По словам директора сети отелей Rixos в Египте Эркана Йылдырыма, традиционно доля россиян в отелях составляла около 35%, но в последние месяц-два она упала до 20%.

«Конечно, у нас много отдыхающих из других стран, традиционно к нам приезжает много туристов из Западной Европы, в частности, Великобритании, Италии, Румынии. Но, зная любовь россиян к Египту, а также тот факт, что время в пути и стоимость авиаперелета для туристов из России сейчас значительно выросли, мы приняли решение снизить цены на размещение в отелях сети Rixos на 15-20%», — сообщил Йылдырым российским журналистам в ходе пресс-тура, организованного туроператором TEZ TOUR.

Кроме того, по словам топ-менеджера Rixos, в сети действует ряд предложений для туристов с детьми. «В частности, сейчас мы предлагаем отдых для двух детей в возрасте до 12 лет бесплатно, если они отдыхают с родителями», — уточнил Йылдырым. Он добавил, что летний сезон в Египте традиционно недооценен российскими туристами, хотя климат в Египте летом гораздо комфортнее, чем в любимой многими Турции.

«Нестерпимая египетская жара – это больше стереотип, чем правда. В Египте сухой климат, благодаря чему высокие температуры переносятся здесь легко, жара сухая, поэтому даже в августе вам будет достаточно комфортно», — утверждает Йылдырым.

В свою очередь, руководство сети отелей Albatros приняло решение снизить цены на начало летнего сезона на 25-35%, сообщил журналистам генеральный представитель сети отелей Albatros Сахер Раафат.

«В отдельных случаях дисконт достигает 50%», — подчеркнул Раафат. Он добавил, что до февраля 2022 года доля россиян, отдыхавших в отелях сети Albatros, превышала 50%.

«Сегодня мы видим от 15 до 30% гостей из России. И, несмотря на то, что у нас нет недостатка в отдыхающих, мы стремимся вернуться к первоначальным цифрам, потому что за много лет хорошо изучили предпочтения россиян и знаем, что им предложить», — отметил Раафат.

Цены на пакеты растут из-за дефицита перевозки

Вместе с тем, по информации туроператоров, средний чек тура в Египет в начале лета не только не снизился, но даже вырос по сравнению с началом 2022 года. Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе ТEZ TOUR, стоимость пакетных туров в июне по сравнению с аналогичными предложениями в феврале увеличилась на 20-50% на фоне резких скачков курса валют. Кроме того, цены продолжают расти за счет ограниченного числа доступных для россиян вариантов отдыха за границей.

«Несмотря на то, что традиционно стоимость отдыха в Египте в летний период была ниже, чем в весенние и осенние месяцы, в этом сезоне, в условиях дефицита перевозки, динамика цен диаметрально противоположна. Так как спрос превышает предложение, цены растут на всех направлениях», — пояснил собеседник агентства.

Однако, по мнению египетских отельеров, в настоящий момент укрепившийся рубль делает привлекательным для российских туристов раннее бронирование зарубежного отдыха на осенние и зимние месяцы.

«Сейчас действуют традиционные скидки на раннее бронирование в размере 20-25%. С учетом того, что сегодня доллар по отношению к рублю стоит дешевле, чем обычно, можно сэкономить на отдыхе в «высокий» сезон даже несмотря на возросшую стоимость перелета», — считает Эркан Йылдырым.

В Египте появятся новые отели Rixos и Albatros

Отельеры рассказали и о планах по расширению бизнеса. Так, Rixos к концу 2022г откроет первую очередь нового отеля в Шарм-эль-Шейхе – тысячу номеров и 38 вилл. «Всего проект рассчитан на 3 тыс. номеров, и вторую фазу мы завершим к концу следующего года. Новый отель будет одним из самых больших не только в Египте, но и в целом в сети Rixos», — заявил топ-менеджер сети. По его словам, на территории отеля, помимо корпусов и вилл, будет располагаться аквапарк, тематический парк, а также парк аттракционов.

«Это будет похоже на The Land of Legends в турецкой Анталье», — уточнил Йылдырым.

Помимо этого, Rixos к концу текущего года завершит два проекта в Хургаде и несколько отелей на базе уже существующих объектов сети Accor Hotels в Шарм-эль-Шейхе. «Мы забираем эти отели под свое управление и проводим полную реновацию. В дальнейшем у нас будет еще несколько отелей Accor, работающих по нашей концепции по системе «все включено», – сказал Йылдырым.

В настоящее время в Египте работает четыре отеля сети Rixos: два в Шарм-эль-Шейхе, один в Хургаде и один на Средиземном море, на севере страны. Общий номерной фонд отелей сети в Египте – 2,5 тыс. комнат. Что касается отелей Albatros, то в настоящее время 18 отелей сети в Египте насчитывают 13 тыс. комнат.

В следующем году, по словам Сахера Раафата, сеть Albatros в Египте пополнят еще четыре отеля, номерной фонд увеличится до 16 тыс. комнат. «В частности, мы откроем новый отель в Шарм-Эль-Шейхе на 500 комнат, два в Хургаде – на 1,5 тыс. номеров. Отели в Хургаде объединит концепция Neverland, с парками аттракционов и шоу-программами. Также мы запустим новый комплекс в Марса Аламе на тысячу номеров», — уточнил Раафат.

Регулярное и чартерное авиасообщение с Египтом было восстановлено в полном объеме в ноябре 2021 года после шестилетнего перерыва. Однако в марте российские авиакомпании прекратили выполнять полеты в страну из-за опасности ареста самолетов в связи с санкциями Евросоюза и США. Сейчас поток российских туристов на курорты Египта постепенно растет по мере того, как туроператоры организуют новые рейсы в страну.

Так, 28 мая TEZ TOUR запустил чартерную программу из Москвы в Египет. Полеты выполняются из столичного аэропорта Внуково на аэробусах А330 авиакомпании I Fly по четвергам и воскресеньям в Хургаду и по средам и субботам в Шарм-эль-Шейх.