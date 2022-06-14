По состоянию на июнь 2022 года около 50 стран сняли ковидные ограничения и готовы принимать российских туристов. Но лишь в 20 из них можно полететь напрямую.

Абхазия

Въезд в республику для российских граждан свободный: у туристов не требуют ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации. При этом прямых рейсов в Абхазию нет, чаще всего туристы добираются туда на самолетах через аэропорт Сочи.

Азербайджан

Для въезда в Азербайджан не нужен ПЦР-тест, однако страна принимает только вакцинированных и переболевших коронавирусом туристов. Из российских вакцин одобрена только "Спутник V". Для въезда в страну лицам старше 18 лет потребуется сертификат о прививке или перенесенном COVID-19 с QR-кодом на английском языке.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Азербайджан летают авиакомпании AZAL, Buta Airways, "Россия", Utair, "Северо-Запад" и "ИрАэро".

Армения

С 1 мая прибывающие в Армению воздушным и сухопутным путем туристы не обязаны предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательных тестах на коронавирус. В свою очередь, правительство РФ отменило ограничения на транспортное сообщение с Арменией.

В Армению доступны прямые рейсы, их выполняют "Россия", Armenia Airways, NordWind, "ИрАэро", FlyOne Armenia и другие перевозчики.

Афганистан

Афганистан отменил все антиковидные требования для въезда путешественников. В Кабул из Москвы один раз в неделю летает авиакомпания Ariana Afghan Airlines.

Бахрейн

Бахрейн отменил все антиковидные ограничения на въезд туристов. Прямые рейсы между Москвой и столицей страны Манамой выполняет пять раз в неделю национальный перевозчик Gulf Air.

Белоруссия

Власти Белоруссии еще в начале апреля сняли ограничения на пересечение границы страны иностранными гражданами, им больше не нужно предъявлять ПЦР-тест.

Прямые рейсы в Минск выполняют авиакомпании "Белавиа", "Аэрофлот", "Победа".

Венесуэла

Пассажирам нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Венесуэлу. Справка должна быть на английском языке с живой печатью. Перед вылетом всем иностранным гражданам необходимо заполнить анкету на сайте pasedesalud.casalab.com.ve, чтобы получить QR код для предъявления в аэропорту. По прилету пассажиры дополнительно проходят платный экспресс-тест ($60, оплата наличными). Полеты из Москвы в Каракас раз в две недели выполняет авиакомпания Conviasa, ближайший рейс запланирован на 26 июня, обратно – 8 июля.

Египет

Граждане, планирующие отдохнуть в Египте, должны заранее зарегистрироваться на портале Visit Egypt и загрузить туда сертификат вакцинации. Туристы, которые не зарегистрировались на сайте, должны как и прежде, предъявить по прибытии в страну сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР- либо экспресс-теста, сделанных не раньше чем за 72 часа до полета.

Фото: Интерфакс / Светлана Захарова

Прямые рейсы в Египет выполняют авиакомпании Egypt Air, Red Wings и iFly.

Израиль

Власти Израиля отменили все антиковидные ограничения для прибывающих туристов 21 мая: путешественникам больше не нужно будет предъявлять результаты ПЦР-теста. Для визита в эту страну потребуется только оформить медицинский страховой полис с покрытием лечения коронавируса, а также заполнить декларацию о здоровье в течение 48 часов до посадки на авиарейс или морской круиз.

Рейсы в Тель-Авив из Москвы выполняют авиакомпании El Al и Red Wings (с посадкой на дозаправку в Минеральных Водах), а также "Россия" из Сочи и "Азимут" из Минеральных Вод.

Индия

Российские туристы с прививкой от коронавируса могут посетить Индию с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки. Невакцинированным также потребуется ПЦР-тест, но без нового анализа их не посадят на внутренние рейсы/автобусы/поезда, поэтому каждый раз придется проходить тестирование.

Кроме того, перед поездкой в Индию все путешественники должны заполнить форму на сайте Air Suvidha.

Добраться до Индии можно прямыми рейсами, в Дели летает авиакомпания "Аэрофлот".

Ирак

Путешественники старше 12 лет должны предъявить действующий международный сертификат о полной вакцинации против COVID-19 с использованием утвержденной вакцины ("Спутник V" подходит). Сертификаты о прививках должны содержать QR-код.

Рейсы из Москвы в Багдад выполняет Iraqi Airways один раз в неделю.

