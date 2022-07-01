Экскурсоводы в Нижнем Новгороде отмечают возросший спрос на свои услуги, сообщила "Интерфаксу" президент Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков Екатерина Лещанова.

"Отмечаем увеличение турпотока в Нижний Новгород, возросший объем работы, спрос на экскурсоводов. Большинство туристов — те, кто посещает город впервые. По нашим наблюдениям, в основном, Нижний приезжают посмотреть гости из Москвы, есть процент (отдыхающих — ИФ) из Санкт-Петербурга, из регионов Поволжья. Возросло число гостей из Казани", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, интерес туристов к Нижнему Новгороду объясняется и масштабным празднованием 800-летия города, которое проводилось в 2021 году. Насыщенная событийная программа проводится и в этом году — каждые выходные в парках и на набережных организовываются различные концерты.

"Событийная программа всегда интересна гостям города, это приятный бонус, однако поводом для посещения является сам Нижний Новгород. Основной запрос туристов на осмотр исторической части — Кремль, улицы Рождественская, Большая Покровская, территория Започаинья, набережная Федоровского. Территория Нижегородской ярмарки стала пользоваться спросом", — отметила Лещанова.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области "Интерфаксу" уточнили, что туристы, в среднем, бронируют места размещения на три дня и две ночи.

"Процент загрузки коллективных средств размещения Нижегородской области в июне 2022 года составил 78,2%, при этом оптимальной для работы гостиничного бизнеса является загрузка порядка 60%", — отметили в министерстве.

Этим летом Самара выглядит, как город-курорт, туристический поток значительно вырос, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Коронавирусные ограничения сняты, жители и гости могут посещать культурные места и общественные пространства. По улицам проходят познавательные экскурсии. Пляжи и набережная наполнены людьми с раннего утра до самого вечера", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Волга открывает огромные возможности для отдыха летом — походы на байдарках, маршруты в Жигулевских горах и многое другое привлекает туристов в Самарскую область.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что главным событием начала лета был российский фестиваль "Студенческая весна".

"Весь город превратился в площадку для культурных и развлекательных мероприятий. В период фестиваля регион посетило 412 тыс. человек. Также в Самаре в июне прошёл "Самфест", который посетило 50 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.

В моногороде Соль-Илецке (Оренбургская область), где сезон стартовал лишь в конце июня из-за ликвидации карстовых провалов, отмечают увеличение числа желающих попасть на соленые озера.

Администрация курорта в своей группы в соцсети ежедневно сообщает прогноз погоды и выкладывает видео с уличных камер, на котором видны десятки отдыхающих на лежаках и в воде.

В конце апреля сообщалось, что на территории горного отвода Илецкого месторождения каменной соли активизировались процессы карстообразования, в связи с чем был запрещен допуск на территорию горного отвода посторонних, в том числе прибывающих отдыхающих.

По результатам мониторинга корреспондентом "Интерфакс" предложений восьми популярных турбаз в Саратове и соседнем городе Энгельсе, места в них максимально забронированы или выкуплены до середины сентября.

По данным пресс-службы губернатора региона, Саратовскую область, по предварительной оценке, в мае-сентябре посетят более 1 млн туристов, услуги им предоставляют более 300 гостиниц, санаториев и баз отдыха.

Туркомпании предлагают 344 туристических пакета по региону.

"Приоритетными направлениями стали Волга, турбазы, санатории, активный и экологический туризм. Популярностью пользуются экстремальные виды отдыха и драйв-программы на квадроциклах, мотовездеходах, полеты на параплане, дельтаплане, воздушном шаре. Сформированы программы отдыха на яхтах, катерах и теплоходах", — сообщили агентству в пресс-службе губернатора.

Фото: Vodohod.com

Традиционно на Волге стартовал круизный туризм — в этом году ожидается увеличение числа круизных туристов до 60 тыс. человек, при этом в 2021 году было 48 тыс. туристов.

