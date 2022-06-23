«ОАЭ за этот год может стать летним направлением, и одно из привлекательных мест здесь – эмират Рас-эль-Хайма. К 2030 году мы ждем 3 млн туристов. В эмират можно добраться за 45 минут от аэропорта Дубая и за 35 минут из Шарджи», — рассказала она, выступая на встрече с турагентами, организованной туроператором Coral Travel.

Из Москвы в Дубай выполняют рейсы Emirates и Fly Dubai, в Шарджу – Air Arabia.

В свою очередь, представитель авиакомпании Emirates сообщил, что у перевозчика есть соглашение о код-шеринге с S7: можно отправиться за рубеж, долетев до Домодедово более чем из 40 российских городов с удобной стыковкой. Также есть аналогичное соглашение с Fly Dubai для стыковок за рубежом.

В Coral Travel напомнили, что туроператор работает со всеми ведущими авиакомпаниями мира, причем не только на основе блочных контрактов, но и с перелетами на регулярных рейсах.

Спрос на туры в Рас-эль-Хайму осторожный

Как рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» опрошенные турагенты, путевки в Рас-эль-Хайму пока не очень популярны у туристов, потому что они опасаются дискомфорта на отдыхе из-за летней жары.

«Там жарко, поэтому не все готовы лететь в такую погоду. Но благодаря тому, что у нас есть блоки мест на прямых рейсах в ОАЭ, спрос на направление есть, хотя бронирования можно назвать пока единичными», — рассказала Аида Эйралиева из турагентства «Места Мира».

Она отметила, что по сравнению с Турцией цены стали действительно ниже. Самые популярные отели в эмирате – цепочка Rixos. Сюда же можно отнести Marjan Island, DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah 5*.Также есть несколько бронирований BM Beach Resort.

В свою очередь, представитель турагентства «Путешествие.ру» добавила, что на Рас-эль-Хайму в компании фиксируют пока единичные бронирования, потому что для россиян ОАЭ летом – это несезон. «У каждого путешественника разный температурный режим, есть те, кто готовы ехать именно летом. Глубина продаж у нас небольшая, туристы не готовы загадывать вперед», — сказала она.

Чем заняться в Рас-эль-Хайме

Как отметила Алехичева, с открытием на прошлой неделе нового отеля Mövenpick на архипелаге Аль-Марджан номерной фонд Рас-эль-Хаймы составил 8138 номеров. «К 2025 году мы добавим еще 5 тыс. номеров. В 2026 году там открывается первый интегрированный курорт Al Marjan Island. Такие отели привлекают огромные инвестиции. И если клиенты захотят инвестировать в недвижимость, то эмират – идеальное для этого место», — пояснила она.

Представитель департамента Рас-эль-Хаймы также рассказала, что почти все отели эмирата расположены на первой береговой линии. Кроме того, в эмирате есть горы, где температура на 10 градусов ниже, чем на побережье.

«Пик Джебель Джейс (1934 метра) является частью впечатляющего горного массива Аль-Хаджар. И там температура на 10 градусов ниже, чем на побережье. Можно заняться походами, йогой. Если турист предпочитает активный отдых, то его могут научить выживать в экстремальных ситуациях. Это интересно не только взрослым, но и детям», — сказала Алехичева.

Кроме того, в Рас-эль-Хайме можно посетить исторические достопримечательности – форт Дайя, национальный музей. Одна из самых популярных у туристов экскурсий – поездка на ферму по разведению жемчуга. Также в 2015 году в Рас-эль-Хайме был запущен самый длинный зиплайн в мире, там прокатились уже почти 100 тыс. путешественников.

В 2022 году в горах появился Jais Sledder – санная трасса по горному хребту Хаджар, аттракцион развивает скорость до 40 км/час.

«В каждом отеле есть центр водных видов спорта, а цена там ниже, чем в других эмиратах. В пустыне и заповеднике Аль-Вади можно познакомиться с дикой природой, посмотреть соколиное шоу, прокатиться на лошадях и познакомиться с культурой бедуинов. Что касается ресторанов, то в эмирате популярна турецкая, ливанская и итальянская кухня. Но есть и местная, которую можно попробовать именно в Рас-эль-Хайме. Кроме того, туристы везде могут заказать алкоголь», — отметила Алехичева.

Летняя кампания для туристов

Департамент туризма Рас-эль-Хаймы проводит с 15 июня по 15 сентября летнюю кампанию для туристов, и клиенты Coral Travel могут при бронировании проживания от трех ночей получить два бесплатных билета на Jais Sledder. Плюс предоставляется 30% скидка на все горные приключения, на которые можно будет добраться три раза в неделю на бесплатном шаттле.

Скидки этим летом предлагают и отели. Так, Rixos Bab al Bahr 5* до 30 сентября предлагает туристам, бронирующим номера категории «сьют» от 5 ночей, воспользоваться трансфером из аэропорта и обратно бесплатно. Дети до 12 лет также проживают бесплатно.

Средняя стоимость тура в июле на 7 ночей в отель 5* в Рас-эль-Хайме составляет 97,8-108,7 тыс. рублей на двоих без перелета с питанием полупансион или полный пансион. Осенью отдохнуть в отеле 4* «все включено» обойдется в среднем в 100 тыс. рублей на двоих на неделю, а в пятизвездочных гостиницах – 110-143 тыс. рублей на аналогичных условиях. Rixos Bab al Bahr 5* в конце июля можно забронировать на неделю за 157 тыс. рублей на двоих с питанием «все включено».