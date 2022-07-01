"Услуги по размещению гостей нельзя назвать самыми востребованными в этом сезоне. Многие представители отрасли отмечают снижение туристического потока. Да, сейчас есть небольшой процент транзитных туристов, среди которых наблюдается тенденция "проскочить" Ростовскую область, а остановиться уже в Краснодарском крае. В основном в Ростов-на-Дону традиционно приезжают в командировку, много военных например, а людей, желающих просто посетить город с целью посмотреть его достопримечательности, практически нет", — рассказала президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства (АПИГ) Елена Папиж.

Она отметила, что сегодня сохраняется тревожно-настороженное отношение к региону из-за закрытого аэропорта в связи с проведением военной операции на Украине.

"Конечно, в условиях ограничения работы аэропорта тяжело прогнозировать запланированный турпоток в Ростовскую область", — считает глава представительства Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) России в Ростовской области Карина Шатворян. Но количество транзитных гостей, по ее словам, увеличилось, что отмечают многие отельеры. "Но это гости короткого пребывания", — добавила Шатворян.

Генеральный менеджер отеля "Гранд Ростов Хаятт Ридженси" Сергей Клименко согласен, что закрытие аэропорта в Ростове-на-Дону негативно сказывается на гостиничном бизнесе, так как потенциальным гостям стало труднее добираться в регион.

"Бизнес-план после закрытия аэропорта поменялся в корне. В отличных логистических условиях мы могли бы принимать большие группы гостей от компаний с громкими именами, которые ежегодно устраивают недельные съезды своих сотрудников в одном отеле. В текущих условиях это сделать очень сложно в связи с закрытием аэропорта "Платов" и дефицитом поездов. И мне, и моим коллегам сегодня сложно не только собрать группу из 100-150 человек и куда-то их целенаправленно привезти, но просто порой невозможно собраться семьей, купить билеты на поезд и приехать в Ростов", — сообщил Клименко.

"Сейчас, поскольку аэропорты на юге страны остаются закрытыми, основные сложности связаны с логистикой, покупкой и стоимостью билетов на поезд, длительностью путешествия. Например, дорога на поезде из Москвы в Ростов-на-Дону может занять минимально 15 часов", — сказала генеральный менеджер отеля Radisson Blu Hotel в Ростове-на-Дону Нина Петридис.

Доходы отелей сократились

Елена Папиж сообщила, что официальные статистические данные за первый квартал 2022 года по сравнению с допандемийным периодом 2019 года без учета инфляции фиксируют падение доходов коллективных средств размещения (КСР) города на 9%. "А если учесть еще инфляцию, то отнимаем еще порядка 15% от доходов", — подсчитала глава АПИГ.

Кроме того, сейчас растет себестоимость услуг отеля. Таким образом, создается замкнутый круг: низкий спрос и инфляция снижают выручку гостиниц, а отельеры не могут повысить цены на проживание в связи с отсутствием спроса. Они вынуждены балансировать, пытаясь сохранить хотя бы прошлогоднюю маржинальность. Папиж отмечает, что надолго этих резервов не хватит, необходимо интенсивное движение на юг РФ.

"Но сейчас, как известно, в Крыму наблюдается значительное сокращение турпотока. А Краснодарский край не всем по карману: стоимость топлива, платные участки трассы не способствуют увеличению потока автотуристов", — сказала Папиж.

Прибыльность гостиниц, подобных "Гранд Ростов Хаятт Ридженси", по словам генерального менеджера гостиницы, считается нормальной, если речь идет о 30%. Аналогичные отели зарабатывают от 500 до 800 млн рублей в год в нормальных условиях. Но учитывая различные факторы, такие как логистические ограничения и общая текущая ситуация в мире, срок, за который окупится строительство отеля, становится неопределенным.

"Тем не менее, есть эффект отложенного спроса, мы искренне надеемся, что ситуация стабилизируется, и потоки туристов через Ростовскую область будут только расти", — отметил Клименко.

