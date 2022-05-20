Новый номерной фонд в быстровозводимых отелях Краснодарского края составит 383 комнаты, а размер субсидии на их строительство, в соответствии с распоряжением правительства – 500 млн рублей. Около 250 номеров появятся в Карелии (субсидия – 250 млн рублей), в Приморском крае – 243 (300 млн), в Тверской области – 232 (350 млн), в Кемеровской – 205 (250 млн), в Крыму – 201 (300 млн), в Бурятии – 199 (300 млн), в Иркутской области – 180 (200 млн), на Алтае – 174 (250 млн), в Татарстане – 152 (230 млн), в Тульской области – 145 (100 млн), в Дагестане – 100 (150 млн).

В Севастополе, Ярославской области и Удмуртии построят отели с номерным фондом 99 комнат в каждом регионе. Мурманская область, Камчатский край и Северная Осетия-Алания получат по 67 номеров, а Калмыкия – 60. Всего правительство РФ выделит регионам на строительство быстровозводимых отелей в 2022 году субсидий на общую сумму 4 млрд рублей.

Что такое модульные отели

Как пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" гендиректор УК Cronwell Management Ltd Алексей Мусакин, наиболее популярные техники создания легковозводимых отелей – это модульные объекты и каркасные. Строительство такого отеля займет около 9-10 месяцев. Если это модульный объект, то его сразу можно вводить в эксплуатацию, при каркасном строительстве процесс идет поэтапно.

Модульные отели – это готовые изделия, созданные в технике префаб. Заводы по изготовлению модульных конструкций есть в Московской, Ленинградской области и еще в нескольких регионах.

"Это изделие "под ключ": приехал, соединил фрагменты друг с другом и готово. Таким образом можно собирать до ста номеров. Но тут встает вопрос перевозки: поскольку это готовое большое изделие, то его можно поставить на фуру или несколько разместить на поезде, но ценник за доставку в другие регионы довольно высокий. Если изготавливать отель в Подмосковье, а отправлять на сборку на Кавказ, то ценник будет в три раза дороже, чем строительство обычной гостиницы. Поэтому нужно строить заводы с доставкой на коротких расстояниях", — рассказал он.

Фото: vk.com/public196573888

Второй вариант – это каркасное сооружение деревянное или металлическое (ЛСТК). По словам Мусакина, деревянные каркасные объекты похожи на дачные дома в России, а из ЛСТК собирается каркас. "В отличие от модульной конструкции у металлического каркасного может быть любая форма. В перевозку допускается не готовый бокс, а элементы, поэтому доставка материала выйдет дешевле, чем модуль", — сказал он.

Эксперт отметил, что в России немало компаний, которые занимаются возведением подобных объектов, и работают на рынке они уже по 15-20 лет.

"Важно понимать, что речь идет о строительстве небольших отелей до 1,5 тыс. кв. м и не более трех этажей, чтобы этот каркасник не обошелся дороже чем бетон. Из очевидных плюсов таких гостиниц – невысокая стоимость возведения, а также меньше требований к застраиваемому участку. Большинству из таких объектов не требуется фундамент – это некапитальное строительство и отели можно построить как на сельскохозяйственных землях, так и в нацпарках", — пояснил Мусакин.

Где лучше строить модульные отели

В свою очередь, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что быстровозводимые отели могут заинтересовать туристов только в местах, где затруднено или невозможно капитальное строительство.

"То есть путешественники готовы пожертвовать долей комфорта ради шикарных видов, проживания на территории нацпарка или заповедника. Если их поставить в Анапе или Сочи рядом с большими капитальными гостиницами, то конкуренцию легковозводимые объекты проиграют", — считает он.

По словам Ромашкина, такие модульные и каркасные отели могли бы заинтересовать туристов в регионах с коротким сезоном. "Экономика этих проектов подразумевает возможность работать в местах с коротким туристическим сезоном. Это практически все регионы восточнее Урала, в частности Камчатка", — уточнил он.

Фото: Дмитрий Щербаков

В качестве одной из мер поддержки туристической отрасли в условиях введения западных санкций после 24 февраля правительство приняло решение выделить 4 млрд рублей на строительство в 19 регионах России более 50 быстровозводимых трехзвездочных модульных отелей с общим номерным фондом 2,5 тыс. комнат. Предприниматели планируют вложить в такие проекты 4,5 млрд рублей частных инвестиций.

По условиям программы федеральный бюджет выделяет субсидии регионам из резервного фонда на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных отелей. Те, в свою очередь, объявляют конкурс среди предпринимателей, желающих инвестировать в создание таких объектов. Победители должны вложить в свой проект не менее 50% его стоимости, остальную часть покроет государство.