Иран

Все иностранные пассажиры старше 8 лет обязаны предъявить распечатанный сертификат вакцинации на английском языке или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. По прибытии туристов могут отправить на повторное ПЦР-тестирование. Кроме того, туристам до прибытия в Иран необходимо заполнить анкету Self-Declaration Form, которая предоставляется на борту воздушного судна.

Прямые рейсы выполняют Mahan Airlines, Nordwind и "Аэрофлот".

Казахстан

С 8 июня страна отменила требование к гражданам республики и иностранцам об обязательном предоставлении отрицательного ПЦР-теста и вакцинации от COVID-19 при пересечении госграницы.

Прямые рейсы выполняют "Россия", "Азимут", Red Wings, SCAT и другие авиакомпании.

Киргизия

Киргизия отменила 1 мая обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации при въезде в страну. Также страна отменила все антиковидные ограничения для пересекающих пункты пропуска государственной границы Киргизии на всех видах транспорта. В свою очередь, Россия 7 июня отменила ограничения на транспортное сообщение с республикой.

Прямые рейсы выполняет "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Avia Traffic Company.

Мальдивы

Мальдивы еще в марте отменили почти все антиковидные ограничения. Вакцинированным путешественникам для въезда потребуется только заполнить онлайн-декларацию о состоянии здоровья через портал Imuga в течение 48 часов до поездки. Непривитым нужно сделать ПЦР-тест перед поездкой на острова, а также еще один ПЦР – не позднее чем за 72 часа до отбытия с Мальдив.

Фото: Pixabay.com

Прямые рейсы в столицу архипелага Мале выполняет "Аэрофлот".

Монголия

Власти Монголии сняли все антиковидные ограничения для приезжающих в страну. Прямые рейсы из Улан-Удэ выполняет авиакомпания Hunnu Air.

ОАЭ

Власти ОАЭ не спешат отменять антиковидные ограничения, однако весной кое-какие изменения все же произошли. Вакцинированным пассажирам необходимо предоставить сертификат о прохождении полного курса вакцинации (не менее двух доз, признанными ВОЗ или ОАЭ вакцинами, включая "Спутник V"). Сертификат должен быть только в печатном виде, на английском или арабском языке и иметь QR-код.

Невакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР-метод; на английском языке), сделанного не ранее 48 часов до вылета. Необходимо предоставить распечатанный документ (оригинал справки с мокрой печатью), результаты теста на цифровых носителях не принимаются. Результат ПЦР-теста должен содержать действующий QR-код.

В Абу-Даби полностью вакцинированным туристам не нужно сдавать ПЦР-тест перед посадкой на рейс. По прибытии в эмират они должны предъявить только свидетельство о вакцинации от COVID-19 с действующим QR-кодом.

Рейсы в ОАЭ выполняют местные авиакомпании Emirates, flydubai, Etihad Airways, Air Arabia.

Сербия

Власти Сербии с 3 мая отменили требование при въезде в страну предъявлять отрицательный ПЦР-тест, доказательства перенесенной болезни или сертификат вакцинации независимо от того, из какой страны мира они приезжают в республику.

Прямые рейсы выполняет Air Serbia.

Таджикистан

Прибывающим в Таджикистан потребуется сертификат вакцинации любой признанной в СНГ вакциной или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда.

Прямые рейсы выполняют Utair, "Уральские авиалинии", Somon Air.

Турция

Турция – одна из немногих популярных у российских туристов стран, куда можно добраться прямыми авиарейсами из РФ. Кроме того, Турция с 1 июня отменила требование о необходимости предоставления ПЦР или экспресс-теста на коронавирус для въезда в страну через все виды границ.

Прямые рейсы в Турцию выполняют многие авиакомпании – турецкие Turkish Airlines, Pegasus, Corendon, российские "Аэрофлот", AZUR air, Red Wings и другие.

Узбекистан

С 10 июня для въезда в Узбекистан не понадобится сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Прямые рейсы выполняют "Аэрофлот", Utair, Red Wings, Uzbekistan Airways.

Открытые страны без прямых рейсов

Ряд европейских стран после 24 февраля приостановил оформление шенгенских виз туристам из России. В настоящее время шенген под туристические поездки россиянам выдают Италия, Греция, Франция, Испания, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Словения. Туда можно отправиться в путешествие со стыковками, самые удобные из которых в Стамбуле. Также есть несколько неевропейских направлений, доступных для россиян.

