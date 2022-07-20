"С открытием сухопутной границы РФ появились альтернативные трансмодальные перевозки: автобус плюс самолет, автомобиль плюс самолет. Из аэропортов Хельсинки, Таллина, Риги и Вильнюса есть большое количество доступной перевозки, в том числе лоукостеры. Несмотря на более сложный путь прохождения границы, спрос на такие путешествия есть", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, правило первого въезда в рамках оформленных шенгенских виз сейчас работает весьма условно, поэтому туристы спокойно планируют поездку в Италию, Францию или Испанию с вылетом из Финляндии или Литвы.

"Часть туристов делает так: доезжает до границы, переходит ее пешком и далее добирается другим транспортом", — пояснил эксперт.

О высоком спросе на путешествия в Европу разными видами транспорта рассказали и в сервисе по бронированию авиабилетов Aviasales. "Мы наблюдаем повышенное количество поисков из Финляндии и Эстонии: скорее всего, это связано именно с возможностью выезда без основания по суше", — отметили в компании.

Фото: Pixabay.com

По данным сервиса, спрос на авиабилеты из Эстонии в Грецию вырос на 86%, в Чехию – на 98%, в Португалию – на 114%, в Италию – на 116%. В лидерах Франция – поиски билетов туда выросли на 121%.

Из Финляндии российские туристы также чаще всего рассматривают перелеты во Францию – рост составил 173%. Также востребованы Нидерланды и Испания (плюс 146%), Португалия (плюс 156%), Греция (160%), Италия (плюс 165%), Кипр (плюс 167%).

Цены на перелеты из России ниже не стали

Как отмечают эксперты, стоимость авиабилетов в этом году заметно выросла, несмотря на произошедшую корректировку цен в меньшую сторону после укрепления рубля, а открытие сухопутных границ перераспределило потоки туристов.

"Открытие сухопутных границ не снизило цены, потому что транзитные рейсы через Армению, Турцию, Сербию, ОАЭ востребованы также, как и прежде. Здесь важно сопоставлять не только цены, но и время. Транзитные перевозки через Ближний Восток – это от 8 до 24 часов в полете вместе со стыковками. Кроме того, эти страны куда удобнее для путешествий, например, в Юго-Восточную Азию", — пояснил Горин.

По словам эксперта, выгоднее брать билеты заранее, покупать стыковки по ходу перелета, чтобы не наматывать лишние мили, а также учитывать тарифы. "То есть, в июне есть смысл смотреть авиабилеты на бархатный сезон. Сейчас на удаленные даты можно найти перелет в страны Юго-Восточной Азии со стыковками в Катаре или ОАЭ за 40 тыс. рублей с человека "туда-обратно", — сообщил он.

Как рассказал Горин, раньше в авиации билет на рейс можно было приобрести за 11 месяцев, но из-за действующих сейчас ограничений, правил и согласования квот зачастую рейсы выкладываются в несколько этапов, с не такой большой глубиной.

Он также напомнил, что не стоит уповать на валютные колебания при покупке авиабилетов, поскольку в основе подхода лежит динамическое ценообразование.

Тише едешь – дешевле будет

В свою очередь, желающим полететь в Европу теперь намного выгоднее пользоваться аэропортами соседних стран: авиабилеты внутри ЕС продаются в среднем за 40-60 евро в одну сторону с небольшим багажом.

Для сравнения: авиабилет на рейс в середине августа в Прагу со стыковкой в Стамбуле обойдется примерно в 87 тыс. рублей с человека "туда-обратно" без багажа. Перелет по всему маршруту займет 15 часов туда и 12 часов обратно. В современных реалиях это довольно быстро.

Между тем, поездка на рейсовом автобусе из Москвы в Хельсинки в середине августа обойдется примерно в 12 тыс. рублей в обе стороны. Плюс перелет в Прагу прямым рейсом с багажом и обратно – около 22 тыс. рублей на человека. Это в 2,5 раза дешевле, чем со стыковкой в Турции, но и дольше.

Фото: Pixabay.com

При планировании путешествий с такой сложной логистикой Горин рекомендует закладывать больше времени для прохождения сухопутной границы. По сообщениям в соцсетах, процесс прохождения той же российско-финской границы занимает три часа, а то и больше, хотя до пандемии рекордом считалось 1,5 часа.

Также у россиян пользуется спросом Белоруссия: туда путешественники добираются самолетом или поездом из Москвы, затем пересаживаются на автобус до Вильнюса и вылетают оттуда в любой другой европейский город.

