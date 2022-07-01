Согласно опросу ВЦИОМ о планах россиян на летний отдых в 2022 году, 24% респондентов предпочитают путешествовать на автомобиле, в прошлом году таких туристов было на 1% меньше. Кроме того, по результатам совместного исследования Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга и аналитического центра НАФИ, проведенного в начале 2022 года, треть россиян (30%) активно путешествуют на автомобиле по стране.

"Все будет зависеть от процента кешбэка: если он будет более 50%, то на трассах М4 и М11 экономия составит в районе тысячи рублей, что в целом довольно существенно, при стоимости бензина при пробеге Москва – Краснодар в районе 7 тыс. рублей. Думаю, что доля автотуристов в среднем достигнет 30%, однако по некоторым направлениям способна превысить 50%", — считает руководитель комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Манин.

Он отметил, что в первую очередь увеличится число автотуристов на платных трассах среди тех, кто планировал поездку по бесплатным дорогам.

"Кроме того, будет определенный процент тех, для кого такой кешбэк станет стимулом отправиться к месту отдыха именно на автомобиле. Но думаю, что процент прироста от таких туристов не будет больше 10%", — добавил эксперт.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

В свою очередь, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что введение кешбэка вряд ли увеличит число автопутешественников, но поможет многим сомневающимся принять решение в пользу поездки на машине.

"Этот кешбэк касается малой части расходов на поездку, но станет приятным бонусом для тех, кто планировал ехать на автомобиле по платной дороге, и подкрепить желание туристов стать в этом году автопутешественниками", — считает он.

Как отметил Ромашкин, автомобили в этом году – основной вид транспорта на большинство курортов юга России, поскольку аэропорты, за исключение Сочи, закрыты.

"Мы ожидаем, что 90% туристов приедет, например, в Крым на личном автомобиле. И им надо как-то облегчить финансово и физически дорогу к месту отдыха. Мы предлагали субсидировать проезд по платным трассам при предъявлении туристами путевки или ваучера на проживание", — рассказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что эту акцию надо запустить как можно скорее, поскольку высокий туристический сезон уже начался, а через месяц программа кешбэка уже будет не так актуальна.

Стоимость проезда по платным участкам дорог

Согласно предложению депутатов Госдумы Минтрансу, кешбэк может быть введен на платных участках дорог М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области и платным участкам автомобильной дороги М-11 "Нева" 58 км – 147 км и 208 км – 684 км.

Фото: Пресс-служба компании "Автодор"

В настоящее время стоимость проезда по платному участку М1 для легкового транспорта 1 категории с понедельника по четверг составляет 100 рублей. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни проезд обойдется в 120 рублей. По М3 70 и 100 рублей соответственно. Самые высокие тарифы – на платных участках до Петербурга и в Краснодарский край. Так, цена проезда по М11 составит около 2 тыс. рублей, а за поездку к Черному морю (М4 "Дон") придется заплатить от 2,3 до 2,8 тыс. рублей.

Сколько стоит автопутешествие в популярные регионы России

Согласно анализу сервиса для покупки и продажи авто онлайн "СберАвто" и ИТ-компании "Эвотор", общее расстояние от Москвы до Сочи составляет 1700 км по трассе М4, в комфортном режиме из столицы к Черному морю можно доехать на машине за два дня с ночевками в Воронеже и Ростове-на-Дону.

По данным компаний, дорога от Москвы до Воронежа займет около 6 часов, стоимость платных участков трассы – около 1,1 тыс. рублей. Ночь в гостиницах или апартаментах в Воронеже обойдется в среднем в 2,9 рублей.

"Дорога от Воронежа до Ростова-на-Дону займет 6 часов. Стоимость платных участков – в среднем 630 рублей. Проживание в Ростове-на-Дону на одну ночь в среднем составит 3,6 тыс. рублей. Дорога между Ростовом-на-Дону и Сочи занимает 8-9 часов, здесь расходы предполагают перекусы в придорожных кафе", — говорится в исследовании.

Общие расходы на дорогу до Сочи и обратно составят в среднем 30,8 тыс. рублей. Расходы на бензин из расчета 8 литров на 100 км по 53 рубля за литр составят 14 416 рублей, 3 460 рублей будет стоить проезд по платной дороге.

Автопутешествие из Москвы в Карелию (Петрозаводск) обойдется примерно в 38,6 тыс. рублей: расходы на бензин АИ-95 из расчета 8 литров на 100 км по 53 рубля за литр составят 10 тыс. рублей, в 4,4 тыс. обойдется оплата дороги, две ночи в Санкт-Петербурге – в среднем 13,7 тыс. рублей, две ночи в Сортавале – 10,5 тыс. рублей.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Общие расходы на дорогу до Казани и обратно могут составить 15,4 тыс. рублей. Расходы на бензин АИ-95 из расчета 8 литров на 100 км по 53 рубля за литр составят 6,8 тыс. рублей, две ночи в Нижнем Новгороде – 4,3 тыс. рублей.

Что известно о кешбэке на платных трассах

Минтранс РФ и государственная компания "Автодор" 30 июня поддержали идею введения кешбэка за проезд проезда по платным автомобильным дорогам в летний период 2022 года. С такой инициативной выступили депутаты Госдумы.

Предполагается, что акция будет запущена в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Кроме того, "Автодор" готов оказать содействие, в том числе по передаче необходимой информации в АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) по всем платным участкам выбранных автомобильных дорог.

НСПК является оператором национальной платежной системы "Мир", карты которой участвуют в программе туристического кешбэка.