Управляющий отелем "Николаевский" и гостевым домом "Дом художника" Юлия Прибыткова сообщила, что цены на отдых в регионе выросли на 10% относительно прошлого лета. Она отмечает, что администрация города принимает необходимые меры и проводит работу в этой области, но этого пока недостаточно.

"Хотелось бы, конечно, еще какой-то помощи, каких-то более ярко выраженных мер. Нам нужно какие-то программы придумывать, привлекать гостей так, чтобы они к нам приезжали не на одну ночь, а хотя бы на две-три, чтобы было, что посмотреть", — сказала она.

Генеральный менеджер отеля Radisson Blu Hotel в Ростове-на-Дону Петридис отметила, что уже заметны позитивные результаты от туристического кешбэка.

"Вторая волна акции принесла больше бронирований, что не может не радовать", — сказала Петридис. С ней не согласна Прибыткова. Она считает, что туристический кешбэк в Ростове-на-Дону не очень хорошо работает, так как гости охотнее выбирают более популярные направления. По ее мнению, гостю города просто невыгодно пользоваться кешбэком из-за того, что он приезжает на очень короткое время.

"Это связано с неразвитой инфраструктурой у нас, в Ростове не очень много того, что могут посмотреть гости: они проезжают транзитом на море, в ресторан куда-то зайдут, Пушкинскую (пешеходную улицу — ИФ) посмотрят, на этом и все. Надо заинтересовывать гостя тем, что у нас есть, тогда гость вероятнее захочет пользоваться программой туристического кешбэка", — отметила Прибыткова.

Она считает, что основная проблема – отсутствие информированности о том, какие события проходят в городе. Из-за этого, по ее мнению, Ростов привлекает туристов только в качестве промежуточного пункта между своим городом и тем, в который они направляются на отдых.

"Проблема в том, что к нам едут туристы не потому, что им интересно в нашем регионе, а потому, что человек не может доехать из Москвы до Сочи без ночевки, ему нужно где-то переночевать, отдохнуть. У нас есть много интересных мероприятий, но мало кто об этом знает. Это наша основная проблема. Нам нужна поддержка, информационная в первую очередь, потому что сейчас крайне мало тех, кто едет в Ростов специально", — сказала Прибыткова.

Глава представительства ФРИО отметила, что 2022 год ознаменован для Ростовской области празднованием 350-летия Петра I. Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего летнего периода, что как раз и может привлечь в регион туристов.

"Масштабное празднование с реконструкцией событий исторического периода готовится в августе в Азове. Это прекрасный повод посетить наш регион и познакомиться с многонациональной культурой", — сообщила Шатворян.

Она добавила, что в июле пройдет фестиваль электронной музыки, куда приезжают порядка 5 тыс. туристов. Также планируется гастрофестиваль.

Уход Booking.com вызвал сложности с бронированием

В конце февраля — начале марта отельеры Ростовской области отмечали рекордное количество отмен бронирований. Генеральный менеджер отеля Radisson Blu Hotel в Ростове-на-Дону подчеркнула, что нынешняя ситуация с бронированием схожа с той, которая была в 2020 году во время пандемии.

"Коридор бронирования в этом году отличается от прошлого, вновь вернулись тренды 2020 года, когда номера бронировали за день или даже день в день, за восемь часов до заезда. Из-за этого мы сейчас живем в режиме планирования месяц в месяц. Об увеличении или уменьшении летнего трафика можно будет говорить в конце сезона, подводя итоги и подсчитывая статистику", — сообщила Петридис.

Управляющий отелем "Николаевский" и гостевым "Домом художника" со своей стороны отметила, что глубина бронирования сейчас увеличивается, но незначительно. По ее словам, это связано с тем, что люди едут в отпуск, который планируют заранее, поэтому сейчас глубина бронирования составляет уже от 3 недель до месяца.