Поезд "Ласточка" идет до столицы Белоруссии около 7 часов, еще 4 часа уйдет на автобус из Минска до аэропорта Вильнюса. Зато экономия на транспорте существенная. Так, билет на "Ласточку" Москва – Минск "туда-обратно" в середине августа обойдется в 4,2 тыс. рублей. Поездка до аэропорта Вильнюса обойдется примерно в 5-5,5 тыс. рублей "туда-обратно". Плюс рейс, например, в Вену – 17 тыс. рублей с багажом или 7 тыс. рублей без багажа "туда-обратно". В итоге поездка в Европу налегке может обойтись в 16,7 тыс. рублей, а с багажом в 26,7 тыс. рублей на человека.

Автобусы в Европу загружены полностью

Международные перевозчики Lux Express и Ecolines отмечают ажиотажный спрос на автобусные рейсы из Петербурга в Таллин и Хельсинки.

Как отметили в Lux Express, с 4 по 18 июля продажи билетов на линиях из Петербурга выросли на 37% по отношению к предыдущим двум неделям. Почти все билеты раскуплены на ближайшие даты, а в Хельсинки нет мест до первой недели августа.

В пресс-службе Ecolines также сообщили, что в июле свободных мест на автобусы почти не осталось, а глубина продаж составляет до 10 дней. При этом компания выводит на линии дополнительные автобусы, в том числе из Калининграда.

Самый западный регион страны также востребован у российских туристов как перевалочный пункт перед странами Евросоюза. В соцсетях туристы пишут, что пользуются рейсовыми автобусами из Калининграда в Ригу, Вильнюс, а также в Германию (Берлин, Лейпциг и Штутгарт).

Фото: ИНТЕРФАКС / АНДРЕЙ ЩЕТИНИН

Как рассказали в сервисе по бронированию путешествий "Туту.ру", из Москвы, Петербурга и Пскова можно выехать в популярные европейские города через Варшаву.

Столица Польши – крупный транспортный узел, откуда по Европе летает много лоукостеров. До Варшавы часто ходят автобусы из Калининграда, Москвы и Петербурга. Билеты относительно недорогие: от 5 тыс. рублей.

"Жителям юга максимально удобно организовывать путешествия в ЕС через Тбилиси и Батуми, куда хотят регулярные автобусные рейсы из Грозного, Владикавказа, Краснодара, Невинномысска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска, Нальчика и Ставрополя. Стоимость – от 3 до 10 тыс. рублей. Дорога от Владикавказа занимает в среднем пять часов", — сообщили в пресс-службе компании.

В сервисе также отметили, что из Тбилиси и Батуми хоть и не такой большой выбор прямых рейсов в европейские города, но в Грецию, Германию, Францию, Израиль добраться можно. По данным "Туту.ру", стоимость перелета в один конец составит 15-20 тыс. рублей.

Отдельные билеты разных авиакомпаний дешевле

По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, при покупке авиабилетов со стыковками важно учитывать, выполняется перелет в рамках альянса или по код-шерингу, или же это будет самостоятельная пересадка.

"Зачастую можно сэкономить, если вместо одного бронирования с пересадкой купить два разных билета. Больше времени в полете, более длительные стыковки, но это выйдет дешевле. Но здесь важно понимать, что при самостоятельной стыковке ни агент, ни авиакомпания не несут ответственности за стыковочный рейс", — подчеркнул эксперт.

Фото: Pixabay.com

Он отметил, что при планировании такого путешествия нужно закладывать время на возможную задержку рейса. "Если раньше мы могли путешествовать так со стыковкой в 50 минут, то сейчас это нереально. Даже 1,5 часа – мало. Поэтому лучше закладывать 4 часа и больше", — сказал Горин.

Если же перелет осуществляется в рамках альянса или по код-шерингу, то перевозчик несет ответственность за стыковки, и в случае задержки второго рейса за свой счет перебронирует билеты туристам. Такой вариант более надежный и быстрый, но и заплатить придется больше в 1,5-2 раза.

Визы в Европу нужно делать заранее

Как сообщалось, из-за высылки части дипломатов и высокого спроса консульства европейских стран не справляются с возросшим потоком желающих оформить визы и закрывают запись на подачу документов. В большинстве консульств свободных окон нет до сентября. Консульство Финляндии в Петербурге в среду сообщило, что в визовом центре нельзя подать документы на август.

Туроператоры советуют россиянам планировать поездки за 2-3 месяца, а самым надежным вариантом, по их мнению, будет начать оформление визы за полгода до даты планируемого выезда.