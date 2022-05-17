В апреле 2022 года из-за резкого повышения курсов доллара и евро к рублю, а также фактического прекращения авиасообщения с зарубежными странами цены на зарубежные турпакеты резко подскочили. По оценке туроператоров, рост составлял в зависимости от направления от 30 до 55% к уровню прошлых лет. По мере того, как объем перевозки на доступных направлениях расширялся, стоимость заграничного отдыха начала снижаться. Еще больше подтолкнуло процесс стабилизации цен укрепление рубля до значений пятилетней давности.

"Если мы говорим о путешествиях за границу, то контрактные цены на услуги в зарубежных странах, в том числе на размещение в отелях, устанавливаются в долларах или евро, волатильность валют оказывает влияние на рублевую стоимость тура. При чем как в сторону увеличения при ослаблении национальной валюты, так и ее снижения при укреплении рубля. Соответственно, на сколько курс изменился, настолько и стоимость тура поменялась, причем в обе стороны", — пояснили в пресс-службе туроператора FUN&SUN.

Фото: Pixabay.com

Снижение цен на зарубежный отдых благодаря укреплению рубля в разных компаниях оценивают по-разному. В частности, по данным компании Coral Travel, снижение стоимости туров на самом популярном турецком направлении с апреля составило 20-25%.

"Если брать скачок курса доллара и евро, который произошел сразу после объявления о начале спецоперации на Украине, то по отношению к тем курсам валют сейчас рублевая стоимость туров упала на 70-80%", — добавили в пресс-службе туроператора Space Travel.

По словам генерального директора сети турагентств "Розовый Слон" Алексана Мкртчяна, на стоимость туров за рубеж сейчас влияет много факторов. "Первый – это снижение курса доллара и евро по отношению к рублю, и это хороший тренд. Но есть и негативный тренд – удорожание топлива и нехватка авиаперевозки", — сказал он.

Как изменились цены

Несмотря на снижение стоимости размещения в отелях за рубежом благодаря укреплению рубля, перевозка стала дороже, причем по многим причинам.

"На рынке нет чартерной перевозки, а на регулярных рейсах используются воздушные суда меньшей вместимости. Кроме того, компоновка таких самолетов более комфортная, кресел в салоне меньше, соответственно, и себестоимость рейсов выше. Вторая причина – рост себестоимости топлива, она увеличилась почти в разы. Наконец, перевозка по многим направлениям подорожала из-за продолжительности перелета, так как самолеты облетают зону конфликта", — пояснила глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Фото: pixabay.com

Как сообщалось, российские авиакомпании в марте были вынуждены остановить рейсы за рубеж из-за угрозы ареста находящихся в лизинге самолетов. В апреле часть программ возобновилась в ограниченном режиме. Кроме того, туроператоры начали возить туристов на турецкие курорты на регулярных рейсах Turkish Airlines, выполняющей около 110 рейсов в неделю из Москвы и регионов. С 6 мая перевозку в Анталью запустил также "Аэрофлот". С 6 июня национальный перевозчик планирует выполнять на курорт 4 рейса в день, что может снизить цены на авиабилеты на направлении. Кроме того, рейсы в Турцию из разных городов РФ выполняют турецкие авиакомпании Pegasus, Corendon Airlines, а также российские Red Wings, Pegas Fly, "Азимут", "Россия" и AZUR air.

По информации Coral Travel, из-за дорогих авиабилетов сейчас рублевые цены на пакетный отдых в Турции выше по сравнению с 2019-20 годами на 20-30%. Хотя стоимость размещения в отелях соответствует уровню двух-трехлетней давности, так как курс рубля примерно такой же.

В то же время, по оценке компании "Интурист", стоимость пакетного отдыха в Турции не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом, так как подорожание авиабилетов из-за отсутствия чартеров компенсировало снижение цен в отелях за счет укрепление рубля. "Пакетные туры с перелетом на регулярных рейсах Turkish Airlines стали дороже в валютном эквиваленте, но за счет укрепления рубля цена близка к прошлогодней", — рассказали в пресс-службе компании.

По данным сети турагентств "Розовый слон", цены на более дорогих направлениях выросли на 30% по сравнению с периодом до 24 февраля. "Если отели на Мальдивских островах сохранили цены, то перевозка выросла на 30% по сравнению с периодом до спецоперации. Эмираты тоже подросли в цене за это время примерно на 35%", — сообщил гендиректор компании Алексан Мкртчян.

В "Интуристе" рассказали, что авиакомпания Qatar Airways в конце апреля снизила цены для туроператоров. "На крыльях этого перевозчика формируются туры на Мальдивы, Шри-Ланку и страны Юго-Восточной Азии, так что снижение цен незамедлительно сказалось на их стоимости", — подчеркнули в компании.

Египет подорожал больше Турции

"Если говорить о прошлом годе, то цены на Турцию выросли примерно на 40%. Однако с расширением перевозки в страну после майских праздников цены снизились примерно на 30%. В Египте отели значительно дешевле, чем в Турции, а вот авиаперевозка дороже процентов на 50. После начала спецоперации на Украине стоимость туров в Египет выросла на 40-50%", — рассказал Мкртчян.

Он считает, что с учетом увеличения числа рейсов в Турцию перевозки туда сейчас достаточно. "Что касается Египта, то из-за нехватки авиаперевозки цены там сильно не падают. Если бы рейсов было много, то это привело бы к снижению цен, а спрос на направление был бы грандиозный", — подчеркнул Мкртчян.

Фото: Coral Travel

Эксперт добавил, что для Турции и Египта действует еще один тренд – снижение цен на отели на 30-40%. "Эти страны традиционно принимают очень много российских и украинских туристов. Турция ожидала в этом году 7 млн россиян и 3,5 млн украинцев, получит она максимум 4 млн и 500 тыс. путешественников соответственно. Заменить их некем, и законы экономики заставляют отельеров снижать цены на 30-40% по сравнению с прошлым годом", — пояснил Мкртчян.

Рейсы в Египет сейчас выполняет египетская Egypt Air, а также российская авиакомпания Red Wings.

Что происходит с ценами на авиабилеты

Как пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" глава холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин, курс достиг исторического минимума, и это способствует большей доступности авиабилетов. Но цены на них не меняются пропорционально изменению курса.

"На стоимость международных билетов влияет несколько факторов, основной из которых это количество рейсов. Второй фактор – спрос. Помимо этого, очень важен тариф. И иногда этот фактор более важен, чем курс рубля к мировым валютам", — подчеркнул он.

Горин напомнил, что по Анталье после майских праздников появилось больше свободных самолетов, и за счет тарифной политики цены резко упали. "Авиабилеты в Анталью в марте достигали почти 100 тыс. рублей "туда-обратно" на человека. Потом, когда появилось больше количество рейсов, авиабилеты стоили 40-50 тыс., а сейчас можно найти и за 20-30 тыс. "туда-обратно", — отметил эксперт.

Горин также добавил, что в международном сегменте перевозок у авиакомпаний есть еще затраты на керосин, на лизинг. "В любом случае курс меняется ежедневно, и по мере его падения цена тоже корректируется в меньшую сторону. Но первично в этом вопросе количество самолетов и спрос на рейсы", — резюмировал он.

Биржевой курс рубля к доллару и евро начал укрепляться в мае после резкого падения в феврале-марте. По оценкам экономистов, это связано с превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом в условиях сильного торгового баланса и введенных ограничений на капитальные операции для нерезидентов, а также растущими мировыми ценами на газ. К середине мая курс евро упал до 67 рублей, а доллара – 64, минимальных значений за последние пять лет.