Австрия

Австрия 16 мая сняла все связанные с коронавирусом ограничения для иностранных туристов: при въезде им больше не нужно предъявлять сертификат вакцинации, справку о перенесенной болезни или тест.

Венгрия

Власти Венгрии сняли все антиковидные ограничения еще в марте.

Греция

Власти Греции с 1 мая по 31 августа отменили большинство антиковидных ограничений – сертификаты вакцинации и тесты на COVID-19 не потребуются для въезда в страну или для посещения магазинов и предприятий общепита, закрытых помещений.

Доминиканская республика

Для посещения республики не нужно ни сертификата вакцинации, ни ПЦР-теста. Достаточно заполнить декларацию здоровья перед поездкой.

Индонезия

Власти Индонезии отменили требование ПЦР- и антиген-тестов для прибывающих туристов, привитых от коронавируса, в том числе и россиян. Страна признает российскую вакцину "Спутник V".

Иордания

Туристам необходимо до вылета зарегистрироваться на сайте gateway2jordan.gov.jo, заполнить анкету и получить QR-код, который потребуют при посадке на борт и по прибытии в Иорданию.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Всем туристам также необходимо иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение COVID-19.

Испания

В конце мая Испания открылась для всех иностранных туристов с ПЦР- или антиген-тестом, сделанными не ранее чем за 72 и 24 часа до поездки соответственно. В качестве альтернативы подойдет сертификат вакцинации, одобренный Минздравом Испании (российских вакцин среди них нет), или справка о перенесенном COVID-19 в течение 180 дней. Детям до 12 лет никакие справки не нужны.

Италия

Власти Италии 1 июня сняли все антиковидные ограничения: для поездки нужен загранпаспорт и шенгенская виза.

Кипр

С 1 июня от всех путешественников, независимо от страны выезда, не требуется предъявлять действующий сертификат вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР- (не старше 48 часов) или экспресс-тест на антиген.

Куба

Из требований для приезжающих осталось только заполнение декларации здоровья.

Лаос

Власти Лаоса открыли страну для иностранных туристов с прививкой от коронавируса, в том числе российских, непривитым перед поездкой нужно сделать экспресс-тест на антиген. Страна признает две российские вакцины – "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Мексика

С 1 января 2022 года отменены все антиковидные ограничения.

Норвегия

Россиянам для въезда в Норвегию не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.

Словения

Власти страны в конце февраля отменили все антиковидные ограничения.

Таиланд

Для въезда в королевство необходимо получить разрешение, загрузив на онлайн-платформу Thailand Pass копию загранпаспорта, сертификат вакцинации, медицинскую страховку с минимальным покрытием $10 тыс., визу, если требуется. Непривитым или не полностью вакцинированным вместо сертификата нужно загрузить результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки. С 1 мая при наличии теста им не нужно проходить карантин после въезда в сертифицированных отелях.

Фото: pixabay.com

По завершении регистрации на Thailand Pass будет автоматически сгенерирован QR-код, он же является разрешением на въезд.

Филиппины

Власти Филиппин с 30 мая отменили требование при въезде у привитых туристов справки с ПЦР-тестом при условии, что они прошли ревакцинацию. Страна принимает все типы сертификатов о прививках, независимо от страны происхождения.

Путешественники, которые не вакцинированы или частично привиты, или имеют неподтвержденный прививочный статус, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до вылета, или антиген-теста, сделанного за 24 часа до отправления. Кроме того, им придется по прибытии соблюдать карантин, который может прекратиться после получения результатов ПЦР-теста, сделанного на пятый день изоляции.

Франция

Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Также больше не нужен международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда.

Швейцария

Швейцария со 2 мая принимает туристов с загранпаспортом и шенгеном, а все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса, отменены.

Швеция

Власти Швеции сняли все антиковидные ограничения 1 апреля.

Япония

Япония с 1 июня отменила карантин для всех туристов из России, также граждане РФ освобождены от тестирования на коронавирус. Посетить страну можно в составе туристической группы.

Фото: Pixabay.com

Стоит отметить, что при подаче документов на визу россиянам необходимо предоставить подтверждение регистрации в предназначенной для въезжающих системе ERFS, его готовит японская туркомпания. Документ можно запросить у туроператора, у которого приобретена путевка.

Также антикоронавирусные ограничения сняли Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия, Дания, Исландия, Молдавия, Оман, Румыния, Саудовская Аравия, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.