Сложности с бронированием наблюдаются также из-за ухода из России таких сервисов, как Booking.com и Airbnb.com. По словам респондентов "Интерфакса", бизнесу сейчас приходится адаптироваться к новым условиям, чтобы темпы бронирования не снижались.

"В нашей компании мы разрабатываем Business Continuity Plan, который помогает нам обеспечивать бесперебойную работу. В том числе благодаря нему мы оперативно адаптировались к новым правилам игры: переориентировали каналы продаж и маркетинговые активности, расширили партнерство и начали работать с российскими онлайн-агрегаторами. Помимо этого, мы активно развивали наш собственный сайт, что отразилось на увеличении доли прямых бронирований через него, а также наше мобильное приложение и программу лояльности Radisson Rewards", — сообщил "Интерфаксу" генеральный менеджер отеля "Гранд Ростов Хаятт Ридженси".

Управляющая отелем "Николаевский" и гостевым "Домом художника" также отмечает, что уход из России популярных сайтов бронирования повлиял на турбизнес очень сильно и в негативную сторону.

"Теперь туристу нужно заходить на сайт каждой гостиницы, самостоятельно сравнивать их, проводить какую-то аналитическую работу, что очень неудобно. У нас сейчас нет аналога тем системам бронирования, а те, которые существуют, не были готовы к такому ажиотажу. Конечно, с бронированием сейчас все хорошо, но просто потому, что начался летний сезон", — сказала Прибыткова.

По ее словам, из-за неготовности российских систем бронирования происходили различные сбои. При этом, с точки зрения бизнеса, бронирование через сайт конкретного отеля считается более выгодным, но вместе с тем сложным для гостя. Особенно эта ситуация тяжела для привлечения новых гостей, которые прежде не были в городе: если гость уже посещал Ростов, то он знает, куда ехать, но если нет, то из-за отсутствия удобного сервиса бронирования уменьшаются шансы, что он вообще найдет конкретный отель.

Иностранные туристы игнорируют Ростов

По словам глава представительства ФРИО в Ростовской области Шатворян, конец февраля стал началом тяжелого периода для индустрии гостеприимства, введение режима ЧС негативно отразилось на привлекательности поездок в регион. Также заметно снизилось количество иностранных туристов, на что повлияло и закрытие аэропорта. По ее мнению, снятие ограничений на полеты в "Платов" изменило бы ситуацию.

Глава АПИГ также отмечает, что иностранных гостей нет с марта, за исключением беженцев.

Управляющий отелем "Николаевский" и гостевым "Домом художника" сообщила, что наиболее популярными видами туризма в Ростове, как правило, были транзитный и бизнес-туризм, но в связи с закрытием аэропорта и повышенным спросом на билеты на поезд бизнес-туристов сейчас практически нет.

"В условиях того, что у нас закрыт аэропорт, с бизнес-путешественниками все очень и очень печально, потому что купить билет на поезд практически невозможно сейчас: они либо дорогие, либо их просто нет. Соответственно, количество командировок уменьшается. Поэтому та ниша, которая была занята Ростовом на достаточно высоком уровне, которая приносила доход, сейчас переживает кризис. Надеемся, что поток бизнес-туристов тоже скоро восстановится", — сказала Прибыткова.

Она подтвердила также, что иностранных туристов сейчас практически нет, за исключением гостей с Украины и из Белоруссии, в то время как раньше гостей из дальнего зарубежья было достаточно много.

"До октября у нас загрузка будет полная по отелям, дальше, при условии, что аэропорт закрыт, она упадет. Самый большой поток туристов мы, как и обычно, ожидаем с середины июля до конца августа-начала сентября", — сообщила Прибыткова.

В свою очередь, генеральный менеджер отеля "Гранд Ростов Хаятт Ридженси" считает, что транзитный туризм сегодня является наиболее перспективным направлением. Его преимущество он видит в том, что гость может спонтанно принять решение о планировании поездки, в отличие, например, от круизного туризма. Именно поэтому, по его мнению, транзитные гости особенно важны для ростовского гостиничного бизнеса.