В Ульяновской области ожидается увеличение заполняемости гостиничных комплексов в летний сезон до 74% от расчетной мощности, в регионе также отмечается тенденция к увеличению турпотока, сообщили "Интерфаксу" в агентстве по туризму региона.

"В Ульяновской области активно развиваются более 15 направлений туризма. Опорными для региона являются: деловой туризм (35% всех посещений), рекреационно-оздоровительный (20% всех посещений), событийный (15% всех посещений), экологический (10% всех посещений), культурно-познавательный (10% всех посещений), спортивный (5% всех посещений)", — отметили в агентстве.

Вместе с тем, на сайте мэрии Ульяновска отмечается, что за последний год город чаще всего посещали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Мордовии, Пензенской области, Екатеринбурга, Симферополя и Новосибирска.

В Чувашии наибольшим спросом пользуется санаторно-курортный туризм, сообщили "Интерфаксу" в министерстве экономического развития республики.

По данным ведомства, в гостиницах региона в первом квартале остановились 59 тыс. человек. При этом в аналогичный период 2021 года в регионе отдыхали 37 тыс. человек, что на 37% ниже показателей текущего года.

При этом в министерстве отмечают, что в летний период в Чувашии прогнозируется рост туристического потока в связи с проведением в регионе ярких событийных мероприятий.

Отельеры Казани отмечают снижение числа проводимых конференций с проживанием участников, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор ассоциации отелей Казани и республики Татарстан Александра Юшутина. Участники рынка предполагают, что причинами являются как экономия средств компаниям, так и перевод мероприятий онлайн-формат.

Вместе с тем в городе растет индивидуальное бронирование и уменьшается число групповых заявок.

"Туристов стало чуть меньше, но продолжительность отдыха стала чуть больше. Возможно, что это связано с некоторыми экономическими факторами. Небольшие отели, более доступные по цене, фиксируют, что количество дней отдыха у заезжающих в гостиницы выросло с двух до пяти-семи дней", — сказала Юшутина.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В то же время она отметила, что загрузка отелей стала чуть меньше, чем в 2021 году, однако больше, чем в 2019 году.

По ее данным, у крупных отелей продолжительность отдыха туристов осталась на том же уровне. Вместе с тем, увеличилось индивидуальное бронирование и уменьшилось групповое. Люди стали самостоятельно планировать отпуск.

"Вырос спрос на формат отдыха, как в курортных отелях. Люди, приезжающие в сегмент отелей 4-5*, ищут похожую модель отдыха. Интересуются возможностью остановиться в отелях с видом на Кремль, у воды", — заметила Юшутина.

Также отельеры отмечают увеличение числа путешествующих на автомобилях. Выбирая отель, гости Казани интересуются наличием парковки и возможностью размещения на ней машины. По словам Юшутиной, у большинства отелей Казани имеются свои парковки и, как правило, проблем с размещением автомобиля там не возникает.

По данным сервиса Travelline, который используют власти Пермского края для анализа ситуации в туристической сфере, число бронирований отелей за период с 2 июня по 1 июля снизилось на 35%. При этом туристы стали отменять брони на 20% реже.

В среднем за одну ночь в отеле категории 3* в Пермском крае туристу придется заплатить 3 тыс. 650 рублей.

Фото: Интерфакс / Катерина Рыжова

В настоящее время основная доля бронирований приходится на первую половину июля, когда в регионе пройдет сразу несколько фестивалей из программы "59 фестивалей 59 региона": праздник "Шаква — грибная вода", фестиваль "Сива Стекольное", эстонский праздник "Липка" и другие.

По прогнозам сервиса, число заездов в августе ожидается выше на 17% в сравнении с августом 2021 года.

Сентябрь, как ожидается, покажет рост числа заездов в отели на 42%, и лишь в октябре, когда в регионе уже начинает холодать, количество заездов может снизиться на 54%.