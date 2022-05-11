Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Очевидно, что самый простой и надежный способ расплатиться в Турции – взять с собой наличные доллары или евро. Но не все успели их купить до введения ограничений, и сейчас проблемы с покупкой валюты сохраняются, хотя с 18 апреля сделать это стало чуть проще. Получить за доллар в Анталье можно примерно от 12 до 14 лир, в зависимости от места обмена. Поэтому при покупке доллара в России дороже 90 рублей такой обмен в Турции становится менее выгоден, чем покупка лир за рубли по карте.

Покупка лир за наличные рубли

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В обменном пункте на выходе из зоны выдачи багажа аэропорта Антальи в начале мая принимали наличные рубли по курсу 6,4 за лиру. В обменниках самой Антальи также можно купить лиры на рубли, но по менее выгодному курсу – 8,3. Все это при официальном банковском курсе 4,6 рублей за лиру.

Поэтому этот вариант подходит тем туристам, у кого с собой нет ничего, кроме наличных рублей. Либо тем, кому лиры нужны срочно для оплаты, например, такси из аэропорта. Если же турист оплатил заранее в России перелет, страховку, трансфер и проживание в отеле all inclusive, в аэропорту можно поменять небольшую сумму для мелких трат или подождать с покупкой лир.

Оплата услуг и товаров картой "Мир"

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В части магазинов, кафе, заправок и других точек можно заплатить за услуги или товары непосредственно через платежный терминал картой "Мир". При этом для такой оплаты необходимо, чтобы терминал обслуживался одним из двух государственных турецких банков – Ziraat и Vakifbank. Ранее сообщалось, что россияне смогут пользоваться "Миром" и в терминалах банка Is Bankasi, но, как показывает практика, они с национальной российской платежной системой сейчас не работают.

Оплата в магазинах и других точках розничной торговли картой "Мир" в Турции довольно проблематична, так как невозможно заранее понять, в каком заведении карту примут, а в каком нет. Никаких объявлений или наклеек с соответствующей информацией на дверях магазинов нет. Выясняется это чаще всего уже на кассе. Например, в большом торговом центре TerraCity в Анталье в части магазинов можно пользоваться "Миром", а в части нет: в LC Waikiki карту принимают, а в Zara отказываются. Поэтому если с собой есть только российская карта, то легко попасть в неприятную ситуацию, набрав, например, корзину продуктов в одном из магазинов сети супермаркетов Migros. На кассе выясняется, что заплатить за них невозможно, так как "Мир" тут не принимают, а наличных евро, долларов или лир с собой нет. При этом продавцы очень часто сами не знают, терминал какого платежного банка у них установлен, не говоря уже о том, что далеко не все они говорят по-английски, да и не все российские туристы владеют этим языком.

Правда, как сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, сейчас практически все турецкие магазины и другие объекты, работающие с туристами, договариваются с банками об установке платежных терминалов для приема карты "Мир".

"По данным нашей принимающей компании, этот процесс в самом разгаре, и можно рассчитывать, что к высокому летнему сезону оплатить что-либо российской картой станет намного проще", — подчеркнула представитель туроператора.

Эту информацию подтверждают и отельеры. "В ближайшее время мы планируем начать работу с Ziraat банком, установив в отелях платежные терминалы для приема карт "Мир". До тех пор, если у гостей есть эта проблема, она решается. Мы бесплатно доставляем их до ближайшего банкомата, где можно получить наличные лиры", — рассказал журналистам операционный директор крупной турецкой гостиничной сети OTI Hotels&Resorts Хакан Йылмаз.

По его словам, российские туристы, проживающие в отеле Xanadu Resort в Белеке, который входит в сеть OTI, уже могут оплатить экскурсии картой "Мир" через терминал Ziraat Bank.

Покупка наличных лир картой "Мир" в банкоматах

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

Самый выгодный и надежный вариант оплаты услуг в Турции – снятие наличных лир в банкоматах Ziraat Bank, Vakifbank и Is Bankasi. Хотя этот способ, возможно, не самый удобный, так как с собой придется носить наличные. Но зато в этом случае не нужно нервно выяснять, принимает ли ресторан, магазин или аптека "Мир". Деньги снимаются по текущему курсу ЦБ плюс проценты на конвертацию, которые зависят от политики российского банка-эмитента карты. Кроме того, Vakifbank берет комиссию порядка 90 рублей за транзакцию, поэтому снимать небольшие суммы здесь невыгодно.

В частности, по карте банка "Тинькофф" на майские праздники лиры можно было купить по 5,6 рублей, Сбербанка — по 5, ВТБ – по 4,6. Из-за резкого ослабления курса турецкой лиры она стоит сейчас почти вдвое дешевле, чем в прошлом летнем сезоне (тогда курс был порядка 8 рублей за лиру). В результате многие продукты и услуги в Турции стали для россиян даже дешевле, чем в прошлом году.

Банкоматы нужных россиянам банков на крупных курортах найти несложно. Так, на последнем этаже того же торгового центра Terra City среди других есть терминал Ziraat Bank, как и в центре курорта Белек рядом с популярными у туристов магазинами. Информацию о наличии банкоматов в тех или иных местах можно найти на сайтах банков или узнать у гидов во время трансферов и экскурсий.

Фото: Интерфакс / Александр Головнин

В целом в Турции по-прежнему очень рады российским туристам, и нигде – ни в отелях, ни на улицах курортов, ни в магазинах, ни в кафе и ресторанах – не чувствуется русофобии. Средиземное море такое же теплое и чистое, качество сервиса в отелях не изменилось, а проблемы с оплатой постепенно решаются.