует коммерческий директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина.

"В этом году, помимо ограничения авиасообщения, на туристический рынок Краснодарского края также повлияло и досрочное прекращение программы туристического кэшбека. В 2021 году программа стартовала весной и действовала вплоть до 15 июня включительно с периодом проживания до 30 июня, в этом же году действие туристического кэшбека закончилось еще до майских праздников. Это означает, что в мае и июне мы не имели этого мощного стимулирующего инструмента и, по сути, проблемы с загрузкой решали самостоятельно. В итоге всё это повлияло на среднюю стоимость номеров", — добавила она.

На горном курорте "Роза Хутор" при этом сохранили прошлогоднюю ценовую позицию.

"Стоимость проживания в наших отелях сопоставима с ценами прошлого года. В целом подход к ценообразованию не изменился — отели курорта работают по принципу динамического ценообразования", — отметил первый замгендиректора Макаров.

Турагенты пришли на смену агрегатору

В этом году как никогда выросла роль турагенств, отмечает Мкртчян.

"Количество бронирований через турагентов в этом году выросло кратно, поскольку турагент "всегда под рукой", он есть в каждом населенном пункте, где проживает более 20 тыс. человек. Турагенты обладают всей полнотой информации по туристическим продуктам", — сказал он.

По его словам, полноценный аналог ушедшего из РФ популярного агрегатора за 2-3 месяца сделать сложно, хотя в этом направлении ведется серьезная работа.

Фото: Интерфакс / Катерина Рыжова

Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, существенных проблем с бронированиями в крае не возникает.

"Туристы могут воспользоваться услугами турагентств либо подобрать подходящий вариант самостоятельно при помощи российских систем бронирования или собственных сайтов отелей и санаториев", — сказал вице-губернатор.

Он подчеркнул, что в Сочи запущена собственная система бронирования.

"Теперь гости курорта могут на одном ресурсе подобрать и забронировать проживание во всех категориях средств размещения, выбрать и заказать экскурсию, купить билет на спектакль, концерт. Сейчас на сайте visit-sochi.com представлено более 500 предложений для отдыха", — отметил он.

Конкуренты не спят

Эксперты сошлись во мнении, что в целом по итогам 2022 года край посетит около 17 млн туристов, что сопоставимо с показателями прошлого года.

"Сейчас нет речи о том, чтобы бить рекорды. Динамика турпотока сохраняется на уровне прошлого года и колеблется в пределах 1-2% — это на уровне погрешности. В целом по итогам года рассчитываем принять до 17 млн отдыхающих. Это достаточно хороший показатель в условиях нынешних транспортных ограничений, необходимости пересмотра схем бронирования и поставок материалов для отельеров", — сообщил вице-губернатор Кубани.

Прогноз в 17 млн человек подтвердила и Оксана Булах.

По словам Алексана Мкртчяна, закрытые аэропорты все же скажутся на итоговых цифрах турпотока.

"Я думаю, что край посетит менее 18 млн человек. В основном край не доберет людей из-за закрытых аэропортов, поскольку железная дорога не смогла полностью компенсировать потери. РЖД, конечно, нарастили количество поездов, но не в должном объеме", — констатирует Мкртчян.

"Есть еще один нюанс: в прошлом году с 15 апреля по конец июня была закрыта Турция, люди отдыхали в Краснодарском крае. В этом году Турция открыта все лето, и поэтому элитная публика уехала в Турцию или уедет в августе-сентябре", — добавил он.

Кроме того, по его словам, конкуренцию Краснодарскому краю сейчас составляет Абхазия. Также возрос спрос на отдых в Дагестане.

"В этом году у края очень сильно "отщипнул" туристов Дагестан, мы видим огромный поток бронирований в республику, рост турпотока в сравнении с прошлым годом составляет 70%. Также наблюдается 60%-й рост турпотока в Абхазию. Приведу пример: человек с семьей прилетел в аэропорт Адлера и ему предоставляется выбор: или за 10 тыс. рублей в сутки платить в сочинском отеле, или 5 тыс. рублей в Абхазии. А в Абхазию порой попасть еще ближе, чем добраться до центра Сочи. Там цены дешевле и на трансфер, и на питание на 40%, на экскурсии, а это огромные деньги", — подчеркнул он.